Drvo
Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu. Intenzivno čišćenje se vrši sredstvima na bazi vode bez otapala i bez poteškoća uklanja masti, ulja i ostale prljavštine. Proizvodi su se dokazali tijekom višegodišnje uporabe i optimizirani su za odgovarajuću primjenu i vrstu sustava.
Recikliranje otpadne vode
Da bi se osigurao dugoročan, kontinuiran i nesmetan rad postrojenja te dobar rezultat obrade, Kärcher nudi odgovarajuće kemikalije za obradu.Proizvodi podržavaju formiranje pahuljica, koje se lako filtriraju i smanjuju broj mikroorganizama u tretiranoj vodi.
Priprema vode za piće
Proizvodi tvrtke Kärcher podržavaju proces obnove WPC postrojenja. Poboljšavaju kvalitetu vode, produljuju život membrane i sprječavaju ponovnu kontaminaciju u tretiranoj pitkoj vodi.