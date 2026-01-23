Fleksibilni usisavači velike snage za vaš dom
Kärcher usisavači kombiniraju veliku snagu usisavanja s upravljivošću i fleksibilnošću. Bilo da živite u jednosobnom stanu, obiteljskoj kući ili patite od alergija, Kärcher ima pravi usisavač koji će zadovoljiti vaše potrebe.
Baterijski usisavači
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Inovativna tehnologija senzora prašine
VC 7 Cordless yourMax čini usisavanje još učinkovitijim i lakšim. Inovativni senzor prašine omogućuje automatsko otkrivanje prašine i kontrolu snage. Inteligentno podešavanje snage osigurava učinkovito korištenje baterije do 60 minuta. Usisavanje ne postaje lakše niti praktičnije od toga!
Bežična sloboda s litij-ionskom baterijom
Baterijski usisavači ističu se iz gomile svojom maksimalnom slobodom kretanja, velikom snagom usisavanja i malom težinom. Snažne baterije olakšavaju naporan posao čišćenja do posljednjeg kuta. Osim toga, raznolika ponuda dodatne opreme čini bežične usisavače još svestranijima.
Lakoća uporabe
Snaga se može brzo i jednostavno podesiti kako bi odgovarala određenoj primjeni. Zgodna tipka za zaključavanje znači da ne morate držati pritisnutu tipku za uključivanje, dok je pojačani način rada prava stvar za koncentrirano čišćenje jednog mjesta.
Aktivna podna mlaznica
Motorizirani valjci i iznimna upravljivost omogućuju optimalno sakupljanje prljavštine i usisavanje ispod namještaja bez napora.
Podna mlaznica VC 6 Cordless ima LED osvjetljenje za osvjetljavanje i osiguravanje pouzdanog prikupljanja prljavštine.
Širok raspon primjena
Pametne mogućnosti ugradnje raznih dodataka koji VC 4 Cordless i VC 6 Cordless čine još svestranijim.
Praktično dizajniran sustav filtriranja
Trostupanjski sustav filtera, koji se sastoji od ciklona, ulaza zraka i HEPA higijenskih filtera* (VC 6 Cordless), osigurava ekstra čist odvodni zrak.
Filteri se lako čiste i mijenjaju, čime se produžuje vijek trajanja usisavača.
*EN 1822:1998.
Pražnjenje posude za prašinu jednim klikom
Prljavština se jednostavno i higijenski prazni pritiskom na gumb, tako da je ne morate dirati.
Praktičan zidni nosač
Pomoću zidnog nosača uređaj se može brzo i jednostavno odložiti i spreman je za korištenje kad god je to potrebno. Zidni nosač za VC 6 Cordless ourFamily također u isto vrijeme djeluje kao praktičan punjač.
VC 7 Cordless yourMax
Pretvorite usisavanje u sjajno iskustvo čišćenja: VC 7 Cordless yourMax impresivan je s vrhunskom tehnologijom i opsežnom opremom, te je prikladan za korištenje. Inovativni senzor prašine detektira prljavštinu, u skladu s tim prilagođava snagu usisavanja, osiguravajući učinkovito korištenje baterije do 60 minuta. Snažni BLDC motor od 350 W i napon baterije od 25,2 V olakšavaju naporan posao usisavanja. Funkcija pojačanja jamči maksimalnu snagu usisavanja pritiskom na gumb. Ostale prednosti uključuju jednostavno pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, ergonomski dizajn za čišćenje čak i teško dostupnih mjesta i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici koja prašinu čini vidljivijom. Čišćenje filtera ne može biti jednostavnije zahvaljujući isporučenom alatu i zamjenskom filteru. Zahvaljujući raznim mlaznicama, čišćenje je jednostavno na svakom mjestu: mlaznica za pukotine eliminira prljavštinu iz kuteva, 2-u-1 mlaznica je savršen alat za čišćenje namještaja i presvlaka, a mekana četka prikladna je za čišćenje čak i osjetljivih površina. Ostale korisne značajke uključuju indikator statusa baterije i zidni nosač s funkcijom punjenja.
VC 6 Cordless ourFamily
Čišćenje doista može biti tako jednostavno: s VC 6 Cordless ourFamily usisavačem usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne značajke uključuju pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja rada, ergonomski dizajn za čišćenje na teško dostupnim mjestima i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici koja prašinu čini vidljivijom i jamči pouzdano prikupljanje prljavštine.
Ostale prednosti uključuju impresivno vrijeme rada baterije od 50 minuta, tihi rad, poseban alat za čišćenje filtera i lako čitljiv prikaz statusa baterije koji u svakom trenutku prikazuje status baterije i relevantne poruke.
VC 4 Cordless myHome
Maksimalna sloboda kretanja susreće maksimalnu udobnost: VC 4 Cordless myHome s vremenom rada do 30 minuta štedi korisnika od potrebe da vuku veliku jedinicu. Njegove brojne inteligentne značajke čine usisavanje užitkom: pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, funkcija pojačanja, tihi rad, ergonomski dizajn i aktivna podna mlaznica koja jamči pouzdano usisavanje prljavštine na tvrdim podovima i tepisima.
Usisavač s vrećicom
VC 2
Kompaktan spremnik za Kärcherov usisavač VC 2 savršeno je prikladan za korištenje u stanovima i manjim kućama. Može se odlagati na malom prostoru te omogućuje iznimno pouzdane rezultate čišćenja. Osim toga, VC 2 oduševljava brojnim pogodnostima kao što su automatsko namotavanje kabela koje omogućuje brzo uvlačenje kabela nakon uporabe, sklopiva ručka za nošenje koja omogućuje ugodno nošenje na nekoliko katova, neograničena regulacija snage na uređaju, kao i pretinac za odlaganje pribora. U Premium inačici uključena je i mlaznica za parket za nježno čišćenje parketa i tvrdih podloga.
Tehnologija vrećica
Kärcher usisavači s vrećicom vrlo su higijenski jer se usisana prljavština i prašina pouzdano zadržavaju u vrećici. Kada je vrećica puna, može se brzo izvaditi iz uređaja i baciti bez doticaja s prljavštinom ili čak stvaranja prašine. Ovu značajku posebno cijene, među ostalima, alergičari.
Automatsko namotavanje kabela
Nakon uporabe, kabel se može brzo i jednostavno namotati.
Sklopiva ručka za nošenje
Sklopiva ručka za nošenje olakšava nošenje usisavača, čak i uz i niz stepenice.
Neograničena regulacije snage na uređaju
Prilagodljiva snaga: snaga usisavanja uređaja može se postaviti na bilo koju razinu kako bi odgovarala vašim zahtjevima.
Pretinac za odlaganje pribora
Pribor se može pohraniti na samom uređaju, tako da je uvijek na dohvat ruke.
Usisavači bez vrećice
VC 3
Novi Kärcherov multiciklonski usisavač VC 3 zbog svojih je kompaktnih dimenzija savršen za stanove i manje kuće. Ne čisti samo tvrde podloge i tepihe već bez problema prodire i u procjepe te je prikladan i za osjetljive površine, zahvaljujući uskoj mlaznici i mekanoj četki za prašinu.
Ostale su prednosti vlastiti HEPA higijenski filtar koji pouzdano filtrira finu prljavštinu kao što su pelud i druge čestice koje izazivaju alergije te je vrlo praktičan zbog položaja za odlaganje. U Premium inačici uključena je i mlaznica za parket za nježno čišćenje parketa i tvrdih podloga.
Multiciklonska tehnologija
Kärcher usisavači s multiciklonskom tehnologijom ne skupljaju prljavštinu u filter vrećice već u prozirnu posudu za otpad. Ovo ne samo da štedi na neugodnosti kupnje i postavljanja skupih zamjenskih filtara, već također na prvi pogled pokazuje kada treba isprazniti spremnik.
Položaj za odlaganje
Praktična značajka položaja za odlaganje omogućuje vam brzo i sigurno odlaganje uređaja tijekom prekida rada.
Prozirni spremnik otpada
Spremnik za otpad ne samo da pokazuje kada ga treba isprazniti, već se njegov sadržaj može brzo odložiti.
Automatsko namotavanje kabela
Nakon uporabe, kabel se može brzo i jednostavno namotati.
Odvojiva podna mlaznica
Mogućnost pričvršćivanja dodatnog pribora za optimalno čišćenje u svakom dijelu doma.
Ručni usisavač
Snažni pomagač za svakodnevne zadatke
Prljavština nema šanse protiv našeg baterijskog ručnog usisavača: CVH 2 je lagan, kompaktan, jednostavan za rukovanje i posebno prikladan kao pouzdano pomagalo za svakodnevno čišćenje u Vašoj kuhinji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi i automobilu.
Žitarice ispod stola? Pijesak za mačke u kupaonici? Tvrdoglava prljavština na tepisima?
Vaše moćno oruđe za rješavanje problema učinit će sve to prošlošću. Punjivi ručni usisavač spaja kompaktan dizajn i moćne performanse, što omogućuje usisavanje većih mrvica- bilo gdje, u bilo koje vrijeme i uz maksimalnu mobilnost.
Učinkoviti sustav filtera
Savršen hvatač prljavštine: zahvaljujući svom predfilteru, finoj metalnoj mrežici, sustav filtera u dva koraka učinkovito zadržava veće čestice prašine. Posebna značajka je HEPA 12 higijenski filtar (EN 1822:1998) koji osigurava čisti ispušni zrak, uspješno hvata i najsitnije čestice te se također može jednostavno očistiti i zamijeniti. To još više produljuje vijek trajanja ručnog usisavača.
Čišćenje unutrašnjosti automobila
Jednostavno rukovanje i jaka usisna snaga: baterijski ručni usisavač čisti površine, instrumentne ploče, automobilska sjedala i tepihe, kao i teško dostupna područja u trenu, vraćajući unutrašnjosti vašeg automobila prijašnji sjaj.
2-u-1 mlaznica za spojeve
Od polica za knjige i računalnih tipkovnica do spojeva i pukotina: sklopiva kombinirana mlaznica posebno je prikladna za osjetljive površine i teško dostupna područja.
Jednostavno čišćenje
Odvrnite, uklonite filter i ispraznite: plastični spremnik za otpad može se lako ukloniti i isprati čistom vodom.
Premium značajka: Snažan motor*
BLDC motor je impresivan zahvaljujući svojoj tehnologiji motora bez četkica, što uređaj čini lakšim, dugotrajnijim i snažnijim. To znači da može ukloniti prljavštinu brzo i bez ostataka.
* Dostupno samo u Premium verziji.
Premium značajka: Practična stanica za punjenje*
Spremite elegantno, punite učinkovito. Koristite kompaktnu, modernu stanicu za pohranu i punjenje ručnog usisavača na način koji štedi prostor. To znači da je uređaj na dohvat ruke i spreman za korištenje u bilo kojem trenutku.
* Dostupno samo u Premium verziji.
Usisavač s vodenim filterom
DS 6
Usisavač DS 6 s vodenim filterom ne samo da jamči čiste podove, već osigurava i svježiji ispušni zrak koji je do 99,5% bez prašine. To značajno poboljšava zrak, a time i unutarnju klimu. Dobro za sve, ne samo za alergičare.
Kako radi usisavač s vodenim filterom
Za razliku od standardnih usisavača s filtarskim vrećicama, vodeni filtar DS 6 koristi prirodnu snagu vode. Zahvaljujući visokoj usisnoj snazi, voda u filtru vrti se velikom brzinom. Usisana se prljavština veoma učinkovito filtrira iz zraka pomoću vodenog vrtloga te se odmah veže za vodu. Rezultat je iznimno čist ispušni zrak koji će zadovoljiti i alergičare. Budući da više ne postoje filtarske vrećice u kojima se mogu nastaniti alergeni, grinje se nakon uporabe također uklanjaju vodom. Još jedna pogodnost za alergičare jest činjenica da se prilikom pražnjenja spremnika ne podiže nikakva prašina.
- Učinkovito glavno filtriranje u prozirnom vodenom filtru. Sve se grube nečistoće sigurno pospremaju. Više se ne podiže prašina i usisna je snaga očuvana.
- Međufiltar se može čistiti te je zato iznimno dugotrajan. Filtrira sitne čestice iz vlažnog zraka.
- Posebni HEPA 12 filtar uklanja 99,5 % čestica peludi, gljivičnih spora, bakterija i grinja.
Snažan vodeni filter
Vodeni filter ne samo da osigurava da je izbacivani zrak posebno čist, nego ga je i lako isprazniti i održavati čistim zahvaljujući praktičnom dizajnu.
Varijabilna teleskopska usisna cijev
Varijabilna teleskopska usisna cijev može se podesiti tako da odgovara visini korisnika, za dodatnu udobnost tijekom usisavanja.
Automatsko namotavanje kabela
Nakon uporabe, kabel se može brzo i jednostavno namotati.
Praktična pozicija za odlaganje
Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti kada se odmarate od posla.
Jednostavno čišćenje
Filter za vodu koji se može ukloniti jednostavno se puni i čisti.
Praktična pohrana pribora
Sav pribor može se uredno pohraniti na dohvat ruke u pretincu za pribor.
Ergonomska ručka za nošenje
Ergonomska ručka za nošenje na DS 6 olakšava transport s jednog mjesta na drugo.
Perivi srednji filter
Perivi srednji filter za dug radni vijek i optimalne rezultate čišćenja.
Prašina i životinjska dlaka? Imamo upravo ono što vam treba!
Prekriveni prašinom
Odakle sva ta prašina stalno dolazi? Nema nikoga tko si nije postavio baš to pitanje dok je promatrao svoj dom. Kuća je svježe očišćena, a opet, nakon nimalo vremena, tanak sloj prašine sliježe se na namještaj, sobno bilje, knjige i pod. Činjenica je da se prašina neprestano diže u stambenim prostorima i širi se po velikom prostoru. Tome se ne može pomoći, ali se barem može brzo ispraviti. S novim modelima bežičnih usisavača možete bez napora ukloniti neugodnu kućnu prašinu u pokretu, uz maksimalnu upravljivost.
Od čega je zapravo prašina?
Od mrtvih stanica kože i vlakana tepiha do peludi i dlaka kućnih ljubimaca, prašina je cijela mješavina čestica različite veličine, koje se miješaju i spajaju jedna s drugom. Ovisno o veličini i težini čestica, prašina će se ili odnijeti u svaki kut kružećim zrakom ili će se stalno vrtjeti uokolo, a da se nigdje ne taloži.
Većinu prljavštine u svoje domove nosimo na cipelama. Stoga je vrijedno imati otvorene mrežaste, kokosove ili tekstilne prostirke ili gumene dijelove koji djeluju kao zamke za prljavštinu, koje zadržavaju većinu prljavštine.
Čistite češće s ljubimcima
Kada živite sa psima, mačkama, zamorcima ili zečevima, jedno veliko čišćenje kuće tjedno nije dovoljno: blatni otisci šapa na podu, hrana oko posude s hranom i neugodne dlake kućnih ljubimaca nalaze se po cijeloj kući. Vaš uređaj za čišćenje mora se koristiti redovito i brzo za međučišćenje, kako bi kuća bila u odličnom stanju. Naši bežični usisavači uvijek su pri ruci i spremni prevladati svaki izazov čišćenja, čak i na teško dostupnim područjima, pomažući vam da očistite svoj dom na brz i fleksibilan način koji odgovara vašim potrebama.
Dlake kućnih ljubimaca, nestanite!
Ako imate kućnog ljubimca, biti ćete upoznati s problemom: dlake vašeg četveronožnog prijatelja brzo se šire po cijeloj kući, čak i kada ste tek završili s pometanjem i čišćenjem. Dlake kućnih ljubimaca posebno su tvrdoglave u tepisima i otiračima. Obična metla tu nije od pomoći jer ne uklanja pouzdano fine dlačice. Što vas može spasiti? Novi Kärcher baterijski usisavači. Aktivna podna mlaznica vrlo je učinkovita u uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca s podnih obloga od tkanine.
Pijesak za mačke posvuda? Nema problema!
Mačke zakopavaju svoj izmet, a to znači da se mačji pijesak često obilno rasprostire izvan kutije za pijesak. To je zadatak čišćenja koji naš usisavač može obaviti za kratko vrijeme. Male granule se mogu brzo i jednostavno usisati. To je vrlo preporučljivo jer granulat može izgrebati podne obloge ako ga se slučajno zgazi.