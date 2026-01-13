Baterijski odstranjivač korova

Korov je teško ukloniti, a još ga je teže držati podalje. Srećom, Kärcher je razvio uređaj za brzo i jednostavno uklanjanje korova. WRE 18-55 bežični čistač korova ima izmjenjivu litij-ionsku bateriju od 18 V, rotirajuću glavu četke i podesivu ručku, što ga čini savršenim za uklanjanje korova s površina kao što su kamen, pločice ili beton bez potrebe za klečanjem.

Woman with battery weed remover in the garden
Značajke baterijskog odstranjivača korova

Inovativna četkasta glava za površinsko uklanjanje korova

Zahvaljujući posebno poravnatim najlonskim čekinjama i brzini do 2800 okretaja u minuti, površinski korov i mahovina mogu se bez napora ukloniti sa stepenica i kamenih površina.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Baterijski odstranjivač korova s okretnom glavom za čišćenje

Kut glave za čišćenje može se podesiti pritiskom na gumb kako bi se uklonio korov ispod prepreka kao što su klupe. To također omogućuje prilagodbu uređaja visini operatera.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Zamjena čekinja bez upotrebe alata

Čekinje se mogu zamijeniti u trenu bez ikakvog alata. Jednostavno odvrnite i uklonite pomoćnik za blizinu i umetnite novu traku s čekinjama. Brzo i bez napora.

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

Istaknute karakteristike baterijskog uređaja za uklanjanje korova

Dobijte bitku protiv korova jednostavno, brzo i bez napora s Kärcher baterijskim čistačem korova. WRE 18-55 savršeno je prikladan za brzo uklanjanje korova, budući da izmjenjiva baterija uređaja od 18 V i inovativna rotirajuća glava četke bacaju mahovinu i korov na koljena. Govoreći o koljenima ... vaša su pošteđena zahvaljujući produžljivoj ručki. Živite u svijetu bez boli i korova.

Gdje god trava nađe svoj put, naići će na WRE 18-55. Iznimno je jednostavan za korištenje, jednostavno postavite bežični čistač korova preko korova i gotovi ste.

Savjeti za upotrebu

Najbolji način za uklanjanje mahovine i korova s WRE 18-55.

Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

Jednostavno i bez kemikalija

S WRE 18-55 mahovina se može ukloniti bez napora i bez kemikalija s kamenih površina kao što su terase i vrtne staze.

Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

Precizno rezanje

Korov se može gurnuti uz kamene spojeve ili rubove stepenica i čisto odrezati.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Ergonomsko korištenje

Za razliku od mnogih trimera, WRE se ne mora držati u zraku, već se njime može upravljati udobno i pod pravim kutom dok se oslanja na pomoćnik za blizinu.

Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

Radni položaj koji štedi napor

Pomoćnik za blizinu, hemisfera koja se rotira za 360°, omogućuje radni položaj koji štedi energiju i drži glavu četke pod optimalnim kutom.

Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

Učinkovita upotreba četkaste glave

Četkasta glava je najučinkovitija kada se koristi s lijeve strane zbog unaprijed postavljene rotacije četke.

Primjeri površina i korova

Bez kemikalija i bez savijanja. WRE je jednostavan za korištenje i omogućuje bezbolno uklanjanje mahovine i korova s raznih tvrdih površina.

Kerbs

Rubnjaci

Stairs

Stube

Grasses between paving stones

Nije prikladno za travu i prekomjerni rast korova.

Moss between paving stones

Pukotine obrasle mahovinom

Mossy surfaces

Površine obrasle mahovinom

Dandelion growth

Maslačci

Plantain family

Trputci

Cobblestones

Kamen

Paving stones

Popločani kamen

18 V Kärcher baterijska snaga

WRE 18-55 Battery Set

Uz ergonomski bežični uređaj za uklanjanje korova WRE 18-55 Battery Set možete ukloniti ružnu mahovinu bez naprezanja leđa i koljena. Baterija i punjač već su uključeni u ovaj set, tako da možete odmah početi.

Napon baterije: 18 V
Brzina četke: 2300 - 2800 (o/min)
Promjer četke: 180 (mm)
Vrijeme rada po punjenju: cca. 15 (min)*
Težina bez pribora: 2,9 kg
Uređaj za punjenje: Kärcher brzi punjač Battery Power 18 V
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah

* Maksimalna izvedba s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V / 2,5 Ah.

Kärcher Battery Power baterijska platforma

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Ovdje su svi uređaji u asortimanu baterija Kärcher Battery Power od 18 V

Baterijski uklanjač korova proizvod je u Kärcherovom asortimanu baterija od 18 V. Otkrijte veliki broj proizvoda i pogledajte koji su drugi uređaji kompatibilni s baterijom od 18 V.

