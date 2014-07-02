Čistači tepiha
Kärcher čistači tepiha su robusni, učinkoviti i svestrano primjenjivi za učinkovito temeljito i povremeno čišćenje tepiha i odstranjivanje mrlja s tekstilnih površina. Uz odgovarajući pribor, Kärcher čistači tepiha također dubinski čiste i tapecirane površine i auto-sjedala.
Usisavači za dubinsko pranje
Podne obloge, tapecirani namještaj, uredske stolice, auto-sjedala – jaki, praktični Kärcher uređaji s ekstrakcijom spreja čiste sve tekstilne površine rte odvajaju i odstranjuju nečistoće u jednom radnom koraku. S jakim usisnim turbinama za minimalnu preostalu vlagu.
Automat za čišćenje tepiha
Kärcher strojevi za čišćenje tepiha omogućuju ekonomično, temeljito i dubinsko čišćenje velikih površina tepiha. Prikladni su i za uobičajenu ekstrakciju spreja, kao i za novi postupak međufaznog čišćenja.
Zračna puhala
Kärcher puhala zraka su učinkovita i jaka, a pri tome vrlo kompaktna i tiha. Osiguravaju brzo sušenje nakon štete uzrokovane vodom ili za brzu mogućnost ponovnog hodanja po tepisima nakon čišćenja. S ručkom za nošenje i integriranim namotajem za kabel.
Čistač tepiha: Dubinsko čišćenje tepiha i presvlaka.
Podovi prekriveni tepisima u javnim zgradama, hotelima i restoranima, uredima ili maloprodajnim trgovinama intenzivno se koriste zbog svakodnevnog javnog prometa. Ovdje su naši Kärcher čistači tepiha dokazali svoju vrijednost za dubinsko čišćenje. Rade s ekstrakcijom raspršivanjem, a poznati su i kao mokri usisavači, usisavači sa sprejom, usisavači za dubinsko čišćenje ili Puzzi. U ovom procesu, voda se pod pritiskom raspršuje u premaz, prljavština se otapa i odmah ponovno usisava kao prljava otopina. Zahvaljujući nenadmašnom usisnom rezultatu i niskoj zaostaloj vlazi Kärcherovih sredstava za čišćenje tepiha, po tepisima se uskoro ponovno može hodati. U kombinaciji s iCapsol tehnologijom, ova je metoda savršena i za međučišćenje. Presvlake i automobilska sjedala također postaju dubinski čista s Kärcher čistačima tepiha. Uz odgovarajući pribor, mogu se koristiti čak i za čišćenje pločica.
Koje metode ekstrakcije raspršivanjem nudi Kärcher?
Ovisno o stupnju zaprljanosti, raspoloživom vremenu i materijalu, uređaji za ekstrakciju rasprišvanjem se koriste u različitim metodama.
Jednostupanjsko čišćenje
U čistom, jednostupanjskom procesu ekstrakcije raspršivanjem, otopina za čišćenje, koja se sastoji od vode i deterdženta, raspršuje se u premaz pod pritiskom pomoću mlaznice za raspršivanje stroja za ekstrakciju raspršivanjem. Istodobno se otopljena prljavština odmah usisava u istom koraku s usisnom mlaznicom uređaja kao i prljava otopina. Ova metoda se koristi u osnovnom i međučišćenju tepiha, kao i u dubinskom čišćenju presvlaka.
Dvostupanjsko čišćenje
U dvostupanjskom procesu, otopina za čišćenje se nanosi sekciju po sekciju u prvom koraku pomoću stroja za ekstrakciju raspršivanjem ili raspršivača pod pritiskom. Nakon što se pusti da djeluje, prljava otopina se ispere strojem za ekstrakciju raspršivanjem i čistom vodom. Ova metoda je posebno prikladna za dubinsko čišćenje, posebno za jako zaprljane tepihe ili presvlake.
Kombinacijske metode
Ovdje se tepih pere mokrim šamponom sa sredstvom za čišćenje i strojem s jednim diskom. Nakon toga se tretirano područje temeljito ispere čistom vodom metodom ekstrakcije raspršivanjem. Ova metoda čišćenja nije prikladna za presvlake.
Koje se tekstilne površine mogu tretirati Kärcher uređajem za čišćenje tepiha?
Prikladne su sve tekstilne obloge čije su podloge, ljepila ili fiksativi postojani u boji i otporni na vlagu i otapala. Trebali biste isprobati je li to slučaj na neupadljivom mjestu, npr. na donjoj strani stolice ili na tepihu ispod ormarića. Međutim, odlučite je li sredstvo za čišćenje tepiha prikladno za vaš projekt tek kada se sve ponovno osuši. Također biste trebali unaprijed provjeriti skupljaju li se materijali za podlogu i nosače tepiha i propuštaju li boju. Upijajući, obično pjenasti nosivi materijali dovode do duljeg vremena sušenja. Naravno, vidljiva površina mora biti postojana u boji i sastojati se od odgovarajućih vrsta vlakana.
Sredstva za čišćenje tepiha i presvlaka
Kärcher sustav ima sve preduvjete za dubinsko djelovanje i neškodljivu obradu tepiha i presvlaka. Uređaji za čišćenje djeluju posebno snažno s Kärcher tekućim deterdžentima posebno dizajniranim za njih, koji imaju formulu za brzo sušenje prikladnu za tepihe, presvlake, autosjedala i druge tekstilne površine. Rezultat je vidljiva čistoća i ugodan miris prostora, kratko vrijeme sušenja i brza dostupnost.Idite na sredstva za čišćenje
iCapsol tehnologija
Kärcher je razvio tehnologiju iCapsol Encapsulation Technology posebno za nekomplicirano i učinkovito međučišćenje. Dolazi do dna prljavštine, otapa je duboko u tkanini, inkapsulira je i potom temeljito uklanja.
Kärcher čistač tepiha - gdje god profesionalci osiguravaju svježinu i higijenu.
Javne zgrade
Užurbani javni promet postavlja visoke zahtjeve za svakodnevnim čišćenjem, čistim izgledom i održavanjem koje čuva vrijednost.
Hotelijerstvo i gastronomija
Čistoća i svježina obaveza su gostoprimstva. S visokim zahtjevima za udobnost i ekonomičnost.
Uredi i poslovni prostori
Smanjenje patogena i alergena na radnom mjestu štiti zaposlenike od bolesti. Dubinsko čišćenje tepiha doprinosi higijenskom radnom okruženju.
Jedinstven u cijelom svijetu: Prvi usisavač za pranje na baterije
Bežično fleksibilan - to je prodajna točka Puzzi 9/1 Bp, jedinog profesionalnog uređaja za raspršivanje na baterije na tržištu. Snažna baterija od 36 V ima LCD zaslon baterije i prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije u stvarnom vremenu. Baterija je kompatibilna sa svim uređajima na platformi baterija 36V Kärcher Battery Power+.Saznajte više