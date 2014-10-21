Professional
Visoki tlak
Prednosti su uvjerljive: brže i bolje čišćenje s manjom potrošnjom energije i neznatnim opterećenjem otpadnih voda. Kärcher sredstva za čišćenje i njegu jamče blistave rezultate u industriji, obrtu i prehrambenoj branši. Visokotlačni čistači i sredstva za čišćenje savršeno se upotpunjuju.
Površina
Svi Kärcher proizvodi za čišćenje posebno su konstruirani u skladu sa zahtjevima tvrtki koje pružaju usluge čišćenja, kao i sa zahtjevima čistača zgrada. Pouzdano i brzo uklanjaju sve tipične nečistoće, a da pritom ne nagrizaju površinu. Ali sam učinak čišćenja danas više ne udovoljava profesionalnim zahtjevima tvrtki koje pružaju usluge čišćenja i Facility Management. Odabrano sredstvo za čišćenje mora pružati daleko više: ugodan miris, ekološku neškodljivost, pouzdano doziranje koncentrata, dobro rukovanje i ergonomski dizajn boce.
Pod
Kärcher FloorPro sredstva za čišćenje postižu visoku učinkovitost i omogućuju postizanje maksimalnih učinaka čišćenja, sa što manje snage u najkraćem mogućem roku. Savršeno usklađeni sustav koji se sastoji od uređaja za čišćenje, sredstava za čišćenje i pribora, Kärcherov sustav. To će učiniti vaš posao lakšim, bržim i praktičnijim. Istodobno, koristite optimalnu zaštitu uređaja za čišćenje i površina koje treba očistiti.
Tepih
CarpetPro linija nježno i učinkovito čisti i njeguje tekstilne površine. Ovaj inovativni sustav skraćuje vrijeme čišćenja i sušenja, pomaže u sprečavanju nastajanja prljavštine i štiti tretirane površine, okoliš i proračun. CarpetPro linija temelji se na iCapsol tehnologiji: nečistoća se začahuri te se usisa nakon tretiranja. Ispiranje tepiha više nije potrebno, jer se inkapsulirana preostala nečistoća jednostavno usisava. Tepih je suh i površine su odmah prohodne.
Dijelovi
U industrijskoj proizvodnji svakodnevno se milijuni dijelova moraju očistiti i pripremiti za podmazivanje ili ugradnju. Zahtjevi za učinkovitim čišćenjem, površinskom zaštitom i uklanjanjem ostataka u ovoj branši su od velikog značenja. Iz tog razloga Kärcher je razvio posebna, visoko učinkovita sredstva za čišćenje koja postižu impresivne performanse kod klasičnog čišćenja dijelova i kod Kärcher biološkog čišćenja dijelova. Kärcher Bio Parts Cleaner PC Bio 100 i PC 200 su nagrađeni s izvrsnošću nagradom „Automechanika Award“. Sva Karcher sredstva za čišćenja dijelova su bez otapala (VOC) i ne sadrže NTA.
Drvo
Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu. Intenzivno čišćenje se vrši sredstvima na bazi vode bez otapala i bez poteškoća uklanja masti, ulja i ostale prljavštine. Proizvodi su se dokazali tijekom višegodišnje uporabe i optimizirani su za odgovarajuću primjenu i vrstu sustava.
Vozilo
Naša sredstva za čišćenje su u potpunosti učinkoviti u svim tvrdoćama vode i precizno se podudaraju s Kärcherovim sustavima pranja. Posebni sastojci štite vodonepropusne dijelove od korozije. Kärcher ASF proizvodi posebno su ekološki prihvatljivi zahvaljujući njihovim patentiranim, procesima prihvatljivim formulacijama.
Tank/spremnik
Za profesionalno čišćenje spremnika potrebno je ispuniti posebne zahtjeve i uvjete. S novom Kärcher „TankPro“ serijom koja je prilagođena za sve vrste spremnika, nudimo savršeno rješenje za sve izazove kod čišćenja. Ništa nam nije teško, uz kupnju „TankPro“ proizvoda nudimo individualno savjetovanje. Svi naši proizvodi iz „TankPro“ serije su visokokoncentrirani, samim time su učinkoviti i ekonomični. Svjesni smo društvene odgovornosti, prema ljudima, strojevima i okolišu, ne koristimo pri najvišim standardima proizvodnje, sastojke koji štete ljudskom zdravlju i okolišu.
Sanitarije
Svježi miris; gel formula za bolje prianjanje; neagresivan prema materijalu i ekološki prihvatljiv; svakodnevno čišćenje; odstranjuje kamenac, prljavštinu i ostatke masnoće; na primjer za WC, pisoar; neki proizvodi koji su mikrobiološki razgradivi; dezinfekcijski i antibakterijski.
Ostali pribor za uređaje za čišćenje
Naš je pribor idealan za točno i učinkovito punjenje, doziranje i nanošenje sredstava za čišćenje te omogućuje brz i ergonomski rad.