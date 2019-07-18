Budite Kärcher zastupnik

Postanite Kärcherov partner

Uvijek smo u potrazi za zemljopisnim područjima u kojima bismo se željeli razvijati kako bismo maksimizirali profit uz istodobno pružanje vrhunske brige o kupcima. Ako ste ambiciozni i možete dodati vrijednost našem timu i brendu koji se širi, željeli bismo vam se javiti. Bilo da želite biti zastupnik za Profesionalne/ Professional, Hobi /Home&Garden uređaje ili pak ovlašteni servis, ispunite donji obrazac i kontaktirati ćemo Vas ili nam se izravno javite na customer-care-hr@karcher.com