Dizajn

Bilo kao stolni ili samostojeći uređaj: zahvaljujući modernom i jednostavnom dizajnu, kompaktni aparat za vodu WPD 200 savršeno se uklapa u bilo koji prostor. Senzorski gumbi i višenamjenski zaslon u boji osiguravaju jednostavno i intuitivno rukovanje. Dobro osmišljen dizajn proizvoda uključuje i ekstra visoko područje za točenje, što omogućuje jednostavno punjenje većih spremnika.