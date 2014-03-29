Koliko je važna kvaliteta suhog leda?

Iskustvo je pokazalo da se sa svježe proizvedenim peletima od suhog leda može čistiti znatno bolje i brže. Zato je prilikom čišćenja suhim ledom od temeljnog značaja da su uvijek koristi što svježiji suhi led.

Više dana stari suhi led gubi na gustoći čime se smanjuje njegova sposobnost čišćenja. Zbog toga je za čišćenje određene površine potrebno više suhog leda. Osim toga suhi led neprestano sublimira. To znači da, primjerice od prvotnih 100 kg peleta od suhog leda nakon jednog dana ostaje još samo cca. 92 kg.