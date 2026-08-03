Drvo

Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu. Intenzivno čišćenje se vrši sredstvima na bazi vode bez otapala i bez poteškoća uklanja masti, ulja i ostale prljavštine. Proizvodi su se dokazali tijekom višegodišnje uporabe i optimizirani su za odgovarajuću primjenu i vrstu sustava.

Kärcher Recikliranje otpadne vode

Recikliranje otpadne vode

Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu.Proizvodi podržavaju formiranje pahuljica, koje se lako filtriraju i smanjuju broj mikroorganizama u tretiranoj vodi.

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Kärcher Priprema vode za piće

Priprema vode za piće

Proizvodi tvrtke Kärcher podržavaju proces obnove WPC postrojenja. Poboljšavaju kvalitetu vode, produljuju život membrane i sprječavaju ponovnu kontaminaciju u tretiranoj pitkoj vodi.

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Kärcher
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