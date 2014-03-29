Robotski usisavači i mopovi

Kärcher robotski usisavači i krpe za pranje podova nude učinkovito i diskretno rješenje za čišćenje vašeg doma. Tanki, zaobljeni i tihi, ovi uređaji se sustavno kreću kroz stambeni prostor, precizno zaobilaze prepreke te autonomno čiste tvrde podove i tepihe niskog flora. Uz njih, naporno ručno održavanje podova postaje stvar prošlosti. Kärcher nudi idealan model za svaki zahtjev. Bilo da primarno trebate usisavanje tepiha, brisanje tvrdih površina ili kombinirano mokro i suho čišćenje, širok raspon funkcionalnosti zadovoljit će svaku vašu potrebu.

0 proizvoda

Kärcher robotski usisavači i mopovi: inteligentno upravljanje za pametno čišćenje.

Otkrijte naš asortiman proizvoda

Robot vacuum and mop devices with efficient roller technology: RVF series

RVF serija: robotski usisavači i mopovi s učinkovitom tehnologijom valjaka

Robotski usisavači i mopovi s tehnologijom valjaka ubrajaju se u same vrhunske modele u segmentu 2-u-1 uređaja. Opremljeni su usisnom jedinicom s četkom koja učinkovito uklanja suhu prljavštinu s tvrdih površina i tepiha, dok se tvrde površine istovremeno mokro čiste pomoću visokoučinkovitog mehanizma valjaka. Valjak se tijekom procesa čišćenja neprestano vlaži i briše, a po završetku zadatka automatski se čisti u stanici. Vrhunska serija RVF nudi izvanredno suho usisavanje i besprijekorno mokro čišćenje.

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs: RVM series

RVM serija: robotski usisavači i mopovi s rotirajućim diskovima za brisanje podova

Naši 2-u-1 robotski usisavači i mopovi s rotirajućim diskovima i jastučićima od mikrovlakana učinkovito uklanjaju suhu prljavštinu s tvrdih podova i tepiha pomoću usisne jedinice i četke, uz mogućnost mokrog brisanja tvrdih površina. Jastučići od mikrovlakana automatski se vlaže i čiste u stanici. Tijekom samog procesa čišćenja jastučići se ne vlaže ponovno, već se robot redovito vraća u stanicu na vlaženje. Serija RVM ističe se izvrsnim suhim usisavanjem i temeljitim mokrim čišćenjem.

Robot vacuums with wiping function: RVC and RCV series

RVC i RCV serija: robotski usisavači s funkcijom brisanja podova

Naši robotski usisavači s funkcijom brisanja pravi su stručnjaci za suho usisavanje tepiha i tvrdih površina. Također se odlikuju izvrsnom funkcijom mokrog brisanja tvrdih podova pomoću krpe od mikrovlakana pričvršćene na donjoj strani uređaja. Lagana prljavština učinkovito se uklanja krpom koju spremnik za svježu vodu unutar uređaja tijekom čišćenja blago vlaži, ali ne natapa u potpunosti. Serija RVC nudi izvanredne rezultate suhog usisavanja i kvalitetno mokro čišćenje.

Robot mops with roller technology: RCF series

RCF serija: robotski čistači podova s tehnologijom valjaka

Robotski čistač podova RCF 3 s tehnologijom valjaka dizajniran je isključivo za temeljito mokro čišćenje tvrdih podova. Valjak s lakoćom sakuplja laganu, suhu prljavštinu, dok zasebna funkcija usisavanja nije potrebna. Valjak za mokro brisanje neprestano se vlaži, briše i održava čistim tijekom rada, što jamči vrhunske rezultate. RCF 3 nudi besprijekorno mokro čišćenje na svim tvrdim površinama.

Prednosti

Dobro došli u budućnost čišćenja!

Kärcher robotski usisavači i mopovi pravi su svestrani pomagači za svaku upotrebu. Bilo da je riječ o suhom, mokrom ili kombiniranom čišćenju – praktično upravljajte svojim idealnim rasporedom putem aplikacije i uživajte u besprijekorno čistim podovima.

Robot mopping up footprints

Autonomno čišćenje

Otkrijte čišćenje bez napora: naši inteligentni robotski usisavači i krpe s naprednom LiDAR navigacijom i preciznim senzorima uvijek znaju svoju lokaciju, pouzdano zaobilaze prepreke i osiguravaju blistavo čiste podove. Prepustite težak posao svom robotu i uživajte u slobodnom vremenu!

Autonomous cleaning

Aplikacija

Uvijek imajte svoj dom na oku uz naš vrhunski model: uz kameru uživo i integrirano daljinsko upravljanje, svojim robotom možete navigirati s bilo kojeg mjesta putem aplikacije – pa čak i slati poruke u stvarnom vremenu. Provjerite što rade vaši kućni ljubimci kad god poželite i oslobodite se stresa uz pametan nadzor doma.

Person controlling robot vacuum by smartphone app

Kärcher FC tehnologija valjaka

Provjerena Kärcher FC tehnologija valjaka omogućuje robotskom usisavaču i mopu RVF 7 postizanje izvanrednih rezultata čišćenja na različitim vrstama tvrdih podova. Valjak uvijek čisti koristeći svježu vodu iz spremnika za čistu vodu, dok se prljava voda pouzdano prikuplja u zaseban spremnik. Za besprijekorno čiste podove.

Cross-section of the Kärcher FC roller technology

Multifunkcionalna stanica

Doživite praktičnost naše pametne multifunkcionalne stanice – pravog doma za vašeg robota. On se samostalno priključuje kako bi dopunio bateriju, opskrbio se svježom vodom i ispraznio prljavu vodu. Stanica sve obavlja automatski, osiguravajući da vaš robot nesmetano nastavi s čišćenjem čim bude spreman. Osim toga, valjak i spremnici robota peru se nakon uporabe, a valjak se suši – za maksimalnu autonomiju i dosljedno čist dom.

RCF 3 mops and picks up dry dirt

RVF 7 – Vrhunski uređaj u kategoriji svestranih pomagača

Robotski usisavač i mop s inovativnom tehnologijom valjaka

Usisavanje ili brisanje – naš RVF 7 može oboje

Uronite u novu dimenziju čišćenja podova uz Kärcher RVF 7 Comfort, naš pametni svestrani uređaj. Ovaj inovativni robotski usisavač i mop s lakoćom održava tvrde podove, ali i čisti tepihe niskog flora – potpuno autonomno, pružajući vam više vremena za ljepše stvari u životu. Iskusite impresivnu usisnu snagu koja u tren oka uklanja prljavštinu, prašinu i dlačice. Zahvaljujući dokazanoj Kärcher tehnologiji valjaka, RVF 7 pruža i izvrsno mokro čišćenje, pri čemu se valjak stalno vlaži i održava čistim. Inteligentna multifunkcionalna stanica ključ je autonomije robota: ona samostalno puni uređaj, nadopunjuje svježu vodu, prazni prljavu vodu i suhu prljavštinu te pere i suši valjak nakon završenog posla. To znači da je vaš RVF 7 Comfort uvijek spreman i neprimjetno nastavlja sve nedovršene zadatke – za savršeno održavane podove u svakom trenutku, bez da morate pomaknuti prstom.

Robot vacuum and mop with innovative roller technology
Robot vacuum and mop with innovative roller technology

Za izvanredno suho usisavanje tepiha i tvrdih podova, kao i osobito temeljito mokro čišćenje tvrdih površina.

  • Spremnik za svježu vodu u robotu
  • Spremnik za prljavu vodu u robotu
  • Spremnik za suhu prljavštinu u robotu
  • Usisna jedinica i četka za suho usisavanje tvrdih površina i tepiha
  • Rotirajući valjak od mikrovlakana za mokro čišćenje tvrdih površina
  • Kontinuirano vlaženje, brisanje i održavanje čistoće valjka tijekom rada uz automatsko pranje u stanici
  • Učinkovito uklanjanje tvrdokorne prljavštine (mrlje od umaka, kave, otisci stopala)
  • Jednostavno održavanje: svi dijelovi perivi, valjak periv u perilici na 60 °C
  • Tvrdi podovi (npr. parket, laminat, pluto, kamen, linoleum ili PVC)
  • Niski tepisi

Prednosti koje čine razliku

Cleanliness redefined

Čistoća u novoj dimenziji

Kombinacija kamere, senzora i umjetne inteligencije našeg robota detektira prljavštinu i prema njoj optimalno prilagođava proces čišćenja. Zahvaljujući našoj učinkovitoj tehnologiji, valjak se neprestano vlaži svježom vodom i sredstvom za čišćenje. Sustav s dva spremnika pouzdano uklanja prljavu vodu i čestice. Kontinuirana rotacija valjka osigurava higijensko i brzo čišćenje velikih površina te sprječava puko raznošenje prljavštine.

Powerful performance

Snažne performanse

Učinkovito sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 10.000 Pa u kombinaciji s dvije bočne četke osigurava izvrsne rezultate usisavanja, čak i na niskim tepisima.

Liftable brush and roller

Podizna četka i valjak

Robotski usisavač i mop automatski podižu valjak i četku kako bi izvršili određene zadatke, poput usisavanja tepiha ili sakupljanja tekućina. To mu omogućuje optimalnu prilagodbu dotičnim prostorijama i uvjetima.

Live camera

Live kamera

Uz kameru uživo, svoj dom možete imati na oku u svakom trenutku. Robotom također možete daljinski upravljati putem aplikacije i slati poruke uživo – za potpuni mir.

Multifunctional station

Multifunkcionalna stanica

Multifunkcionalna stanica autonomno prazni spremnik za prašinu i spremnik za prljavu vodu robota te puni njegov spremnik za svježu vodu. Valjak robota pere se i suši u stanici.

RVM 4 Comfort – Svestrani uređaj srednje klase

Robotski usisavač i mop s rotirajućim diskovima za brisanje

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs

Svestrani uređaj za besprijekorno čiste podove

Doživite čišćenje bez napora uz RVM 4 Comfort, naš svestrani model srednje klase: on suho usisava impresivnom snagom od 15.000 paskala i uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu zahvaljujući rotirajućim diskovima s jastučićima od mikrovlakana. Jedinica za brisanje koja se može izvući skroz do ruba usavršava proces mokrog čišćenja. Robot se samostalno vraća u multifunkcionalnu stanicu kako bi navlažio i oprao jastučiće te ispraznio spremnik za prašinu – za besprijekorno čiste podove.

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs
Robot vacuum and mop with rotating mopping discs

Za izvanredno suho usisavanje tepiha i tvrdih podova, kao i temeljito mokro čišćenje tvrdih površina.

  • Spremnik za svježu vodu u robotu: ne
  • Spremnik za prljavu vodu u robotu: ne
  • Spremnik za suhu prljavštinu u robotu: da
  • Usisna jedinica i četka za suho usisavanje tvrdih površina i tepiha
  • Rotirajući diskovi za brisanje s jastučićima od mikrovlakana za mokro čišćenje tvrdih površina
  • Jastučići od mikrovlakana automatski se vlaže i peru u stanici.
  • Robot se redovito vraća u stanicu radi vlaženja
    Vrste prljavštine: čak i blago zasušena prljavština poput lakših otisaka stopala ili mrlja od kave
  • Jednostavno održavanje: svi dijelovi robota koji dolaze u dodir s prljavštinom mogu se izvaditi i oprati. Jastučići od mikrovlakana perivi su u perilici rublja na 60 °C. To ne samo da osigurava dosljedno izvrsne rezultate čišćenja, već jamči i dugovječnu učinkovitost vašeg malog pomoćnika.
  • Tvrdi podovi (npr. parket, laminat, pluto, kamen, linoleum ili PVC)
  • Niski tepisi

Prednosti koje čine razliku

Continuous cleanliness

Kontinuirana čistoća

Rotirajući diskovi za brisanje s jastučićima od mikrovlakana za bolje rezultate čišćenja. Diskovi se vlaže u multifunkcionalnoj stanici. Tijekom čišćenja, robot se u redovitim intervalima vraća u stanicu, gdje se jastučići od mikrovlakana peru i vlaže kako bi se osiguralo higijensko čišćenje podova.

Powerful performance

Snažne performanse

Učinkovito sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 15.000 Pa u kombinaciji s glavnom četkom i bočnim četkama.

Liftable mopping discs

Podizni diskovi za brisanje

Diskovi za brisanje automatski se podižu kada se detektiraju tepisi, ako je tako podešeno. To štiti vaše tepihe i osigurava optimalno čišćenje na svim površinama.

Cleaning right up to the edge

Čišćenje do samog ruba

Za besprijekornu čistoću u svakom kutu: inovativni disk za brisanje precizno se izvlači do samog ruba, osiguravajući temeljito čišćenje bez kompromisa – ne ostavljajući prljavštinu iza sebe.

Multifunctional station

Multifunkcionalna stanica

Multifunkcionalna stanica prazni spremnik za prašinu robota, redovito vlaži jastučiće od mikrovlakana te ih pere i suši nakon obavljenog posla.

RVC 3 Comfort – Specijalist za suho usisavanje

Robotski usisavač s funkcijom brisanja

KÄRCHER RVC 3 Comfort

Snažna usisna moć, pametna tehnologija

Novi specijalist za suho usisavanje, RVC 3 Comfort, autonomno, sustavno i potpuno pouzdano čisti sve standardne kućanske tvrde podove i tepihe niskog flora.

Sa svojom usisnom snagom do 15.000 paskala, fokusira se na izvrsno suho usisavanje, ali također može ukloniti blago zasušenu prljavštinu pomoću svoje krpe od mikrovlakana. Zahvaljujući stanici za samopražnjenje, spremnik za prašinu automatski se prazni u redovitim intervalima.

Robot vacuum with wiping function
Robot vacuum with wiping function

Za izvanredno suho usisavanje tepiha i tvrdih podova, kao i brisanje laganih zaprljanja.

  • Spremnik za svježu vodu u robotu
  • Spremnik za suhu prljavštinu u robotu
  • Usisna jedinica i četka za suho usisavanje tvrdih površina i tepiha
  • Krpa za brisanje od mikrovlakana za mokro čišćenje tvrdih površina
  • Krpa za brisanje lagano se vlaži pomoću spremnika za svježu vodu
  • Vrste prljavštine: fina prašina i blago zasušena prljavština
  • Jednostavno održavanje: svi dijelovi robota koji dolaze u dodir s prljavštinom mogu se izvaditi i oprati. Krpa od mikrovlakana periva je u perilici rublja na 60 °C. To ne samo da osigurava dosljedno izvrsne rezultate čišćenja, već jamči i dugovječnu učinkovitost vašeg malog pomoćnika.
  • Tvrdi podovi (npr. parket, laminat, pluto, kamen, linoleum ili PVC)
  • Niski tepisi

Prednosti koje čine razliku

Overcomes every obstacle

Nadilazi svaku prepreku

Robot može prijeći pragove i prepreke visine do 25 mm te ga oni ne ometaju u radu. To mu omogućuje da lako dosegne područja koja su na malo drugačijoj razini poda i osigurava savršenu čistoću posvuda.

Powerful performance

Snažne performanse

Snažno sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 15.000 Pa u kombinaciji s glavnom četkom i bočnim četkama.

Cleaning that meets your needs

Čišćenje koje zadovoljava vaše potrebe

Ručno odvojiva jedinica za brisanje osigurava maksimalnu fleksibilnost i čišćenje bez napora, prilagođeno točno vašim potrebama: samo suho usisavanje, samo mokro brisanje ili oboje.

No hair-wrapping

Bez zamatanja dlaka

Zahvaljujući posebnom dizajnu bočne četke i inovativnoj strukturi glavne četke u obliku češlja, zamatanje dlaka oko četki može se značajno smanjiti.

Self-emptying station

Stanica za samopražnjenje

Stanica za samopražnjenje automatski prazni spremnik za suhu prljavštinu. To osigurava da je vaš robot uvijek spreman za uporabu.

RCF 3 – Specijalist za tvrde površine

Robotski čistač s tehnologijom valjaka

Robot mop with roller technology

Vaš pomoćnik za mokro čišćenje bez napora

Otkrijte naš robotski čistač podova RCF 3 za mokro čišćenje bez napora. Zahvaljujući provjerenoj tehnologiji valjaka, on uklanja tvrdokornu prljavštinu i automatski zaobilazi tepihe prema želji. Dva spremnika osiguravaju kontinuiranu opskrbu svježom vodom i učinkovito prikupljanje prljave vode.

Robot mop with roller technology
Robot mop with roller technology

Isključivo za posebno temeljito mokro čišćenje tvrdih podova.

  • Spremnik za svježu vodu u robotu
  • Spremnik za prljavu vodu u robotu
  • Nema zasebnu usisnu jedinicu, ali unatoč tome može pokupiti male količine lagane, suhe prljavštine pomoću valjka i sakupiti je u spremnik za prljavu vodu
  • Rotirajući valjak od mikrovlakana za mokro čišćenje tvrdih površina
  • Tijekom čišćenja, mokri valjak se kontinuirano vlaži, briše i održava čistim putem spremnika za svježu vodu
  • Vrste prljavštine: čak i tvrdokorna, zasušena prljavština poput mrlja od umaka, otisaka stopala i mrlja od kave
  • Jednostavno održavanje: svi dijelovi robota koji dolaze u dodir s prljavštinom mogu se izvaditi i oprati. Valjak je periv u perilici rublja na 60 °C. To ne samo da osigurava dosljedno izvrsne rezultate čišćenja, već jamči i dugovječnu učinkovitost vašeg malog pomoćnika.
  • Tvrdi podovi (npr. parket, laminat, pluto, kamen, linoleum ili PVC)

Prednosti koje čine razliku

2-tank system

Sistem s 2 spremnika

Valjak, koji se stalno vlaži svježom vodom iz pripadajućeg spremnika, osigurava higijensko i brzo čišćenje. Sustav s dva spremnika pouzdano odvaja prljavu vodu kako bi valjak ostao čist, a prljavština se ne bi samo raznosila uokolo.

Removes loose dirt, too

Uklanja i slobodnu prljavštinu

Sakupljanje lagane suhe prljavštine tijekom brisanja pomoću rotirajućeg valjka. Uz redovitu upotrebu RCF 3 i uobičajenu kućnu prljavštinu, usisavač nećete morati niti vaditi iz ormara.

Wet-mopping while avoiding carpets

Mokro brisanje uz izbjegavanje tepiha

Senzor detektira tepihe, koji se zatim automatski izbjegavaju kada je odabrana odgovarajuća postavka. To štiti vaše tepihe i osigurava optimalno čišćenje vaših površina.

Clean and hygienic

Čisto i higijenski

Otkrijte snagu čišćenja Kärcherove provjerene FC tehnologije valjaka za tvrde podove. Ovaj uređaj jamči kontinuiranu opskrbu valjka svježom vodom za besprijekorne rezultate i automatski detektira tepihe kako bi u svakom trenutku osigurao optimalnu njegu vaših podova.

Convenient maintenance

Praktično održavanje

Nakon što je posao obavljen, čišćenje uređaja je dječja igra: svi odvojivi dijelovi mogu se jednostavno isprati pod slavinom, a valjak se može prati u perilici rublja na 60 °C.

Autonomno čišćenje – nikakav problem uz Kärcherove aplikacije za robote!

Personalised cleaning schedule

Izradite raspored čišćenja

Personalizirani raspored čišćenja

Fleksibilno planiranje vremena i prostorija

Mogućnost planiranja parametara specifičnih za svaku prostoriju

Variety of cleaning modes

Otkrijte raznolikost naših načina čišćenja

Fleksibilan odabir usisne snage ili količine vode

Intenzivno čišćenje za jake nečistoće

Auto Boost za čišćenje tepiha

Localised soiling

Za manje nezgode

Čišćenje specifičnog područja za lokalizirana zaprljanja

Personalisation made easy

Jednostavnija personalizacija

No-go zone ili ograničena područja

Izbjegavanje tepiha na zahtjev

Mogućnost odabira AI funkcija

Prilagodba parametara stanice i intervala održavanja

Accessory statistics

Statistika pribora

Pregled intervala zamjene za pribor i potrošni materijal

Other functions

I mnogo, mnogo više

Kamera uživo i ručno upravljanje

Zvučnici i glasovni izlaz

Povijest čišćenja

Često postavljana pitanja i odgovori

Logo of Apple App Store

App Store

Download from the App Store

Logo of Google Play Store

Google Play

Download from Google Play

Prvo pokretanje i održavanje

RVF 7 Comfort

RVF 7

RVM 4 Comfort

RVC 3 Comfort

RVC 3

RCV 3

RCV 5

RCF 3

Dodatci

Često postavljana pitanja i odgovori

Opća pitanja o našim robotskim usisavačima i čistačima podova. Dodatna pitanja i odgovore možete pronaći u pripadajućoj aplikaciji za vašeg robota za čišćenje:

Molimo provjerite je li stanica za punjenje uključena u struju. Preporučujemo da stanicu postavite uza zid, ostavljajući 1,5 metar slobodnog prostora s prednje strane te po 0,5 metara slobodnog prostora s lijeve i desne strane.

Ako se stanica za punjenje pomakne tijekom čišćenja, robot bi mogao imati poteškoća s njezinim lociranjem nakon što završi s radom.

Prije nego što robot započne s čišćenjem, rotira se oko svoje osi i ponekad se malo pomiče kako bi se kalibrirao s obzirom na svoj položaj u prostoriji. Ovaj se postupak pokreće prema zadanim postavkama. Ako se robot za čišćenje unatoč tome kreće nekoordinirano, provjerite sljedeće:

a) Senzor pada je prekriven prašinom ili prljavštinom, što aktivira signal pogreške. Očistite senzor pada blago navlaženom pamučnom krpom.

b) Kotač je zapeo ili se nešto u njega zaglavilo, što uzrokuje kretanje robota u krug. Uklonite strani predmet iz kotača.

c) Senzori za sudar su neispravni. Dodirnite i pritisnite senzore za sudar na prednjoj i bočnim stranama robota kako biste provjerili može li se ploča automatski vratiti u početni položaj.

Ako se gore navedene točke ne odnose na vaš problem i spomenute metode ne rješavaju poteškoće, obratite se našoj službi za korisnike.

Prilikom prvog pokretanja, robot za čišćenje putuje prostorijom kako bi se kalibrirao, stvarajući pritom kartu područja. Tijekom tog postupka on ne čisti. Nakon završetka kalibracije, robot se vraća u stanicu i pohranjuje kartu. Tek tada započinje s čišćenjem.

Ovaj postupak kalibracije može se ponoviti za nova područja putem aplikacije.

Preporučujemo postavljanje stanice za punjenje na površinu koja nije osjetljiva na vlagu (pločice i sl.). Stanica treba biti postavljena ravno uza zid. Ostavite prostor od najmanje 0,5 m sa svake strane, 1,5 m ispred i 1 m iznad stanice. U kutnim ili uskim područjima robot bi mogao imati poteškoća s ispravnim lociranjem stanice.

a) Baterija je preniska za zakazano čišćenje.

b) Zakazano vrijeme čišćenja nije spremljeno. Molimo provjerite je li zadatak čišćenja spremljen ili odgovara li vašim zahtjevima.

c) Provjerite jesu li svi dijelovi za čišćenje (spremnik, jedinica s mokrom krpom, četka itd.) postavljeni.

d) Provjerite da način rada „Ne ometaj” (Do not disturb) nije aktiviran tijekom željenog razdoblja.

e) Provjerite je li spremnik za svježu vodu pun (ovisno o modelu robota za čišćenje).

f) Provjerite je li spremnik za prljavu vodu prazan (ovisno o modelu robota za čišćenje).

Ako se gore navedene točke ne odnose na vaš problem i spomenute metode ne rješavaju poteškoće, obratite se našoj službi za korisnike.

a) Spremnik za prljavštinu je pun. Molimo ispraznite ga.

b) Filter je začepljen. Molimo očistite ga.

c) Strani predmet se zaglavio u četki. Molimo uklonite ga.

d) Čišćenje valjka: Provjerite je li valjak prljav ili istrošen te ga po potrebi očistite ili zamijenite.

e) Doziranje vode: Provjerite jesu li otvori za vodu blokirani kamencom ili prljavštinom (ovisno o modelu).

 
Ako se gore navedene točke ne odnose na vaš problem i spomenute metode ne rješavaju poteškoće, obratite se našoj službi za korisnike.

Ne. Koristite isključivo Kärcher sredstva za čišćenje koja su u uputama za uporabu preporučena za vaš robot. Za najbolje rezultate čišćenja pripazite na ispravno doziranje.

Korištenje sredstava za čišćenje drugih proizvođača ili prekomjerna količina sredstva mogu oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Također može doći do pretjeranog pjenjenja. To može rezultirati tragovima pjene na podu ili uzrokovati brzo punjenje spremnika za prljavu vodu pjenom, što će zahtijevati njegovo pražnjenje.

Tijekom prvih postupaka čišćenja može doći do stvaranja pjene na podu ili unutar uređaja, jer se na podu još uvijek mogu nalaziti ostaci prethodno korištenih sredstava za čišćenje drugih proizvođača. To može dovesti do toga da se spremnik za prljavu vodu pogrešno očita kao pun te da se proces čišćenja prekine.

Ova pojava će prestati čim se ostaci drugih deterdženata uklone višekratnim brisanjem pomoću robota za čišćenje.

Za optimalne rezultate čišćenja koristite isključivo Kärcher RM 536 sredstvo za čišćenje, uz ispravno doziranje.

Robot za čišćenje koristite isključivo za čišćenje podova u privatnim kućanstvima, i to specifično onih podova koji nisu osjetljivi na vodu.

Tvrdi podovi: Nemojte čistiti površine koje su osjetljive na vodu ili podložne grebanju, kao što su neobrađeni drveni podovi, jer vlaga može prodrijeti i oštetiti pod. Uređaj se može koristiti za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, uljenog i voštanog parketa, laminata te svih ostalih podnih obloga koje nisu osjetljive na vodu. Količina vode može se podesiti u aplikaciji. Za osjetljivije podove preporučujemo korištenje minimalne količine vode.

Tepisi: Postupak čišćenja postavite individualno.

QR kod za aplikaciju možete pronaći u korisničkom priručniku, u kratkim uputama (Quick Start Guide) ili na ambalaži robota za čišćenje. Skenirajte ga svojim pametnim telefonom kako biste preuzeli aplikaciju. Aplikaciju također možete pronaći u App Storeu ili na Google Playu.

Korisnik mora premjestiti robot za čišćenje na odgovarajući kat zajedno sa stanicom za punjenje.

U sljedećim ciklusima čišćenja preporučuje se da se robot za čišćenje uvijek programira tako da počne na istom mjestu na svakoj karti, kako bi mu se omogućilo što lakše ponovno lociranje. Prije početka čišćenja, u aplikaciji je potrebno promijeniti kartu na odgovarajući kat.

Provjerite radi li vaša bežična mreža na frekvenciji od 2,4 GHz. Ako je vaša bežična mreža dvopojasna (2,4 GHz i 5 GHz), pokušajte je postaviti na 2,4 GHz. Pazite da robot za čišćenje bude što je moguće bliže usmjerivaču (routeru).

Da, robotom za čišćenje može se upravljati daljinski. Potrebna vam je internetska veza i na robotu za čišćenje i na mobilnom uređaju. To omogućuje jednostavno upravljanje robotom dok niste kod kuće (pokretanje, zaustavljanje, pauziranje, parametri čišćenja itd.).

Daljinsko upravljanje radi i dok ste u pokretu; međutim, samo uređaji s kamerom u stvarnom vremenu omogućuju vam da vidite kamo upravljate. Iz sigurnosnih razloga, daljinsko upravljanje se stoga ne preporučuje za modele bez kamere u stvarnom vremenu ako uređaj nije u vidnom polju.

Da, u aplikaciji možete podijeliti svoj uređaj s drugim osobama koje također imaju instaliranu aplikaciju.

Aplikacija prikazuje postotak „istrošenosti” za svaku komponentu i obavještava vas kada je potrebna zamjena. To se temelji na praćenju vremena rada (vremenski kontrolirano). Molimo vas da vizualno pregledate komponente na znakove trošenja i prljavštinu te ih zamijenite ako su već jako istrošene, jer će u protivnom učinkovitost čišćenja biti smanjena. Brzina kojom se pojedina komponenta troši u potpunosti ovisi o korisniku (npr. o vrsti poda i stupnju zaprljanosti).

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH