Filtri za vodu

Filtri za vodu tvrtke Kärcher osiguravaju da je vaša voda za piće uvijek čista i bez neželjenih čestica, bilo da je riječ o prijenosnim vrčevima za filtriranje vode koji uklanjaju kamenac, teške metale i nečistoće iz slavine te poboljšavaju okus, ili o sustavima za filtraciju vode koji se ugrađuju ispod sudopera te zaustavljaju i viruse i bakterije.

Sustavi za filtriranje vode

Tri razloga za upotrebu našeg sustava za filtriranje vode WPC 120 UF.

Učinkovito filtriranje

Ovaj moćan sustav za filtriranje kroz četiri stadija filtracije pouzdano uklanja čestice poput mikroplastike, smanjuje količinu teških metala i ostataka lijekova u vodi te zaustavlja i viruse i bakterije. On istovremeno propušta vrijedne minerale koji su tijelu potrebni te poboljšava okus vode.

Jednostavna ugradnja i rukovanje

Bez pumpe i bez priključka za napajanje: filtru za vodu WPC 120 UF potrebno je samo priključenje na vodu i nešto prostora; na primjer, filtar za vodu možete priključiti na cijevi u ormariću ispod sudopera. Posebno dizajnirani nastavak za ispuštanje filtrirane vode također je jednostavno ugraditi, a njime se rukuje kao običnom slavinom. On je i unaprijed uključen u pošiljku. Taj je nastavak dakle poput slavine za filtriranu vodu.

Jednostavno održavanje

Redovito mijenjanje filtra dovoljno je za neometan rad sustava. Filtar se lako uklanja samo jednim okretajem. Filtar Pre-Pure potrebno je mijenjati otprilike svakih 3 do 6 mjeseci (ili nakon 2500 l); filtri Hy-Protect i Post-Protect traju do 12 mjeseci (ili za filtriranje 2500 l).

Kako funkcioniraju sustavi za filtriranje vode

Filtar Pre-Pure

U 1. i 2. stadiju filtracije, filtar za čestice i filtar s aktivnim ugljenom uklanjaju velike lebdeće čestice iz vode i tako produljuju radni vijek filtara koji im slijede.

Filtar Hy-Protect

Ultrafiltracijska membrana u 3. stadiju uklanja čak i sitne čestice do veličine 0,1 mikrometar (500 puta manje od ljudske kose), čime uklanja više od 99,9999 % bakterija.

Filtar Post-Protect

Filtar s aktivnim ugljenom u 4. stadiju filtracije uklanja klor, ostatke lijekova i teške metale te poboljšava okus vode bez utjecaja na njezin mineralni sadržaj.

Čemu služi Kärcher filtar za vodu WPC 120 UF?

Filtar za vodu WPC 120 UF pouzdano uklanja štetne tvari i čestice iz vode iz slavine i čini je visokokvalitetnom filtriranom vodom za piće, uključujući:

Virusi i bakterije

Ostaci lijekova

Klor

Čestice i mikroplastika

Teški metali

Dodatna oprema za sustave za filtriranje vode

Česta pitanja

Sustav za filtriranje vode za pitku vodu mora se ugraditi na mjestu gdje se voda uzima (najčešće kuhinja), a voda mora biti voda iz slavine koja zadovoljava minimalne uvjete SZO-a za pitku vodu. Sustav nije prikladan za filtriranje slane vode ili vode iz bunara.

Sustav se može priključiti na sve uobičajene kućne priključke za vodu od 3/8 inča (95 mm). Pomoću priključka koji je uključen u set, sustav za filtriranje također se može spojiti na postojeću slavinu. Nije potrebna električna energija ili poseban kućni priključak za filtriranje vode.

Slavina za filtriranu vodu uključena u pošiljku namijenjena je higijenskom puštanju filtrirane vode za, primjerice, piće, kuhanje ili pranje voća i povrća. Voda se i dalje može puštati iz kućne slavine i upotrebljavati za npr. pranje posuđa ili čišćenje; tu vodu nije potrebno filtrirati. Time se sprječava preopterećenje filtara i produljuje njihov radni vijek.

U usporedbi sa sustavima za osmozu, za ultrafiltraciju našeg sustava za filtriranje vode nisu potrebni električna energija i dodatne instalacije za otpadne vode i znatno je financijski prihvatljivija.

