Ostala rješenja za čišćenje

Bilo strojevi s jednim diskom za čišćenje, uređaji za poliranje tvrdog poda ili rješenja za posebno zahtjevne zadatke čišćenja: poput stepenica ili pokretnih stepenica, naša ostala rješenja za čišćenje.

Kärcher Strojevi s jednim diskom

Strojevi s jednim diskom

Bez obzira jesu li u pitanju tvrde površine ili tekstilne podne obloge: Kärcher Vam zajamčeno nudi odgovarajući stroj s jednim diskom. Mi imamo uređaje za sve specijalne i allround primjene.

Kärcher Strojevi za poliranje

Strojevi za poliranje

Kada potplati cipela ostavljaju tragove: Kärcher automati za poliranje brzo vraćaju sjaj podovima. Zahvaljujući baterijskom pogonu mogu se također koristiti i u vrijeme frekvencije ljudi.

Kärcher Sredstvo za čišćenje stepenica

Sredstvo za čišćenje stepenica

Blistavo u trenutku: Kärcher uređaji za čišćenje stepenica i pokretnih stepenica jednim okretom ruke postižu blistave rezultate na pokretnim stepenicama i pokretnim trakama kao i na stepenicama i prozorskim klupicama.

