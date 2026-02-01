Ručni mop usisavači
Revolucionarno čišćenje za vaš dom! Doživite novu generaciju čišćenja podova s 3-u-1 Xtra!Clean usisavačima i krpama. Oni kombiniraju inovaciju, održivost i vrhunsku kvalitetu u jednom uređaju: usisavanje, brisanje i sušenje – i djeluje na svim vrstama podova, čak i na tepisima. Otkrijte kako vam najsuvremenija tehnologija može olakšati svakodnevni rad, uštedjeti dragocjeno vrijeme i ponovno učiniti da vaš dom blista. Zaustavite dugotrajno čišćenje – uživajte u učinkovitosti i apsolutnoj čistoći.
FCV 4
Pametno rješenje
- Učinkovitost površine od približno 200 m² po punjenju baterije
- Četiri načina čišćenja:
- suhi način rada
- način rada Advanced!Power
- automatski način rada sa senzorom za prljavštinu Dynamic!Control
- način rada za stepenice Stair!Assist
- Snažan BLDC motor
- Učinkovito System!Clean samočišćenje i Pure!Roll valjak periv na 60 °C
FCV 3
Fleksibilno rješenje
- Učinkovitost površine od približno 130 m² po punjenju baterije
- Tri načina čišćenja:
- standardni način rada
- suhi način rada
- način rada Advanced!Power
- Učinkovito System!Clean samočišćenje
FCV 2
Kompaktno rješenje
- Učinkovitost površine od približno 110 m² po punjenju baterije
- Dva načina čišćenja:
- standardni način rada
- suhi način rada
- Učinkovito System!Clean samočišćenje
Prednosti
3-u-1 Xtra!Clean: maksimalna čistoća uz minimalan napor
Ovi ručni mop usisavači štede vrijeme i trud zahvaljujući 3-u-1 Xtra!Clean funkciji. Pranje, usisavanje i sušenje: inovativna 3-u-1 tehnologija osigurava dubinsko čišćenje na svim vrstama podova, čak i tepisima. Tvrdokorna prljavština i velike količine tekućine nestaju u tren oka, ostavljajući vam više vremena za stvari koje su zaista važne.
Hygienic!Spin tehnologija za higijensku čistoću
Uživajte u zaista čistom i higijenskom domu: FCV ručni mop usisavači sadrže vrhunsku Hygienic!Spin tehnologiju, za koju je laboratorijski dokazano da uklanja do 99 posto bakterija**; mogu se pohvaliti s do 500 okretaja valjaka u minuti i sustavom s 2 spremnika koji osigurava da se na pod uvijek nanosi svježa voda. Bez raznošenja prljavštine – samo blistavo čisti podovi bez tragova.
** Temeljeno na testovima neovisnog testnog laboratorija.
Dynamic!Control – pametni senzor za prljavštinu
Naš FCV 4 ručni mop usisavač misli umjesto vas: njegov pametni senzor za prljavštinu automatski detektira stupanj zaprljanja i optimalno prilagođava usisnu snagu i količinu vode. To znači da svaki put dobivate savršene rezultate čišćenja – bez potrebe za ručnim podešavanjem.
S velikim Vision!Clean zaslonom od 3,2 inča, uvijek imate pregled jer su sve ključne informacije dostupne na prvi pogled, uključujući preostalo vrijeme rada, način čišćenja i status sustava.
Prikladno za upotrebu na svim podovima – čak i na tepisima
Od osjetljivih parketa do pločica i tepiha – naši ručni mop usisavači mogu se nositi s bilo kojom vrstom poda i s lakoćom pokupiti velike količine tekućine. Bilo da se borite s prolivenom kavom ili osušenim mrljama, vaši će podovi biti besprijekorno čisti.
Advanced!Power način rada – maksimalna učinkovitost čišćenja
S do 100 posto više usisne snage i 20 posto više distribucije vode nego u automatskom ili standardnom načinu rada, način rada Advanced!Power bez napora uklanja čak i najtvrdokorniju, osušenu prljavštinu. Zahvaljujući ovoj snažnoj tehnologiji, vaši su podovi suhi u tren oka, pa se po njima može odmah hodati.
Pametni način rada za stepenice Stair!Assist
S pametnim načinom rada za stepenice Stair!Assist, čišćenje stepenica i teško dostupnih područja je dječja igra. Zahvaljujući optimiziranim predpostavkama i pametnoj auto start/stop funkciji, FCV 4ručni mop usisavač čisti bez napora kada se drži u bilo kojem položaju – čak i pod kutom od 90°. Za maksimalnu fleksibilnost i čistoću tamo gdje je najpotrebnija.
System!Clean samočišćenje
Učinkovita funkcija samočišćenja s do 550 okretaja valjaka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez dodirivanja prljavštine. Istovremeno, praktično skladištenje uređaja i pribora štedi prostor, dok se baterija praktično puni.
Pure!Roll: održivo i higijenski
Lako do dubinskog čišćenja: za dodatnu praktičnost, FCV 4 Pure!Roll valjak se može prati u perilici rublja na 60 °C. To osigurava trajnu higijensku svježinu, a istovremeno štedi resurse.
Duo!Pure sustav filtera: čist zrak, savršene performanse
Višestupanjski sustav filtera Kärcher mop usisavača pouzdano štiti motor od vlage; njegova vrhunska filtracija učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku, zahvaljujući visoko učinkovitom ravnom naboranom filteru. Ovaj sustav osigurava optimalnu filtraciju zraka i zdravu unutarnju klimu, posebno u suhom načinu rada.
BLDC motor: snažan, tih i izdržljiv
Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji motora bez četkica, FCV 4 ručni mop usisavač ima posebno dug radni vijek, veću energetsku učinkovitost i ugodno tih rad – savršeno za svakodnevnu upotrebu.
Efficient Comfort!Cell litij-ionska baterija: dulje vrijeme rada, održive performanse
Naši ručni mop usisavači opremljeni su baterijom s vremenom rada do 45 minuta, za čišćenje bez napora čak i na velikim površinama; za dug radni vijek i manje električnog otpada, baterija se također može lako zamijeniti kada je potreban servis.