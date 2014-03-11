Dozatori vode – održivi izvor vode
Osvježenje za ured i poslovanje - Kärcher dozatori vode opremljeni su certificiranim, automatskim sustavom higijene i inovativnim sustavom filtriranja. Pristupačna i održiva alternativa galonskim spremnicima i bocama.
Iskoristite brojne prednosti
S Kärcher dozatorima za vodu spojenima na vodovod, možete ponuditi zaposlenicima, kupcima, posjetiteljima ili studentima prirodnu vodu izvrsne, filtrirane kvalitete izravno iz slavine. Iskoristite brojne prednosti.
- Patentirani sustav higijene, bez upotrebe kemikalija
- Niska potrošnja energije
- Ekonomična i ekološki prihvatljiva pitka voda
- Izravno iz slavine, bez galonskih spremnika
- Do 6 vrsta vode, uključujući opciju tople vode, npr. za čaj
- Povećanje zadovoljstva zaposlenika
Područja primjene
Uredi
Ostavite održiv i pozitivan utjecaj na ekološki otisak vaše tvrtke izbjegavanjem plastičnog otpada. Osigurajte svojim zaposlenicima adekvatnu opskrbu filtriranom svježom pitkom vodom za visoke performanse.
Industrija
Pogodno za industrijske tvrtke, proizvodne hale ili logističke centre. Uživajte u čistoj pitkoj vodi i osigurajte optimalnu opskrbu pitkom vodom na radnom mjestu za visokoučinkovite zaposlenike.
Ugostiteljstvo
Poboljšajte boravak svojih gostiju i osigurajte im čistu vodu za piće izravno iz slavine – uz Kärcher aparat za vodu.
Zdravstvene ustanove i ustanove za njegu
Zahvaljujući patentiranom sustavu higijene, naši dozatori vode WPD 200 Advanced idealni su za korištenje u klinikama, ordinacijama ili ustanovama za njegu. Osigurajte svojim zaposlenicima, njegovateljima i pacijentima svježu, filtriranu vodu iz slavine. Inovativni sustav filtera pouzdano uklanja štetne tvari i mikroorganizme. Automatska termalna dezinfekcija osigurava da WPD 200 Advanced ostane trajno higijenski ispravan.
NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE
Zanima vas što WPD 200 čini tako jedinstvenim? Otkrijte njegove posebne značajke.
Termalno čišćenje bez kemikalija
Patentirani sustav higijene osigurava vodu iz slavine kvalitete pitke vode - 24 sata dnevno. Automatska termalna dezinfekcija u kombinaciji s posebnim sustavom filtera znači da bakterije i virusi nemaju šanse. Tako dobivate zdravu vodu najboljeg okusa - higijenski i sigurno!
Dvostupanjska filtracija
Filtri Active-Pure i Hy-Protect osiguravaju da je vaša voda za piće uvijek sigurna i odličnog okusa. Poboljšavaju okus, dok se minerali u vodi zadržavaju. Bakterije, mikroorganizmi, klor, teški metali, ostaci lijekova, hormoni, mikroplastika i PFAS pouzdano se uklanjaju.
GermLock™ – zaštita od retrogradne kontaminacije
Mehanička zaštita koja sprječava ulazak klica putem ispusta za vodu i štiti od ponovne kontaminacije zaokružuje vrhunski higijenski sustav WPD aparata za vodu.
Dizajn
Bilo kao stolni ili samostojeći uređaj: zahvaljujući modernom i jednostavnom dizajnu, kompaktni aparat za vodu WPD 200 savršeno se uklapa u bilo koji prostor. Senzorski gumbi i višenamjenski zaslon u boji osiguravaju jednostavno i intuitivno rukovanje. Dobro osmišljen dizajn proizvoda uključuje i ekstra visoko područje za točenje, što omogućuje jednostavno punjenje većih spremnika.
Do 6 vrsta vode
Kärcher aparati za vodu nude širok izbor opcija, uključujući vodu sobne temperature, rashlađenu, blago i jako gaziranu te vruću i ekstra vruću vodu (80–95 °C) – savršenu raznolikost koja odgovara svačijem ukusu.
Personalizacija
Kada je u pitanju okus dobre pitke vode, svi se možemo složiti - kada je u pitanju izgled našeg dozatora vode, želimo vam pružiti maksimalnu individualnost. To znači da se staklena ploča WPD 200 može otisnuti prema vašim željama - tako da možete konfigurirati svoj dozator za vodu točno onako kako želite.
Profesionalni aparati za vodu s razrađenim sustavom
Svježa voda za piće za urede, bolnice, javne ustanove i industriju. Kärcher WPD aparati za vodu s inovativnim filtracijskim sustavima, patentiranom toplinskom dezinfekcijom i intuitivnim upravljanjem osiguravaju da zaposlenici, kao i klijenti i posjetitelji, u svakom trenutku imaju siguran pristup svježoj vodi za piće.