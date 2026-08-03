Drvo

Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu. Intenzivno čišćenje se vrši sredstvima na bazi vode bez otapala i bez poteškoća uklanja masti, ulja i ostale prljavštine. Proizvodi su se dokazali tijekom višegodišnje uporabe i optimizirani su za odgovarajuću primjenu i vrstu sustava.