Čišćenje suhim ledom
Sve za čistu industriju. Na području industrijskih sustava za čišćenje Kärcher nudi inovativna i usavršena rješenja za sve zahtjeve. Asortiman obuhvaća visokotlačne čistače, industrijske usisavače, sustave za čišćenje dijelova i cisterni kao i uređaje sa suhim mlazom.
Besprijekorna čistoća
Prljave kalupe, dijelove ili strojeve često je teško očistiti. Problem: na primjer nakon pjeskarenja ostaje pijesak ili stakleni granulat. Zatim često slijedi pranje nakon čišćenja. Pomoću učinkovitih uređaja Ice Blaster tvrtke Kärcher taj je dodatni napor suvišan. Peleti suhog leda nakon prskanja se potpuno pretvaraju u ugljični dioksid (CO2). Za njima ostaje samo čistoća.
Prednosti čišćenja suhim ledom
- Čišćenje bez predradova
Strojeve za čišćenje ne treba najprije naporno rastavljati. Peleti bez problema dospijevaju i u najmanje kutke.
- Minimalno vrijeme zastoja stroja
zahvaljujući brzom i učinkovitom čišćenju suhim ledom.
- Ekološko čišćenje
bez dodatnih kemikalija ili sredstava za prskanje.
- ne oštećuju se površine
- Nema ostataka
Suhi led bez ostataka sublimira u CO2. Nema ostataka sredstava za čišćenje ili otpadne vode.
Čistoća = hladnoća puta ubrzanje
Uređaj Ice Blaster pelete suhog leda veličine do 3 milimetra pomoću komprimiranog zraka ubrzava na brzinu iznad 150 m/s. Zbog hladnoće od – 79 °C prljavština se smrzne i napukne. Peleti od suhog leda svojom velikom brzinom tada mogu lako osloboditi prljavštinu. Posebno učinkovita metoda za uklanjanje gotovo svake prljavštine uz očuvanje materijala.
Od ugljičnog dioksida do leda
U procesu proizvodnje tekući ugljični dioksid struji u tlačni cilindar uređaja za proizvodnju peleta te se padom tlaka pretvara u snijeg od sušenog leda. Hidraulički cilindar komprimira taj snijeg koji se potom istiskuje kroz ploču ekstrudera. Tako nastaju štapići suhog leda koji se lome u pelete.
Čistoća u svim područjima.
Kärcherovi Ice Blaster uređaji rade bez ikakvih sredstava za čišćenje ili kemijskih dodataka. Mogu se bez problema koristiti i u područjima u kojima je čišćenje vodom ili pijeskom zakonom zabranjeno. Budući da iza razgradnje peleta nema nikakvih ostataka, nema niti otpadne vode. Peleti od suhog leda mogu se za tren oka proizvesti pomoću učinkovitog Kärcherovog uređaja za izradu peleta od suhog leda.
Čelične i metalne konstrukcije i strojogradnja
Osnovno čišćenje i redovito čišćenje proizvodnih strojeva, robota za zavarivanje, transportnih traka i sustava za lakiranje pomoću Ice Blastera tvrtke Kärcher posebno je lagano.
Tiskare
Nakon čišćenja suhim ledom svi očišćeni tiskarski strojevi i cilindri, alati itd. opet izgledaju kao novi.
Drvna i elektroindustrija
Čišćenje suhim ledom idealno je za čišćenje strojeva za obradu drva, generatora, turbina, razvodnih ormara itd.
Industrija za preradu plastike i ambalažu
Kalupe za injekcijsko brizganje i proizvodne linije uređaj za čišćenje suhim ledom oslobađa od silikona i gume kao i od boja, lakova i mnogih drugih onečišćenja.
Automobilska industrija, ljevaonice i postrojenja za brizganje plastike
Naši uređaji za čišćenje suhim ledom sa svih mogućih dijelova i obradaka uklanjaju sredstva za vezanje i oslobađanje. Ostaci silikona, gume, boja, lakova, škrobila itd. bez daljnjeg se mogu ukloniti iz kalupa za injekcijsko brizganje, alata ili cijelih proizvodnih linija. Sve ostaje čisto bez ikakvih tragova.
Prehrambeni proizvodi, farmaceutska i kozmetička industrija
Pomoću uređaja Ice Blaster sustavi za punjenje i miješanje, proizvodne linije te sustavi za rukovanje kao i spremnici i peći mogu se očistiti od koksa, zapečenih ostataka i skorenih naslaga, masti i škroba.
Industrija papira
U industriji papira u postrojenjima se nakupljaju ljepilo, kamenac, prašina i celuloza. Posljedica su kvarovi strojeva i smanjenje kvalitete. Sustavi očišćeni suhim ledom brže se čiste pa su i brže spremni za uporabu.
Komunalne jedinice i općine
Grafiti i žvakaće gume: problem mnogih gradova i općina. Ovdje se traži metoda čišćenja koja će zidove i površine očistiti temeljito, ali blago za materijal – baš kao što su Kärcherovi uređaji Ice Blaster. Uklonit ćete prljavštinu ne oštećujući podlogu.
Koliko je važna kvaliteta suhog leda?
Iskustvo je pokazalo da se sa svježe proizvedenim peletima od suhog leda može čistiti znatno bolje i brže. Zato je prilikom čišćenja suhim ledom od temeljnog značaja da su uvijek koristi što svježiji suhi led.
Više dana stari suhi led gubi na gustoći čime se smanjuje njegova sposobnost čišćenja. Zbog toga je za čišćenje određene površine potrebno više suhog leda. Osim toga suhi led neprestano sublimira. To znači da, primjerice od prvotnih 100 kg peleta od suhog leda nakon jednog dana ostaje još samo cca. 92 kg.
Ekološka neškodljivost čišćenja suhim ledom.
Nema opasnih tvari
Prilikom čišćenja suhim ledom ne koriste se otrovne ili za okoliš štetne kemikalije ili otapala. Zbog toga ne nastaju otrovne ili po zdravlje opasne pare pa nema opasnosti za djelatnike zbog uporabe opasnih i po zdravlje opasnih tvari.
Jednostavno zbrinjavanje
Poslije čišćenja suhim ledom ne ostaje sredstvo za čišćenje. Oslobođena prljavština pada na dno i može se pomesti. Zbrinjava se samo skupljena prljavština. Ako se za razliku od toga koriste kemikalije i otapala, iza njih ostaje otrovni otpad čije je zbrinjavanje skupo.
Nema sekundarnog otpada
Prilikom pjeskarenja, sodiranja ili prskanja vodom sam materijal kojim se prska postaje problematičan otpad ako se njime uklanjaju opasna onečišćenja. Tako nastaje velika količina sekundarnog otpada čije je zbrinjavanje u određenim uvjetima vrlo zahtjevno i skupo.
Proizvodnja ugljičnog dioksida
CO2 nastaje kao nusprodukt u drugim prerađivačkim procesima u industriji. Primjerice ugljični dioksid nastaje kod CO2 pranja prilikom sinteze amonijaka i metanola. Veliki dio korištenog CO2 dobiva se iz sirovog plina koji nastaje kao otpadni plin u kemijskim procesima prerade nafte i zemnog plina. Nadalje ugljični dioksid nastaje u procesima izgaranja u elektranama ili u procesu vrenja.
U industrijskim se zemljama CO2 zato više ne proizvodi posebno pa je izgaranje fosilnih goriva zbog dobivanja CO2 potpuno nestalo.
Sigurnosna oprema.
Za čišćenje suhim ledom potrebna je sljedeća zaštitna oprema.
Zaštita za uši
Budući da razina buke kod čišćenja suhim ledom dijelom prelazi 85 dB(A), treba nositi zaštitu za uši.
Rukavice
Za zaštitu od smrzavanja pod utjecajem peleta od suhog leda preporučuje se nošenje rukavica.
Zaštitne naočale
Kako biste oči zaštitili od dijelova koji lete uokolo, preporuča se nošenje zaštitnih naočala. Preporučljiv je i komplet koji se sastoji od kacige, vizira i zaštite za uši.
Zaštita za disanje
Ovisno o tome koliko prašine nastaje odn. kakva je koncentracija CO2 potrebna je lagana ili čak i jaka zaštita za disanje.
Detektor ugljičnog dioksida
Za otkrivanje koncentracije CO2 u zraku za disanje osoblje koje radi na čišćenju treba nositi osobni detektor CO2. On će oglasiti alarm čim se dosegne kritična koncentracija.