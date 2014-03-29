Usisavači za pepeo i suhi usisavači

Ne može biti jednostavnije ili čišće od ovoga

Jednodijelni sustav filtra, uključujući metalni filtar za grubu prljavštinu i plosnati filtar otporan na plamen, može se ukloniti u jednom potezu, a da pepeo i prašina ne ispadnu.

Još jedna praktična značajka: pepeo se može isprazniti sigurno i udobno zahvaljujući ručki na spremniku. Ruke i podovi ostaju lijepi i čisti!

Potpuno čist: integrirani ispušni filtar AD 4 Premium usisavača ne propušta nečistoću, a čak filtrira i sitnu prašinu i čestice prljavštine.