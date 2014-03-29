Robotski usisavači i mopovi
Kärcher robotski usisavači i krpe za pranje podova nude učinkovito i diskretno rješenje za čišćenje vašeg doma. Tanki, zaobljeni i tihi, ovi uređaji se sustavno kreću kroz stambeni prostor, precizno zaobilaze prepreke te autonomno čiste tvrde podove i tepihe niskog flora. Uz njih, naporno ručno održavanje podova postaje stvar prošlosti. Kärcher nudi idealan model za svaki zahtjev. Bilo da primarno trebate usisavanje tepiha, brisanje tvrdih površina ili kombinirano mokro i suho čišćenje, širok raspon funkcionalnosti zadovoljit će svaku vašu potrebu.
Kärcher robotski usisavači i mopovi: inteligentno upravljanje za pametno čišćenje.
Otkrijte naš asortiman proizvoda
RVF serija: robotski usisavači i mopovi s učinkovitom tehnologijom valjaka
Robotski usisavači i mopovi s tehnologijom valjaka ubrajaju se u same vrhunske modele u segmentu 2-u-1 uređaja. Opremljeni su usisnom jedinicom s četkom koja učinkovito uklanja suhu prljavštinu s tvrdih površina i tepiha, dok se tvrde površine istovremeno mokro čiste pomoću visokoučinkovitog mehanizma valjaka. Valjak se tijekom procesa čišćenja neprestano vlaži i briše, a po završetku zadatka automatski se čisti u stanici. Vrhunska serija RVF nudi izvanredno suho usisavanje i besprijekorno mokro čišćenje.
RVM serija: robotski usisavači i mopovi s rotirajućim diskovima za brisanje podova
Naši 2-u-1 robotski usisavači i mopovi s rotirajućim diskovima i jastučićima od mikrovlakana učinkovito uklanjaju suhu prljavštinu s tvrdih podova i tepiha pomoću usisne jedinice i četke, uz mogućnost mokrog brisanja tvrdih površina. Jastučići od mikrovlakana automatski se vlaže i čiste u stanici. Tijekom samog procesa čišćenja jastučići se ne vlaže ponovno, već se robot redovito vraća u stanicu na vlaženje. Serija RVM ističe se izvrsnim suhim usisavanjem i temeljitim mokrim čišćenjem.
RVC i RCV serija: robotski usisavači s funkcijom brisanja podova
Naši robotski usisavači s funkcijom brisanja pravi su stručnjaci za suho usisavanje tepiha i tvrdih površina. Također se odlikuju izvrsnom funkcijom mokrog brisanja tvrdih podova pomoću krpe od mikrovlakana pričvršćene na donjoj strani uređaja. Lagana prljavština učinkovito se uklanja krpom koju spremnik za svježu vodu unutar uređaja tijekom čišćenja blago vlaži, ali ne natapa u potpunosti. Serija RVC nudi izvanredne rezultate suhog usisavanja i kvalitetno mokro čišćenje.
RCF serija: robotski čistači podova s tehnologijom valjaka
Robotski čistač podova RCF 3 s tehnologijom valjaka dizajniran je isključivo za temeljito mokro čišćenje tvrdih podova. Valjak s lakoćom sakuplja laganu, suhu prljavštinu, dok zasebna funkcija usisavanja nije potrebna. Valjak za mokro brisanje neprestano se vlaži, briše i održava čistim tijekom rada, što jamči vrhunske rezultate. RCF 3 nudi besprijekorno mokro čišćenje na svim tvrdim površinama.
Prednosti
Dobro došli u budućnost čišćenja!
Kärcher robotski usisavači i mopovi pravi su svestrani pomagači za svaku upotrebu. Bilo da je riječ o suhom, mokrom ili kombiniranom čišćenju – praktično upravljajte svojim idealnim rasporedom putem aplikacije i uživajte u besprijekorno čistim podovima.
Autonomno čišćenje
Otkrijte čišćenje bez napora: naši inteligentni robotski usisavači i krpe s naprednom LiDAR navigacijom i preciznim senzorima uvijek znaju svoju lokaciju, pouzdano zaobilaze prepreke i osiguravaju blistavo čiste podove. Prepustite težak posao svom robotu i uživajte u slobodnom vremenu!
Aplikacija
Uvijek imajte svoj dom na oku uz naš vrhunski model: uz kameru uživo i integrirano daljinsko upravljanje, svojim robotom možete navigirati s bilo kojeg mjesta putem aplikacije – pa čak i slati poruke u stvarnom vremenu. Provjerite što rade vaši kućni ljubimci kad god poželite i oslobodite se stresa uz pametan nadzor doma.
Kärcher FC tehnologija valjaka
Provjerena Kärcher FC tehnologija valjaka omogućuje robotskom usisavaču i mopu RVF 7 postizanje izvanrednih rezultata čišćenja na različitim vrstama tvrdih podova. Valjak uvijek čisti koristeći svježu vodu iz spremnika za čistu vodu, dok se prljava voda pouzdano prikuplja u zaseban spremnik. Za besprijekorno čiste podove.
Multifunkcionalna stanica
Doživite praktičnost naše pametne multifunkcionalne stanice – pravog doma za vašeg robota. On se samostalno priključuje kako bi dopunio bateriju, opskrbio se svježom vodom i ispraznio prljavu vodu. Stanica sve obavlja automatski, osiguravajući da vaš robot nesmetano nastavi s čišćenjem čim bude spreman. Osim toga, valjak i spremnici robota peru se nakon uporabe, a valjak se suši – za maksimalnu autonomiju i dosljedno čist dom.
RVF 7 – Vrhunski uređaj u kategoriji svestranih pomagača
Robotski usisavač i mop s inovativnom tehnologijom valjaka
Usisavanje ili brisanje – naš RVF 7 može oboje
Uronite u novu dimenziju čišćenja podova uz Kärcher RVF 7 Comfort, naš pametni svestrani uređaj. Ovaj inovativni robotski usisavač i mop s lakoćom održava tvrde podove, ali i čisti tepihe niskog flora – potpuno autonomno, pružajući vam više vremena za ljepše stvari u životu. Iskusite impresivnu usisnu snagu koja u tren oka uklanja prljavštinu, prašinu i dlačice. Zahvaljujući dokazanoj Kärcher tehnologiji valjaka, RVF 7 pruža i izvrsno mokro čišćenje, pri čemu se valjak stalno vlaži i održava čistim. Inteligentna multifunkcionalna stanica ključ je autonomije robota: ona samostalno puni uređaj, nadopunjuje svježu vodu, prazni prljavu vodu i suhu prljavštinu te pere i suši valjak nakon završenog posla. To znači da je vaš RVF 7 Comfort uvijek spreman i neprimjetno nastavlja sve nedovršene zadatke – za savršeno održavane podove u svakom trenutku, bez da morate pomaknuti prstom.
Prednosti koje čine razliku
Čistoća u novoj dimenziji
Kombinacija kamere, senzora i umjetne inteligencije našeg robota detektira prljavštinu i prema njoj optimalno prilagođava proces čišćenja. Zahvaljujući našoj učinkovitoj tehnologiji, valjak se neprestano vlaži svježom vodom i sredstvom za čišćenje. Sustav s dva spremnika pouzdano uklanja prljavu vodu i čestice. Kontinuirana rotacija valjka osigurava higijensko i brzo čišćenje velikih površina te sprječava puko raznošenje prljavštine.
Snažne performanse
Učinkovito sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 10.000 Pa u kombinaciji s dvije bočne četke osigurava izvrsne rezultate usisavanja, čak i na niskim tepisima.
Podizna četka i valjak
Robotski usisavač i mop automatski podižu valjak i četku kako bi izvršili određene zadatke, poput usisavanja tepiha ili sakupljanja tekućina. To mu omogućuje optimalnu prilagodbu dotičnim prostorijama i uvjetima.
Live kamera
Uz kameru uživo, svoj dom možete imati na oku u svakom trenutku. Robotom također možete daljinski upravljati putem aplikacije i slati poruke uživo – za potpuni mir.
Multifunkcionalna stanica
Multifunkcionalna stanica autonomno prazni spremnik za prašinu i spremnik za prljavu vodu robota te puni njegov spremnik za svježu vodu. Valjak robota pere se i suši u stanici.
RVM 4 Comfort – Svestrani uređaj srednje klase
Robotski usisavač i mop s rotirajućim diskovima za brisanje
Svestrani uređaj za besprijekorno čiste podove
Doživite čišćenje bez napora uz RVM 4 Comfort, naš svestrani model srednje klase: on suho usisava impresivnom snagom od 15.000 paskala i uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu zahvaljujući rotirajućim diskovima s jastučićima od mikrovlakana. Jedinica za brisanje koja se može izvući skroz do ruba usavršava proces mokrog čišćenja. Robot se samostalno vraća u multifunkcionalnu stanicu kako bi navlažio i oprao jastučiće te ispraznio spremnik za prašinu – za besprijekorno čiste podove.
Prednosti koje čine razliku
Kontinuirana čistoća
Rotirajući diskovi za brisanje s jastučićima od mikrovlakana za bolje rezultate čišćenja. Diskovi se vlaže u multifunkcionalnoj stanici. Tijekom čišćenja, robot se u redovitim intervalima vraća u stanicu, gdje se jastučići od mikrovlakana peru i vlaže kako bi se osiguralo higijensko čišćenje podova.
Snažne performanse
Učinkovito sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 15.000 Pa u kombinaciji s glavnom četkom i bočnim četkama.
Podizni diskovi za brisanje
Diskovi za brisanje automatski se podižu kada se detektiraju tepisi, ako je tako podešeno. To štiti vaše tepihe i osigurava optimalno čišćenje na svim površinama.
Čišćenje do samog ruba
Za besprijekornu čistoću u svakom kutu: inovativni disk za brisanje precizno se izvlači do samog ruba, osiguravajući temeljito čišćenje bez kompromisa – ne ostavljajući prljavštinu iza sebe.
Multifunkcionalna stanica
Multifunkcionalna stanica prazni spremnik za prašinu robota, redovito vlaži jastučiće od mikrovlakana te ih pere i suši nakon obavljenog posla.
RVC 3 Comfort – Specijalist za suho usisavanje
Robotski usisavač s funkcijom brisanja
Snažna usisna moć, pametna tehnologija
Novi specijalist za suho usisavanje, RVC 3 Comfort, autonomno, sustavno i potpuno pouzdano čisti sve standardne kućanske tvrde podove i tepihe niskog flora.
Sa svojom usisnom snagom do 15.000 paskala, fokusira se na izvrsno suho usisavanje, ali također može ukloniti blago zasušenu prljavštinu pomoću svoje krpe od mikrovlakana. Zahvaljujući stanici za samopražnjenje, spremnik za prašinu automatski se prazni u redovitim intervalima.
Prednosti koje čine razliku
Nadilazi svaku prepreku
Robot može prijeći pragove i prepreke visine do 25 mm te ga oni ne ometaju u radu. To mu omogućuje da lako dosegne područja koja su na malo drugačijoj razini poda i osigurava savršenu čistoću posvuda.
Snažne performanse
Snažno sakupljanje suhe prljavštine zahvaljujući usisnoj snazi od 15.000 Pa u kombinaciji s glavnom četkom i bočnim četkama.
Čišćenje koje zadovoljava vaše potrebe
Ručno odvojiva jedinica za brisanje osigurava maksimalnu fleksibilnost i čišćenje bez napora, prilagođeno točno vašim potrebama: samo suho usisavanje, samo mokro brisanje ili oboje.
Bez zamatanja dlaka
Zahvaljujući posebnom dizajnu bočne četke i inovativnoj strukturi glavne četke u obliku češlja, zamatanje dlaka oko četki može se značajno smanjiti.
Stanica za samopražnjenje
Stanica za samopražnjenje automatski prazni spremnik za suhu prljavštinu. To osigurava da je vaš robot uvijek spreman za uporabu.
RCF 3 – Specijalist za tvrde površine
Robotski čistač s tehnologijom valjaka
Vaš pomoćnik za mokro čišćenje bez napora
Otkrijte naš robotski čistač podova RCF 3 za mokro čišćenje bez napora. Zahvaljujući provjerenoj tehnologiji valjaka, on uklanja tvrdokornu prljavštinu i automatski zaobilazi tepihe prema želji. Dva spremnika osiguravaju kontinuiranu opskrbu svježom vodom i učinkovito prikupljanje prljave vode.
Prednosti koje čine razliku
Sistem s 2 spremnika
Valjak, koji se stalno vlaži svježom vodom iz pripadajućeg spremnika, osigurava higijensko i brzo čišćenje. Sustav s dva spremnika pouzdano odvaja prljavu vodu kako bi valjak ostao čist, a prljavština se ne bi samo raznosila uokolo.
Uklanja i slobodnu prljavštinu
Sakupljanje lagane suhe prljavštine tijekom brisanja pomoću rotirajućeg valjka. Uz redovitu upotrebu RCF 3 i uobičajenu kućnu prljavštinu, usisavač nećete morati niti vaditi iz ormara.
Mokro brisanje uz izbjegavanje tepiha
Senzor detektira tepihe, koji se zatim automatski izbjegavaju kada je odabrana odgovarajuća postavka. To štiti vaše tepihe i osigurava optimalno čišćenje vaših površina.
Čisto i higijenski
Otkrijte snagu čišćenja Kärcherove provjerene FC tehnologije valjaka za tvrde podove. Ovaj uređaj jamči kontinuiranu opskrbu valjka svježom vodom za besprijekorne rezultate i automatski detektira tepihe kako bi u svakom trenutku osigurao optimalnu njegu vaših podova.
Praktično održavanje
Nakon što je posao obavljen, čišćenje uređaja je dječja igra: svi odvojivi dijelovi mogu se jednostavno isprati pod slavinom, a valjak se može prati u perilici rublja na 60 °C.
Autonomno čišćenje – nikakav problem uz Kärcherove aplikacije za robote!
Izradite raspored čišćenja
Personalizirani raspored čišćenja
Fleksibilno planiranje vremena i prostorija
Mogućnost planiranja parametara specifičnih za svaku prostoriju
Otkrijte raznolikost naših načina čišćenja
Fleksibilan odabir usisne snage ili količine vode
Intenzivno čišćenje za jake nečistoće
Auto Boost za čišćenje tepiha
Za manje nezgode
Čišćenje specifičnog područja za lokalizirana zaprljanja
Jednostavnija personalizacija
No-go zone ili ograničena područja
Izbjegavanje tepiha na zahtjev
Mogućnost odabira AI funkcija
Prilagodba parametara stanice i intervala održavanja
Statistika pribora
Pregled intervala zamjene za pribor i potrošni materijal
I mnogo, mnogo više
Kamera uživo i ručno upravljanje
Zvučnici i glasovni izlaz
Povijest čišćenja
Često postavljana pitanja i odgovori