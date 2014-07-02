Suhi usisavač

Dobro usisano je dobro filtrirano.

Prašina i prljavština, mikrobi, sitne čestice i alergeni svakodnevno nas prate i također utječu na kvalitetu zraka u javnim zgradama kao što su uredi, hoteli, bolnice, medicinske ordinacije ili škole. Bolesti dišnog sustava često su dugoročna posljedica.

Stoga su Kärcher usisavači za suho usisavanje opremljeni sofisticiranom tehnologijom filtriranja. Različite vrste konstrukcija zahtijevaju različite vrste filtara izrađenih od različitih materijala. To uključuje trajnu košaru filtera, filter vrećicu od flisa, ispušni filter i HEPA filter. Svi profesionalni Kärcher usisavači za suho usisavanje imaju filter za zaštitu motora koji štiti puhalo od finih čestica prašine. Ispušni filtar koristi se za čišćenje izlaznog zraka i smanjenje razine buke. Mnogi modeli također nude opciju korištenja HEPA ispušnog filtra.

HEPA-14 filteri: higijensko rješenje za čisti zrak u zatvorenom prostoru

Kärcher HEPA-14 filtri igraju ključnu ulogu u učinkovitom filtriranju i najfinijih aerosola iz zraka u zatvorenim prostorima, čime se uklanjaju štetne čestice. Kada su ugrađeni u Kärcher usisavače za suho usisavanje, oni učinkovito i pouzdano čiste zrak u prostoriji.