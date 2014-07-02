Usisavači za dubinsko pranje

Podne obloge, tapecirani namještaj, uredske stolice, auto-sjedala – jaki, praktični Kärcher uređaji s ekstrakcijom spreja čiste sve tekstilne površine rte odvajaju i odstranjuju nečistoće u jednom radnom koraku. S jakim usisnim turbinama za minimalnu preostalu vlagu.

0 proizvoda
Kärcher
Puzzi Hotel Lobby

Otkrijte slobodu bežičnog čišćenja uz Kärcher Puzzi akumulatorske uređaje za dubinsko pranje.

Lako se nosite s mrljama i prljavštinom uz Puzzi 2/1 Bp, savršen za čišćenje mrlja i brze popravke. Za veće zadatke čišćenja, Puzzi 9/1 Bp nudi snažno i učinkovito čišćenje kauča, sofa i manjih tepiha. Iskusite praktičnost bežičnog rada i postignite blistave rezultate s Kärcherovom inovativnom tehnologijom ekstrakcije.

Saznajte više
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH