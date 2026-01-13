BATERIJSKA PILA ZA OBREZIVANJE
Režite i pilite grane bez napora.
Rezanje stabljika i grana lakše je nego ikad prije - s Kärcher baterijskim škarama za drveće i baterijskom pilom za obrezivanje lako i bez fizičkog napora možete izrezati novo mjesto za rast i bujanje grmlja, grmlja i drveća. Bez obzira radi li se o grmovima ruža, divlje rastućim grmovima ili mladim stablima – zahvaljujući snažnim izmjenjivim baterijama Kärcher Battery Power, uvijek ste spremni za akciju, čak i kada ste daleko od utičnice. S teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor za baterijske škare za drvo i baterijsku pilu za obrezivanje, rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši.
Baterijska pila za obrezivanje
Kärcher baterijska pila za obrezivanje PGS 4-18 dizajnirana je za rezanje grana promjera do 80 milimetara. Odvojivi držač za grane na klipnoj pili čini je sigurnom i jednostavnom za korištenje te sprječava klizanje alata. Vrhunski list pile njemačke proizvodnje može se zamijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. S teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor za klipnu pilu (nije uključen u opseg isporuke), rad na visinama do 3,5 metara nikad nije bio lakši. Sve to čini PGS 4-18 višenamjenskim alatom koji kombinira značajke vrtnih alata i električnih alata kao što su kutna pila, klipna pila i škare za drveće u jednom proizvodu.
Značajke pile za obrezivanje
Vrhunska oštrica pile proizvedena u Njemačkoj osigurava optimalne performanse rezanja.
Brza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za dodatnim alatom.
Odvojivi držač grane osigurava sigurno držanje, čak i pri radu jednom rukom.
Gumeni držač pruža maksimalnu udobnost, čak i pri duljem radu.
Teleskopski nastavak dostupan kao dodatni pribor omogućuje korisnicima rad na visini do 3,5 metra.
Baterijske škare za drveće
Rezanje grana sada je lakše nego ikad prije - baterijske škare za drveće i njihova visokokvalitetna premosna oštrica mogu se koristiti za rezanje grana promjera do 2,5 cm bez upotrebe sile i bez oštećenja. Premosna oštrica ima dvije naoštrene oštrice koje prelaze jedna preko druge kada zatvaraju škare, čime se osigurava čist i precizan rez. Lopatica za drveće također je prikladna za biljke koje su osjetljive na rezanje.
S teleskopskim produžetkom koji je dostupan kao dodatni pribor za škare za drveće (nije uključen u opseg isporuke), rad na visinama do 3,5 metara nikada nije bio lakši.
Značajke škara za drvo
Precizni i nježni rezovi s bypass oštricom.
Nije potrebna sila – rezanje grana je jednostavno pritiskom na gumb.
Gumirani rukohvat za maksimalnu udobnost – posebno pri duljem radu.
Teleskopski nastavak dostupan kao dodatni pribor omogućuje korisnicima rad na visini do 3,5 metra.
Sigurna primjena zahvaljujući značajci sigurnosnog otključavanja. Sprječava nenamjerno pokretanje škara za drveće.
Naglasci
Video
Kärcher Battery Power baterijska platforma
TLO 18-32 Battery škare za grane su proizvod 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme. Otkrijte cijeli asortiman različitih proizvoda i provjerite s kojim ostalim 18 V Kärcher Battery Power baterijama su kompatibilni..