Čišćenje bez napora uz "hover" tehnologiju

Iskusite lakoću čišćenja s "hover" tehnologijom kod FC 7 i FC 8. Četiri valjka koja se suprotno rotiraju nježno klize po vašim podovima, bez napora uklanjajući prljavštinu i ostatke.

"Hover" efekt omogućuje uređajima da doslovno lebde iznad poda, što znači da ne trebate primijeniti jaku silu. Fleksibilni okretni zglob olakšava manevriranje oko namještaja i kutova.