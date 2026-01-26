Dijelovi

U industrijskoj proizvodnji svakodnevno se milijuni dijelova moraju očistiti i pripremiti za podmazivanje ili ugradnju. Zahtjevi za učinkovitim čišćenjem, površinskom zaštitom i uklanjanjem ostataka u ovoj branši su od velikog značenja. Iz tog razloga Kärcher je razvio posebna, visoko učinkovita sredstva za čišćenje koja postižu impresivne performanse kod klasičnog čišćenja dijelova i kod Kärcher biološkog čišćenja dijelova. Kärcher Bio Parts Cleaner PC Bio 100 i PC 200 su nagrađeni s izvrsnošću nagradom „Automechanika Award“. Sva Karcher sredstva za čišćenja dijelova su bez otapala (VOC) i ne sadrže NTA.