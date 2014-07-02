RUČNO UPRAVLJANI STROJEVI ZA METENJE/ METENJE I USISAVANJE

Prednosti čistača u usporedbi s metlom

U usporedbi s metlom, ručno upravljani stroj za čišćenje ima čitav niz prednosti. Nedvojbeno je glavna razlika brzina. Čistač na guranje obavlja posao do 12 puta brže od metle – štedeći vam vrijeme i novac.

Osim toga, čišćenje metlom često je fizički zahtjevno i zamorno. Jednostavno rukovanje i ergonomski dizajn naših strojeva osiguravaju lak rad i zaštitu vaših leđa. Mišićna napetost postaje prošlost. S motoriziranom mašinom za čišćenje, možete još više smanjiti napor čišćenja.

Još jedna prednost ručno upravljanog stroja za čišćenje je ta što se tijekom procesa čišćenja raspršuje daleko manje prašine. Pri metenju metlom prašina se nekontrolirano diže u zrak, dok se pri čišćenju na guranje prašina usmjerava izravno u spremnik za prašinu. Ne samo da je to velika korist za zdravlje, jer poboljšava kvalitetu zraka i smanjuje alergijske reakcije, nego također štiti površine od štetnog nakupljanja prašine.

U usporedbi s metlom, glavne prednosti stroja za čišćenje na guranje su brzina, poboljšana ergonomija, smanjeno radno opterećenje i manje raspršivanje prašine.