Bilo da označavaju li granicu posjeda, pružaju privatnost ili su za ukras: bez obzira za kakvoj svrsi živica ili grmlje služe, Kärcher ultra jednostavni za rukovanje baterijski trimeri živice učiniti će da živice izgledaju uredno bez ikakvih problema.

Značajke trimera živice

180° rotirajuća stražnja ručka

Stražnja ručka koja se može okretati za 180° na modelima HGE 36-60 Battery i HGE 18-50 Battery smanjuje napor za vaše ruke i ramena. Sa svojim elementom za držanje, ručka također osigurava sigurno držanje trimera i ergonomski rad.

Illustration: the rotary handle of the Kärcher battery hedge trimmer

Dvostupanjska kontrola brzne

Trimer živice HGE 36-60 Battery ima dvostupanjsku kontrolu brzine. Brzina rezanja može se podesiti ručno, ovisno o debljini grane između maksimalne snage i maksimalne brzine.

one index finger operates a switch on the Kärcher battery hedge trimmer

Metla za živicu

Metla za živicu (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45) šalje odrezane grane i grančice izravno na tlo umjesto da ih ispušta u živicu tako da ih ne morate naporno uklanjati. To uvelike olakšava posao, posebno kod vodoravnog rezanja.

one hand demonstrates the working principle of the hedge broom of the Kärcher battery hedge trimmer

Osim toga, naš baterijski trimer živice opremljen je mnogim drugim praktičnim funkcijama:

Kärcher: Battery hedge trimmer

Dijamantno brušene oštrice

Oštrice naših baterijskih trimera živice dijamantno su brušene i osiguravaju precizne rezultate rezanja.

A man trims his hedge near a wall with the Kärcher battery hedge trimmer

Štitnik vrha oštrice

Na trimerima živice HGE 36-60 Battery i HGE 18-50 Battery, štitnik vrha oštrice sprječava oštećenje zgrada i oštrice. Zahvaljujući dodatnoj integriranoj ovjesnoj ušici, može se izbjeći oštećenje zgrada i oštrice, kao i oštećenje tla.

2 hands hold a Kärcher battery hedge trimmer

Dvoručni sigurnosni prekidač

Dvoručni sigurnosni krug baterijskog trimera živice sprječava nenamjerno pokretanje uređaja.

The saw blade of the Kärcher battery hedge trimmer approaches branches

Funkcija piljenja

Funkcija piljenja modela HGE 18-50 i HGE 36-60 posebno je praktična za živice s povremenim debljim granama.

Changing the battery in the Kärcher battery hedge trimmer

Snažna litij-ionska baterija s LCD zaslonom

Litij-ionska baterija od 18 V ili 36 V koja se koristi u našim trimerima živice ima integrirani LCD zaslon koji korisnicima prikazuje preostalo vrijeme rada i kapacitet baterije u stvarnom vremenu.

Prednosti trimera živice

Snažni baterijski trimer za živicu HGE 36-60 idealan je za zahtjevne zadatke rezanja živice. Zahvaljujući dvostupanjskoj kontroli brzine korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, ovisno o primjeni. Uz to, funkcija piljenja omogućuje lagano rezanje debljih grana.

icon_arrow

Značajke teleskopskog trimera živice

Produžni umetak

Omogućuje rezanje visokih živica. Praktično, produžni umetak se može ukloniti u nekoliko jednostavnih koraka tako da se trimeri živice mogu pohraniti na način koji štedi prostor.

Extension insert for the Kärcher pole hedge trimmer

Podesiva glava za rezanje

Podesiva glava za rezanje, s izborom od četiri opcije kuta nagiba do 115°, omogućuje rezanje različitih kontura i također osigurava dobar radni položaj u odgovarajućem položaju. To jamči optimalno rezanje pri radu na vrhu živice.

The cutting head of the Kärcher battery hedge trimmer in various positions

Metla za živicu

Metla za živicu osigurava da reznice živice ne padnu u živicu, nego jednostavno ispred nje. To štedi vrijeme i osigurava sigurne radne uvjete, jer reznice neće pasti izravno na vaše lice.

The Kärcher battery hedge trimmer with hedge broom in use on a hedge
Sawing function

Praktična funkcija piljenja

Može rezati i deblje grane zahvaljujući integriranoj funkciji piljenja.

Shoulder belt

Naramenica

Optimalna raspodjela težine za skidanje opterećenja s ruku korisnika tijekom dugih poslova.

Blade protector

Štitnik vrha oštrice

Štiti oštricu i sprječava oštećenja zgrada i podova.

Prednosti teleskopskog trimera živice

Uz PHG 18-45 baterijski trimer za živicu nema potrebe za ljestvama. Podesiva glava za rezanje omogućava izvršavanje bilo kojeg zadatka rezanja s tla - idealno za visoke i široke živice.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set

Lagan za ugodno rukovanje bez napora: HGE 18-45 baterijski trimer za živicu s dijamantnom oštricom za precizno rezanje.

Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak između zuba: 18 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 250 m*
Rotirajuća stražnja drška: ne
Dvostupanjska kontrola brzine: ne
Metla za živicu: ne

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

HGE 18-50 Battery Set

HGE 18-50 baterijski trimer za živicu: njegova okretna stražnja ručka za 180 ° i metla za živicu osiguravaju prikladno rezanje.

Napon: 18 V
Dužina reza: 50 cm
razmak između zuba: 22 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 325 m*
Rotirajuća stražnja drška: da
Dvostupanjska kontrola brzine: ne
Metla za živicu: da

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

PHG 18-45 Battery

Uz PHG 18-45 baterijski trimer živicu nema potrebe za ljestvama. Podesiva glava za rezanje omogućava udobno rezanje strana, vrha i dna živice od tla - idealno za visoke i široke živice.

Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak između zuba: 18 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 250 m*
Prilagodliva glava za rezanje: da, 115°
Metla za živicu: da

* Maksimalna učinkovitost 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baerijom.

36 V Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

Za velike živice odaberite HGE 36-60 Battery s njegovom moćnom baterijom od 36 V za praktično i bežično rezanje. Opremljen stražnjom rotirajućom drškom od 180 °, metlom za živicu i dvostupanjskom kontrolom brzine: snažni HGE 36-60 baterijski trimer živice

Napon: 36 V
Dužina reza: 60 cm
Razmak između zuba: 26 mm
Učinkovitost po punjenju baterije: max. 600 m*
Rotirajuća stražnja drška: da
Dvostupanjska kontrola brzine: da
Metla za živicu: da

* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

