Što je mokri i suhi usisavač?

Mokri i suhi usisavači su strojevi za trgovinu i industriju, kao i za hotelijerstvo i restorane. Uklanjaju i suhu i vlažnu prljavštinu, uključujući tekućine. Komercijalni usisavači za mokro i suho usisavanje nezamjenjivi su za uklanjanje grube i fine prašine, osobito za različite radove na gradilištima ili u radionicama.

Bilo da se radi o tekućinama ili velikim količinama fine prašine, oni su malo iznad uobičajenih suhih usisavača za privatnu ili komercijalnu upotrebu, prvenstveno s obzirom na vrstu i količinu onečišćenja koju mogu eliminirati. Štoviše, kućište, valjci, naponski kabeli itd. zadovoljavaju zahtjeve svakodnevne uporabe u zahtjevnim uvjetima.