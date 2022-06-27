MAKSIMALNA SNAGA ZA VELIKE I MALE.

Novi baterijski usisavači ne samo da izgledaju sjajno. Njihov dobro promišljen ergonomski dizajn olakšava usisavanje, čak i ispod namještaja, tako da vaš dom izgleda besprijekorno čisto od vrha do dna. Za dugotrajno usisavanje jednostavno upotrijebite gumb za zaključavanje koji vam štedi trud da držite pritisnutu tipku za uključivanje. A kad smo kod uštede: sustav bez vrećice znači da ne morate stalno kupovati skupe vrećice za prašinu. Umjesto mukotrpnog uklanjanja i zamjene vrećice, jednostavno ispraznite filter za prašinu pritiskom na gumb. Uz VC 4 Cordless myHome možete čistiti male domove bez kabela i gotovo bez napora. Za veće stambene prostore, VC 6 Cordless ourFamily je pravi izbor. Njegov još snažniji motor bez četkica i LED osvjetljenje na podnoj mlaznici pomažu vam da čistite do 50 minuta kako bi vaš cijeli dom ponovno izgledao WOW.

Svatko tko cijeni maksimalnu udobnost i inovativnu tehnologiju odlučit će se za VC 7 Cordless yourMax. Usisavanje je još lakše i učinkovitije s njegovim inovativnim senzorom prašine. Automatska detekcija prašine i kontrola snage omogućuju još dulje vrijeme rada do 60 minuta.