Čistite češće s ljubimcima

Kada živite sa psima, mačkama, zamorcima ili zečevima, jedno veliko čišćenje kuće tjedno nije dovoljno: blatni otisci šapa na podu, hrana oko posude s hranom i neugodne dlake kućnih ljubimaca nalaze se po cijeloj kući. Vaš uređaj za čišćenje mora se koristiti redovito i brzo za međučišćenje, kako bi kuća bila u odličnom stanju. Naši bežični usisavači uvijek su pri ruci i spremni prevladati svaki izazov čišćenja, čak i na teško dostupnim područjima, pomažući vam da očistite svoj dom na brz i fleksibilan način koji odgovara vašim potrebama.



Dlake kućnih ljubimaca, nestanite!

Ako imate kućnog ljubimca, biti ćete upoznati s problemom: dlake vašeg četveronožnog prijatelja brzo se šire po cijeloj kući, čak i kada ste tek završili s pometanjem i čišćenjem. Dlake kućnih ljubimaca posebno su tvrdoglave u tepisima i otiračima. Obična metla tu nije od pomoći jer ne uklanja pouzdano fine dlačice. Što vas može spasiti? Novi Kärcher baterijski usisavači. Aktivna podna mlaznica vrlo je učinkovita u uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca s podnih obloga od tkanine.



Pijesak za mačke posvuda? Nema problema!

Mačke zakopavaju svoj izmet, a to znači da se mačji pijesak često obilno rasprostire izvan kutije za pijesak. To je zadatak čišćenja koji naš usisavač može obaviti za kratko vrijeme. Male granule se mogu brzo i jednostavno usisati. To je vrlo preporučljivo jer granulat može izgrebati podne obloge ako ga se slučajno zgazi.