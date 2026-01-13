Baterijski odstranjivač korova

Istaknute karakteristike baterijskog uređaja za uklanjanje korova

Dobijte bitku protiv korova jednostavno, brzo i bez napora s Kärcher baterijskim čistačem korova. WRE 18-55 savršeno je prikladan za brzo uklanjanje korova, budući da izmjenjiva baterija uređaja od 18 V i inovativna rotirajuća glava četke bacaju mahovinu i korov na koljena. Govoreći o koljenima ... vaša su pošteđena zahvaljujući produžljivoj ručki. Živite u svijetu bez boli i korova.

Gdje god trava nađe svoj put, naići će na WRE 18-55. Iznimno je jednostavan za korištenje, jednostavno postavite bežični čistač korova preko korova i gotovi ste.