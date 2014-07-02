Koje metode ekstrakcije raspršivanjem nudi Kärcher?

Ovisno o stupnju zaprljanosti, raspoloživom vremenu i materijalu, uređaji za ekstrakciju rasprišvanjem se koriste u različitim metodama.

Jednostupanjsko čišćenje

U čistom, jednostupanjskom procesu ekstrakcije raspršivanjem, otopina za čišćenje, koja se sastoji od vode i deterdženta, raspršuje se u premaz pod pritiskom pomoću mlaznice za raspršivanje stroja za ekstrakciju raspršivanjem. Istodobno se otopljena prljavština odmah usisava u istom koraku s usisnom mlaznicom uređaja kao i prljava otopina. Ova metoda se koristi u osnovnom i međučišćenju tepiha, kao i u dubinskom čišćenju presvlaka.

Dvostupanjsko čišćenje

U dvostupanjskom procesu, otopina za čišćenje se nanosi sekciju po sekciju u prvom koraku pomoću stroja za ekstrakciju raspršivanjem ili raspršivača pod pritiskom. Nakon što se pusti da djeluje, prljava otopina se ispere strojem za ekstrakciju raspršivanjem i čistom vodom. Ova metoda je posebno prikladna za dubinsko čišćenje, posebno za jako zaprljane tepihe ili presvlake.

Kombinacijske metode

Ovdje se tepih pere mokrim šamponom sa sredstvom za čišćenje i strojem s jednim diskom. Nakon toga se tretirano područje temeljito ispere čistom vodom metodom ekstrakcije raspršivanjem. Ova metoda čišćenja nije prikladna za presvlake.



