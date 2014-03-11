Dodatci za Kärcher SV 7 parni usisavač

S pripadajućim dodatcima SV 7 postaje pravi svestrani uređaj, a čak i tvrdoglava nečistoća više nema šanse. Dostupni su razni umetci za upotrebu na tvrdim podovima i tepisima. Okrugle četke, razni nastavci za ručnu mlaznicu, mlaznice za presvlake i još mnogo toga nudi više mogućnosti primjene i čine čišćenje učinkovitijim i prikladnijim te štedi vrijeme.