Tank/spremnik

Za profesionalno čišćenje spremnika potrebno je ispuniti posebne zahtjeve i uvjete. S novom Kärcher „TankPro“ serijom koja je prilagođena za sve vrste spremnika, nudimo savršeno rješenje za sve izazove kod čišćenja. Ništa nam nije teško, uz kupnju „TankPro“ proizvoda nudimo individualno savjetovanje. Svi naši proizvodi iz „TankPro“ serije su visokokoncentrirani, samim time su učinkoviti i ekonomični. Svjesni smo društvene odgovornosti, prema ljudima, strojevima i okolišu, ne koristimo pri najvišim standardima proizvodnje, sastojke koji štete ljudskom zdravlju i okolišu.