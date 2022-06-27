Baterijski usisavači s trajanjem baterije do 60 minuta i bez vrećica
Baterijski usisavači spremni su za trenutnu upotrebu i impresioniraju maksimalnom slobodom kretanja, snažnim performansama i trajanjem baterije do 60 minuta. Njihov dobro promišljen ergonomski dizajn olakšava usisavanje, čak i ispod namještaja, tako da vaš dom izgleda besprijekorno čisto od vrha do dna. Prašina i prljavština uklanjaju se u trenu. A kad smo kod uštede: sustav bez vrećice znači da ne morate stalno kupovati skupe vrećice za prašinu.
MAKSIMALNA SNAGA ZA VELIKE I MALE.
Novi baterijski usisavači ne samo da izgledaju sjajno. Njihov dobro promišljen ergonomski dizajn olakšava usisavanje, čak i ispod namještaja, tako da vaš dom izgleda besprijekorno čisto od vrha do dna. Za dugotrajno usisavanje jednostavno upotrijebite gumb za zaključavanje koji vam štedi trud da držite pritisnutu tipku za uključivanje. A kad smo kod uštede: sustav bez vrećice znači da ne morate stalno kupovati skupe vrećice za prašinu. Umjesto mukotrpnog uklanjanja i zamjene vrećice, jednostavno ispraznite filter za prašinu pritiskom na gumb. Uz VC 4 Cordless myHome možete čistiti male domove bez kabela i gotovo bez napora. Za veće stambene prostore, VC 6 Cordless ourFamily je pravi izbor. Njegov još snažniji motor bez četkica i LED osvjetljenje na podnoj mlaznici pomažu vam da čistite do 50 minuta kako bi vaš cijeli dom ponovno izgledao WOW.
Svatko tko cijeni maksimalnu udobnost i inovativnu tehnologiju odlučit će se za VC 7 Cordless yourMax. Usisavanje je još lakše i učinkovitije s njegovim inovativnim senzorom prašine. Automatska detekcija prašine i kontrola snage omogućuju još dulje vrijeme rada do 60 minuta.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktičan zidni nosač s punjačem
Dobro osmišljen sustav filtera
Pribor koji se lako mijenja
Aktivna podna mlaznica s LED rasvjetom
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
Tehnologija senzora prašine
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktičan zidni nosač s punjačem
Dobro osmišljen sustav filtera
Pribor koji se lako mijenja
Aktivna podna mlaznica s LED rasvjetom
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktičan zidni nosač
Dobro osmišljen sustav filtera
Pribor koji se lako mijenja
Aktivna podna mlaznica
Čistoća koja je uzbudljiva- i ujedno udobna.
U domu se svaki dan stvara puno prljavštine, uključujući mrvice hrane, dlake kućnih ljubimaca i finu kućnu prašinu. Stoga vam je s vremena na vrijeme potrebna pomoć brzog i fleksibilnog partnera za čišćenje. Naši baterisjki usisavači spremni su za trenutnu upotrebu i uklanjaju prljavštinu s namještaja, podova i svih površina u trenu, bez ikakvih poteškoća. Njihov kompaktan i lagan dizajn znači da su naši moćni usisavači jednostavni za rukovanje i pohranjivanje. Uz naše baterisjke usisavače također imate maksimalnu slobodu kretanja, bez muke s povlačenjem velikog uređaja ili uzastopnim odspajanjem kabela za napajanje i ponovnom priključivanjem negdje drugdje. Također možete doći do teško dostupnih područja, poput ruba kauča ili ispod polica. A sa svestranim priborom, baterisjki usisavači mogu se brzo i jednostavno pretvoriti u ručne usisavače.
Baterijski ručni usisavači
Baterijski usisavač CVH 2
Snažne performanse: baterisjki CVH 2 je lagan, kompaktan i stoga pri ruci u svakom trenutku za manje poslove čišćenja u kuhinji, dnevnoj i spavaćoj sobi ili unutrašnjosti vozila. Prljavština poput mrvica, dlaka i prašine nema šanse zahvaljujući velikoj snazi usisavanja. Dvostupanjski sustav filtera koji se lako čisti osigurava vrlo čist ispušni zrak.