Budite Kärcher zastupnik

Postanite zastupnik najbolje marke opreme za čišćenje u industriji! Kao vodeći proizvođač komercijalne, industrijske i potrošačke opreme za čišćenje u Europi kao i svijetu, mi se oslanjamo na naše distributerske partnere diljem zemlje kako bismo pomogli prodati, servisirati i promovirati naše brojne proizvode.

Karcher zastupnik

Postanite Kärcherov partner

Uvijek smo u potrazi za zemljopisnim područjima u kojima bismo se željeli razvijati kako bismo maksimizirali profit uz istodobno pružanje vrhunske brige o kupcima. Ako ste ambiciozni i možete dodati vrijednost našem timu i brendu koji se širi, željeli bismo vam se javiti. Bilo da želite biti zastupnik za Profesionalne/ Professional, Hobi /Home&Garden uređaje ili pak ovlašteni servis, ispunite donji obrazac i kontaktirati ćemo Vas ili nam se izravno javite na customer-care-hr@karcher.com 

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    KONTAKT

    Karcher d.o.o.
    Samoborska cesta 169A
    10090 Zagreb

    OPĆI UPITI I PONUDE:
    Tel.: +385 1 4094331
    +385 1 4094332
    E-mail: customer-care-hr@karcher.com

    MARKETINŠKI UPITI:
    marketing-hr@karcher.com

    SERVIS

    Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

    Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

    Tel.: +385 1 4094330

    E-mail: servis-hr@karcher.com

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    E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

    Telefon: +385 1 4094331
                 +385 1 4094332

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