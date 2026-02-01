Ručni mop usisavači

Revolucionarno čišćenje za vaš dom! Doživite novu generaciju čišćenja podova s 3-u-1 Xtra!Clean usisavačima i krpama. Oni kombiniraju inovaciju, održivost i vrhunsku kvalitetu u jednom uređaju: usisavanje, brisanje i sušenje – i djeluje na svim vrstama podova, čak i na tepisima. Otkrijte kako vam najsuvremenija tehnologija može olakšati svakodnevni rad, uštedjeti dragocjeno vrijeme i ponovno učiniti da vaš dom blista. Zaustavite dugotrajno čišćenje – uživajte u učinkovitosti i apsolutnoj čistoći.

Kärcher FCV 4 mop čistač

FCV 4

Pametno rješenje

  • Učinkovitost površine od približno 200 m² po punjenju baterije
  • Četiri načina čišćenja:
    - suhi način rada
    - način rada Advanced!Power
    - automatski način rada sa senzorom za prljavštinu Dynamic!Control
    - način rada za stepenice Stair!Assist
  • Snažan BLDC motor
  • Učinkovito System!Clean samočišćenje i Pure!Roll valjak periv na 60 °C
Kärcher FCV 3 mop čistač

FCV 3

Fleksibilno rješenje

  • Učinkovitost površine od približno 130 m² po punjenju baterije
  • Tri načina čišćenja:
    - standardni način rada
    - suhi način rada
    - način rada Advanced!Power
  • Učinkovito System!Clean samočišćenje
Kärcher FCV 2 mop čistač

FCV 2

Kompaktno rješenje

  • Učinkovitost površine od približno 110 m² po punjenju baterije
  • Dva načina čišćenja:
    - standardni način rada
    - suhi način rada
  • Učinkovito System!Clean samočišćenje

 

Prednosti

Vrhunsko čišćenje s Kärcher usisavačima s funkcijom pranja

3-u-1 Xtra!Clean: maksimalna čistoća uz minimalan napor

Ovi ručni mop usisavači štede vrijeme i trud zahvaljujući 3-u-1 Xtra!Clean funkciji. Pranje, usisavanje i sušenje: inovativna 3-u-1 tehnologija osigurava dubinsko čišćenje na svim vrstama podova, čak i tepisima. Tvrdokorna prljavština i velike količine tekućine nestaju u tren oka, ostavljajući vam više vremena za stvari koje su zaista važne.

FCV 4 Hygienic Spin

Hygienic!Spin tehnologija za higijensku čistoću

Uživajte u zaista čistom i higijenskom domu: FCV ručni mop usisavači sadrže vrhunsku Hygienic!Spin tehnologiju, za koju je laboratorijski dokazano da uklanja do 99 posto bakterija**; mogu se pohvaliti s do 500 okretaja valjaka u minuti i sustavom s 2 spremnika koji osigurava da se na pod uvijek nanosi svježa voda. Bez raznošenja prljavštine – samo blistavo čisti podovi bez tragova.


** Temeljeno na testovima neovisnog testnog laboratorija.

Kärcher usisavač s funkcijom pranja s pametnim senzorom za prljavštinu

Dynamic!Control – pametni senzor za prljavštinu

Naš FCV 4 ručni mop usisavač misli umjesto vas: njegov pametni senzor za prljavštinu automatski detektira stupanj zaprljanja i optimalno prilagođava usisnu snagu i količinu vode. To znači da svaki put dobivate savršene rezultate čišćenja – bez potrebe za ručnim podešavanjem.

S velikim Vision!Clean zaslonom od 3,2 inča, uvijek imate pregled jer su sve ključne informacije dostupne na prvi pogled, uključujući preostalo vrijeme rada, način čišćenja i status sustava.

Kärcher usisavači s funkcijom pranja za svaku vrstu poda

Prikladno za upotrebu na svim podovima – čak i na tepisima

Od osjetljivih parketa do pločica i tepiha – naši ručni mop usisavači mogu se nositi s bilo kojom vrstom poda i s lakoćom pokupiti velike količine tekućine. Bilo da se borite s prolivenom kavom ili osušenim mrljama, vaši će podovi biti besprijekorno čisti.

FCV 4 kameni pod

Advanced!Power način rada – maksimalna učinkovitost čišćenja

S do 100 posto više usisne snage i 20 posto više distribucije vode nego u automatskom ili standardnom načinu rada, način rada Advanced!Power bez napora uklanja čak i najtvrdokorniju, osušenu prljavštinu. Zahvaljujući ovoj snažnoj tehnologiji, vaši su podovi suhi u tren oka, pa se po njima može odmah hodati.

Kärcher usisavač s funkcijom pranja olakšava čišćenje stepenica

Pametni način rada za stepenice Stair!Assist

S pametnim načinom rada za stepenice Stair!Assist, čišćenje stepenica i teško dostupnih područja je dječja igra. Zahvaljujući optimiziranim predpostavkama i pametnoj auto start/stop funkciji, FCV 4ručni mop usisavač čisti bez napora kada se drži u bilo kojem položaju – čak i pod kutom od 90°. Za maksimalnu fleksibilnost i čistoću tamo gdje je najpotrebnija.

Mop usisavač s funkcijom samočišćenja u stanici za punjenje.

System!Clean samočišćenje

Učinkovita funkcija samočišćenja s do 550 okretaja valjaka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez dodirivanja prljavštine. Istovremeno, praktično skladištenje uređaja i pribora štedi prostor, dok se baterija praktično puni.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Pure!Roll: održivo i higijenski

Lako do dubinskog čišćenja: za dodatnu praktičnost, FCV 4 Pure!Roll valjak se može prati u perilici rublja na 60 °C. To osigurava trajnu higijensku svježinu, a istovremeno štedi resurse.

Kärcher usisavač s funkcijom pranja s filter sustavom za čist zra

Duo!Pure sustav filtera: čist zrak, savršene performanse

Višestupanjski sustav filtera Kärcher mop usisavača pouzdano štiti motor od vlage; njegova vrhunska filtracija učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku, zahvaljujući visoko učinkovitom ravnom naboranom filteru. Ovaj sustav osigurava optimalnu filtraciju zraka i zdravu unutarnju klimu, posebno u suhom načinu rada.

FCV 4 motor

BLDC motor: snažan, tih i izdržljiv

Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji motora bez četkica, FCV 4 ručni mop usisavač ima posebno dug radni vijek, veću energetsku učinkovitost i ugodno tih rad – savršeno za svakodnevnu upotrebu.

Kärcher usisavač s funkcijom pranja s litij-ionskom baterijom

Efficient Comfort!Cell litij-ionska baterija: dulje vrijeme rada, održive performanse

Naši ručni mop usisavači opremljeni su baterijom s vremenom rada do 45 minuta, za čišćenje bez napora čak i na velikim površinama; za dug radni vijek i manje električnog otpada, baterija se također može lako zamijeniti kada je potreban servis.

Pribor i sredstva za čišćenje

Ručni mop FCV usisavač FAQs

I FC i FCV pripadaju kategoriji čistača podova i nude izvrsne performanse pranja, ali su uređaji dizajnirani s drugačijim fokusom. FC je iznimno fleksibilan, lagan i tih zahvaljujući svojoj patentiranoj tehnologiji struganja, što ga čini savršenim rješenjem za čišćenje tvrdih podova. Naši FCV-ovi s lakoćom rješavaju čak i najveće nered, poput velikih količina grube prljavštine, zahvaljujući snažnom usisavanju i 3-u-1 Xtra!Clean tehnologiji (usisavanje, pranje, sušenje). U suhom načinu rada, naši FCV-ovi mogu se koristiti čak i na tepisima.

Zahvaljujući Hygienic!Spin tehnologiji i dubinskom čišćenju, naši mop usisavači uklanjaju do 99% svih uobičajenih kućanskih bakterija s tvrdih površina, za higijenski i čist dom, što je dokazano vanjskim laboratorijskim testovima. Pomno osmišljen sustav s 2 spremnika osigurava stalnu opskrbu svježom vodom, dok istovremeno zasebno sakuplja prljavu vodu; valjci se rotiraju brzinama do 500 okretaja u minuti kako bi se zajamčili besprijekorni rezultati čišćenja (20% čišće nego s konvencionalnom krpom). Valjak modela FCV 4 također se može prati u perilici rublja na 60 °C, što ga čini higijenskim i održivim rješenjem.

Usisavači s funkcijom pranja su uređaji za čišćenje podova posebno dizajnirani za mokro pranje. Funkcija usisavanja usisava pod i sam valjak, uklanjajući čak i velike količine grube prljavštine i dlaka koje se zatim transportiraju u spremnik za prljavu vodu, bez potrebe za prethodnim usisavanjem. Usisavači s funkcijom pranja također imaju suhi način rada (bez istjecanja vode) i dvostupanjski sustav filtera s ravnim naboranim filterom, idealnim za upotrebu na tepisima. Međutim, ovi usisavači s funkcijom pranja nisu dizajnirani da funkcioniraju kao univerzalni usisavači i nisu prikladni za čišćenje tapeciranog namještaja ili tepiha s visokim vlaknima.

Duo!Pure sustav filtera pouzdano štiti motor od vlage i osigurava izvrsnu filtraciju s visoko učinkovitim ravnim naboranim i spužvastim filterom. Idealno za upotrebu u suhom načinu rada na tepisima i sagovima.

Svi naši usisavači s funkcijom pranja opremljeni su funkcijom samočišćenja System!Clean koja je jednostavna za upotrebu. Samočišćenje se preporučuje nakon svake upotrebe kako bi se spriječio rast bakterija i neugodni mirisi. Osim toga, redovito ispiranje štiti ventile i dijelove koji prenose prljavštinu, što rezultira duljim vijekom trajanja proizvoda.

Pametni senzor za prljavštinu modela FCV 4 aktivira se u automatskom načinu rada. On automatski prilagođava usisnu snagu i volumen vode stupnju zaprljanja, kako bi se maksimiziralo vrijeme rada.

Stair!Assist način rada modela FCV 4 olakšava čišćenje stepenica i uskih prostora u svim položajima, čak i kada je ručka pod kutom od 90°.

Bateriju usisavača s funkcijom pranja kupac može lako zamijeniti pomoću standardnih alata, što produljuje vijek trajanja proizvoda i smanjuje elektronički otpad. Zamjenjive Comfort!Cell baterije dostupne su kao rezervni dijelovi.

Usisavači s funkcijom pranja nastavljaju usisavati nekoliko sekundi nakon isključivanja, kako bi se osiguralo da se prljavština usisava i prenosi u spremnik za otpad te da na podu ne ostane zaostala prljavština kada se uređaj podigne.

Kärcher usisavači s funkcijom pranja mogu se koristiti na svim podovima, bilo da se radi o drvu, kamenu, pločicama, plastici ili tepihu. Valjci ne uzrokuju nikakva oštećenja, kao što su ogrebotine na površinama. Ne držite uređaj mirno na jednom mjestu; umjesto toga, uvijek ga držite u pokretu.


RM 536 deterdžent (broj narudžbe 6.295-944.0) idealan je za čišćenje svih uobičajenih tvrdih podova – dostupna je i održiva i veganska formula (broj narudžbe 6.296-286.0), koja je bez mikroplastike, silikona ili bojila i stoga posebno prikladna za kućanstva s djecom ili kućnim ljubimcima.

  • Za čišćenje zapečaćenih drvenih podova (npr. parket, laminat), deterdžent RM 534 (broj narudžbe 6.295-941.0).
  • Za čišćenje nauljenih/voštanih drvenih podova, deterdžent RM 535 (broj narudžbe 6.295-942.0).
  • Za čišćenje kamenih podova, deterdžent RM 537 (broj narudžbe 6.295-943.0).

 

  • Višenamjensko sredstvo za čišćenje podova RM 536, br. narudžbe 6.295-944.0
  • Sredstvo za čišćenje kamenih podova RM 537, br. narudžbe 6.295-943.0
  • Sredstvo za njegu zapečaćenih drvenih podova RM 534, br. narudžbe 6.295-941.0
  • Sredstvo za njegu nauljenog/voštanog drva RM 535, br. narudžbe 6.295-942.0
  • Prirodno sredstvo za čišćenje podova RM 538N, br. narudžbe 6.296-286.0

Koristite isključivo Kärcher deterdžente, a za najbolje moguće rezultate čišćenja, pazite na ispravnu dozu.

Korištenje drugih deterdženata može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Korištenje deterdženata drugih proizvođača ili korištenje previše deterdženta može uzrokovati stvaranje viška pjene i uzrokovati automatsko isključivanje uređaja prije nego što spremnik za prljavu vodu dosegne maksimalnu razinu punjenja.

Nije potrebno uklanjati kamenac jer se kamenac formira samo pri temperaturama iznad 70 °C. Kiselina sredstva za uklanjanje kamenca također može uzrokovati oštećenje vašeg uređaja.

Ne, samočišćenje treba provoditi isključivo čistom vodom, bez dodavanja sredstava za čišćenje. Korištenje deterdženata može uzrokovati prekomjerno pjenjenje i prelijevanje vode iz stanice za punjenje.

