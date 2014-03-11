Za dvorišta, staze, radionice i hale. Za kućne majstore, obrtnike, čistače zgrada i za industriju. Ručno vođeni strojevi za metenje i metenje/usisavanje su ergonomski i jednostavni za rukovanje. Čiste temeljito i uz vrlo malo prašine – čak i u kutovima. Uređaji s voznim pogonom isplativi su za površine od preko 300 m².