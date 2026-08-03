Sve iz jedne ruke. Kärcher kao partner komunalnih poduzeća.

Multifunkcijski nosači uređaja i strojevi za usisavanje i metenje već su godinama u uporabi kod naših komunalnih partnera i uslužnih poduzeća, i to na područjima zimske službe, održavanja zelenila i čišćenja. Novi baterijski radni uređaji optimalna su dopuna kod svih radova i svakodnevno su podrška korisnicima – posebice na teško pristupačnim mjestima.

Mislimo na održivost – za prirodu i naše kupce

Uvijek radimo na najnovijim inovacijama i tehnologijama. Održivost za nas nije fraza, već obveza.

Logičan korak: naši baterijski uređaji

Čuvamo okoliš i korisnike – zbog niskih emisija, malih vibracija i niske razine buke.

Naše obećanje: usluga koja oduševljava

U bilo kojoj prilici – Vaša osobna kontakt osoba dat će Vam odgovore i savjete.