Usisavači za dubinsko pranje

Otkrijte slobodu bežičnog čišćenja uz Kärcher Puzzi akumulatorske uređaje za dubinsko pranje.

Lako se nosite s mrljama i prljavštinom uz Puzzi 2/1 Bp, savršen za čišćenje mrlja i brze popravke. Za veće zadatke čišćenja, Puzzi 9/1 Bp nudi snažno i učinkovito čišćenje kauča, sofa i manjih tepiha. Iskusite praktičnost bežičnog rada i postignite blistave rezultate s Kärcherovom inovativnom tehnologijom ekstrakcije.