Robotski usisavači i mopovi

Prije nego što robot započne s čišćenjem, rotira se oko svoje osi i ponekad se malo pomiče kako bi se kalibrirao s obzirom na svoj položaj u prostoriji. Ovaj se postupak pokreće prema zadanim postavkama. Ako se robot za čišćenje unatoč tome kreće nekoordinirano, provjerite sljedeće:

a) Senzor pada je prekriven prašinom ili prljavštinom, što aktivira signal pogreške. Očistite senzor pada blago navlaženom pamučnom krpom.

b) Kotač je zapeo ili se nešto u njega zaglavilo, što uzrokuje kretanje robota u krug. Uklonite strani predmet iz kotača.

c) Senzori za sudar su neispravni. Dodirnite i pritisnite senzore za sudar na prednjoj i bočnim stranama robota kako biste provjerili može li se ploča automatski vratiti u početni položaj.

Ako se gore navedene točke ne odnose na vaš problem i spomenute metode ne rješavaju poteškoće, obratite se našoj službi za korisnike.