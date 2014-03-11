Dozatori vode – održivi izvor vode

Osvježenje za ured i poslovanje - Kärcher dozatori vode opremljeni su certificiranim, automatskim sustavom higijene i inovativnim sustavom filtriranja. Pristupačna i održiva alternativa galonskim spremnicima i bocama.

0 proizvoda
Water dispenser is used in the office

Iskoristite brojne prednosti

S Kärcher dozatorima za vodu spojenima na vodovod, možete ponuditi zaposlenicima, kupcima, posjetiteljima ili studentima prirodnu vodu izvrsne, filtrirane kvalitete izravno iz slavine. Iskoristite brojne prednosti.

  • Patentirani sustav higijene, bez upotrebe kemikalija
  • Niska potrošnja energije
  • Ekonomična i ekološki prihvatljiva pitka voda
  • Izravno iz slavine, bez galonskih spremnika
  • Do 6 vrsta vode, uključujući opciju tople vode, npr. za čaj
  • Povećanje zadovoljstva zaposlenika 
Kontaktirajte nas!

Područja primjene

Water dispenser in the office

Uredi

Ostavite održiv i pozitivan utjecaj na ekološki otisak vaše tvrtke izbjegavanjem plastičnog otpada. Osigurajte svojim zaposlenicima adekvatnu opskrbu filtriranom svježom pitkom vodom za visoke performanse.

Water dispenser in the warehouse

Industrija

Pogodno za industrijske tvrtke, proizvodne hale ili logističke centre. Uživajte u čistoj pitkoj vodi i osigurajte optimalnu opskrbu pitkom vodom na radnom mjestu za visokoučinkovite zaposlenike.

Target group Municipality Pictogram

Ugostiteljstvo

Poboljšajte boravak svojih gostiju i osigurajte im čistu vodu za piće izravno iz slavine – uz Kärcher aparat za vodu.

Target group Hotel and hospitality Pictogram

Zdravstvene ustanove i ustanove za njegu

Zahvaljujući patentiranom sustavu higijene, naši dozatori vode WPD 200 Advanced idealni su za korištenje u klinikama, ordinacijama ili ustanovama za njegu. Osigurajte svojim zaposlenicima, njegovateljima i pacijentima svježu, filtriranu vodu iz slavine. Inovativni sustav filtera pouzdano uklanja štetne tvari i mikroorganizme. Automatska termalna dezinfekcija osigurava da WPD 200 Advanced ostane trajno higijenski ispravan.

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE

Zanima vas što WPD 200 čini tako jedinstvenim? Otkrijte njegove posebne značajke.

Termalno čišćenje bez kemikalija

Patentirani sustav higijene osigurava vodu iz slavine kvalitete pitke vode - 24 sata dnevno. Automatska termalna dezinfekcija u kombinaciji s posebnim sustavom filtera znači da bakterije i virusi nemaju šanse. Tako dobivate zdravu vodu najboljeg okusa - higijenski i sigurno!

Thanks to its modular design, the FlexoMate can be perfectly adapted to your needs

Dvostupanjska filtracija

Filtri Active-Pure i Hy-Protect osiguravaju da je vaša voda za piće uvijek sigurna i odličnog okusa. Poboljšavaju okus, dok se minerali u vodi zadržavaju. Bakterije, mikroorganizmi, klor, teški metali, ostaci lijekova, hormoni, mikroplastika i PFAS pouzdano se uklanjaju.

WPD Filter

GermLock™ – zaštita od retrogradne kontaminacije

Mehanička zaštita koja sprječava ulazak klica putem ispusta za vodu i štiti od ponovne kontaminacije zaokružuje vrhunski higijenski sustav WPD aparata za vodu.

WPD GermLock

Dizajn

Bilo kao stolni ili samostojeći uređaj: zahvaljujući modernom i jednostavnom dizajnu, kompaktni aparat za vodu WPD 200 savršeno se uklapa u bilo koji prostor. Senzorski gumbi i višenamjenski zaslon u boji osiguravaju jednostavno i intuitivno rukovanje. Dobro osmišljen dizajn proizvoda uključuje i ekstra visoko područje za točenje, što omogućuje jednostavno punjenje većih spremnika.

The FlexoMate reduces stressful movements through the use of tilting boxes

Do 6 vrsta vode

Kärcher aparati za vodu nude širok izbor opcija, uključujući vodu sobne temperature, rashlađenu, blago i jako gaziranu te vruću i ekstra vruću vodu (80–95 °C) – savršenu raznolikost koja odgovara svačijem ukusu.

Water dispenser sustainability

Personalizacija

Kada je u pitanju okus dobre pitke vode, svi se možemo složiti - kada je u pitanju izgled našeg dozatora vode, želimo vam pružiti maksimalnu individualnost. To znači da se staklena ploča WPD 200 može otisnuti prema vašim željama - tako da možete konfigurirati svoj dozator za vodu točno onako kako želite.

The FlexoMate has special attachment kits to allow integration with other cleaning machines
PROFESSIONAL WATER DISPENSERS WITH SYSTEM.

Profesionalni aparati za vodu s razrađenim sustavom

Svježa voda za piće za urede, bolnice, javne ustanove i industriju. Kärcher WPD aparati za vodu s inovativnim filtracijskim sustavima, patentiranom toplinskom dezinfekcijom i intuitivnim upravljanjem osiguravaju da zaposlenici, kao i klijenti i posjetitelji, u svakom trenutku imaju siguran pristup svježoj vodi za piće.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH