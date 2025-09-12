Vrtni alat na bateriju za održavanje vašeg dvorišta
Bilo za održavanje travnjaka, živice, drveća ili uklanjanje korova i lišća. S Kärcher vrtnim alatima vrtovi postaju još ljepši. I, zahvaljujući bateriji, bez ikakve buke ili dosadnih kabela.
VRATITE ONAJ WOW OSJEĆAJ U VAŠE KRALJEVSTVO.
Vi ste vladar svog kraljevstva, osvajač divljine. Ovdje vani, na vratima svog dvorca, Vi ste kraljevi i kraljice. Vi vladate svojim malim svijetom i uz pomoć moćnih baterijskih Kärcher vrtnih alata možete donijeti obnovljeni sjaj svom vrtu: bilo da se radi o njezi travnjaka, živice i drveća ili uklanjanju lišća i korova- vratite onaj WOW osjećaj s Kärcherom.
Baterijska kosilica trave
Baterijske 18-voltne kosilice su posebno pogodne za travnjake malih i srednjih dimenzija. Za veće travnjake, moćne 36-voltne Kärcher kosilice idealni su izbor.
Baterijski trimer trave
Kärcher baterijski trimer za travu osigurava uredno pokošene kutove i prekrasne rubove travnjaka. Od nježnosti do snažnosti, Kärcher nudi rješenje za svaku primjenu, na svim poljima.
Baterijski trimer živice
Savršeno za obrezivanje živica i grmlja. Zahvaljujući pogonu baterije, posebno je tih, praktičan i bez ikakvih dosadnih kablova.
Baterijska lančana pila
Jednostavnim zatezanjem lanaca, automatskim podmazivanjem lanca i snažnim reznim radom, Kärcher bežične električne lančane pile daju izvrsne rezultate uz jednostavnu uporabu.
Baterijski rezač grana
Jednostavno i lako njegovanje i održavanje stabla, čak i kod teško dostupnih grana. S Kärcher baterijskim škarama za grane s izuzetno kvalitetnim ''bypass'' mehanizmom rezanja
Baterijske škare za travu
S baterijskim škarama za živicu, skraćivanja i obrezivanje kutova travnjaka iznimno je lagano. S jednostavnom zamjenom oštrica uređaj se pretvara u škare za grmlje, za precizno modeliranje grmlja.
Baterijski uklanjač korova
Niti jedan korov nije dorastao baterijskom uređaja za uklanjanje korova. Lako i bez bolova u leđima uklonite suhu mahovinu i korov s površina.
Baterijski puhač i usisavač
Olujno osvaja jesenski vrt. Kärcher baterijski puhač lišća i usisivač za lišće brinu za uredan vrt i pristupne staze.
Svijet baterija
Bilo da je 18 V, 36 V, Battery Power ili Battery Power +: ovdje ćete pronaći sveobuhvatne informacije o prednostima, značajkama i kompatibilnosti izmjenjivih baterijskih sustava tvrtke Kärcher.
Battery Power / Battery Power + često postavljana pitanja
Koliko dugo traje baterija? Koje su baterije kompatibilne s kojim uređajima? Kako Kärcher Real Time Technology radi? Odgovore na ova i druga pitanja o platformama za izmjenjive Kärcher baterije možete pronaći ovdje u često postavljanim pitanjima.