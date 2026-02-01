Ručni mop usisavači

Dynamic!Control – pametni senzor za prljavštinu

Naš FCV 4 ručni mop usisavač misli umjesto vas: njegov pametni senzor za prljavštinu automatski detektira stupanj zaprljanja i optimalno prilagođava usisnu snagu i količinu vode. To znači da svaki put dobivate savršene rezultate čišćenja – bez potrebe za ručnim podešavanjem.

S velikim Vision!Clean zaslonom od 3,2 inča, uvijek imate pregled jer su sve ključne informacije dostupne na prvi pogled, uključujući preostalo vrijeme rada, način čišćenja i status sustava.