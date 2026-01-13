Baterijski trimer trave
Kärcher baterijski trimeri trave pravi su svestrani alati u vrtu. Ne samo da proizvode čist rez na rubu travnjaka, nego su također posebno dobri u dosezanju kutova i uskih mjesta. Ergonomski dizajn ručke baterijskog trimera za travu osigurava korisnicima da zadrže udoban položaj koji štiti njihova leđa u svakom trenutku.
Značajke baterijskog trimera trave
Automatsko podešavanje najlonske niti za trimer
Prilikom podrezivanja trave, snažan motor i automatsko podešavanje najlonske niti trimera osiguravaju savršen rezultat rezanja. Jednostavno umetnite navojnicu u dno bubnja i bežični trimer za travu može se koristiti za vrtlarenje. Ako se nit potroši tijekom procesa, možete ju automatski ponovno prilagoditi jednostavnim pritiskom na prekidač na uređaju.
Uvijena najlonska nit za trimer osigurava precizan rez
Uvijena najlonska nit trimera osigurava precizan rez pri podrezivanju trave. To omogućuje značajno preciznu košnju travnjaka, posebno u blizini njegovih rubova i na mjestima koja su teško dostupna.
Dodatna upotreba noževa trimera za zahtjevne zadatke
Baterijski trimer za travu nije prikladan samo za košnju travnatih rubova, nego i za veće površine ili divlje raslinje. Po izboru, oštrice trimera mogu se koristiti za zahtjevne zadatke kao što je posebno bujno divlje raslinje ili korov.
Zahvaljujući raznolikim funkcijama, ljubitelji vrtova opremljeni su za svaku situaciju:
Izmjenjiva baterija
Zahvaljujući izmjenjivoj bateriji, ljubitelji vrta mogu odmah započeti i pouzdano raditi bez bezbrojnih produžnih kabela.
Precizan rez
Sa svojom podesivom niti i izbornim umetanjem noževa za podrezivanje, baterijski trimer za travu prikladan je i za visoku travu i za divlje raslinje. Nit također osigurava precizan rez, tako da se trava na rubovima terase ili kamene granice može brzo i jednostavno podrezati na željenu duljinu.
Lagan i praktičan
Mala težina također ga čini posebno lakim za korištenje u svakodnevnom životu. To znači da se čak i veliki travnjaci mogu pripremiti za vrtnu sezonu u tren oka.
Ergonomsko rezanje
Često se morate prilagoditi uvjetima područja na kojima ćete raditi. Čista područja nisu uvijek zajamčena. Za šišanje trave ispod niske vrtne klupe, glava trimera LTR 18-30 može se brzo i jednostavno namjestiti.
Štitnik za biljke
Kako biste spriječili slučajno ozljeđivanje cvijeća i drveća, sklopivi štitnik za biljke LTR 18-30 i LTR 36-33 štiti biljke tijekom košnje. Vaše cvjetne gredice tako su optimalno zaštićene i možete bezbrižno raditi uz rub travnjaka.
Protective cover Zaštitna navlaka
Prilikom košnje travnjaka, trava, mahovina i korov režu se velikom brzinom. Praktični zaštitni poklopac baterijskog trimera za travu štiti korisnika od letećih reznica.
Prednosti
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set ergonomski pristaje u ruku korisnika i s promjerom reza od 25 cm bez napora može doći do svih uglova i uskih mjesta oko vrta kako bi precizno pokosio travnjake.
Napon: 18 V
Promjer reza: 25 cm
Brzina rezanja: 9,500 rpm
Debljina flaksa: 1.6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 300 m
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
LTR 18-30 Battery Set
Prikladna košnja travnjaka s LTR 18-30 Battery Set. Podesivi kut nagiba omogućava čak i košnju pod niskim preprekama.
Napon: 18 V
Promjer reza: 30 cm
Brzina rezanja: 7,800 rpm
Debljina flaksa: 1.6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 350 m
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Snažan, učinkovit i udoban – motor visokih performansi od 36 V koji napajaju dvije baterije od 18 V čini zabavu u podrezivanju travnjaka. Također vrlo učinkovit na dugoj travi.ž
Napon: 2 x 18 V = 36 V motor rating
Promjer reza: 30 cm
Brzina rezanja: 7400 rpm
Debljina flaksa: 1,6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 600 m
* Maksimalna učinkovitost sa 2 x 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Sa snažnom baterijom od 36 V i maksimalnom učinkovitosti od 600 m travnjaka po punjenju baterije, LTR 36-33 Battery set kralj Kärcherovog asortimanima trimera. Također je i ergonomski odličan za upotrebu zahvaljujući remenu za rame i drugoj ručki.
Napon: 36 V
Promjer reza: 28–33 cm
Brzina rezanja: 7,000 rpm
Debljina flaksa: 2.0 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 600 m
* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.