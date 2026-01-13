Baterijska kosilica trave

Bez kablova. Bez benzina. Baterijske 18-voltne kosilice i moćne 36-voltne Kärcher kosilice omogućavaju savršenu košnju uz maksimalnu pokretljivost. Opseg isporuke uz sve Kärcher kosilice: 5,0 Ah baterija, brzi punjač i ''klin'' za usitnjavanje (malčiranje).

 

Lawn Mower
0 proizvoda

Značajke baterijske kosilice trave

Komplet za malčiranje

Dva u jedan. U samo jednom jednostavnom koraku, pokošena trava može se rasprostrijeti po travnjaku kao prirodno gnojivo, zahvaljujući priloženom kompletu za malčiranje. Time se travnjak istovremeno optimalno održava. Idealan za savršenu njegu travnjaka.

one hand grips the mulching kit from the Kärcher lawn mower

Češljevi za travu

Za potpuni doživljaj košnje, baterijska kosilica opremljena je dodatnim češljevima za travu. Oni pokupe travu koja raste blizu rubova cvjetnjaka ili terasa. To osigurava čistu košnju bez ikakvog napora, jer nije potrebna dodatna košnja.

Edge Mowing

Spremanje koje štedi prostor

Nakon što se radovi u vrtu uspješno završe, baterijska kosilica može se brzo i praktično pohraniti čak i u najmanjim prostorima. Zahvaljujući praktičnom dizajnu ručke, ručka baterijske kosilice može se sklopiti u nekoliko jednostavnih koraka. Omogućuje pohranu koja štedi prostor u tren oka.

a folded Kärcher cordless lawnmower

U osnovi, kosilica trave nudi korisniku sljedeće funkcije:

one hand changes the battery in the Kärcher cordless lawnmower

Bežični rad

Potraga za utičnicama i postavljanje produžnih kabela postaje izazov, posebno kod većih travnjaka. Stoga je izmjenjiva baterija naših baterijskih kosilica opremljena dugotrajnim i snažnim litij-ionskim ćelijama. To znači da se čak i zahtjevne i velike površine trave mogu obraditi brzo, jednostavno i učinkovito.

2 Thumbs press the button for the push-assist function of the Kärcher battery lawn mower.

Više snage na pritisak gumba

Vaš vrt nije uvijek ravan. Neravno tlo ili padine ponekad mogu biti naporni za košenje i mogu utjecati na rezultat košnje. S LMO 36-46 baterijskom kosilicom to više nije problem. Ako je potrebno, funkcija Push Assist omogućuje dodatnu pogonsku snagu pritiskom na gumb. To znači da se čak i neravne površine mogu kositi bez napora.

One hand uses the screw lock to adjust the guide bar of the Kärcher battery lawn mower

Ergonomsko vrtlarenje

Ručka za guranje na 18 voltnim baterijskim kosilicama može se individualno prilagoditi visini korisnika i osigurava ergonomsko držanje tijekom rada u vrtu. Da biste to učinili, jednostavno okrenite i namjestite čep navoja na sredini ručke.

One hand manually switches the cutting height setting of the Kärcher battery lawn mower

Jednostavno namjestite visinu košnje

U idealnim uvjetima travnjak može narasti i do šest centimetara tjedno. Različiti vremenski uvjeti i korišteno sjeme mogu dovesti do različitih stopa rasta. To rezultira nedosljednim duljinama oštrica. Stoga je preporučljivo baterijsku kosilicu prilagoditi uvjetima na travnjaku.

View from below of the steel blade of the Kärcher battery lawn mower

Naoštrene čelične oštrice

Nijedan ljubitelj travnjaka ne želi vidjeti nepravilan rez nakon košnje - zato bi nož kosilice trebao biti što oštriji. Oštra čelična oštrica baterijske kosilice osigurava stopostotno čist rez.

Two hands hold the handle of the guide of the Kärcher battery lawn mower

Siguran hvat i sve pod kontrolom

Nema napora i naprezanja pri korištenju baterijske kosilice. Zahvaljujući udobnoj ručki od pjene i prekidačima s obje strane, kosilicom se može upravljati vrlo udobno. To osigurava siguran hvat i ugodan osjećaj pri guranju i povlačenju, a travnjak se može opušteno dovesti u željeni oblik.

Istaknuto

Snažna baterijska kosilica LMO 36-46 omogućuje brz napredak pri košnji uz veliku širinu košnje i veliku kutiju za sakupljanje trave. Funkcija Push Assist pruža sustav podrške za vožnju pritiskom na gumb. Idealno za košnju bez napora u vrtu, također i na uzbrdici. A kako biste uvijek mogli pratiti razinu baterije dok vrtlarite, zaslon s tehnologijom stvarnog vremena (Real Time Technology) ugrađenom u bateriju prikazuje preostali kapacitet i vrijeme rada bežične kosilice.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LMO 18-33 Battery Set

Maksimalna mobilnost i upravljivost uz malu težinu. LMO 18-33 Battery Set s Kärcher Battery Power baterijom od 18 V/5,0 Ah nudi praktičnost baterijske kosilice u kompaktnim dimenzijama.

Napon baterije: 18 V
Širina reza: 33 cm
Visina reza: 35–65 mm
Zapremnina kutije za sakupljanje trave: 35 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 250 m²

* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 18 V/5,0 Ah.

LMO 18-36 Battery Set

Praktično podešavanje visine reza na vrhu uređaja i performanse do 350 m² površine po punjenju baterije: LMO 18-36 Battery Set vrlo je fleksibilna za male i srednje travnjake.

Napon baterije: 18 V
Širina reza: 36 cm
Visina reza: 30–70 mm
Zapremnina kutije za sakupljanje trave: 45 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 350 m²

* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 18 V/5,0 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

LMO 36-40 Battery Set

Idealna za velike travnjake površine do 550 m² po punjenju baterije i zapreminom kutije za skupljanje trave od 50 l: kosilica LMO 36-40 Battery Set sa snažnom baterijom od 36 V / 5,0 Ah.

Napon baterije: 36 V
Širina reza: 40 cm
Visina reza: 20–70 mm
Zapremnina kutije za skupljanje trave: 50 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 550 m²

* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 36 V/5,0 Ah.

LMO 36-46 Battery Set

Košnja bez napora i na uzbrdicama: LMO 36-46 Battery Set ima funkciju Push Assist, sustav podrške za pogon na stražnjem kotaču.

Napon baterije: 36 V
Širina reza: 46 cm
Visina reza: 20–70 mm
Zapremnina kutije za skupljanje trave: 55 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 650 m²

* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 36 V/5,0 Ah. 

Kärcher Battery Power baterijske platforme

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme.
UREĐAJI
36 V

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 36 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH