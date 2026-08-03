Vanjska oprema
Baterijska snaga za profesionalce Nova serija baterijskih uređaja iz linije Kärcher Park & City Solutions s 50-V tehnologijom sada nudi jednako snažnu alternativu za benzinske strojeve. To je alternativa bez štetnih emisija (nula emisija) čime se štiti korisnik koji upravlja strojem kao i okoliš koja nudi značajne prednosti u područjima osjetljivima na buku, kao što su stambena područja oko škola i bolnica zahvaljujući znatno nižim emisijama buke. Uređaji stoga predstavljaju savršenu dopunu komunalnim vozilima u svakodnevnom čišćenju i održavanju cesta, nogostupa i zelenih površina. Puhči lišća i pilebsamo su dva iz niza baterijskih uređaja u Park & City Solutions asortimanu.
Sve iz jedne ruke. Kärcher kao partner komunalnih poduzeća.
Multifunkcijski nosači uređaja i strojevi za usisavanje i metenje već su godinama u uporabi kod naših komunalnih partnera i uslužnih poduzeća, i to na područjima zimske službe, održavanja zelenila i čišćenja. Novi baterijski radni uređaji optimalna su dopuna kod svih radova i svakodnevno su podrška korisnicima – posebice na teško pristupačnim mjestima.
Mislimo na održivost – za prirodu i naše kupce
Uvijek radimo na najnovijim inovacijama i tehnologijama. Održivost za nas nije fraza, već obveza.
Logičan korak: naši baterijski uređaji
Čuvamo okoliš i korisnike – zbog niskih emisija, malih vibracija i niske razine buke.
Naše obećanje: usluga koja oduševljava
U bilo kojoj prilici – Vaša osobna kontakt osoba dat će Vam odgovore i savjete.
Jaki tim za sve komunalne zadatke.
Puhalo za lišće
Uigrani tim: baterijski ručni uređaji savršeno su prilagođeni Kärcher multifunkcijskim komunalnim strojevima. Puhač lišća otpuhuje nečistoću, smeće i lišće s teško pristupačnih mjesta do stroja za metenje, koji ih odmah usisava. Zbog fleksibilne usklađenosti pružaju se nebrojene mogućnosti primjene, kao i siguran i učinkovit rad. Zahvaljujući komori s dvostrukim sjedalom u modelu MC 130, radnici se mogu komotno prevesti do sljedećeg mjesta rada.
Kontinuirana regulacija broja okretaja vrlo precizno regulira brzinu puhala, čime se savršeno prilagođava svakom radnom zadatku. Kod tvrdokorne nečistoće pomaže tipka Turbo. Samo jednim pritiskom na tipku puhalo za lišće postiže maksimalnu snagu.
Primjena
- Uklanjanje lišća, nečistoće i smeća
- Podrška Kärcher strojevima za usisavanje i metenje na teško pristupačnim područjima, kao što su kutovi i ispod klupa u parku
- Rad u područjima osjetljivim na buku, kao što su škole, bolnice i stambena područja
Lančana pila
Kompaktna veličina, enormna snaga: Praktični uređaji uvijek su tu i osvajaju također i na teško pristupačnim područjima – za fleksibilnu primjenu kod svih zadataka.
Zbog moderne tehnologije baterije i motora bez četkica, koji radi bez potrošnih dijelova, uređaj je iznimno nezahtjevan za održavanje. Osim toga, osvaja po pitanju izvedbe i materijala – oboje ga čini iznimno robusnim. Posebnu zaštitu pri radu pruža električna kočnica lanca. Ona odmah zaustavlja lanac u slučaju opasnosti i tako korisniku pruža dodatnu zaštitu. Automatsko podmazivanje lanca trajno njeguje proizvod i osigurava neometanu primjenu. Osim toga, osigurava dugovječnost te nije potrebno zahtjevno održavanje. To štedi vrijeme i novac.
Primjena
- Uklanjanje potrganih grana i srušenog drveća
- Radovi uljepšavanja na stablima i živicama
- Rušenje manjih i srednje velikih stabala
Jedna investicija. Tisuću mogućnosti.
Litij-ionske baterije s novom 50 voltnom tehnologijom osvajaju zbog mnogih prednosti: kompatibilne su sa svim baterijskim radnim uređajima, jednostavno i brzo se mijenjaju, iznimno su tihe, a pune se i do 50 posto brže nego uobičajene litij-ionske baterije. Korisnik profitira zbog enormne snage, a komunalno poduzeće profitira zbog nižih ukupnih troškova i velike ekonomičnosti.
Baterije u usporedbi s benzinom- prednosti baterija ukratko:
- 0,0 % emisije CO2
Rad koji ne šteti okolišu, nema utroška goriva ni ispušnih plinova.
- Do 50 % manje opterećenje bukom
Najbolji preduvjeti za primjenu u područjima osjetljivim na buku, kao što su škole, parkovi i stambene zgrade te noću.
- Do 80 % manje vrijednosti vibracija
Niska razina vibracija ne izaziva umor kod korisnika i jamči učinkovit rad.
- Do 90 % niži troškovi
Uređaji s minimalnim održavanjem, nekorištenje benzina i dugovječna baterija jamče veliku ekonomičnost.
- Pripravna za pokretanje u svega nekoliko sekunda
Nema ručnog pokretanja benzinskog motora te nije potrebno dolijevanje mješavine goriva.
Usporedba emisije CO2*
Do 100% manje opterećenje CO2 (kod energije iz obnovljivih izvora)
Usporedba ekonomičnosti vs. baterije*
Amortizacija u prvoj godini
* Osnova za izračun: 3,5 h/dan (radnih sati na dan), 250 dana/godina (radnih dana godišnje), 1,5 l/h kod cijene od 1,5 €/l (potrošnja i troškovi benzina), 0,29 €/kWh (troškovi električne energije), 2,38 kg/l (emisija Co2 kod postupka sagorijevanja)
Video
Enormna snaga kod svake primjene.
Zahvaljujući inovativnom sustavu 50 voltnih baterija, novi Kärcher radni uređaji omogućuju neograničen i fleksibilan rad. Baterije različitih razreda snage optimalno su prilagođene potrebama korisnika.
Osim enormne snage i izdržljivosti, uređaji se prvenstveno odlikuju svojom ekološkom prihvatljivošću i niskom razinom buke. Stoga su najprikladniji za profesionalnu uporabu upravo u područjima osjetljivim na buku.