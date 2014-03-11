Parni usisavači za vaš dom koji donose vrhunske rezultate

Čišćenje parom, mokro i suho usisavanje. Kärcher parni usisavači čiste trostruko – čak i u jednom radnom koraku. Vaš dom će blistati uz pomoć svestranih uređaja. Čišćenje je jednostavno, praktično, brzo i bez kemikalija, a područja primjene su mnogostruka.

0 proizvoda
Žena usisava i čisti pod s Kärcher parnim usisavačem SV 7

3 u 1: Parenje, usisavanje i sušenje

Parni usisavač Kärcher SV 7 kombinira prednosti parnih čistača sa snagama suhih usisavača. Na primjer, usisava mrvice s poda, briše vlažnom krpom, a zatim čak i osuši pod. Sve to u jednom radnom koraku. Ovaj impresivni svestrani uređaj s odgovarajućim dodacima zasigurno će držati svako kućanstvo čistim i pod nadzorom - lako, praktično, brzo i bez kemikalija.

Non-stop para sa sustavom dva spremnika

Spremnik se u bilo kojem trenutku može brzo i jednostavno napuniti za nesmetan rad. Na taj način više nećete morati čekati dok se spremnik ne ohladi prije nego što ga ponovno napunite.

Steam cleaner two tank

Ekstremno higijenski

Zahvaljujući regulaciji protoka pare u pet koraka, protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i razini prljavštine. Zahvaljujući visokoj temperaturi pare stvari ne samo da izgledaju čisto - Kärcher SV 7 čini ih higijenski čistima.

SV 7 hygiene

Alergičari mogu odahnuti

Usisavanje sustavom s 4 filtra, ali bez vrećice za prašinu. Prašina se veže u filtru za vodu. HEPA filtar (EN 1822: 1998) uklanja čestice koje se mogu udisati. Prema tome je ispušni zrak čišći od okolnog zraka.

SV 7 allergene

Jednostavnost upravljanja

Parni usisavač Kärcher SV 7 impresionirati će Vas jednostavnošću upravljanja. Snagom usisavanja može se upravljati u četiri stupnja pomoću ručke. Protok pare može se regulirati na uređaju u pet stupnjeva.

SV 7 comfortable handling

Područja primjene za Kärcher SV 7 parni usisavač

Zahvaljujući opsežnoj dodatnoj opremi, Kärcher SV 7 parni usisavač pogodan je za uporabu u kući bez kemikalija. Različiti nastavci omogućuju parno čišćenje i usisavanje podova, površina i tapeciranog namještaja. SV 7 također možete koristiti za osvježavanje tepiha i čišćenje prozora, spojeva i pukotina.

Životni prostor

Kärcher SV 7 je jednostavno, prikladno i štedljivo rješenje za sve izazove u životnom prostoru. Bili to tvrdi podovi, tapecirani namještaj ili tepisi - parni usisavač Kärcher SV 7 robustan je na bilo kojoj površini.

Frau saugt und reinigt Fliesen mit Dampf
Frau reinigt und saugt Sofa mit Dampfsauger
Frau saugt und reinigt Teppich mit Kärcher Dampfsauger

Kuhinja

Kuhinja se bori s svakodnevnim onečišćenjem koje se kuhanjem ne može izbjeći, a tako svestrani Kärcher SV 7 savršeni je partner za vraćanje sjaja u kuhinji i na raznim površinama. Snaga pare učinkovito uklanja izgorenu i masnu prljavštinu, bez kemikalija.

SV7_Anwendung_Küche_1
SV7_Anwendung_Küche_2
SV7_Anwendung_Küche_3

Kupaona

S parom iz Kärcher SV 7 u kupaonici se može zajamčiti učinkovito i temeljito čišćenje okova, ogledala i pločica. Para prodire u posljednju pukotinu i čisti ih temeljito i bez kemikalija.

SV7_Anwendung_Bad_1
SV7_Anwendung_Bad_2
SV7_Anwendung_Bad_3

Video primjene SV 7 parnog usisavača

Dodatci za Kärcher SV 7 parni usisavač

S pripadajućim dodatcima SV 7 postaje pravi svestrani uređaj, a čak i tvrdoglava nečistoća više nema šanse. Dostupni su razni umetci za upotrebu na tvrdim podovima i tepisima. Okrugle četke, razni nastavci za ručnu mlaznicu, mlaznice za presvlake i još mnogo toga nudi više mogućnosti primjene i čine čišćenje učinkovitijim i prikladnijim te štedi vrijeme.

SV7_zubehör1
SV7_zubehör2
SV7_zubehör3
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH