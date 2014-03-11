Parni usisavači za vaš dom koji donose vrhunske rezultate
Čišćenje parom, mokro i suho usisavanje. Kärcher parni usisavači čiste trostruko – čak i u jednom radnom koraku. Vaš dom će blistati uz pomoć svestranih uređaja. Čišćenje je jednostavno, praktično, brzo i bez kemikalija, a područja primjene su mnogostruka.
3 u 1: Parenje, usisavanje i sušenje
Parni usisavač Kärcher SV 7 kombinira prednosti parnih čistača sa snagama suhih usisavača. Na primjer, usisava mrvice s poda, briše vlažnom krpom, a zatim čak i osuši pod. Sve to u jednom radnom koraku. Ovaj impresivni svestrani uređaj s odgovarajućim dodacima zasigurno će držati svako kućanstvo čistim i pod nadzorom - lako, praktično, brzo i bez kemikalija.
Non-stop para sa sustavom dva spremnika
Spremnik se u bilo kojem trenutku može brzo i jednostavno napuniti za nesmetan rad. Na taj način više nećete morati čekati dok se spremnik ne ohladi prije nego što ga ponovno napunite.
Ekstremno higijenski
Zahvaljujući regulaciji protoka pare u pet koraka, protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i razini prljavštine. Zahvaljujući visokoj temperaturi pare stvari ne samo da izgledaju čisto - Kärcher SV 7 čini ih higijenski čistima.
Alergičari mogu odahnuti
Usisavanje sustavom s 4 filtra, ali bez vrećice za prašinu. Prašina se veže u filtru za vodu. HEPA filtar (EN 1822: 1998) uklanja čestice koje se mogu udisati. Prema tome je ispušni zrak čišći od okolnog zraka.
Jednostavnost upravljanja
Parni usisavač Kärcher SV 7 impresionirati će Vas jednostavnošću upravljanja. Snagom usisavanja može se upravljati u četiri stupnja pomoću ručke. Protok pare može se regulirati na uređaju u pet stupnjeva.
Područja primjene za Kärcher SV 7 parni usisavač
Zahvaljujući opsežnoj dodatnoj opremi, Kärcher SV 7 parni usisavač pogodan je za uporabu u kući bez kemikalija. Različiti nastavci omogućuju parno čišćenje i usisavanje podova, površina i tapeciranog namještaja. SV 7 također možete koristiti za osvježavanje tepiha i čišćenje prozora, spojeva i pukotina.
Životni prostor
Kärcher SV 7 je jednostavno, prikladno i štedljivo rješenje za sve izazove u životnom prostoru. Bili to tvrdi podovi, tapecirani namještaj ili tepisi - parni usisavač Kärcher SV 7 robustan je na bilo kojoj površini.
Kuhinja
Kuhinja se bori s svakodnevnim onečišćenjem koje se kuhanjem ne može izbjeći, a tako svestrani Kärcher SV 7 savršeni je partner za vraćanje sjaja u kuhinji i na raznim površinama. Snaga pare učinkovito uklanja izgorenu i masnu prljavštinu, bez kemikalija.
Kupaona
S parom iz Kärcher SV 7 u kupaonici se može zajamčiti učinkovito i temeljito čišćenje okova, ogledala i pločica. Para prodire u posljednju pukotinu i čisti ih temeljito i bez kemikalija.
Video primjene SV 7 parnog usisavača
Dodatci za Kärcher SV 7 parni usisavač
S pripadajućim dodatcima SV 7 postaje pravi svestrani uređaj, a čak i tvrdoglava nečistoća više nema šanse. Dostupni su razni umetci za upotrebu na tvrdim podovima i tepisima. Okrugle četke, razni nastavci za ručnu mlaznicu, mlaznice za presvlake i još mnogo toga nudi više mogućnosti primjene i čine čišćenje učinkovitijim i prikladnijim te štedi vrijeme.