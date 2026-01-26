Pod

Kärcher FloorPro sredstva za čišćenje postižu visoku učinkovitost i omogućuju postizanje maksimalnih učinaka čišćenja, sa što manje snage u najkraćem mogućem roku. Savršeno usklađeni sustav koji se sastoji od uređaja za čišćenje, sredstava za čišćenje i pribora, Kärcherov sustav. To će učiniti vaš posao lakšim, bržim i praktičnijim. Istodobno, koristite optimalnu zaštitu uređaja za čišćenje i površina koje treba očistiti.

Kärcher Uklanjanje mrlja

Kärcher Sredstvo za čišćenje radi održavanja

univerzalno primjenjiv; sredstvo za čišćenje svih tvrdih i elastičnih podova otpornih na vodu; iznimno ekonomičan; čišćenje bez tragova; vrlo malo pjeni; pouzdano otapa masnoće; nečistoće od minaralnih ulja; brzo se suši

Kärcher Sredstvo za međučišćenje i njegu / raspršivač

Čišćenje i njega u jednom; uklanja tragove potpetica i koraka; stvara zaštitini film; sprječava klizanje; iznimno otporno na habanje i prljavštinu

Kärcher Sredstva za temeljno čišćenje

snažno temeljno čišćenje; teška zaprljanja; uklanja čak i tvrdokorne ostatke; visoka učinkovitost; odstranjuje slojeve voska; formula s malo pjene; ekološki prihvatljiv; ugodan svježi miris

Kärcher Sredstva za njegu

Sredstva za njegu i zaštitu tvrdih i elastičnih podnih obloga; odlična pokrivna moć, prianjanje, iznimna otpornost, postojanost na klizanje; iznimno otporno na habanje i prljavštinu; pod je tvrđi i izdržljiviji

