Baterijski trimer živice
Bilo da označavaju li granicu posjeda, pružaju privatnost ili su za ukras: bez obzira za kakvoj svrsi živica ili grmlje služe, Kärcher ultra jednostavni za rukovanje baterijski trimeri živice učiniti će da živice izgledaju uredno bez ikakvih problema.
Značajke trimera živice
180° rotirajuća stražnja ručka
Stražnja ručka koja se može okretati za 180° na modelima HGE 36-60 Battery i HGE 18-50 Battery smanjuje napor za vaše ruke i ramena. Sa svojim elementom za držanje, ručka također osigurava sigurno držanje trimera i ergonomski rad.
Dvostupanjska kontrola brzne
Trimer živice HGE 36-60 Battery ima dvostupanjsku kontrolu brzine. Brzina rezanja može se podesiti ručno, ovisno o debljini grane između maksimalne snage i maksimalne brzine.
Metla za živicu
Metla za živicu (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45) šalje odrezane grane i grančice izravno na tlo umjesto da ih ispušta u živicu tako da ih ne morate naporno uklanjati. To uvelike olakšava posao, posebno kod vodoravnog rezanja.
Osim toga, naš baterijski trimer živice opremljen je mnogim drugim praktičnim funkcijama:
Dijamantno brušene oštrice
Oštrice naših baterijskih trimera živice dijamantno su brušene i osiguravaju precizne rezultate rezanja.
Štitnik vrha oštrice
Na trimerima živice HGE 36-60 Battery i HGE 18-50 Battery, štitnik vrha oštrice sprječava oštećenje zgrada i oštrice. Zahvaljujući dodatnoj integriranoj ovjesnoj ušici, može se izbjeći oštećenje zgrada i oštrice, kao i oštećenje tla.
Dvoručni sigurnosni prekidač
Dvoručni sigurnosni krug baterijskog trimera živice sprječava nenamjerno pokretanje uređaja.
Funkcija piljenja
Funkcija piljenja modela HGE 18-50 i HGE 36-60 posebno je praktična za živice s povremenim debljim granama.
Snažna litij-ionska baterija s LCD zaslonom
Litij-ionska baterija od 18 V ili 36 V koja se koristi u našim trimerima živice ima integrirani LCD zaslon koji korisnicima prikazuje preostalo vrijeme rada i kapacitet baterije u stvarnom vremenu.
Prednosti trimera živice
Značajke teleskopskog trimera živice
Produžni umetak
Omogućuje rezanje visokih živica. Praktično, produžni umetak se može ukloniti u nekoliko jednostavnih koraka tako da se trimeri živice mogu pohraniti na način koji štedi prostor.
Podesiva glava za rezanje
Podesiva glava za rezanje, s izborom od četiri opcije kuta nagiba do 115°, omogućuje rezanje različitih kontura i također osigurava dobar radni položaj u odgovarajućem položaju. To jamči optimalno rezanje pri radu na vrhu živice.
Metla za živicu
Metla za živicu osigurava da reznice živice ne padnu u živicu, nego jednostavno ispred nje. To štedi vrijeme i osigurava sigurne radne uvjete, jer reznice neće pasti izravno na vaše lice.
Praktična funkcija piljenja
Može rezati i deblje grane zahvaljujući integriranoj funkciji piljenja.
Naramenica
Optimalna raspodjela težine za skidanje opterećenja s ruku korisnika tijekom dugih poslova.
Štitnik vrha oštrice
Štiti oštricu i sprječava oštećenja zgrada i podova.
Prednosti teleskopskog trimera živice
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Lagan za ugodno rukovanje bez napora: HGE 18-45 baterijski trimer za živicu s dijamantnom oštricom za precizno rezanje.
Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak između zuba: 18 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 250 m*
Rotirajuća stražnja drška: ne
Dvostupanjska kontrola brzine: ne
Metla za živicu: ne
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
HGE 18-50 Battery Set
HGE 18-50 baterijski trimer za živicu: njegova okretna stražnja ručka za 180 ° i metla za živicu osiguravaju prikladno rezanje.
Napon: 18 V
Dužina reza: 50 cm
razmak između zuba: 22 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 325 m*
Rotirajuća stražnja drška: da
Dvostupanjska kontrola brzine: ne
Metla za živicu: da
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
PHG 18-45 Battery
Uz PHG 18-45 baterijski trimer živicu nema potrebe za ljestvama. Podesiva glava za rezanje omogućava udobno rezanje strana, vrha i dna živice od tla - idealno za visoke i široke živice.
Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak između zuba: 18 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 250 m*
Prilagodliva glava za rezanje: da, 115°
Metla za živicu: da
* Maksimalna učinkovitost 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baerijom.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
Za velike živice odaberite HGE 36-60 Battery s njegovom moćnom baterijom od 36 V za praktično i bežično rezanje. Opremljen stražnjom rotirajućom drškom od 180 °, metlom za živicu i dvostupanjskom kontrolom brzine: snažni HGE 36-60 baterijski trimer živice
Napon: 36 V
Dužina reza: 60 cm
Razmak između zuba: 26 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 600 m*
Rotirajuća stražnja drška: da
Dvostupanjska kontrola brzine: da
Metla za živicu: da
* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.