Skip to content
Skip to navigation
0
X
Košarica
0
X
Lista želja
X
Hrvatska
Home & Garden
Kärcher u vašoj blizini
Kärcher centri
Traženje trgovaca
Kärcher ovlašteni servisi
Savjeti za čišćenje i održavanje doma i vrta
Unutrašnjost
Vanjski prostori
Njega automobila
PRIJAVA NA NEWSLETTER
Sredstva za čišćenje i njegu
Visokotlačni čistači
Visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem
Usisavači za prozore
Čistači tvrdih podova
Ručni mop usisavači
Električni Mopovi
Usisavači
Višenamjenski usisavači
Usisavači za pepeo i suhi usisavači
Usisavači za dubinsko pranje
Bežične baterijske metle
Parni čistači
Parni usisavači
Strojevi za metenje
Čistač terasa
Mobilno čišćenje
Pumpe
Sustavi navodnjavanja
Električni strugač leda
Vrtni alat
Robotska kosilica
Pročišćivači zraka
Filteri za Vodu
Robotski usisavač
Dozatori vode
Pribor
Sredstva za čišćenje i njegu
SIGNATURE LINE
Professional
Kärcher u Vašoj blizini
Kärcher centri
Traženje trgovaca
Kärcher ovlašteni servisi
Kontaktirajte nas
Professional Know How
Pretraživač profesionalnih uređaja
Postanite Karcher zastupnik
Professional dodaci
Professional pribor
Professional sredstva za čišćenja i njegu
Professional učinkovitost s
eco!efficiency
Visokotlačni čistači
Vanjska oprema
Generatori i pumpa za otpadnu vodu
Usisavač
Mokro-suhi usisavač
Roboti za čišćenje
Usisavači za prozore i površine
Strojevi za ribanje i usisavanje
Strojevi za metenje i usisavanje
Čistači tepiha
Parni čistači i usisavači
Oprema za ručno čiščenje
Industrijska rješenja za usisavanje i otprašivanje
Čišćenje suhim ledom
Komunalna tehnika
Praonice
Čišćenje spremnika
Pribor
Sredstva za čišćenje i njegu
Postanite Karcher zastupnik
Servis
HOME & GARDEN
Kärcher servis
Kärcher ovlašteni servisi
Professional
Kärcher servis
Kärcher ovlašteni servisi
Podrška
Rezervni dijelovi
Upute za rukovanje
Pomoć
Produljenje garancije
Paušalni popravci i uvjeti garancije
O nama
PODUZEĆE
O Kärcheru
Impresum
Newsroom
Sukladnost i integritet
Karijera
Ponude radnih mjesta
Kärcher kao poslodavac
Održivost
Odgovornost za kulturu, prirodu i drušvo
Odgovornost za lanac isporuke i proizvode
Odgovornost za zaposlenike
KONTAKTIRAJTE NAS
Kärcher centri
Trgovci partneri
Servis
Popis ovlaštenih servisa
Online trgovina
POSEBNE PONUDE
Novo u ponudi
Newsletter pretplata
40€ popusta za kupnju iznad 400€
Informacije o online trgovini
Dostava
Uvjeti kupnje
Kontakt
Visokotlačni čistači
Usisavači za prozore
Čistači tvrdih podova
Ručni mop usisavači
Električni Mopovi
Usisavači
Višenamjenski usisavači
Usisavači za pepeo i suhi usisavači
Usisavači za dubinsko pranje
Bežične baterijske metle
Parni čistači
Parni usisavači
Strojevi za metenje
Čistač terasa
Mobilno čišćenje
Pumpe
Sustavi navodnjavanja
Električni strugač leda
Vrtni alat
Robotska kosilica
Pročišćivači zraka
Filteri za Vodu
Robotski usisavač
Dozatori vode
Sredstva za čišćenje
Pribor
Visokotlačni čistači
Vanjska oprema
Generatori i pumpa za otpadnu vodu
Usisavač
Mokro-suhi usisavač
Usisavači za prozore i površine
Strojevi za ribanje i usisavanje
Strojevi za metenje i usisavanje
Čistači tepiha
Parni čistači i usisavači
Sredstva za čišćenje
Pribor
X
0
X
Lista želja
0
X
Košarica
Home
Pribor
Home & Garden
Platforma baterija
Baterije
Punjači
Početni paket baterija i punjača
Na pregled uređaja
H & G visokotlačni čistači
Čistači površina
Četke i spužve
Cijevi za prskanje
Visokotlačni pištolji
Visokotlačna crijeva
Čišćenje cijevi
Mlaznica za pjenu
Setovi pribora
Razno
Na pregled uređaja
Mobilno čišćenje
Mobilni vanjski čistač
Prijenosni uređaj (Handheld)
Na pregled uređaja
Specijalno čišćenje
Čistač za dvorište
Na pregled uređaja
Zima
Strugač leda
Na pregled uređaja
Stroj za metenje
Na pregled uređaja
Vrtni uređaji
Kosilica
Robotska kosilica
Trimer za travu
Grass and shrub shear
Motorna pila
Tree Lopper / Pruning Saw
Odstranjivač korova
Pribor vrtni alat općenito
Na pregled uređaja
Pribor za pumpu
Usisna crijeva
Adapteri / priključci
Filtri
Ostalo
Na pregled uređaja
Water filters
Water Pitcher
Sustav filtera za vodu
Na pregled uređaja
Tretman zrakom
Na pregled uređaja
Usisavači
Spare batteries
Filtri
Setovi pribora
Mlaznice
Posebne namjene
Other
Na pregled uređaja
Parni čistač/usisavač/stanica za glačanje
Mlaznice
Komplet četki
Pribor za glačanje
Kompleti krpa
Ostalo
Pribor za parne čistače
Na pregled uređaja
Čistači prozora
Guma za pranje prozora
Mlaznice
Mrežni dijelovi
Boce sa sprejem
Navlake za brisanje
Produžeci
Stanice za punjenje
Akumulatorske baterije
Na pregled uređaja
Robot za usisavanje
Četke
Filtri
Cloth kits
Accessory kits
Vacuum station
Rollers
Na pregled uređaja
Uređaji za poliranje
Filtri
Jastučići za poliranje
Na pregled uređaja
Vacuum mop
Rollers
Filter
Na pregled uređaja
Čistač tvrdih podova
Valjci
Ostalo
Na pregled uređaja