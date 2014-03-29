Usisavači za pepeo i suhi usisavači
Bez obzira čistite li kamin, usisavate roštilj nakon vrtne zabave ili čistite tvrde podove podnom mlaznicom: usisavači za pepeo i suhi usisavači su svestrani i impresioniraju svojim izvrsnim, praktičnim karakteristikama.
Proizvodi
Dugotrajna snaga usisavanja za stvarno velike nerede.
Nikada nemojte ostati bez snage
Kärcherovi usisavači pepela izuzetno su izdržljivi. Zahvaljujući integriranom čišćenju filtra Kärcher ReBoost, snaga usisavanja može se odmah povećati pritiskom na gumb - praktično, brzo i bez ručnog napora. Ručno čišćenje filtra sada je prošlost, a usisavanje možete nastaviti bez ikakvih prekida ili dodira s prljavštinom dok cijeli posao ne bude završen.
Baterijski usisavači pepela i suhi usisavači. Bez kabela. Bez granica.
Za sve koji ne žele vaditi produžni kabel iz podruma kako bi usisali roštilj: s baterijskim usisavačem pepela umjesto kabela možete koristiti Kärcher Battery Power. Opremljeni istim značajkama poput funkcije čišćenja filtra Kärcher ReBoost, pružaju istu snagu uz dodatni dio slobode.
Baterijski usisavači pepela i suhi usisavači
Ne može biti jednostavnije ili čišće od ovoga
Jednodijelni sustav filtra, uključujući metalni filtar za grubu prljavštinu i plosnati filtar otporan na plamen, može se ukloniti u jednom potezu, a da pepeo i prašina ne ispadnu.
Još jedna praktična značajka: pepeo se može isprazniti sigurno i udobno zahvaljujući ručki na spremniku. Ruke i podovi ostaju lijepi i čisti!
Potpuno čist: integrirani ispušni filtar AD 4 Premium usisavača ne propušta nečistoću, a čak filtrira i sitnu prašinu i čestice prljavštine.