kako točno rade strojevi za ribanje i usisavanje?

Svi moderni strojevi za ribanje i usisavanje s valjkom ili disk četkom u osnovi rade na isti način. Otopina za čišćenje se miješa ili u spremniku svježe vode kada joj se dodaju sredstva za čišćenje ili, u slučaju automatskih sustava za doziranje, neposredno ispred same glave četke. Rotacija i kontaktni pritisak četke rade zajedno kako bi uklonili prljavštinu. Zahvaljujući usisnoj snazi ​​turbine, prljavu vodu zatim upija brisač i skuplja u spremnik za prljavu vodu. S druge strane, strojevi za ribanje nemaju turbinu ili brisač. Zbog toga se otpuštena prljavština nakon toga skuplja, primjerice, Kärcher mokrim i suhim usisavačima.

Ali nisu svi strojevi za ribanje i usisavanje isti

Strojevi za ribanje i usisavanje su poput automobila- sve rade isto, ali nije svaki model prikladan za svako područje primjene. Ipak, zahvaljujući različitim dizajnima, veličinama, sustavima čestkastih glava i pogonskim tehnologijama, vrlo je lako pronaći stroj koji točno odgovara vašim individualnim zahtjevima. Znate kolike su vaše površine i jesu li ili nisu ispunjene predmetima. Poznata vam je struktura vaših podova i njihov stupanj zaprljanosti. I imamo pravi stroj za čišćenje podova koji trebate. Obećajemo.