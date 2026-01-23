Ostala rješenja za čišćenje
Bilo strojevi s jednim diskom za čišćenje, uređaji za poliranje tvrdog poda ili rješenja za posebno zahtjevne zadatke čišćenja: poput stepenica ili pokretnih stepenica, naša ostala rješenja za čišćenje.
Strojevi s jednim diskom
Bez obzira jesu li u pitanju tvrde površine ili tekstilne podne obloge: Kärcher Vam zajamčeno nudi odgovarajući stroj s jednim diskom. Mi imamo uređaje za sve specijalne i allround primjene.
Strojevi za poliranje
Kada potplati cipela ostavljaju tragove: Kärcher automati za poliranje brzo vraćaju sjaj podovima. Zahvaljujući baterijskom pogonu mogu se također koristiti i u vrijeme frekvencije ljudi.
Sredstvo za čišćenje stepenica
Blistavo u trenutku: Kärcher uređaji za čišćenje stepenica i pokretnih stepenica jednim okretom ruke postižu blistave rezultate na pokretnim stepenicama i pokretnim trakama kao i na stepenicama i prozorskim klupicama.