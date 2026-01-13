Baterijska kosilica trave
Bez kablova. Bez benzina. Baterijske 18-voltne kosilice i moćne 36-voltne Kärcher kosilice omogućavaju savršenu košnju uz maksimalnu pokretljivost. Opseg isporuke uz sve Kärcher kosilice: 5,0 Ah baterija, brzi punjač i ''klin'' za usitnjavanje (malčiranje).
Značajke baterijske kosilice trave
Komplet za malčiranje
Dva u jedan. U samo jednom jednostavnom koraku, pokošena trava može se rasprostrijeti po travnjaku kao prirodno gnojivo, zahvaljujući priloženom kompletu za malčiranje. Time se travnjak istovremeno optimalno održava. Idealan za savršenu njegu travnjaka.
Češljevi za travu
Za potpuni doživljaj košnje, baterijska kosilica opremljena je dodatnim češljevima za travu. Oni pokupe travu koja raste blizu rubova cvjetnjaka ili terasa. To osigurava čistu košnju bez ikakvog napora, jer nije potrebna dodatna košnja.
Spremanje koje štedi prostor
Nakon što se radovi u vrtu uspješno završe, baterijska kosilica može se brzo i praktično pohraniti čak i u najmanjim prostorima. Zahvaljujući praktičnom dizajnu ručke, ručka baterijske kosilice može se sklopiti u nekoliko jednostavnih koraka. Omogućuje pohranu koja štedi prostor u tren oka.
U osnovi, kosilica trave nudi korisniku sljedeće funkcije:
Bežični rad
Potraga za utičnicama i postavljanje produžnih kabela postaje izazov, posebno kod većih travnjaka. Stoga je izmjenjiva baterija naših baterijskih kosilica opremljena dugotrajnim i snažnim litij-ionskim ćelijama. To znači da se čak i zahtjevne i velike površine trave mogu obraditi brzo, jednostavno i učinkovito.
Više snage na pritisak gumba
Vaš vrt nije uvijek ravan. Neravno tlo ili padine ponekad mogu biti naporni za košenje i mogu utjecati na rezultat košnje. S LMO 36-46 baterijskom kosilicom to više nije problem. Ako je potrebno, funkcija Push Assist omogućuje dodatnu pogonsku snagu pritiskom na gumb. To znači da se čak i neravne površine mogu kositi bez napora.
Ergonomsko vrtlarenje
Ručka za guranje na 18 voltnim baterijskim kosilicama može se individualno prilagoditi visini korisnika i osigurava ergonomsko držanje tijekom rada u vrtu. Da biste to učinili, jednostavno okrenite i namjestite čep navoja na sredini ručke.
Jednostavno namjestite visinu košnje
U idealnim uvjetima travnjak može narasti i do šest centimetara tjedno. Različiti vremenski uvjeti i korišteno sjeme mogu dovesti do različitih stopa rasta. To rezultira nedosljednim duljinama oštrica. Stoga je preporučljivo baterijsku kosilicu prilagoditi uvjetima na travnjaku.
Naoštrene čelične oštrice
Nijedan ljubitelj travnjaka ne želi vidjeti nepravilan rez nakon košnje - zato bi nož kosilice trebao biti što oštriji. Oštra čelična oštrica baterijske kosilice osigurava stopostotno čist rez.
Siguran hvat i sve pod kontrolom
Nema napora i naprezanja pri korištenju baterijske kosilice. Zahvaljujući udobnoj ručki od pjene i prekidačima s obje strane, kosilicom se može upravljati vrlo udobno. To osigurava siguran hvat i ugodan osjećaj pri guranju i povlačenju, a travnjak se može opušteno dovesti u željeni oblik.
Istaknuto
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Maksimalna mobilnost i upravljivost uz malu težinu. LMO 18-33 Battery Set s Kärcher Battery Power baterijom od 18 V/5,0 Ah nudi praktičnost baterijske kosilice u kompaktnim dimenzijama.
Napon baterije: 18 V
Širina reza: 33 cm
Visina reza: 35–65 mm
Zapremnina kutije za sakupljanje trave: 35 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 250 m²
* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 18 V/5,0 Ah.
LMO 18-36 Battery Set
Praktično podešavanje visine reza na vrhu uređaja i performanse do 350 m² površine po punjenju baterije: LMO 18-36 Battery Set vrlo je fleksibilna za male i srednje travnjake.
Napon baterije: 18 V
Širina reza: 36 cm
Visina reza: 30–70 mm
Zapremnina kutije za sakupljanje trave: 45 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 350 m²
* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 18 V/5,0 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Idealna za velike travnjake površine do 550 m² po punjenju baterije i zapreminom kutije za skupljanje trave od 50 l: kosilica LMO 36-40 Battery Set sa snažnom baterijom od 36 V / 5,0 Ah.
Napon baterije: 36 V
Širina reza: 40 cm
Visina reza: 20–70 mm
Zapremnina kutije za skupljanje trave: 50 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 550 m²
* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 36 V/5,0 Ah.
LMO 36-46 Battery Set
Košnja bez napora i na uzbrdicama: LMO 36-46 Battery Set ima funkciju Push Assist, sustav podrške za pogon na stražnjem kotaču.
Napon baterije: 36 V
Širina reza: 46 cm
Visina reza: 20–70 mm
Zapremnina kutije za skupljanje trave: 55 l
Učinkovitost po punjenju baterije*: 650 m²
* Maksimalna učinkovitost s Kärcher Battery Power izmjenjivom baterijom od 36 V/5,0 Ah.