Kärcher najsnažniji stroj za metenje i usisavanje do sada
Brze četke, visoke performanse: Kärcherovi kompaktni i snažni strojevi za metenje i usisavanje osiguravaju čistoću u tren oka- bilo gdje i bilo kada.
Jedan stroj, mnogo mogućnosti
Fleksibilan u uporabi, učinkovit u praksi: Kärcher strojevi za metenje i usisavanje impresioniraju svugdje. Njihova fleksibilnost, jednostavno rukovanje i savršeni rezultati čišćenja čine metenje lakšim nego ikad.
Što je stroj za metenje i usisavanje?
Visokoučinkovito metenje: strojevi za metenje i usisavanje uklanjaju prljavštinu svih vrsta s unutarnjih i vanjskih površina. Po čemu se razlikuju od strojeva za metenje? Kada je u uporabi, stroj za metenje i usisavanje raspršuje prašinu pomoću valjkaste četke, a zatim usisava prašinu pomoću usisne turbine (ventilator) i odlaže je u sustav filtera.
Koji stroj za metenje i usisavanje je pravi za mene?
Savršen model za svaki izazov: od ručnih uređaja za metenje do industrijskih strojeva za metenje i usisavanje sa sjedalom- Kärcher strojevi za metenje i usisavanje odgovaraju očekivanjima kupaca u smislu fleksibilnosti i prilagodljivosti. Kärcher također nudi sve relevantne vrste pogona za svako područje primjene- benzin, dizel, LPG ili električni.
Pregled svih naših modela:
Ručno upravljani strojevi za metenje/ metenje i usisavanje
Za dvorišta, staze, radionice i hale. Za kućne majstore, obrtnike, čistače zgrada i za industriju. Ručno vođeni strojevi za metenje i metenje/usisavanje su ergonomski i jednostavni za rukovanje. Čiste temeljito i uz vrlo malo prašine – čak i u kutovima. Uređaji s voznim pogonom isplativi su za površine od preko 300 m².
Strojevi za metenje i usisavanje sa sjedalom
Ekonomično, čisto i učinkovito na srednjim i velikim površinama: Zahvaljujući mnoštvu varijanti, Kärcher strojevi za usisavanje i metenje sa sjedalom udovoljavaju svim zahtjevima. Ovdje je uvijek izrazita pažnja posvećena najnovijoj tehnici usmjerenoj ka kupcima kao i jednostavnom rukovanju, pristupu i servisu.
Industrijsk strojevi za metenje i usisavanje
Bilo da je u pitanju logistička branša, obrada čelika, građevina ili cementara: možete se pouzdati u Kärcher industrijske strojeve za metenje. Oni su konstruirani za najteže primjene u industriji, tamo gdje su velike površine i povećana količina nečistoće. Njihov odličan filtarski sustav također i u ekstremnim slučajevima osigurava okoliš bez prašine.
Kako strojevi za metenje i usisavanje rade?
Različiti modeli zahtijevaju različite principe metenja.
Princip posude za smeće
Valjkasta četka se okreće u smjeru suprotnom od smjera vožnje. Posljedično, prljavština se premješta na prednji dio stroja za metenje i u spremnik za otpad (izravno prikupljanje prljavštine). Kärcher strojevi za metenje na guranje i industrijski strojevi za metenje i usisavanje rade u skladu s ovim principom.
Prednosti:
- Pometanje s malo prašine zbog niže brzine četke i kratkog "puta pometanja"
- Manje trošenje četkica
- Idealno za ekspanzivnu i tešku prljavštinu, kao i za finu prašinu
Princip bacanja
Prljavština se skuplja u smjeru suprotnom od smjera vožnje i pomiče se u stražnji spremnik za prljavštinu preko glavne valjkaste četke. Ručno upravljani Kärcher strojevi za metenje i usisavanje i strojevi za metenje i usisavanje sa sjedalom rade u skladu s ovim principom.
Prednosti:
- Spremnik dozvoljava do 100% popunjenosti
- Idealno za grubu i laganu prljavštinu
- S lakoćom prikuplja grubu prljavštinu pomoću poklopca za grubu prljavštinu
- Dobar pregled zbog prednjeg položaja sjedenja
Koja su područja primjene strojeva za metenje i usisavanje?
Jedan stroj, mnogo područja primjene: strojevi za metenje i usisavanje se naročito koriste za veće unutarnje i vanjske površine. U usporedbi s običnim metlama, uklanjaju čak i tvrdokornu prljavštinu, prašinu i otpad brzo i učinkovito- uz minimalan napor.
Tipična područja primjene strojeva za metenje i usisavanje uključuju:
- Skladišta i logističke objekte
- Tvornice
- Parkirališta i utovarne rampe
- Industriju hrane i pića
- Objekte za sport i slobodno vrijeme
- Industriju čelika i metala
- Elektroničku industriju
- Farmaceutsku i kemijsku industriju
- Transportnu i prijevozničku industriju
- Sajmove i konferencijske centre
Na kojim se podovima mogu koristiti strojevi za metenje i usisavanje?
Različite podne obloge i vrste prljavštine također postavljaju različite zahtjeve za stroj za metenje i usisavanje i odgovarajući sustav. Standardni glavni valjak za metenje uobičajen je izbor i ističe se svojom fleksibilnošću i dugim vijekom trajanja. Međutim, ista valjkasta četka nije prikladna za sve podne obloge. Zato Kärcher nudi razna rješenja koja će vam pomoći da postignete optimalne rezultate čišćenja.
Pregled raznih valjkastih četki:
Standardna glavna valjkasta četka
- Srednja tvrdoća čekinja
- Koristiti za: normalnu uličnu prljavštinu, lišće ili prašnjavu okolinu na asfaltu, estrihu ili kamenu koji se spaja
Glavna valjkasta četka, tvrda
- Znatno tvrđe čekinje, od kojih neke imaju čelične umetke
- Koristiti za: grube površine i tvrdokornu prljavštinu ili teški otpad
glavna valjkasta četka, mekana
- Mekane čekinje
- Koristiti za: uklanjanje prljavštine i fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom prostoru
Glavna valjkasta četka, antistatička
- Mekane čekinje
- Koristiti za: učinkovito čišćenje tepiha na sajmovima ili sportskim objektima i hotelima
- Sljedeći modeli preporučaju se za čišćenje tepiha i umjetne trave: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Koliko područje pokrivaju strojevi za metenje i usisavanje?
Performanse stroja za metenje i usisavanje variraju i ovise o modelu i opremi. Pregled učinka čišćenja područja (po satu) različitih strojeva za metenje i usisavanje može se vidjeti u donjoj tablici. Usporedbe radi: učinak čišćenja komercijalno dostupne ručne četke je između 120 i 160 m² (maks.).
Stroj za metenje i usisavanje
Industrijski strojevi za metenje i usisavanje
Učinkovitost čišćenja područja (po satu)
7200–28,000 m²
Stroj za metenje i usisavanje
Strojevi za metenje i usisavanje sa sjedalom
Učinkovitost čišćenja područja (po satu)
5100–13,600 m²
Stroj za metenje i usisavanje
Ručno upravljani strojevi za metenje i uisavanje
Učinkovitost čišćenja područja (po satu)
3375–4725 m²
Stroj za metenje i usisavanje
Strojevi za metenje/metenje i usisavanje na guranje
Učinkovitost čišćenja područja (po satu)
2800–3680 m²
Savjet, servis i prodaja
Lokator trgovina: Kärcher strojevi za metenje i usisavanje za komercijalnu upotrebu dostupni su kod svih Kärcher specijaliziranih partnera.
Kärcher kontakt: koristite naš kontaktni obrazac ili nazovite direktno na +385 1 4094331 ili +385 1 4094332.
