Baterijska kosilica trave

Više snage na pritisak gumba

Vaš vrt nije uvijek ravan. Neravno tlo ili padine ponekad mogu biti naporni za košenje i mogu utjecati na rezultat košnje. S LMO 36-46 baterijskom kosilicom to više nije problem. Ako je potrebno, funkcija Push Assist omogućuje dodatnu pogonsku snagu pritiskom na gumb. To znači da se čak i neravne površine mogu kositi bez napora.