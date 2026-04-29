Filtri za vodu
Filtri za vodu tvrtke Kärcher osiguravaju da je vaša voda za piće uvijek čista i bez neželjenih čestica, bilo da je riječ o prijenosnim vrčevima za filtriranje vode koji uklanjaju kamenac, teške metale i nečistoće iz slavine te poboljšavaju okus, ili o sustavima za filtraciju vode koji se ugrađuju ispod sudopera te zaustavljaju i viruse i bakterije.
Sustavi za filtriranje vode
Tri razloga za upotrebu našeg sustava za filtriranje vode WPC 120 UF.
Učinkovito filtriranje
Ovaj moćan sustav za filtriranje kroz četiri stadija filtracije pouzdano uklanja čestice poput mikroplastike, smanjuje količinu teških metala i ostataka lijekova u vodi te zaustavlja i viruse i bakterije. On istovremeno propušta vrijedne minerale koji su tijelu potrebni te poboljšava okus vode.
Jednostavna ugradnja i rukovanje
Bez pumpe i bez priključka za napajanje: filtru za vodu WPC 120 UF potrebno je samo priključenje na vodu i nešto prostora; na primjer, filtar za vodu možete priključiti na cijevi u ormariću ispod sudopera. Posebno dizajnirani nastavak za ispuštanje filtrirane vode također je jednostavno ugraditi, a njime se rukuje kao običnom slavinom. On je i unaprijed uključen u pošiljku. Taj je nastavak dakle poput slavine za filtriranu vodu.
Jednostavno održavanje
Redovito mijenjanje filtra dovoljno je za neometan rad sustava. Filtar se lako uklanja samo jednim okretajem. Filtar Pre-Pure potrebno je mijenjati otprilike svakih 3 do 6 mjeseci (ili nakon 2500 l); filtri Hy-Protect i Post-Protect traju do 12 mjeseci (ili za filtriranje 2500 l).
Kako funkcioniraju sustavi za filtriranje vode
Filtar Pre-Pure
U 1. i 2. stadiju filtracije, filtar za čestice i filtar s aktivnim ugljenom uklanjaju velike lebdeće čestice iz vode i tako produljuju radni vijek filtara koji im slijede.
Filtar Hy-Protect
Ultrafiltracijska membrana u 3. stadiju uklanja čak i sitne čestice do veličine 0,1 mikrometar (500 puta manje od ljudske kose), čime uklanja više od 99,9999 % bakterija.
Filtar Post-Protect
Filtar s aktivnim ugljenom u 4. stadiju filtracije uklanja klor, ostatke lijekova i teške metale te poboljšava okus vode bez utjecaja na njezin mineralni sadržaj.
Čemu služi Kärcher filtar za vodu WPC 120 UF?
Filtar za vodu WPC 120 UF pouzdano uklanja štetne tvari i čestice iz vode iz slavine i čini je visokokvalitetnom filtriranom vodom za piće, uključujući: