Čistač terasa

Čistite terase bez ikakvog napora

Recite zbogom iscrpljujućem ribanju: zahvaljujući čistaču za terase, drvene podove na vanjskim površinama više nikada nećete morati čistiti ručno. Budući da za čistač za terase nije potreban zaseban izvor napajanja, imate maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja prilikom čišćenja. Rotirajuće valjkaste četke i voda osiguravaju dosljedne rezultate čišćenja, čak i protiv tvrdokorne i duboko urezane prljavštine u drvu. Količina vode može se vrlo jednostavno regulirati, što znači da se voda ne troši. Prljavština se otpušta i ispire u jednom koraku. U kombinaciji s odgovarajućim valjkastim četkama, čistač za terase također s lakoćom uklanja prljavštinu s vanjskih kamenih ploča.