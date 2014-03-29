Čišćenje spremnika - Čišćenje silosa - Čišćenje kontejnera
Kao tržišni lider na području profesionalnih sustava za čišćenje nudimo prilagođeno rješenje za čišćenje unutrašnjosti spremnika za svaku namjenu. Podržavamo naše kupce savjetima i planiranjem, od gradnje do primopredaje, a zatim stalnim održavanjem Vaših sustava. Uvjeravamo inovativnim konceptima i sveobuhvatnom uslugom. Prilagođena rješenja-od modularnih do sistema ključ u ruke.
Pravo rješenje za svaku industriju.
Teretna logistika ključni je zadatak u gotovo svim gospodarskim sektorima širom svijeta. Količine prevezenog materijala su ogromne. Tekućine, tijestaste, praškaste ili krute tvari. Punjene u spremnike, kontejnere, bačve i sve vrste spremnika za skladištenje, rukovanje materijalom ili transport. Kärcher isporučuje sustave za čišćenje za tvrtke svih veličina u svim industrijama i za sve vrste spremnika.
Kemijska industrija i trgovina
Lijekovi, boje i bojila, metali, drvo, mineralna ulja, plastika, ljepila, građevinski materijali, beton.
Prijevoz i logistika
Špediterske agencije, tvrtke za skladištenje i komisioniranje, prijevoz silosa, prijevoz generalnog tereta i rasutih materijala, betona, cementa, asfalta i otpada te poseban prijevoz.
Prehrambena industrija
Mliječne biljke i pivovare, proizvođači sirovina, proizvođači ulja i masti, glukoze i škroba, čokolade, šećera, proteina i dodataka prehrani, pića i sokova, gotovih prehrambenih proizvoda i hrana za životinje.
Rješenja po mjeri- od modularnih do sustava ključ u ruke.
Kärcher sustavi za čišćenje spremnika i kontejnera modularna su sistemska rješenja koja su prilagođena odgovarajućoj kontaminaciji i učestalosti čišćenja. Prvi korak za optimalno planirani sustav je analiza potreba s naglaskom na kvalitetu, operativnu sigurnost i učinkovitost. Inženjering -proizvedeno u Njemačkoj.
Ideja i planiranje
Zadaci s kojima se Kärcher suočava jednako su raznoliki kao i tvrtke za koje razvijamo optimalna rješenja. Podržavamo Vas od ideje, planiranja i faze izgradnje do početnog pokretanja i trajnog rada sustava.
Prvo poketanje
Brojni projekti koji su već implementirani na svim zamislivim poljima čišćenja unutrašnjosti spremnika presudni su u osiguranju povjerenja naših kupaca. I činjenica da s Kärcherom kao partnera imate globalnog tehnološkog lidera u visokotlačnom čišćenju. Tvrtke širom svijeta i u različitim industrijama imaju koristi od ovih stručnih rješenja.
Primjene
Čišćenje spremnika, silosa i kontejnera
IBC i ostali spremnici
Uspjeh modularnog sustava.
Za dizajn i planiranje sustava jedna velika prednost je što su korištene Kärcher komponente razvijene posebno za čišćenje unutrašnjosti spremnika. To znači da Kärcher može ponuditi isključivo širok raspon modularnih i kompatibilnih komponenata koje omogućuju optimalno sistemsko rješenje za svaku primjenu. Činjenica da je naše dugogodišnje iskustvo u čišćenju unutrašnjosti spremnika izravno ugrađeno u definiciju proizvoda podrazumijeva se jednako kao i usklađenost s industrijskim standardima kvalitete.
Upotreba visokotlačnih pumpi
Različite vrste industrijskih visokotlačnih pumpi koriste se za potrebnu propusnost- u mobilnim i stacionarnim sustavima. Ove visokotlačne pumpe stabilna su okosnica ostalih komponenata, kao što su glave za čišćenje unutrašnjosti koje su dostupne u različitim pogonskim izvedbama.
TankPro sredstva za čišćenje
Posebni propisi i zahtjevi primjenjuju se na profesionalno čišćenje spremnika i kontejnera. S novim Kärcher TankPro asortimanom koji je precizno prilagođen strojnoj tehnologiji nudimo savršeno rješenje za sve potrebe čišćenja. Ništa nam nije previše- ovi TankPro proizvodi našim kupcima nude rješenje koje je savršeno prilagođeno njihovim individualnim zahtjevima. Svi su proizvodi visoko koncentrirani i stoga posebno ekonomični i učinkoviti. Svjesni smo svoje odgovornosti prema ljudima, strojevima i okolišu i ne koristimo nikakve tvari štetne za okoliš i zdravlje, zadržavajući pritom najvišu kvalitetu.
Reference
Vodeći inženjering, temeljiti savjeti, izvrsni proizvodi proizvedeni u Njemačkoj i sveobuhvatne usluge vrijednosti su koje Kärcher čine Vašim pouzdanim partnerom kada je u pitanju čišćenje unutrašnjosti spremnika. U cijelom svijetu etablirane tvrtke i tržišni lideri oslanjaju se na znanje i inovativne proizvode i usluge tvrtke Kärcher. Ovdje ćete pronaći izbor naših sustava, od kojih je preko 250 već planirano i instalirano širom svijeta.