Pod

Kärcher FloorPro sredstva za čišćenje postižu visoku učinkovitost i omogućuju postizanje maksimalnih učinaka čišćenja, sa što manje snage u najkraćem mogućem roku. Savršeno usklađeni sustav koji se sastoji od uređaja za čišćenje, sredstava za čišćenje i pribora, Kärcherov sustav. To će učiniti vaš posao lakšim, bržim i praktičnijim. Istodobno, koristite optimalnu zaštitu uređaja za čišćenje i površina koje treba očistiti.