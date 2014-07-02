RUČNO UPRAVLJANI STROJEVI ZA METENJE/ METENJE I USISAVANJE
Učinkovit. Ergonomski. Izniman.
Idealni za male i srednje tvrtke koje žele uštedjeti vrijeme, novac i gnjavažu. Našim ručno upravljanim strojevima za metenje i usisavačima jednostavno je rukovati, proizvode vrlo malo prašine i do 12 puta su brži u usporedbi s metlom. Strojevi su jednostavni za održavanje i smanjuju napor pri radu zahvaljujući svom ergonomskom dizajnu.
Razlike između ručno upravljanih strojeva za guranje i samohodnih strojeva
Strojevi za guranje ili samohodni čistači – koji je točno pravi proizvod za vas? Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, saželi smo glavne razlike:
Vrsta pogona
Kod ručno upravljanih strojeva, rukovatelj gura uređaj. Uređaji su lagani i jednostavni za manevriranje jer korisnik ima kontrolu nad brzinom i smjerom. Samohodni strojevi za čišćenje manje fizičkog napora od čistača na guranje. Pokreću ih baterija ili benzinski motor.
Pokrivenost područja
Zbog ručnog upravljanja i manjeg volumena spremnika za otpad, strojevi za čišćenje na guranje općenito su prikladniji za kratka razdoblja korištenja. Nasuprot tome, samohodni čistači su bolji izbor za dulja razdoblja rada, zbog većeg volumena spremnika za otpad. Osim toga, vučni pogon ovih čistača smanjuje fizički napor potreban za metenje.
Učinkovitost i brzina
Strojevi za čišćenje na guranje mogu se učinkovito koristiti za manje poslove čišćenja. Kod većih površina, čišćenje zahtijeva više vremena. Kada čistite prostore od približno 600 četvornih metara ili više, samohodni čistači brža su i učinkovitija opcija.
Rukovanje i transport
I ručno upravljani čistači i samohodni čistači iznimno su okretni i upravljivi zahvaljujući maloj širini stroja. Međutim, strojevi za čišćenje na guranje imaju impresivno malu neopterećenu težinu, što ih čini vrlo lakima za transport.
Općenito, i ručno upravljani uređaji za čišćenje i samohodni čistači imaju određene prednosti i nedostatke, ovisno o zahtjevima čišćenja. Odabir pravog ovisi o čimbenicima kao što su veličina područja koje se čisti, potrebna učinkovitost i raspoloživi proračun.
Područja primjene
Rčuno upravljani strojevi za čišćenje svestrani su i mogu pokriti impresivan raspon primjena. Za površine veličine između 200 i 8000 četvornih metara, nude učinkovito rješenje za različite potrebe čišćenja. Učinak površine i količina pokupljene prljavštine variraju ovisno o stroju i njegovoj specifičnoj konfiguraciji.
Čišćenje ulica
Čišćenje ulica jedna je od glavnih primjena strojeva za čišćenje. Izuzetno su učinkoviti u uklanjanju prljavštine, lišća, pijeska i drugog otpada s cesta, kolnika i parkirališta. Strojevi pokrivaju velike površine bez napora i znatno pojednostavljuju proces čišćenja.
Industrijski objekti
U industrijskim pogonima velika se važnost pridaje čistoći i sigurnosti na radnom mjestu. U tvornicama, skladištima, logističkim centrima i drugim proizvodnim mjestima, uređaji za čišćenje uklanjaju prašinu, strugotine i ostatke. To ne samo da stvara ugodnu radnu okolinu, već i smanjuje moguće opasnosti.
Parkovi i otvoreni prostori
Strojevi za čišćenje često se koriste u parkovima i na otvorenim prostorima. Parkove, igrališta i sportske objekte održavaju čistima skupljajući lišće, travu, smeće i drugi otpad. To pomaže da budu čisti i privlačni posjetiteljima.
Trgovački centri i parkirališta
Trgovački centri i parkirališta koriste uređaje za čišćenje. Visoka prohodnost i aktivnost vozila mogu stvoriti mnogo prljavštine i prašine. Strojevi za čišćenje nude učinkovito rješenje za održavanje područja čistima i poboljšanje njihovog izgleda.
Osim spomenutih primjena, strojeve za čišćenje koriste i trgovci, proizvodne tvrtke, pa čak i servisne postaje. Njihova svestranost i učinkovitost čine ih nezamjenjivim alatima za osiguravanje čistog i dobro održavanog okoliša u više različitih situacija.
Prednosti čistača u usporedbi s metlom
U usporedbi s metlom, ručno upravljani stroj za čišćenje ima čitav niz prednosti. Nedvojbeno je glavna razlika brzina. Čistač na guranje obavlja posao do 12 puta brže od metle – štedeći vam vrijeme i novac.
Osim toga, čišćenje metlom često je fizički zahtjevno i zamorno. Jednostavno rukovanje i ergonomski dizajn naših strojeva osiguravaju lak rad i zaštitu vaših leđa. Mišićna napetost postaje prošlost. S motoriziranom mašinom za čišćenje, možete još više smanjiti napor čišćenja.
Još jedna prednost ručno upravljanog stroja za čišćenje je ta što se tijekom procesa čišćenja raspršuje daleko manje prašine. Pri metenju metlom prašina se nekontrolirano diže u zrak, dok se pri čišćenju na guranje prašina usmjerava izravno u spremnik za prašinu. Ne samo da je to velika korist za zdravlje, jer poboljšava kvalitetu zraka i smanjuje alergijske reakcije, nego također štiti površine od štetnog nakupljanja prašine.
U usporedbi s metlom, glavne prednosti stroja za čišćenje na guranje su brzina, poboljšana ergonomija, smanjeno radno opterećenje i manje raspršivanje prašine.
Značajke
Produktivnost i učinkovitost
Kao operater, imate koristi od naših ručno upravljanih strojeva za čišćenje i usisavača čak i kada radite samo s malim površinama. Štedite vrijeme i novac, a istovremeno štitite svoja leđa zahvaljujući ergonomskom dizajnu.
Jednostavan rad, jednostavno održavanje
Ono što izdvaja naše strojeve je njihov ultra-jednostavan rad i robusna konstrukcija. Osim jednostavnog korištenja, Kärcherovi strojevi za čišćenje su popularni i zbog jednostavnog održavanja. Potrošni dijelovi kao što su valjak za čišćenje, bočna četka i filtar mogu se zamijeniti brzo i bez napora, što štedi vrijeme i novac u održavanju ovih strojeva.
Niska početna ulaganja
Nisko početno ulaganje isplati se na nekoliko načina. Učinkovito čišćenje smanjuje radno vrijeme, što znači da se troškovi isplate u vrlo kratkom vremenu. Ove ekonomske prednosti čine kupnju stroja za čišćenje na ručno upravljanje izuzetno isplativom.
Održivo čišćenje i trajnost
Kärcher čistači pokazuju dobre rezultate u pogledu održivosti. Dizajnirani su i napravljeni da budu robusni, uz impresivno dug vijek trajanja. Čak i nakon godina intenzivne uporabe i dalje rade pouzdano i učinkovito. Štoviše, mogu se popraviti bez problema. Potrošni dijelovi kao što su glavna četka i bočna četka mogu se zamijeniti i prilagoditi bez puno rada. Kärcherovi strojevi za čišćenje koriste manje resursa za čišćenje, budući da se u procesu ne koriste ni voda ni kemikalije. Sofisticirani filtarski sustavi pouzdano filtriraju finu prljavštinu, smanjujući utjecaj prašine na okoliš. To ne samo da pomaže u zaštiti okoliša, već također stvara ugodnu i zdravu radnu atmosferu.