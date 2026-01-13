Čistači podova – vratite onaj wow osjećaj na svoju pozornicu
Želite lakši i brži način čišćenja poda? Ili obaviti cjelokupno čišćenje poda u jednom postupku, u idealnom slučaju bez prethodnog usisavanja? Koristeći kabelski uređaj ili biste radije bežični s moćnom baterijom i maksimalnom slobodom kretanja? Imamo snažno rješenje za svaki zadatak, a izbor je na Vama. Najbolji izbor samo za brisanje je naš tanki i pokretni FC 3 Cordless. Za skupljanje prašine i manjih mrvica preporučujemo modele FC 5, a svatko tko želi unaprijed izbjeći usisavanje može odabrati FC 7 Cordless koji u jednom koraku lako uklanja čak i grubu prljavštinu.
FC 8 Smart Signature Line – naša zvijezda
FC 8 Smart Signature Line s lakoćom uklanja staro kućno pravilo "Prvo usisaj, pa obriši" jer uklanja sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine. Njegova dva para valjka koji se okreću u suprotnom smjeru odmah počinju s radom i na taj način vašem podu vraćaju stari sjaj duplo brže**. Sada s atraktivnim LCD zaslonom i vezom s aplikacijom: prenesite odabir od deset načina čišćenja, optimiziranih za različite vrste podova, na uređaj ili konfigurirajte prilagođene načine čišćenja za savršene rezultate čišćenja.
The Home & Garden app
Saznajte kako postići savršene rezultate čišćenja s vašim FC 8 Smart Signature Line. Putem Bluetootha možete jednostavno povezati svoj čistač podova s pametnim telefonom koristeći aplikaciju Home & Garden. Iskoristite naše stručne savjete i razne preporučene načine čišćenja za različite vrste podova ili kreirajte vlastite prilagođene načine rada.SAZNAJ VIŠE
Dva standardna načina čišćenja i funkcija pojačanja (boost funkcija)
Prava postavka za svaku vrstu prljavštine. Dva standardna načina čišćenja s različitim volumenima vode i brzinama valjaka, te funkcija pojačanja (boost funkcija) za tvrdokornu prljavštinu, unaprijed su postavljeni na uređaju. To znači da se svaki pod može nježno i učinkovito očistiti.
10 načina čišćenja za 10 vrsta podova putem aplikacije
Prilagodite proces čišćenja svojim individualnim potrebama. Putem aplikacije možete trajno prenijeti svoj izbor od deset načina čišćenja na uređaj – svaki nudi različite količine vode i brzine valjaka za različite vrste podova. To znači da uvijek postižete najbolje rezultate čišćenja za svaki pod.
25 mogućih kombinacija za prilagođene načine čišćenja
Konfigurirajte vlastite načine čišćenja postavljanjem količine vode i brzine valjaka u pet stupnjeva i pronađite optimalnu kombinaciju za svoje podove.
Korak po korak upute i upozorenja
Upute i upozorenja, kako u aplikaciji tako i na zaslonu, savršeno vas vode kroz cijeli proces čišćenja i pružaju korisne savjete.
Individualne postavke
Prilagodite svoje korisničko iskustvo kako god želite. Praktične postavke poput indikatora baterije i izbora od 36 jezika mogu se podesiti putem zaslona na samom uređaju. Personalizirani pozdrav, LED svjetla, trajanje predvlaživanja, trajanje pojačanja (boost) i prikaz obavijesti mogu se postaviti putem aplikacije.
Ažuriranja sustava
Ako su za vaš uređaj dostupna nova ažuriranja sustava, u aplikaciji će se pojaviti obavijest, a ažuriranje se može čak i pokrenuti iz aplikacije.
Signature Line
Podrijetlo WOW-a. Samo najbolji i najinovativniji proizvodi Indoor kategorije nose potpis Alfreda Kärchera i dio su Signature linije.
Upotreba FC 8 Smart Signature Line
Prednosti koje čine razliku
Patentirano Kärcher struganje: 500 okretaja valjaka u minuti za snažno čišćenje
Zahvaljujući inovativnom, patentiranom struganju, Kärcher čistači podova uopće ne zahtijevaju usisnu jedinicu. Valjci s funkcijom samočišćenja kontinuirano se vlaže svježom vodom i učinkovito čiste pod do 500 okretaja u minuti. Nastala prljava voda učinkovito se obriše i skuplja u zasebnom spremniku.
Podovi su očišćeni 50% brže**
Postignite besprijekorne rezultate s našim sveobuhvatnim čistačima podova. Istovremeno uz brisanje u jednom koraku pokupite sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine. Čak i u kutovima i uz rubove. Dlačice se također lako skupljaju integriranim češljevima za kosu.
Čišćenje bez napora uz "hover" tehnologiju
Iskusite lakoću čišćenja s "hover" tehnologijom kod FC 7 i FC 8. Četiri valjka koja se suprotno rotiraju nježno klize po vašim podovima, bez napora uklanjajući prljavštinu i ostatke.
"Hover" efekt omogućuje uređajima da doslovno lebde iznad poda, što znači da ne trebate primijeniti jaku silu. Fleksibilni okretni zglob olakšava manevriranje oko namještaja i kutova.
Može se spustiti za 180° za lako čišćenje ispod namještaja
Napokon uređaj koji može čistiti posvuda! Kärcher čistači podova bez napora dosežu svaki kut. Njihov tanak dizajn omogućuje rotaciju od 180° i lako klizanje ispod namještaja, uklanjajući prljavštinu i mrlje čak i na teško dostupnim mjestima.
Čišćenje zaista može biti tako tiho
Nema više bučnih kućanskih poslova! Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji struganja, Kärcher čistači podova rade bez usisnog ventilatora te čiste snažno, ali tiho. To znači da možete čistiti dok vaša djeca spavaju ili se igraju, a vaši se kućni ljubimci ne moraju uzrujavati zbog buke čišćenja.
System!Clean samočišćenje
Čisti valjci – brzi kao munja! S integriranom System!Clean funkcijom samočišćenja modela FC 8, FC 7 i FC 4-4, zamoran posao čišćenja valjaka postaje stvar prošlosti. Jednostavno aktivirajte način samočišćenja i valjci se rotiraju na 400 okretaja u minuti, učinkovito uklanjajući prljavštinu i dlake s valjaka. Kod FC 8, to se čak može učiniti putem zaslona izbornika za dodatnu praktičnost. Za dodatnu higijenu, valjci se mogu prati u perilici rublja do 60 °C. Uštedite vrijeme i uživajte u praktičnosti sustava samočišćenja.
Naši čistači podova nude razne postavke za različite vrste podova i prljavštine. Kod FC 8, putem aplikacije može se prenijeti izbor od deset načina čišćenja na uređaj. Ovaj model također nudi mogućnost konfiguriranja vlastitih prilagođenih načina čišćenja kako bi se zadovoljili svi vaši zahtjevi.
Zamjenjiv sustav baterija za bilo koje trajanje rada
Maksimalna sloboda kretanja i fleksibilnost, kao i vrijeme rada koje se može produžiti za bilo koji iznos uz 4 V Kärcher Battery Power zamjenjive baterije za FC 4-4 i FC 2-4. Dugotrajne i snažne zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Zamjenjiva baterija se također može koristiti u svim ostalim 4 V Kärcher Battery Power uređajima.
Uklanja do 99,9% bakterija
Zahvaljujući Hygienic!Spin tehnologiji, Kärcher čistači podova uklanjaju do 99,9% svih uobičajenih kućanskih bakterija sa svih uobičajenih tvrdih podova.
Čišćenje poda bez napora
Nema više ručnog ribanja. Nema više zamornog cijeđenja krpa za čišćenje podova jer se prljavština kontinuirano uklanja s valjaka pomoću funkcije samočišćenja. Nema više povlačenja kante uokolo zahvaljujući zasebno integriranim i lako uklonjivim spremnicima za svježu i prljavu vodu.
Prikladno za sve tvrde podove
Niska zaostala vlaga znači da je pogodan za sve tvrde podove (kamen, pločice, parket, laminat, vinil). Po podovima se može ponovno hodati u tren oka. Savršena njega poda u kombinaciji s Kärcher deterdžentima i sredstvima za njegu.
Savršeno čišćenje rubova
Središnji pogon valjka na FC 7 Cordless i FC 4-4 Battery osigurava izvrsne rezultate čišćenja u kutovima i uz rubove.
Perivi valjci
Pričvršćivanje i uklanjanje valjaka od mikrovlakana je brzo i jednostavno. Valjci se također mogu prati u perilici do 60°C.
Koristi do 93% manje vode***
U usporedbi s čišćenjem tradicionalnim mopom i kantom.***
Samostojeći
Idealno za pauzu – naši čistači podova stoje uspravno sami.
Pionir na području čišćenja tvrdih podova
Sa svojom patentiranom tehnologijom brisanja, Kärcher je postao jedan od prvih svjetskih brendova koji je lansirao uređaj za 2-u-1 čišćenje (skupljanje grube prljavštine i brisanje u jednom koraku), otvarajući potpuno novu kategoriju proizvoda.
Vratite onaj WOW osjećaj na svoju pozornicu
Pod može biti tvrd, ali to ne znači da čišćenje mora biti teško. Mnogo je lakše čistiti pomoću jednog od naših čistača tvrdih podova. Dolaze kao praktični sve-u-jedan uređaji ili lagani baterijski modeli.
Površinski učinak otprilike 135 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + skupljanje prašine + skupljanje grube prljavštine
- Vrijeme rada baterije otprilike 45 min
- Prikladno za sve tvrde podove + 2 razine čišćenja + pojačani način rada
- Savršeno čišćenje u kutovima i uz rubove
- Uključuje 4 valjka + 1 univerzalno sredstvo za čišćenje podova
- Vrlo miran rad zahvaljujući suprotno rotirajućim valjcima
- Tehnologija pogona s 4 valjka
Površinski učinak otprilike 90 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + skupljanje prašine + skupljanje grube prljavštine
- Do 30 minuta rada po punjenju baterije
- Prikladno za sve tvrde podove + 2 razine čišćenja
- Savršeno čišćenje u kutovima i uz rubove
- Uključuje 2 valjka + 1 univerzalno sredstvo za čišćenje podova
+ 2 x 4 V izmjenjive baterije
Površinski učinak otprilike 70 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + skupljanje prašine + skupljanje grube prljavštine
- Do 20 minuta rada po punjenju baterije
- Prikladan za sve tvrde podove
- Optimizirano čišćenje u kutovima i uz rubove
- Uključuje 1 valjak + 1 univerzalno sredstvo za čišćenje podova + 4 V izmjenjivu bateriju
- Učinkovitost površine od približno 230 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suhe i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + skupljanje prašine + skupljanje grube prljavštine
- Do 60 minuta trajanja baterije
- Pogodno za sve tvrde podove + 2 načina čišćenja + boost način rada + neograničen broj dodatnih načina čišćenja putem aplikacije
- Savršeno čišćenje kutova i rubova
- Uključuje 4 valjka + 1 višenamjensko sredstvo za čišćenje podova
- Iznimno glatko zahvaljujući kontra-rotirajućim valjcima
- Tehnologija pogona na 4 valjka
- Glava za pod s integriranim LED svjetlima
- Atraktivan LCD zaslon i povezivost s aplikacijom
- System!Clean funkcija samočišćenja s 400 okretaja valjaka u minuti
Deterdženti i dodatci
Uz niz dodataka dostupnih za Kärcher čistače podova njega istih također je bitna. Primjerice, standardni deterdžent prikladan je za bilo koji tvrdi pod, dok posebni deterdženti za drvo i kamen dodatno njeguju i štite ove vrste podova.
* Kärcher čistač podova postiže do 20% bolji rezultat čišćenja od tradicionalnog čišćenja krpom u testnoj kategoriji "Brisanje". Odnosi se na prosječne rezultate ispitivanja za učinkovitost čišćenja, skupljanje nečistoća i čišćenje rubova.
** The FC 7 Cordless štedi vrijeme do 50% jer uobičajena kućanska prljavština može biti uklonjena sa tvrdih podova u jednom koraku, bez potrebe za usisavanjem prije brisanja.
*** Kada čistite pod od 60 m² FC 7 Cordless (potrošnja: 0.4 l) koristi do 90% manje vode u usporedbi sa tradicionalnom krpom i kantom napunjenom sa 5 litara vode (potrošnja: 5.0 l).