Profesionalni usisavači za mokro i suho usisavanje
Neophodni. Mokri i suhi usisavači odgovaraju svakoj vrsti prljavštine. Suho, vlažno ili tekuće- nije važno! Pravi Kärcher strojevi jednostavno usišu sve. Naravno, usisavače možete koristiti i samo za mokro usisavanje ili samo kao suhi usisivač.
Kärcher mokri i suhi usisavači: dizajnirani za profesionalnu, komercijalnu upotrebu
NT Tact usisavači razvijeni su za najzahtjevnije primjene u industriji i trgovini, čineći vaš svakodnevni rad lakšim uz maksimalnu snagu. Samočisteći filterski sustavi za industrijske usisavače pružaju veliku snagu usisavanja, čak i za velike količine fine prašine.
Komercijalni usisavači Ap klase su svestrani, eliminiraju prljavštinu, bilo da je suha, vlažna ili mokra. Primjerice, idealni su za sve zadatke čišćenja u automobilskoj industriji.
Izdržljivost i jednostavnost za korištenje su ono gdje robusna standardna klasa ima visoke ocjene. Strojevi standardne klase uglavnom se koriste za usisavanje tekućina u čišćenju zgrada, kao i u hotelima i restoranima.
Naši posebni usisavači nude prilagođena rješenja za posebne primjene, kao što su usisavači s ugrađenim odvodnim pumpama za vatrogasne postrojbe i građevinske tvrtke, kao i naš usisivač za pekare.
Sigurnosni usisavači osiguravaju zaštitu zdravlja gdje god su korisnici izloženi prašini klase M ili opasnoj prašini klase H koja se može udisati. Štoviše, naš asortiman uključuje NT usisavače otporne na eksploziju za zonu opasnosti 22.
Što je mokri i suhi usisavač?
Mokri i suhi usisavači su strojevi za trgovinu i industriju, kao i za hotelijerstvo i restorane. Uklanjaju i suhu i vlažnu prljavštinu, uključujući tekućine. Komercijalni usisavači za mokro i suho usisavanje nezamjenjivi su za uklanjanje grube i fine prašine, osobito za različite radove na gradilištima ili u radionicama.
Bilo da se radi o tekućinama ili velikim količinama fine prašine, oni su malo iznad uobičajenih suhih usisavača za privatnu ili komercijalnu upotrebu, prvenstveno s obzirom na vrstu i količinu onečišćenja koju mogu eliminirati. Štoviše, kućište, valjci, naponski kabeli itd. zadovoljavaju zahtjeve svakodnevne uporabe u zahtjevnim uvjetima.
Koji je pravi mokri i suhi usisavač za mene?
Tact klasa
NT usisavači s patentiranim Tact-sustavom omogućuju neprekidan rad uz konstantno visoku moć usisavanja – čak i kod velikih količina sitne prašine. Filtar se sam čisti jakim udarima zraka. Stoga uređaji s Tact-sustavom ispunjavaju visoke zahtjeve korisnika na gradilištima i u obrtničkim pogonima.
Ap klasa
Snažni višenamjenski usisivači klase Ap uklanjaju tekuću i vlažnu nečistoću, kao i srednje finu prašinu. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra, filter ostaje čist, a snaga usisavanja velika. Za duge i učinkovite radne primjene.
Standardna klasa
Usisavači standardne klase konstruirani su specijalno za krupnu nečistoću i velike količine tekućine. Zbog posebne robusnosti, dugovječnosti i praktičnog rukovanja, ovi su usisavači prikladni za svakodnevno čišćenje zgrada.
Sigurnosni usisavač
Kärcher sigurnosni usisavači pružaju svojim korisnicima sigurnu zaštitu zdravlja svuda gdje su korisnici često izloženi čistim česticama prašine koja ulazi u pluća ili prašini koja ugrožava zdravlje, kao što je npr. azbestna prašina.
Specijalni usisavač
Kärcher ima u ponudi specijalne usisavače za posebne zahtjeve pekara i vatrogasaca. Usisavači za vatrogasce s pumpom za zbrinjavanje opremljeni su najnovijom sigurnosnom tehnikom, a naši usisavači za pekare su trajno otporni na visoke temperature.
Usisavači za finu prašinu s čišćenjem filtera
Vrhunska kvaliteta se ne događa slučajno- to je težak posao. Osobito na gradilištima i u radionicama nakuplja se velika količina suhe prašine, stvara se piljevina, ostaci materijala padaju na pod i zaglavljuju se u strojevima. Naši usisavači za finu prašinu prilagođeni su upravo tim izazovima. Patentirana tehnologija čišćenja filtera Tact omogućuje usisavanje velikih količina fine prašine bez potrebe za filter vrećicom. To omogućuje korištenje cijele veličine usisnog spremnika, plus nema troškova za filter vrećice. Snaga usisavanja ostaje konstantno visoka, tako da možete raditi na visokoj učinkovitosti bez prekida- kako za usisavanje izravno na električnom alatu, tako i za uklanjanje naslaga prašine.
Naši usisavači Ap klase dizajnirani su s poluautomatskim čišćenjem filtera za male do srednje količine fine prašine. Naravno, također su briljantni u rukovanju grubom prljavštinom i tekućinama, jako su svestrani.
Mokri usisavači
Velike količine tekućine teško je ukloniti bez mokrog usisavača. Vlaga oštećuje pod i može uzrokovati nesreće zbog opasnosti od klizanja. Ovi izazovi su zabavni za rješavanje s našim mokrim usisavačima. Bilo da ih koristite za dubinsko čišćenje podova ili uklanjanje prolivene tekućine, nije važno- svi naši mokri i suhi usisavači brzo i pouzdano uklanjaju male do velike količine tekućine. Ako vam je potreban stroj prvenstveno za mokro usisavanje, naši usisavači standardne klase pravi su izbor za vas.
Sigurnosni usisavači: lako usisavaju štetne tvari
Sigurnosni usisavači pružaju vam mir. Koristite ih za jednostavno usisavanje opasne prljavštine- i na ispravan način. Ako radite u okruženju s prašinom koja se može udisati, ako imate bilo kakve veze s kancerogenim materijalima ili ste čak bili izloženi azbestu, Kärcher sigurnosni usisavači vaš su spas, omogućujući vam da radite na održiv i zdrav način. Certificirani ravni naborani filteri za prašinu klase H zadržavaju usisane tvari tamo gdje trebaju biti- unutar usisavača. Naš patentirani sustav za čišćenje filtera Tact omogućuje dugotrajno usisavanje uz veliku usisnu snagu. Kada možete jednostavno i sigurno usisati štetne tvari, možete se koncentrirati na važne stvari, svoj posao.
Kako rade Kärcher mokri i suhi usisavači?
Kako bi se nosili s izazovnim zahtjevima korisnika na gradilištima, u radionicama ili industriji, Kärcher mokri i suhi usisavači nude različite principe rada ovisno o vrsti prljavštine.
Razlikuju se suhe i mokre kontaminacije, pri čemu specifičan sastav prljavštine igra važnu ulogu. Je li grubo zrnasta ili prašnjava prljavština? Ima li kontaminacija nisku ili visoku viskoznost? Postoji Kärcher usisavač za mokro i suho usisavanje koji odgovara prljavštini bilo kojeg stanja, od krute do tekuće.
Kako djeluju za mokru prljavštinu
Tekućina se transportira u spremnik preko usisnog crijeva zahvaljujući zaobilaznom puhaču vakuumu generiranom u spremniku. Kako bi spriječili da tekućina dospije do ventilatora u slučaju prepune, mehanički sustav plovka prekida strujanje zraka, pri čemu plovak blokira usisni kanal ili elektroničko automatsko isključivanje isključuje usisavač.
Mehanički plovni sustavi
Kada se tekućina u spremniku poveća, sustav gura plovak prema gore sve dok ne blokira usisni kanal, sprječavajući prepunjavanje koje bi dovelo do poplave usisnog puhala.
Elektronički sustavi s plovkom
Ako tekućina u spremniku spoji električno vodljive kontakte, stroj se isključuje kako bi se spriječilo prepunjavanje.
Kako djeluje za suhu prljavštinu
Vakuum se stvara u spremniku pomoću zaobilaznog puhala koje prenosi prašinu unutar spremnika kroz crijevo. Kao rezultat toga, prljavština se odvaja ili filtrira kroz ravni filter ili uložak filtera. S vremenom će se prašina začepiti u filteru, smanjujući snagu usisavanja. Kako biste to spriječili, postoje modeli s mogućnošću poluautomatskog ili potpuno automatskog čišćenja filtera. Za kratko vrijeme stvara se protok zraka koji struji kroz filter s čiste strane, čime se filter čisti. Zahvaljujući dizajnu otvora za usisno crijevo na spremniku, prljavština se vrti i teške, grube čestice talože se izravno na dno spremnika, poput ciklona.
Koje su prednosti poluautomatskog ili potpuno automatskog čišćenja filtera?
Kada usisavate prašinu bez upotrebe filter vrećice, filter se mora redovito čistiti kako bi se smanjio gubitak snage usisavanja. Mnogi usisavači imaju integrirano čišćenje filtera kako bi to učinili praktičnim.
Prednosti automatskog čišćenja filtera
- Konstantno visoka usisna snaga
- Bez potrebe za uklanjanjem filtera
- Nema kontakta s prljavštinom
- Nema udisanja prašine za vrijeme čišćenja filtera
- Nema mehaničkog naprezanja, npr. od izbijanja prljavštine
- Ušteda vremena rada
- Smanjenje nepravilne uporabe
- Financijska ušteda jer se ne moraju koristiti filter vrećice
- Iskorištavanje cijelog volumena spremnika (za razliku od upotrebe s filter vrećicom)
- To znači da se spremnik ne mora toliko često prazniti
AP
Za sve namjene
Uz poluautomatsko čišćenje Ap filtera korisnici mogu sami odrediti intervale čišćenja. Da biste to učinili, brzo pritisnite tipku tri puta uzastopno kada je stroj uključen- po mogućnosti sa zatvorenim priključkom za usisno crijevo (snažno čišćenje).
Tact dust class L
Pokrenuta tehnologija čišćenja zraka
Na strojevima klase prašine L interval čišćenja filtera za automatsko čišćenje filtera može se postaviti u dvije faze. Na MIN postavci (3), čišćenje se događa svakih 60 sekundi. Na postavci MAX (2), čišćenje se događa svakih 15 sekundi. Prilikom usisavanja tekućina ili rada s filter vrećicama, funkcija Tact ostaje isključena (1).
Tact dust class M/H
Pokrenuta tehnologija čišćenja zraka
S automatskim čišćenjem filtera, stroj sam odabire savršeni interval čišćenja filtera na strojevima u klasama prašine M i H. Elektronsko mjerenje diferencijalnog tlaka odlučuje hoće li se čišćenje odvijati svakih 7, 15 ili 60 sekundi ili uopće neće.
Sigurnost je pitanje takta (Tact)
Želimo dati svoj doprinos zaštiti radnika u građevinskoj industriji od opasnosti fine prašine. Stoga smo razvili niz usisavača za uklanjanje mokre i suhe prljavštine i prašine- s mogućnošću usisavanja izravno na izvoru prašine zahvaljujući usisavanju strugotina i prašine. Otišli smo korak dalje s našom najnovijom generacijom mokrih i suhih usisavača u klasi Tact H i M.
Što predstavlja "Tact"? Pokrenuta tehnologija čišćenja zraka (Triggered air cleaning technology)
Zahvaljujući nizu funkcija kao što je naš novi, senzorski kontrolirani sustav automatskog čišćenja filtera (Tact), Kärcher profesionalni i suhi usisavači otkrivaju kada je potrebno čišćenje ravnog naboranog filtera- tada nakratko preokrenu protok zraka i ispuhuju zrak kroz filter. Kao rezultat, korisnici mogu raditi bez gubitka snage usisavanja i bez ikakvih prekida. Ovaj revolucionarni sustav dovodi do dosad neviđenih količina prašine koja se može usisati bez ručnog čišćenja filtera, kao i do značajno smanjene buke ako su prisutne samo male količine prašine.
Zahvaljujući ovom vrlo učinkovitom čišćenju filtera, snažni Tact usisavači savršeni su za tipičnu i opasnu prašinu. Filtri imaju neusporedivi vijek trajanja- potrebno ih je promijeniti tek nakon usisavanja 180 kilograma fine prašine (mineralne prašine kategorije A). Kao rezultat, možete uživati u duljim razdobljima neprekidnog rada uz dosljednu snagu usisavanja, kao i bolju zaštitu od fine prašine.
Pregled značajki uređaja
- Središnji rotirajući prekidač za podešavanje i podešavanje čišćenja filtera prema vašim potrebama
- Priključak usisnog crijeva u glavi stroja za povećani neto volumen i jednostavno pražnjenje
- Robusni spremnik s odbojnikom i ručkom za dug radni vijek i praktično rukovanje
- Stalak za kućište i rješenje za pričvršćivanje kutija za alat
- Fleksibilna pohrana crijeva i kabela za napajanje za sigurno pričvršćivanje različitih crijeva
- Skladištenje mlaznice za pukotine i čahure za alat sa strane za povećanu sigurnost od gubitka
- Veliki i čvrsti metalni kotačići za optimalnu mobilnost, čak i na teškim gradilištima
Pregled značajki pribora
- Navlaka za alat s regulatorom protoka zraka i gumenim nastavkom za optimalnu kompatibilnost s električnim alatom
- Široka podna mlaznica s brzoizmjenjivim umetcima za mokre i suhe primjene
- Ergonomska cijev s ručkom od mekane komponente za ugodan rad
- Poboljšani sustav klipova za jednostavnu promjenu, npr. od cijevi do rukava s alatom
- Bajunetno pričvršćivanje otporno na prljavštinu za jednostavno odvajanje crijeva od stroja
Profesionalni mokri i suhi usisavači:: klase prašine
Što predstavljaju L, M i H klase prljavštine?
Prašina je složena mješavina zraka i čvrstih čestica različitih oblika i veličina. Kemijski sastav i fizičke karakteristike također mogu značajno varirati. Prašina je kategorizirana u L, M ili H klase koristeći ove varijable ovisno o razinama opasnosti. Vlakna, kao što su posebno opasna azbestna i mineralna vlakna (kada su < 5 µm), također mogu prodrijeti duboko u respiratorni trakt. Točna identifikacija pojedinih klasa prašine stoga je važna kako bi se mogao odabrati pravi usisivač kada se procijeni opasnost.
L klasa
Usisavači klase L posebno su prikladni za usisavanje prašine od mekog drveta, krede i gipsa. Prašina L klase predstavlja umjereni rizik. Ne postoje posebne mjere opreza za njihovo zbrinjavanje.
M klasa
Nadograđena L klasa. Prikladni za usisavanje prašine i prljavštine koju stvaraju sljedeći materijali: tvrdo drvo, materijali od ploča, čestice prašine boje, keramika, beton i cigla. M klasa je najniža zakonski propisana klasa za korištenje na gradilištima.
H klasa
Usisavači H klase idealni su za usisavanje velikih količina kako sigurnih tako i opasnih/visoko kancerogenih tvari, kao što su azbestna prašina, olovo, ugljen, nikal, kobalt, bakar, kadmij i plijesan.
Klasa prašine
L
Stopa propusnosti
≤ 1.0%
Prikladno za
- prašine sa MAC vrijednostima > 1 mg/m³
Koristiti za
- vapnena prašina
- prašina od gipsa
Klasa prašine
M
Stopa propusnosti
< 0.1%
Prikladno za
- prašine sa MAC vrijednostima ≥ 0.1 mg/m³
- drvene prašine do 1200 W/50 l
Koristiti za
- drvena prašina (bukva, hrast)
- obojane čestice prašine
- keramička prašina
- prašina od plastike
Klasa prašine
H
Stopa propusnosti
< 0.005%
Prikladno za
- prašine s MAC vrijednostima < 0.1 mg/m³
- kancerogena prašina
- patogena prašina
Koristiti za
- kancerogene vrste prašine (olovo, ugljen, kobalt, nikal, katran, bakar, kadmij itd.)
- plijesan, bakterije
- spore klica
- formaldehid
Klasa prašine
Posebni zahtjevi: Azbest*
Stopa propusnosti
< 0.005%
Prikladno za
- prašina koja sadrži azbest
Koristiti za
- azbestna prašina iz noćnih grijača ili vatrozida
Klasa prašine
Eksplozivne vrste prašine(ATEX Zona 22)
Stopa propusnosti
Kao klase prašine L, M ili H s posebnim zahtjevima
Prikladno za
- vrste prašine u eksplozivnoj klasi prašine u Zoni 22
Koristiti za
- papirnata prašina
- prašina od brašna
Najbolji u svakoj klasi
Usisavač je uvijek dobar onoliko koliko je dobar filter
Nikada nije bilo sigurnije pokazati prave boje. Naši su filteri označeni bojama kako bi se označila njihova primjena. Smeđa označava prašinu od drveta i vlakana. Crvena označava HEPA. Crna boja označava najteže primjene. Plava znači da se mogu koristiti bilo gdje. A zelena označava suhu prašinu i visoku isplativost.
Svjećasti filter Wood
Naš patronski filter uklapa se u posljednju generaciju svih Kärcher Tact usisavača s jednim motorom. Osam patrona s PTFE premazom radi iznimno učinkovito za drvenu i vlaknastu prašinu bilo koje vrste. Certificiran za M i L klase prašine. Zajamčena brzina odvajanja prašine: 99,9%.
- Po prvi put omogućuje usisavanje prašine od vlakana bez filter vrećice
- Jamči veliku snagu usisavanja (bez začepljenja)
- Otporan na vlagu i truljenje
Klasa prašine: M + L
Sigurnosni/HEPA ravni naborani filter
Prvi H filter za mokre i suhe usisavačekoji se može čistiti. Jednostupanjski i dostupan isključivo od Kärchera. Certificiran za klasu prašine H. Zajamčena brzina odvajanja prašine: 99,995% (HEPA).
- Prikladno za usisavanje opasne i eksplozivne prašine
- Novi PTFE H filter prvi je H filter na tržištu koji se može čistiti. Stoga omogućuje usisavanje velikih količina fine prašine bez filter vrećice
- Za usisavanje opasne prašine potreban je sigurnosni set filtera ili vrećica za odlaganje
Klasa prašine: H
Ultimativni ravni naborani filter
Imamo najbolje rješenje za primjene koje stvaraju veliku količinu prašine, npr. brušenje svježeg betona ili rad s tonerima: naš PTFE filter. Može se koristiti u svim NT Tact modelima. Certificiran za M i L klase prašine. Zajamčena brzina odvajanja prašine: 99,9%.
- Otporan na vlagu i truljenje
- Još isplativije zahvaljujući duljem vijeku trajanja filtera
- Jamči veliku snagu usisavanja (bez začepljenja)
Klasa prašine: M + L
Mokri i suhi ravni naborani filter
Ovi PES filteri (standardna značajka u našim novim usisivačima NT Tact) pružaju izvrsne rezultate i za mokre i za suhe primjene. Certificiran za M i L klase prašine. Zajamčena brzina odvajanja prašine: 99,9%.
- Otporan na vlagu i truljenje
- Još isplativije zahvaljujući duljem vijeku trajanja filtera
- Idealno za česte promjene između mokrog i suhog usisavanja
Klasa prašine: M + L
Suhi ravni naborani filter
Ovi papirnati filteri izvrstan su izbor za suhe primjene, čak i u pogledu cijene. Mogu se koristiti u svim NT Tact usisivačima. Certificiran za M i L klase prašine. Zajamčena brzina odvajanja prašine: 99,9%.
- Velika usisna snaga pri usisavanju fine prašine
- Visoka stopa zadržavanja prašine
- Filter se mora osušiti nakon usisavanja tekućina
Klasa prašine: M + L
Fina prašina na gradilištima
Građevinska prašina je opći pojam koji opisuje vrste prašine koje se obično javljaju pri radu u građevinskom sektoru. Ako se ne kontrolira pravilno, vrste prašine mogu imati ozbiljne negativne utjecaje na vaše disanje i zdravlje. Novi Kärcher usisavači za mokro i suho usisavanje ističu se iz gomile zahvaljujući poboljšanoj tehnologiji filtera, koja pomaže u kontroli prašine u vašem okruženju, kao i zaštiti vas i drugih od nje.
Što je građevinska prašina?
Građevinska prašina je opći pojam koji opisuje vrste prašine koje se obično javljaju pri radu u građevinskom sektoru. Ova prašina je više nego neugodna- ako se ne kontroliraju pravilno, ove vrste prašine mogu ozbiljno naštetiti vašem disanju i zdravlju. Duga razdoblja izloženosti nekim vrstama prašine mogu uzrokovati po život opasne bolesti pluća, čak i smrt.
Upoznati smo s sitnim česticama prašine koje svakodnevno kruže atmosferom, kao što su stanice ljudske kože, tekstilna vlakna, pa čak i čestice spaljenog meteorita. Međutim, radnici u građevinarstvu susreću se sa znatno opasnijim vrstama prašine.
Postoje tri glavne kategorije prašine koja nastaje tijekom rezanja, turpijanja, brušenja ili bilo kojeg drugog načina razbijanja materijala:
Silika prašina
Beton, cigle, pločice, mort i pješčenjak (također poznat kao "kristalni silicij koji se može udahnuti")
Drvena prašina
Meko drvo, tvrdo drvo i proizvodi od drveta, kao što su MDF i šperploče
Prašina niske toksičnosti
Žbuka (npr. u gipsanim pločama), vapnenac, mramor i dolomit
Usisavanje umjesto iskašljavanja
Naša pluća jednostavno nisu izgrađena da se nose s finom prašinom, a kamoli veliki količinama iste. A upravo te velike količine mogu biti iznimno opasne. Kronične plućne bolesti su stoga broj 3 u statistici bolesti. Liječenje košta nekoliko milijardi eura. Koliko vam vrijedi vaše zdravlje?
Koju vrstu prašine udišem?
- Silicij i azbestna prašina su posebno opasni i mogu uzrokovati rak.
- Otrovna ili kancerogena prašina olova, kadmija, vanadija ili mangana ne samo da oštećuje vaša pluća, nego utječe i na druge organe poput jetre i slezene. Ova vrsta prašine, između ostalog, nastaje tijekom zavarivanja.
- Drvena prašina (kao što je prašina hrasta i bukve) može dugoročno uzrokovati rak nosne šupljine.
- Alergena prašina je biljnog ili životinjskog podrijetla i pojavljuje se tijekom čišćenja zgrada ili na zgradama koje su kontaminirane npr. ptičjim izmetom. Spore plijesni ili mikroorganizmi također mogu uzrokovati alergijske reakcije.
- Fibrinogena prašina uzrokuje stvaranje ožiljnog tkiva i progresivno mijenja sastav vašeg plućnog tkiva nakon učestalog izlaganja tijekom dužih razdoblja. Pneumokonioza, poznata i kao crna pluća, uzrokovana kvarcom i azbestom, jedna je od najčešće priznatih profesionalnih bolesti.
Prevencija je uvijek bolja od lijeka
Prašina koja se uopće ne stvara ne može nikoga ugroziti. Postoji mnogo različitih načina za sprječavanje stvaranja prašine. A ako ne možemo spriječiti prašinu, možemo je vezati, usisati ili spriječiti da uđe u naša pluća zaštitnom odjećom i maskama za prašinu.
Što mogu učiniti kako bih spriječio prašinu?
- Usisajte prašinu čim se stvori. Mnogi električni alati imaju priključak za spajanje usisavača. Usisavači s utičnicama se automatski uključuju kada se priključeni električni alat pokrene. Uvijek koristite odgovarajući filter.
- Odaberite metode rada s malo prašine, npr. mokri ili vlažni rad.
- Vežite prašinu vodom, npr. tijekom radova rušenja i brušenja na otvorenom.
- Koristite proizvode s malo prašine, npr. malter pelete, gotovi beton i žbuku.
- Izbjegavajte nepotrebno miješanje prašine. Umjesto suhog pometanja i korištenja puhala, koristite usisavače i strojeve za metenje i usisavanje.
- Dogovorite i iskoristite zdravstvene preglede na radu.
- Redovito čistite radna mjesta, dovoljno prozračite radne prostorije, održavajte radnu odjeću čistom.
- Otpad uklonite odmah i bez stvaranja prašine.
- Redovito provjeravajte učinak usisavanja usisavača. Očistite ili zamijenite filter po potrebi. Koristite usisavače s automatskim čišćenjem filtera za konstantno visoku snagu usisavanja.
- Nosite zaštitnu odjeću i maske za prašinu. Iako se naravno koristi za posebno prašnjave zadatke, uvijek biste trebali nositi barem prikladnu masku za prašinu, čak i kada je utjecaj prašine manji.