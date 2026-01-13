Baterijski trimer trave

Ovaj baterijski trimer za travu je apsolutni agregat snage zahvaljujući snažnoj izmjenjivoj bateriji. Bez napora podrezuje travu i tvrdokorno divlje raslinje - čak i na travnjacima do kojih je teško doći.

Nadalje, baterijski trimeri za travu nude sljedeće prednosti:

Radite čisto

Najlonska nit trimera uvijek osigurava čist rub travnjaka. Za razliku od drugih uređaja s metalnom oštricom, integrirana nit također vam omogućuje rad blizu rubova kamenja. Ovo ne samo da smanjuje rizik od iskrenja, nego također osigurava besprijekoran prijelaz s travnjaka na gredice ili terasu.

Imajte sve na oku

Trimer za travu dolazi s tehnologijom stvarnog vremena (Real Time Technology). LCD zaslon integriran u bateriju prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama i kapacitet baterije u stvarnom vremenu tijekom korištenja u vrtu. Dakle, ništa ne stoji na putu održavanju vrta.

Ergonomski rad

Dvostruki hvat i priloženi remen za nošenje na ramenu čine vrtlarenje s LTR 36-33 Battery Set baterijskim trimerom za travu posebno lakim i ergonomskim za leđa. Vrtne klupe na velikom travnjaku ne moraju se pomicati u stranu prilikom košnje travnjaka. Ljubitelji vrta mogu brzo i jednostavno podesiti kut glave trimera i tako pokositi travnjak čak i ispod niskih prepreka (LTR 18-30 Battery Set).