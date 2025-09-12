Čistač terasa

Zahvaljujući svojim rotirajućim valjkastim četkama i integriranoj raspodjeli vode, Kärcher čistač terasa brižno, ali temeljito uklanja prljavštinu s terasa, bez obzira jesu li izrađene od drva, WPC-a ili glatkih kamenih pločica.

Kärcher patio cleaners

Čistite terase bez ikakvog napora

Recite zbogom iscrpljujućem ribanju: zahvaljujući čistaču za terase, drvene podove na vanjskim površinama više nikada nećete morati čistiti ručno. Budući da za čistač za terase nije potreban zaseban izvor napajanja, imate maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja prilikom čišćenja. Rotirajuće valjkaste četke i voda osiguravaju dosljedne rezultate čišćenja, čak i protiv tvrdokorne i duboko urezane prljavštine u drvu. Količina vode može se vrlo jednostavno regulirati, što znači da se voda ne troši. Prljavština se otpušta i ispire u jednom koraku. U kombinaciji s odgovarajućim valjkastim četkama, čistač za terase također s lakoćom uklanja prljavštinu s vanjskih kamenih ploča.

Postavi scenu za ljeto, ali preskoči dramu

Za još praktičnije, dosljednije, brže i temeljitije rezultate čišćenja terasa, drvenih podova i balkona, Kärcher sada predstavlja PCL 6.
Zahvaljujući kombinaciji četiriju rotirajućih valjkastih četki i podesivog dovoda vode, prljavština se može brzo i pouzdano navlažiti, a istovremeno iscrpljujuće ukloniti. Drveni i WPC podovi mogu se transformirati iz nule u heroja uz minimalnu potrošnju resursa.

Primjena bez napora s brzim, temeljitim i ujednačenim rezultatima čišćenja

Inovativni pogonski sustav s proturotacijskim valjkastim četkama osigurava da PCL 6 postiže brzo, temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih terasa.

Primjena bez napora s brzim, temeljitim i ujednačenim rezultatima čišćenja.

2-u-1 funkcija

Dva integrirana mlaza vode otpuštaju i ispiru prljavštinu u jednom koraku.

Kärcher patio cleaners

Može se koristiti na raznim vanjskim površinama

Četke za drvene podove uključene u opseg isporuke mogu se brzo i jednostavno zamijeniti bez alata te zamijeniti četkama dizajniranim za kamene površine (dostupne kao opcionalni pribor).

Kärcher čistač terasa

Baterija za fleksibilnost, kabel za snagu

Čistač za terase dostupan je s 18 V Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom za fleksibilniju upotrebu bez potrebe za napajanjem, ili kao uređaj s kablom za čišćenje većih površina.

Kärcher čistač podova s baterijom na punjenje

PCL 6 – vodeći proizvod među čistačima terasa

Ultra-efficient drive concept

Proturotacijske valjkaste četke

Visoko učinkovit pogonski koncept za čišćenje bez napora, brzo i dosljedno.

Ergonomic working position

Ručka se može podesiti pod bilo kojim kutom

Ručka se može podesiti pod bilo kojim kutom za ergonomski radni položaj.

Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja

Prljava voda odvodi se u kućište četke, održavajući okolno područje čistim.

Kompatibilne površine

PCL čistač terasa prikladan je za drvene i WPC podove te balkonske površine. S četkama za kamene površine (dostupne zasebno), ovisno o uređaju, možete čistiti i razne kamene površine.

Područje primjene

Drvo

PCL 4 i PCL 3-18

Da

PCL 6

Da

Područje primjene

Kompozit drvo-plastika

PCL 4 i PCL 3-18

Da

PCL 6

Da

Područje primjene

Glatke kamene pločice

PCL 4 i PCL 3-18

Da

PCL 6

Da

Područje primjene

Sitno porozne kamene pločice i ploče

PCL 4 i PCL 3-18

Ne

PCL 6

Da

Područje primjene

Grube kamene ploče/kompozitno kamenje

PCL 4 i PCL 3-18

Ne

PCL 6

Ne

Često postavljana pitanja o čistaču terasa

PCL čistač terasa prikladan je za površine kao što su drvene terase i WPC. S valjkastim četkama za kamene površine (dostupne zasebno) možete čistiti i glatke kamene pločice na vanjskim površinama. Površina kamenih ploča mora biti glatka i zabrtvljena.

Širina čišćenja je 300 millimetara.

Opseg isporuke uključuje set koji se sastoji od dvije valjkaste četke za drvene površine. Valjkaste četke za kamene površine mogu se kupiti zasebno.

Valjkaste četke mogu se lako zamijeniti ručno, bez potrebe za bilo kakvim alatom.

PCL 3-18 čistač terasa kompatibilan je sa svim Kärcher 18 V Battery Power izmjenjivim baterijama.

Vrijeme rada baterije ovisi o sastavu površine koja se čisti. S baterijom od 2,5 Ah uređaj čisti drvene površine do 18 minuta.

PCL 3-18 čistač terasa nema spremnik za vodu. Kao i kod uređaja s kabelom, potrebno ga je spojiti na slavinu putem vrtnog crijeva za vodu.

Maksimalni tlak vode je 10 bara i stoga odgovara rangu niskog tlaka.

Maksimalna potrošnja vode pri pritisku vode od 4 bara je 180 l/h.

PCL čistač terasa čisti samo vodom; nije moguće dodati sredstvo za čišćenje preko uređaja.

Kärcher Battery Power baterijska platforma

PCL 3-18 bežični čistač terasa je proizvod temeljen na 18 V Kärcher Battery Power baterijskoj platformi. Otkrijte cijeli asortiman proizvoda i pogledajte koji su drugi proizvodi kompatibilni s vašom 18 V Battery Power baterijom.

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
Proizvodi

Pribor za čistač terasa

Odgovarajući pribor za svoj čistač terase možete pronaći izravno na stranici proizvoda ili pomoću našeg pretraživača pribora.

Pretraživač pribora
