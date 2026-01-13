BATERIJSKA PILA ZA OBREZIVANJE

Režite i pilite grane bez napora.



Rezanje stabljika i grana lakše je nego ikad prije - s Kärcher baterijskim škarama za drveće i baterijskom pilom za obrezivanje lako i bez fizičkog napora možete izrezati novo mjesto za rast i bujanje grmlja, grmlja i drveća. Bez obzira radi li se o grmovima ruža, divlje rastućim grmovima ili mladim stablima – zahvaljujući snažnim izmjenjivim baterijama Kärcher Battery Power, uvijek ste spremni za akciju, čak i kada ste daleko od utičnice. S teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor za baterijske škare za drvo i baterijsku pilu za obrezivanje, rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši.