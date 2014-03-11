Strojevi za ribanje i usisavanje su učinkovita investicija
Ulaganje u stroj za čišćenje podova mora se isplatiti, a Kärcher stroj za ribanje i usisavanje pruža upravo to. Kako? U usporedbi s ručnim čišćenjem, strojevi za ribanje i usisavanje smanjuju troškove rada i materijala, a istovremeno povećavaju kvalitetu čišćenja.
Isplativo rješenje za svaku primjenu čišćenja
U usporedbi s ručnim čišćenjem podova, strojevi za ribanje i usisavanje su brži, isplativiji i temeljitiji kada je u pitanju čišćenje svih vrsta podova. Stroj za ribanje i usisavanje štedi vam vrijeme i sredstva za čišćenje, a to štiti zaposlenike kao i vašu novčanik. Strojevi su također jednostavni za korištenje i ne zahtijevaju puno održavanja. Imamo pravi dizajn za svaku primjenu, svaki stroj idealno prilagođen vrsti i veličini vašeg poda i vašim zahtjevima. Bilo da se radi o maloj tvrtki, kafiću ili restoranu, velikom supermarketu ili trgovačkom centru ili vrlo velikoj površini u zračnoj luci ili proizvodnoj hali, strojevi za ribanje i usisavanje su najučinkovitije rješenje za čišćenje svih podova, bilo da je riječ o 30 ili 30.000 m².
Koji stroj za ribanje i usisavanje je za vas?
Naši strojevi za čišćenje podova dostupni su u različitim veličinama i dolaze s mnogo mogućnosti konfiguracije za širok raspon primjena- naš posebno razvijen pribor pomaže vam da učinite više od pukog čišćenja. Daljnja posebna rješenja za čišćenje i jednostavniji strojevi za ribanje upotpunjuju naš asortiman. Ovdje ne samo da ćete pronaći sve informacije o pojedinim kategorijama, nego i onaj stroj za ribanje i usisavanje iz našeg asortimana koji je pravi za vas.
Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje
Ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje razvijeni su za brzo i fleksibilno čišćenje malih i srednjih područja kao što su: restorani, trgovine, kuhinje, hoteli i druga frekventna područja s manjim slobodnim površinama.
Samohodni strojevi za ribanje i usisavanje
Samohodni strojevi za ribanje i usisavanje idealni su za učinkovito čišćenje i pranje za srednje velike površine kao što su: trgovine na malo, bazeni, dvorane, hodnici te prolazi.
Strojevi za ribanje i usisavanje sa sjedalom
Idealan izbor za čišćenje velikih slobodnih površina poput: skladišnih i proizvodnih dvorana, trgovačkih centara, parkirališta ili zračnih luka. Ovdje ćete također pronaći naše kombinirane strojeve za metenje i čišćenje sa sjedalom.
Ostala rješenja za čišćenje
Bilo strojevi s jednim diskom za čišćenje, uređaji za poliranje tvrdog poda ili rješenja za posebno zahtjevne zadatke čišćenja: poput stepenica ili pokretnih stepenica, naša ostala rješenja za čišćenje.
Značajke Kärcher stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R
kako točno rade strojevi za ribanje i usisavanje?
Svi moderni strojevi za ribanje i usisavanje s valjkom ili disk četkom u osnovi rade na isti način. Otopina za čišćenje se miješa ili u spremniku svježe vode kada joj se dodaju sredstva za čišćenje ili, u slučaju automatskih sustava za doziranje, neposredno ispred same glave četke. Rotacija i kontaktni pritisak četke rade zajedno kako bi uklonili prljavštinu. Zahvaljujući usisnoj snazi turbine, prljavu vodu zatim upija brisač i skuplja u spremnik za prljavu vodu. S druge strane, strojevi za ribanje nemaju turbinu ili brisač. Zbog toga se otpuštena prljavština nakon toga skuplja, primjerice, Kärcher mokrim i suhim usisavačima.
Ali nisu svi strojevi za ribanje i usisavanje isti
Strojevi za ribanje i usisavanje su poput automobila- sve rade isto, ali nije svaki model prikladan za svako područje primjene. Ipak, zahvaljujući različitim dizajnima, veličinama, sustavima čestkastih glava i pogonskim tehnologijama, vrlo je lako pronaći stroj koji točno odgovara vašim individualnim zahtjevima. Znate kolike su vaše površine i jesu li ili nisu ispunjene predmetima. Poznata vam je struktura vaših podova i njihov stupanj zaprljanosti. I imamo pravi stroj za čišćenje podova koji trebate. Obećajemo.
Koji stroj za ribanje i usisavanje je za koji pod?
Stroj za ribanje i usisavanje s valjkastom četkom posebno je prikladan za opsežno dubinsko čišćenje strukturiranih i jako zaprljanih podova zahvaljujući velikim brzinama četke i većem kontaktnom tlaku po cm². Ova tehnologija ćetkaste glave također nudi značajne prednosti kada se radi s grubom prljavštinom jer valjci koji se rotiraju obrnuto upijaju čestice koje se zatim vraćaju natrag u spremnik za grubu prljavštinu. To znači da prethodno pometanje kao prethodni radni korak više nije potrebno.
Strojevi za ribanje i usisavanje s diskom općenito se koriste za održavanje i lagano zaprljanje. Ovi strojevi za čišćenje podova posebno su popularni za glatke podove i područja osjetljiva na buku kao što su bolnice ili hotelski i gastronomski sektor.
Koji izvor energije koristiti za koji stroj za ribanje i usisavanje?
Ovisno o veličini i modelu, Kärcher strojevi za ribanje i usisavanje se napajaju iz električne mreže, na baterije ili na motor. I ovdje vrijedi sljedeće: primjena igra ključnu ulogu u odlučivanju koja je za vas najrazumnija pogonska tehnologija.
Dostupni samo u kompaktnim klasama i u pokretnim strojevima za ribanje i usisavanje, strojevi s mrežnim napajanjem (tj. s kabelom) pristupačni su i idealni su za čišćenje manjih unutarnjih prostora izvan radnog vremena.
baterijski strojevi za ribanje i usisavanje nude maksimalnu fleksibilnost i sprječavaju opasnost od spoticanja. Veliki i mali: Kärcher nudi baterijske verzije u svakom dizajnu.
Preporučamo naše ekološki prihvatljive verzije motora s unutarnjim izgaranjem (dizel ili LPG) za velike vanjske ili unutarnje prostore s dobrom ventilacijom. Kärcher strojevi za čišćenje poda s motorom s unutarnjim izgaranjem dostupni su samo u dizajnu stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom.
Strojevi za ribanje i usisavanje sa ili bez integriranog vučnog pogona?
Udobnost, težina i jednostavnost za korisnika ključni su čimbenici u odlučivanju treba li stroj biti opremljen ili bez integriranog pogona za vuču. Lakšim strojem za ribanje i usisavanje s volumenom spremnika do cca. 50 litara se lako može upravljati bez vučnog pogona. Preporučamo integrirani vučni pogon na većim modelima jer nije moguće upravljati strojem te veličine koristeći svoju tjelesnu težinu dulje vrijeme bez umora.
Strojevi za čišćenje podova bez vučnih motora koriste rotaciju četki za pomicanje stroja prema naprijed. Količina napora koju operater zahtijeva da to učini svedena je na minimum.
Aktivni i podesivi vučni motor na stroju za čišćenje podova s vučnim pogonom, s druge strane, pomiče stroj prema naprijed, što omogućuje vrlo duga razdoblja rada bez zamora.
Strojevi za ribanje i usisavanje po vašoj mjeri
Kärcher stroj za čišćenje podova može se koristiti i za posebne primjene, kao što je kristalizacija ili uklanjanje premaza, ako je opremljen odgovarajućim priborom. Osim što osiguravamo dostupnost svih potrošnih dijelova, nudimo i široku paletu jastučića, diskova i četkastih valjaka, usisnih traka, brisača, baterija i punjača baterija, opremajući vaš stroj za vaše potrebe za čišćenje. Dostupni su i različiti kompleti za pričvršćivanje, kao što je naš Home Base Kit, za jednostavan transport alata za ručno čišćenje. Tako dobivate stroj za ribanje i usisavanje koji je prilagođen vašim potrebama.
Pravo sredstvo za čišćenje za vaš stroj za ribanje i usisavanje
Bez obzira na vrstu poda, stroj za čišćenje podova ili razinu prljavštine, Kärcher nudi široku paletu sredstava za čišćenje razvijenu kako bi savršeno zadovoljila vaše različite zahtjeve. Ne samo da je ekonomično u uporabi i vrlo učinkovito protiv svake vrste prljavštine, nego i ekološki prihvatljivo i dovoljno nježno da zadovolji najnovije standarde istraživanja.
Učinkovito smanjenje klica za povećane higijenske zahtjeve
Naš komplet dodataka za strojeve za ribanje i usisavanje za dezinfekciju površina pomoću spreja pomaže vam postići potpuno novu razinu čišćenja uz malo novca i materijala. Doziranje odgovarajućeg dezinficijensa putem raspršivača ili ručne mlaznice može učinkovito smanjiti broj klica na podovima, zidovima i namještaju. Poštujući važeće smjernice, moguće je postići profesionalnu dezinfekciju raspršivanjem odgovarajućim dezinficijensom. Pribor je prikladan za korištenje u željezničkim kolodvorima, zračnim lukama, uredima i poslovnim zgradama, umirovljeničkim i njegujućim objektima, dječjim vrtićima, školama, bazenima i sportskim objektima. Nadogradnja je trenutno moguća i za strojeve za ribanje i usisavanje B 150 R i B 200 R.
Učinkovitost budućnosti- metenje i ribanje u jednom radnom koraku
Naši strojevi za ribanje i metenje i usisavanje učinkovitije čiste skučene prostore kao i velike površine.
- Uštedite vrijeme i troškove
- Očistite velike površine brzo i temeljito
- Učinkovito protiv prljavštine
Sada još bolji
Učinkovit, dugotrajan i ekonomičan- novi stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R sada čišćenje velikih površina, kao što su supermarketi, zračne luke i skladišta čini još lakšim. Zahvaljujući svojim ažuriranim komponentama sada nudi još bolji rezultat čišćenja za maksimalnu udobnost.
Briljantan izgled
Kompaktan, upravljiv, praktičan: naši strojevi za ribanje i usisavanje sa sjedalom mogu lako očistiti velike površine od 1500 m² koje se nalaze u skladištima, na parkiralištima ili trgovačkim centrima. Visok položaj sjedenja osigurava dobar pregled područja koja se čiste u svakom trenutku. Međutim, ako stvari ikada postanu tijesne, mali krug okretanja osigurava nevjerojatnu upravljivost. Zahvaljujući jasno postavljenoj upravljačkoj ploči, strojevi su intuitivni za upravljanje- stoga samo sjednite i krenite.
Brzo i fleksibilno za kratko vrijeme
Prepreke i područja ispunjena predmetima više nisu problem pri čišćenju: kompaktni strojevi za ribanje i usisavanje u trenu čiste male i srednje površine, kao što su restorani, kuhinje, trgovine i hoteli. Njihova upravljivost čini ih jednostavnima za vožnju- čak se i uski prolazi sada mogu lako očistiti. Različiti modeli postižu optimalne rezultate na raznim površinama i vraćaju sjaj svim podnim oblogama. Zahvaljujući njihovoj tehnologiji usisnih traka podovi ne samo da su čisti, nego i suhi te se po njima može hodati odmah nakon uporabe.
Savjet, servis i prodaja
Lokator trgovina: profesionalni strojevi za ribanje i ribanje i usisavanje dostupni su kod Kärcher specijaliziranih partnera.
Kontaktirajte Kärcher: kontaktirajte nas ispunjavanjem obrasca ili direktno na 01 4094 331.