Suhi usisavači
Prašina nema šanse.
Naši tehnički napredni usisavači za suho čišćenje pouzdano uklanjaju rastresitu i suhu prljavštinu – što ih čini idealnima za upotrebu u hotelima, uredima, maloprodaji i za čišćenje zgrada. Izrađeni od do 60 posto recikliranog materijala, uređaji su održivo rješenje za dnevne potrebe čišćenja. Kompaktni usisavači impresioniraju svojom visokom učinkovitošću u kontinuiranom radu i savršeni su za svakodnevno održavanje čistoće i dnevno čišćenje. Uz nisku razinu radne buke od samo 52 dB(A), ovi iznimno tihi uređaji nesumnjivo se mogu koristiti i u okruženjima osjetljivima na buku.
Suhi usisavač
Održiv, ergonomski i ultra tih: nova T-serija sastoji se od 45 posto recikliranog materijala* i nudi izvanrednu usisnu snagu, ergonomski rad i izuzetno nisku razinu buke. Usisavači za suho usisavanje T 7/1 Adv Classic i T 11/1 Classic Adv Re!Plast nude izvanrednu usisnu snagu na tepisima i tvrdim površinama uz tihi rad. Sa 60 posto recikliranog materijala, T 11/1 Classic Adv Re!Plast je posebno održiv. Oba uređaja su izdržljiva, robusna i nude dobru vrijednost za novac. Oba modela imaju priključne kabele za jednostavnu zamjenu. * Svi plastični dijelovi, osim pribora.
Usisavač za tepih s četkom
Kärcher usisavači za tepihe s četkom kombiniraju struju usisavanja i četku s električnim pogonom. Tako odstranjuju tvrdokorne čestice prljavštine koje su prionule za vlakna tepiha.
Baterijski usisavač
Bežična fleksibilnost, snažna učinkovitost čišćenja, povećana produktivnost i posebno tihi rad: Novi baterijski usisavači za suho usisavanje s Kärcher Battery Power+ platforme s energetski štedljivim eco!efficiency načinom rada.
Suhi usisavači: svestrani i robusni za svakodnevnu uporabu
Kärcher usisavači za suho usisavanje u stalnoj su uporabi u hotelima, uredima, trgovinama i profesionalnim servisima za čišćenje zgrada, učinkovito rješavajući svu uobičajenu suhu prljavštinu. To uključuje prašinu ili kosu. Naši komercijalni usisavači ekonomično vam pomažu u svakodnevnom održavanju čišćenja sofisticiranom tehnologijom i visokom kvalitetom. Kompaktni i tihi, lako se nose sa raznolikim zadacima čišćenja budući da uređaji impresioniraju visokom radnom površinom i fleksibilnošću - čak i kada se napajaju baterijama. To olakšava čišćenje područja osjetljivih na buku, različitih površina i područja s niskim slobodnim prostorom, kao i područja s puno namještaja. Suhi usisavači također se koriste za usisavanje prašine sa svjetiljki, namještaja ili zidova.
Što čini Kärcher suhe usisavače tako posebnima?
Pri razvoju naših usisivača, obraćamo pažnju na visoku udobnost korisnika, dizajn koji je jednostavan za održavanje i ergonomske dodatke. Unatoč velikoj usisnoj snazi i učinkovitom puhaču, uređaji su posebno tihi, lagani i precizno prate trag. To uključuje robusnu i pouzdanu tehnologiju filtera - također dostupna kao HEPA filteri. Ovi filtri dizajnirani su za hvatanje velike količine vrlo malih čestica koje bi drugi usisavači jednostavno vratili natrag u zrak vašeg doma, što ih čini idealnim za osobe s alergijama i astmom.
Tehnologija koja stoji iza njih
Kärcherovi usisavači za suho usisavanje s protočnim puhalima koriste usisni zrak istovremeno kao zrak za hlađenje. To doprinosi da budu vrlo energetski učinkoviti i isplativi. Osim toga, posebno su lagani i kompaktno izgrađeni te toliko tihi da njihova uporaba ne smeta čak ni u područjima s javnim prometom. To ih čini posebno prikladnima za korištenje u poslovnim zgradama, hotelima, maloprodajnim trgovinama i drugim mjestima gdje je kontrola buke važna. Njihova kompaktna veličina također ih čini jednostavnim za spremanje i premještanje, dodatno povećavajući njihovu praktičnost.
Srce: EC usisna turbina
EC motor, robusni istosmjerni motor s električnim inverterom, ima ključne prednosti u odnosu na konvencionalne kolektorske motore. Najznačajnija prednost: iznimno dug vijek trajanja. Motor radi bez karbonskih četkica i pali se bez iskre za paljenje. Kao rezultat toga, nije prikladan samo za područja zaštićena od eksplozije, već i za rad u više smjena tijekom dugih radnih intervala. Integrirani regulator omogućuje kontinuiranu regulaciju brzine, omogućujući odgovarajuću prilagodbu usisne snage.
Baterijski usisavač za suho usisavanje - brži, fleksibilniji, sigurniji
Bežična fleksibilnost, snažan učinak čišćenja, povećana produktivnost i posebno tihi: novi baterijski suhi usisavači s platforme Kärcher Battery Power+ s načinom rada eco!efficiency koji štedi energiju.Saznajte više
Stubišta
Ovdje obično nedostaje utičnica. A ni bežičnim usisavačima nisu potrebni produžni kablovi. Jednim krugom kroz cijelo stubište sve je gotovo.
Bežični usisavači ovdje mogu uštedjeti do 35% vremena.
Zrakoplov
Nema puno vremena do sljedećeg ukrcaja putnika. Međučišćenje je puno brže od nezgrapnog rukovanja uređajima s kabelom.
Baterijski usisavači ovdje štede do 50% vremena.
Kazalište/Kino
Bez potrebe za priključivanjem kabela i bez mnogo ruta između utičnice i usisavača, redovi za sjedenje i stepenice mogu se očistiti jednostavno i brzo.
Baterijski usisavači ovdje štede do 40% vremena.
Prostorije za sastanke sa sjedećim mjestima
S baterijskim usisavačem možete kontinuirano usisavati bez potrebe za raspetljavanjem ili mijenjanjem kabela.
Baterijski usisavači ovdje štede do 30% vremena.
Ulazni prostori i predvorja hotela
Veliki promet kupaca, mnogo komada namještaja, ali i puno prljavštine. U ovim velikim prostorijama ne samo da je eliminirana potreba za promjenom do sljedeće utičnice. Također sprječava da se kabeli omotaju oko namještaja i postanu opasnost za goste.
Usisavači na baterije ovdje štede do 15% vremena.
Javni prijevoz
U autobusima i vlakovima osoblje za čišćenje često se oslanja na vanjske izvore napajanja i produžne kablove. Puno je jednostavnije i učinkovitije raditi u ograničenom prostoru s usisavačima na baterije.
Baterijski usisavači ovdje štede do 25% vremena.
Uredski prostori
Osobito u uredima otvorenog tipa, usisavanje može postati staza s preprekama. Bez zapinjanja kabela za namještaj, može se uštedjeti mnogo vremena.
Baterijski usisavači ovdje štede do 25% vremena.
Dobro usisano je dobro filtrirano.
Prašina i prljavština, mikrobi, sitne čestice i alergeni svakodnevno nas prate i također utječu na kvalitetu zraka u javnim zgradama kao što su uredi, hoteli, bolnice, medicinske ordinacije ili škole. Bolesti dišnog sustava često su dugoročna posljedica.
Stoga su Kärcher usisavači za suho usisavanje opremljeni sofisticiranom tehnologijom filtriranja. Različite vrste konstrukcija zahtijevaju različite vrste filtara izrađenih od različitih materijala. To uključuje trajnu košaru filtera, filter vrećicu od flisa, ispušni filter i HEPA filter. Svi profesionalni Kärcher usisavači za suho usisavanje imaju filter za zaštitu motora koji štiti puhalo od finih čestica prašine. Ispušni filtar koristi se za čišćenje izlaznog zraka i smanjenje razine buke. Mnogi modeli također nude opciju korištenja HEPA ispušnog filtra.
HEPA-14 filteri: higijensko rješenje za čisti zrak u zatvorenom prostoru
Kärcher HEPA-14 filtri igraju ključnu ulogu u učinkovitom filtriranju i najfinijih aerosola iz zraka u zatvorenim prostorima, čime se uklanjaju štetne čestice. Kada su ugrađeni u Kärcher usisavače za suho usisavanje, oni učinkovito i pouzdano čiste zrak u prostoriji.
Kärcher suhi usisavači – održivi, robusni i učinkoviti
Kärcher suhe usisavače odlikuje udio recikliranog materijala – 45 posto u T-seriji i 60 posto u modelu T 11/1 Re!Plast. Zahvaljujući udjelu recikliranog materijala, energetske potrebe Kärcher suhih usisavača značajno su smanjene već tijekom proizvodnje, a upotreba vrijednih sirovina je minimalizirana. To znači da Kärcher suhi usisavači nisu samo iznimno ekološki prihvatljivi, već i vrlo robusni i dugotrajni. Vaš profesionalac za održivo i učinkovito čišćenje.
Manja potrošnja energije i dulje vrijeme rada – Kärcher T-serija
S novom T-serijom uvodimo verzije s kabelom sa smanjenom potrošnjom energije (585 W umjesto 700 W). eco!efficiency način rada (bežična verzija) produljuje vrijeme rada i smanjuje razinu buke.
Iznimno tihi: gotovo nečujan rad
Verzija T-serije s kabelom je gotovo nečujna i ima razinu buke od samo 52 dB(A). To znači da je ovaj usisavač za suho čišćenje savršen i za dnevno čišćenje. Niska emisija buke omogućuje udoban i ergonomski rad. Niže razine buke na radnom mjestu čuvaju zdravlje i smanjuju rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski dizajn
Ergonomski, vitki dizajn omogućuje nošenje usisavača blizu tijela i stoga sprječava bolove u leđima te osigurava zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.
Produljeni vijek trajanja
Za znatno dulji vijek trajanja usisavača: suhi usisavači s EC motorom. Zahvaljujući elektronički upravljanom pogonu, ova tehnologija nudi brojne prednosti, kao što su veća učinkovitost i manja potrošnja energije.
Održivo? Naravno!
Nova T-serija je pionir u pogledu održivosti i predstavlja prekretnicu u profesionalnom čišćenju. Ovi modularni strojevi izrađeni su od do 45 posto recikliranog materijala i ne nude samo robustan, ergonomski dizajn, već i izvanrednu usisnu snagu. Impresioniraju iznimno tihim radom – osobito u područjima osjetljivima na buku. Želite znati više?Saznajte više