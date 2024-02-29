Signature line
Podrijetlo WOW-a. Samo najbolji i najinovativniji proizvodi u indoor kategorijama nose potpis Alfreda Kärchera i dio su Signature Line*.
Pionir Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, osnivač naše tvrtke, bio je strastveni vizionar i istinski pionir WOW-a. Njegovo je ime sinonim za inovativnost i najviše standarde kvalitete. U njegovu čast stvorili smo novu liniju vrhunskih uređaja: Signature Line. Potpis naglašava duh inovacije i kvalitete koji uređaje Signature Line čini najboljim Kärcherovim proizvodima u svojoj kategoriji.
Izaberite najbolje
Kad bi samo najbolje uvijek bilo tako lako pronaći. Kod nas možete prepoznati najsnažnije, inovativne unutarnje proizvode po visokokvalitetnom pakiranju i, naravno, originalnom potpisu Alfreda Kärchera. Vrhunski uređaji iz Signature Line dolaze s još sveobuhvatnijom opremom od naših drugih proizvoda i ponekad uključuju ekskluzivne dodatke koji su dostupni samo za te proizvode.
Produljenje jamstva
Ako svoj Signature Line uređaj registrirate u Home & Garden App ili Online, možete imati koristi od dodatne godine jamstva. Aplikacija ne samo da pomaže pri sastavljanju, već vas također vodi kroz početno pokretanje, pruža savjete za najbolje rezultate čišćenja i još mnogo toga.Produljite jamstvo sada
Naši Signature Line proizvodi
Kärcher – prvi izbor Europe.
Kärcher je vodeći brend za tehnologiju čišćenja u Europi. Aktualni podaci istraživanja tržišta potvrđuju našu vodeću poziciju: Kärcher je prvi izbor za europske potrošače za Home&Garden proizvode. Ovaj rezultat naglašava našu stalnu predanost pridobivanju i jačanju povjerenja ljudi diljem Europe putem inovacija i kvalitete.
*Vodeće pozicije u kategoriji "Prvi izbor pri razmatranju" za uređaje za čišćenje u sektoru Dom i vrt (Home&Garden) na četiri velika tržišta EU-a (Njemačka, Poljska, UK, Francuska). Izvor: Međunarodna studija istraživanja tržišta izrađena po narudžbi tvrtke Kärcher, 03/2025.
*Asortiman dostupan samo kod odabranih trgovaca.