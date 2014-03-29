TankPro sredstva za čišćenje

Posebni propisi i zahtjevi primjenjuju se na profesionalno čišćenje spremnika i kontejnera. S novim Kärcher TankPro asortimanom koji je precizno prilagođen strojnoj tehnologiji nudimo savršeno rješenje za sve potrebe čišćenja. Ništa nam nije previše- ovi TankPro proizvodi našim kupcima nude rješenje koje je savršeno prilagođeno njihovim individualnim zahtjevima. Svi su proizvodi visoko koncentrirani i stoga posebno ekonomični i učinkoviti. Svjesni smo svoje odgovornosti prema ljudima, strojevima i okolišu i ne koristimo nikakve tvari štetne za okoliš i zdravlje, zadržavajući pritom najvišu kvalitetu.