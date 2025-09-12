Čistač terasa
Zahvaljujući svojim rotirajućim valjkastim četkama i integriranoj raspodjeli vode, Kärcher čistač terasa brižno, ali temeljito uklanja prljavštinu s terasa, bez obzira jesu li izrađene od drva, WPC-a ili glatkih kamenih pločica.
Čistite terase bez ikakvog napora
Recite zbogom iscrpljujućem ribanju: zahvaljujući čistaču za terase, drvene podove na vanjskim površinama više nikada nećete morati čistiti ručno. Budući da za čistač za terase nije potreban zaseban izvor napajanja, imate maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja prilikom čišćenja. Rotirajuće valjkaste četke i voda osiguravaju dosljedne rezultate čišćenja, čak i protiv tvrdokorne i duboko urezane prljavštine u drvu. Količina vode može se vrlo jednostavno regulirati, što znači da se voda ne troši. Prljavština se otpušta i ispire u jednom koraku. U kombinaciji s odgovarajućim valjkastim četkama, čistač za terase također s lakoćom uklanja prljavštinu s vanjskih kamenih ploča.
Postavi scenu za ljeto, ali preskoči dramu
Za još praktičnije, dosljednije, brže i temeljitije rezultate čišćenja terasa, drvenih podova i balkona, Kärcher sada predstavlja PCL 6.
Zahvaljujući kombinaciji četiriju rotirajućih valjkastih četki i podesivog dovoda vode, prljavština se može brzo i pouzdano navlažiti, a istovremeno iscrpljujuće ukloniti. Drveni i WPC podovi mogu se transformirati iz nule u heroja uz minimalnu potrošnju resursa.
Primjena bez napora s brzim, temeljitim i ujednačenim rezultatima čišćenja
Inovativni pogonski sustav s proturotacijskim valjkastim četkama osigurava da PCL 6 postiže brzo, temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih terasa.
2-u-1 funkcija
Dva integrirana mlaza vode otpuštaju i ispiru prljavštinu u jednom koraku.
Može se koristiti na raznim vanjskim površinama
Četke za drvene podove uključene u opseg isporuke mogu se brzo i jednostavno zamijeniti bez alata te zamijeniti četkama dizajniranim za kamene površine (dostupne kao opcionalni pribor).
Baterija za fleksibilnost, kabel za snagu
Čistač za terase dostupan je s 18 V Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom za fleksibilniju upotrebu bez potrebe za napajanjem, ili kao uređaj s kablom za čišćenje većih površina.
PCL 6 – vodeći proizvod među čistačima terasa
Proturotacijske valjkaste četke
Visoko učinkovit pogonski koncept za čišćenje bez napora, brzo i dosljedno.
Ručka se može podesiti pod bilo kojim kutom
Ručka se može podesiti pod bilo kojim kutom za ergonomski radni položaj.
Zaštita od prskanja
Prljava voda odvodi se u kućište četke, održavajući okolno područje čistim.
Kompatibilne površine
PCL čistač terasa prikladan je za drvene i WPC podove te balkonske površine. S četkama za kamene površine (dostupne zasebno), ovisno o uređaju, možete čistiti i razne kamene površine.
Područje primjene
Drvo
PCL 4 i PCL 3-18
Da
PCL 6
Da
Područje primjene
Kompozit drvo-plastika
PCL 4 i PCL 3-18
Da
PCL 6
Da
Područje primjene
Glatke kamene pločice
PCL 4 i PCL 3-18
Da
PCL 6
Da
Područje primjene
Sitno porozne kamene pločice i ploče
PCL 4 i PCL 3-18
Ne
PCL 6
Da
Područje primjene
Grube kamene ploče/kompozitno kamenje
PCL 4 i PCL 3-18
Ne
PCL 6
Ne
