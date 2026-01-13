Baterijski trimer trave

Kärcher baterijski trimeri trave pravi su svestrani alati u vrtu. Ne samo da proizvode čist rez na rubu travnjaka, nego su također posebno dobri u dosezanju kutova i uskih mjesta. Ergonomski dizajn ručke baterijskog trimera za travu osigurava korisnicima da zadrže udoban položaj koji štiti njihova leđa u svakom trenutku.

0 proizvoda
A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Značajke baterijskog trimera trave

Automatsko podešavanje najlonske niti za trimer

Prilikom podrezivanja trave, snažan motor i automatsko podešavanje najlonske niti trimera osiguravaju savršen rezultat rezanja. Jednostavno umetnite navojnicu u dno bubnja i bežični trimer za travu može se koristiti za vrtlarenje. Ako se nit potroši tijekom procesa, možete ju automatski ponovno prilagoditi jednostavnim pritiskom na prekidač na uređaju.

Automatsko podešavanje najlonske niti za trimer

Uvijena najlonska nit za trimer osigurava precizan rez

Uvijena najlonska nit trimera osigurava precizan rez pri podrezivanju trave. To omogućuje značajno preciznu košnju travnjaka, posebno u blizini njegovih rubova i na mjestima koja su teško dostupna.

Uvijena najlonska nit za trimer osigurava precizan rez

Dodatna upotreba noževa trimera za zahtjevne zadatke

Baterijski trimer za travu nije prikladan samo za košnju travnatih rubova, nego i za veće površine ili divlje raslinje. Po izboru, oštrice trimera mogu se koristiti za zahtjevne zadatke kao što je posebno bujno divlje raslinje ili korov.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Zahvaljujući raznolikim funkcijama, ljubitelji vrtova opremljeni su za svaku situaciju:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Izmjenjiva baterija

Zahvaljujući izmjenjivoj bateriji, ljubitelji vrta mogu odmah započeti i pouzdano raditi bez bezbrojnih produžnih kabela.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Precizan rez

Sa svojom podesivom niti i izbornim umetanjem noževa za podrezivanje, baterijski trimer za travu prikladan je i za visoku travu i za divlje raslinje. Nit također osigurava precizan rez, tako da se trava na rubovima terase ili kamene granice može brzo i jednostavno podrezati na željenu duljinu.

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Lagan i praktičan

Mala težina također ga čini posebno lakim za korištenje u svakodnevnom životu. To znači da se čak i veliki travnjaci mogu pripremiti za vrtnu sezonu u tren oka.

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Ergonomsko rezanje

Često se morate prilagoditi uvjetima područja na kojima ćete raditi. Čista područja nisu uvijek zajamčena. Za šišanje trave ispod niske vrtne klupe, glava trimera LTR 18-30 može se brzo i jednostavno namjestiti.

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Štitnik za biljke

Kako biste spriječili slučajno ozljeđivanje cvijeća i drveća, sklopivi štitnik za biljke LTR 18-30 i LTR 36-33 štiti biljke tijekom košnje. Vaše cvjetne gredice tako su optimalno zaštićene i možete bezbrižno raditi uz rub travnjaka.

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Protective cover Zaštitna navlaka

Prilikom košnje travnjaka, trava, mahovina i korov režu se velikom brzinom. Praktični zaštitni poklopac baterijskog trimera za travu štiti korisnika od letećih reznica.

Prednosti

Ovaj baterijski trimer za travu je apsolutni agregat snage zahvaljujući snažnoj izmjenjivoj bateriji. Bez napora podrezuje travu i tvrdokorno divlje raslinje - čak i na travnjacima do kojih je teško doći.

Nadalje, baterijski trimeri za travu nude sljedeće prednosti:

Radite čisto
Najlonska nit trimera uvijek osigurava čist rub travnjaka. Za razliku od drugih uređaja s metalnom oštricom, integrirana nit također vam omogućuje rad blizu rubova kamenja. Ovo ne samo da smanjuje rizik od iskrenja, nego također osigurava besprijekoran prijelaz s travnjaka na gredice ili terasu.

Imajte sve na oku
Trimer za travu dolazi s tehnologijom stvarnog vremena (Real Time Technology). LCD zaslon integriran u bateriju prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama i kapacitet baterije u stvarnom vremenu tijekom korištenja u vrtu. Dakle, ništa ne stoji na putu održavanju vrta.

Ergonomski rad
Dvostruki hvat i priloženi remen za nošenje na ramenu čine vrtlarenje s LTR 36-33 Battery Set baterijskim trimerom za travu posebno lakim i ergonomskim za leđa. Vrtne klupe na velikom travnjaku ne moraju se pomicati u stranu prilikom košnje travnjaka. Ljubitelji vrta mogu brzo i jednostavno podesiti kut glave trimera i tako pokositi travnjak čak i ispod niskih prepreka (LTR 18-30 Battery Set).

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery Set ergonomski pristaje u ruku korisnika i s promjerom reza od 25 cm bez napora može doći do svih uglova i uskih mjesta oko vrta kako bi precizno pokosio travnjake.

Napon: 18 V
Promjer reza: 25 cm
Brzina rezanja: 9,500 rpm
Debljina flaksa: 1.6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 300 m

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

LTR 18-30 Battery Set

Prikladna košnja travnjaka s LTR 18-30 Battery Set. Podesivi kut nagiba omogućava čak i košnju pod niskim preprekama.

Napon: 18 V
Promjer reza: 30 cm
Brzina rezanja: 7,800 rpm
Debljina flaksa: 1.6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 350 m

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Snažan, učinkovit i udoban – motor visokih performansi od 36 V koji napajaju dvije baterije od 18 V čini zabavu u podrezivanju travnjaka. Također vrlo učinkovit na dugoj travi.ž

Napon: 2 x 18 V = 36 V motor rating
Promjer reza: 30 cm
Brzina rezanja: 7400 rpm
Debljina flaksa: 1,6 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 600 m

* Maksimalna učinkovitost sa 2 x 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.



36 V Kärcher Battery Power

LTR 36-33 Battery Set

Sa snažnom baterijom od 36 V i maksimalnom učinkovitosti od 600 m travnjaka po punjenju baterije, LTR 36-33 Battery set kralj Kärcherovog asortimanima trimera. Također je i ergonomski odličan za upotrebu zahvaljujući remenu za rame i drugoj ručki.

Napon: 36 V
Promjer reza: 28–33 cm
Brzina rezanja: 7,000 rpm
Debljina flaksa: 2.0 mm
Učinkovitost po punjenju baterije*: 600 m

* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

Kärcher Battery Power battery platforms

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme.
UREĐAJI
36 V

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 36 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH