Čišćenje spremnika - Čišćenje silosa - Čišćenje kontejnera

Kao tržišni lider na području profesionalnih sustava za čišćenje nudimo prilagođeno rješenje za čišćenje unutrašnjosti spremnika za svaku namjenu. Podržavamo naše kupce savjetima i planiranjem, od gradnje do primopredaje, a zatim stalnim održavanjem Vaših sustava. Uvjeravamo inovativnim konceptima i sveobuhvatnom uslugom. Prilagođena rješenja-od modularnih do sistema ključ u ruke.

Independent tank interior cleaning with Kärcher

Pravo rješenje za svaku industriju.

Teretna logistika ključni je zadatak u gotovo svim gospodarskim sektorima širom svijeta. Količine prevezenog materijala su ogromne. Tekućine, tijestaste, praškaste ili krute tvari. Punjene u spremnike, kontejnere, bačve i sve vrste spremnika za skladištenje, rukovanje materijalom ili transport. Kärcher isporučuje sustave za čišćenje za tvrtke svih veličina u svim industrijama i za sve vrste spremnika.

Tank interior cleaning in chemical industry and trade

Kemijska industrija i trgovina

Lijekovi, boje i bojila, metali, drvo, mineralna ulja, plastika, ljepila, građevinski materijali, beton.

Tank interior cleaning in transport and logistics

Prijevoz i logistika

Špediterske agencije, tvrtke za skladištenje i komisioniranje, prijevoz silosa, prijevoz generalnog tereta i rasutih materijala, betona, cementa, asfalta i otpada te poseban prijevoz.

Tank interior cleaning in the food industry

Prehrambena industrija

Mliječne biljke i pivovare, proizvođači sirovina, proizvođači ulja i masti, glukoze i škroba, čokolade, šećera, proteina i dodataka prehrani, pića i sokova, gotovih prehrambenih proizvoda i hrana za životinje.

Rješenja po mjeri- od modularnih do sustava ključ u ruke.

Kärcher sustavi za čišćenje spremnika i kontejnera modularna su sistemska rješenja koja su prilagođena odgovarajućoj kontaminaciji i učestalosti čišćenja. Prvi korak za optimalno planirani sustav je analiza potreba s naglaskom na kvalitetu, operativnu sigurnost i učinkovitost. Inženjering -proizvedeno u Njemačkoj.

Tank interior cleaning Idea and planning

Ideja i planiranje

Zadaci s kojima se Kärcher suočava jednako su raznoliki kao i tvrtke za koje razvijamo optimalna rješenja. Podržavamo Vas od ideje, planiranja i faze izgradnje do početnog pokretanja i trajnog rada sustava.

Tank interior cleaning Initial start-up

Prvo poketanje

Brojni projekti koji su već implementirani na svim zamislivim poljima čišćenja unutrašnjosti spremnika presudni su u osiguranju povjerenja naših kupaca. I činjenica da s Kärcherom kao partnera imate globalnog tehnološkog lidera u visokotlačnom čišćenju. Tvrtke širom svijeta i u različitim industrijama imaju koristi od ovih stručnih rješenja.

Primjene

Application Tank, silo and container cleaning

Čišćenje spremnika, silosa i kontejnera

Application IBCs and other containers

IBC i ostali spremnici

Uspjeh modularnog sustava.

Za dizajn i planiranje sustava jedna velika prednost je što su korištene Kärcher komponente razvijene posebno za čišćenje unutrašnjosti spremnika. To znači da Kärcher može ponuditi isključivo širok raspon modularnih i kompatibilnih komponenata koje omogućuju optimalno sistemsko rješenje za svaku primjenu. Činjenica da je naše dugogodišnje iskustvo u čišćenju unutrašnjosti spremnika izravno ugrađeno u definiciju proizvoda podrazumijeva se jednako kao i usklađenost s industrijskim standardima kvalitete.

Use of high-pressure pumps

Upotreba visokotlačnih pumpi

Različite vrste industrijskih visokotlačnih pumpi koriste se za potrebnu propusnost- u mobilnim i stacionarnim sustavima. Ove visokotlačne pumpe stabilna su okosnica ostalih komponenata, kao što su glave za čišćenje unutrašnjosti koje su dostupne u različitim pogonskim izvedbama.

TankPro cleaning agents

TankPro sredstva za čišćenje

Posebni propisi i zahtjevi primjenjuju se na profesionalno čišćenje spremnika i kontejnera. S novim Kärcher TankPro asortimanom koji je precizno prilagođen strojnoj tehnologiji nudimo savršeno rješenje za sve potrebe čišćenja. Ništa nam nije previše- ovi TankPro proizvodi našim kupcima nude rješenje koje je savršeno prilagođeno njihovim individualnim zahtjevima. Svi su proizvodi visoko koncentrirani i stoga posebno ekonomični i učinkoviti. Svjesni smo svoje odgovornosti prema ljudima, strojevima i okolišu i ne koristimo nikakve tvari štetne za okoliš i zdravlje, zadržavajući pritom najvišu kvalitetu.

Reference

Vodeći inženjering, temeljiti savjeti, izvrsni proizvodi proizvedeni u Njemačkoj i sveobuhvatne usluge vrijednosti su koje Kärcher čine Vašim pouzdanim partnerom kada je u pitanju čišćenje unutrašnjosti spremnika. U cijelom svijetu etablirane tvrtke i tržišni lideri oslanjaju se na znanje i inovativne proizvode i usluge tvrtke Kärcher. Ovdje ćete pronaći izbor naših sustava, od kojih je preko 250 već planirano i instalirano širom svijeta.

 

Reference systems
