Baterijski odstranjivač korova
Korov je teško ukloniti, a još ga je teže držati podalje. Srećom, Kärcher je razvio uređaj za brzo i jednostavno uklanjanje korova. WRE 18-55 bežični čistač korova ima izmjenjivu litij-ionsku bateriju od 18 V, rotirajuću glavu četke i podesivu ručku, što ga čini savršenim za uklanjanje korova s površina kao što su kamen, pločice ili beton bez potrebe za klečanjem.
Značajke baterijskog odstranjivača korova
Inovativna četkasta glava za površinsko uklanjanje korova
Zahvaljujući posebno poravnatim najlonskim čekinjama i brzini do 2800 okretaja u minuti, površinski korov i mahovina mogu se bez napora ukloniti sa stepenica i kamenih površina.
Baterijski odstranjivač korova s okretnom glavom za čišćenje
Kut glave za čišćenje može se podesiti pritiskom na gumb kako bi se uklonio korov ispod prepreka kao što su klupe. To također omogućuje prilagodbu uređaja visini operatera.
Zamjena čekinja bez upotrebe alata
Čekinje se mogu zamijeniti u trenu bez ikakvog alata. Jednostavno odvrnite i uklonite pomoćnik za blizinu i umetnite novu traku s čekinjama. Brzo i bez napora.
Istaknute karakteristike baterijskog uređaja za uklanjanje korova
Dobijte bitku protiv korova jednostavno, brzo i bez napora s Kärcher baterijskim čistačem korova. WRE 18-55 savršeno je prikladan za brzo uklanjanje korova, budući da izmjenjiva baterija uređaja od 18 V i inovativna rotirajuća glava četke bacaju mahovinu i korov na koljena. Govoreći o koljenima ... vaša su pošteđena zahvaljujući produžljivoj ručki. Živite u svijetu bez boli i korova.
Gdje god trava nađe svoj put, naići će na WRE 18-55. Iznimno je jednostavan za korištenje, jednostavno postavite bežični čistač korova preko korova i gotovi ste.
Savjeti za upotrebu
Najbolji način za uklanjanje mahovine i korova s WRE 18-55.
Jednostavno i bez kemikalija
S WRE 18-55 mahovina se može ukloniti bez napora i bez kemikalija s kamenih površina kao što su terase i vrtne staze.
Precizno rezanje
Korov se može gurnuti uz kamene spojeve ili rubove stepenica i čisto odrezati.
Ergonomsko korištenje
Za razliku od mnogih trimera, WRE se ne mora držati u zraku, već se njime može upravljati udobno i pod pravim kutom dok se oslanja na pomoćnik za blizinu.
Radni položaj koji štedi napor
Pomoćnik za blizinu, hemisfera koja se rotira za 360°, omogućuje radni položaj koji štedi energiju i drži glavu četke pod optimalnim kutom.
Učinkovita upotreba četkaste glave
Četkasta glava je najučinkovitija kada se koristi s lijeve strane zbog unaprijed postavljene rotacije četke.
Primjeri površina i korova
Bez kemikalija i bez savijanja. WRE je jednostavan za korištenje i omogućuje bezbolno uklanjanje mahovine i korova s raznih tvrdih površina.
Rubnjaci
Stube
Nije prikladno za travu i prekomjerni rast korova.
Pukotine obrasle mahovinom
Površine obrasle mahovinom
Maslačci
Trputci
Kamen
Popločani kamen
18 V Kärcher baterijska snaga
WRE 18-55 Battery Set
Uz ergonomski bežični uređaj za uklanjanje korova WRE 18-55 Battery Set možete ukloniti ružnu mahovinu bez naprezanja leđa i koljena. Baterija i punjač već su uključeni u ovaj set, tako da možete odmah početi.
Napon baterije: 18 V
Brzina četke: 2300 - 2800 (o/min)
Promjer četke: 180 (mm)
Vrijeme rada po punjenju: cca. 15 (min)*
Težina bez pribora: 2,9 kg
Uređaj za punjenje: Kärcher brzi punjač Battery Power 18 V
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah
* Maksimalna izvedba s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V / 2,5 Ah.
Kärcher Battery Power baterijska platforma
Ovdje su svi uređaji u asortimanu baterija Kärcher Battery Power od 18 V
Baterijski uklanjač korova proizvod je u Kärcherovom asortimanu baterija od 18 V. Otkrijte veliki broj proizvoda i pogledajte koji su drugi uređaji kompatibilni s baterijom od 18 V.