Baterijski puhači i usisavači lišća
Lišće. Iako ga je lijepo gledati u jesen, netko ga mora ukloniti- s kolnika i prilaza iz sigurnosnih razloga, te s travnjaka kako bi se spriječila šteta. Metle i grablje koje pokreće ništa osim snage naših mišića brzo dosegnu svoje granice. Ali to nije slučaj za snažne Kärcher baterijske puhače lišća! Uvijek su tu kada Vam zatrebaju, bez obzira na to gdje se nalaze, udobno stoje u ruci i brzo i temeljito uklanjaju lišće.
Značajke Kärcher bežičnog puhača i usisavača lišća
Odvojivi dijelovi
Zahvaljujući odvojivim dijelovima bežičnog puhača i usisivača lišća, težina uređaja može se smanjiti ako je potrebno. Usisna cijev i cijev za puhanje, kao i valjci za vođenje mogu se pojedinačno odvojiti. Osim toga, dvije ručke osiguravaju da je težina jedinice raspoređena što je moguće ravnomjernije tijekom rada.
Snažno i detaljno uklanjanje lišća
Kada snaga mišića ili druga pomagala dosegnu svoje granice, naši bežični puhači lišća impresioniraju brzinom zraka do 240 km/h i maksimalnom udobnošću korisnika, brzo i temeljito osiguravajući površine bez lišća. Turbo Boost, koji nakratko povećava snagu uređaja, dodatno štedi vrijeme.
Bezstupanjsko podešavanje
Poluga se može koristiti za neprekidno prebacivanje između puhanja, usisavanja ili čak kombinacije obje funkcije samo jednim pokretom zgloba.
Baterijski puhač i usisavač lišća također ima sljedeće funkcije:
Dvostruki hvat
Osigurava idealnu distribuciju težine i jednostavno rukovanje.
Uklonjivi vodeći valjci
Čine rad jednostavnijim i učinkovitijim.
Volumen vreće od 45 litara
Jamči neprekidan rad tijekom dužih razdoblja.
Motor bez četkica
Za dulje vrijeme rada i poboljšani vijek trajanja uređaja.
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno i točkasto čišćenje. Lišće se, na primjer, može puhati na određenu hrpu.
Promjenjiva regulacija brzine
Omogućuje kontinuirano prilagođavanje brzine ovisno o primjeni.
Prednosti bežičnog puhača i usisavača lišća
Značajke puhača lišća
Maksimalna sloboda kretanja
Baterijski puhač lišća omogućuje najbolju moguću slobodu kretanja bez dosadnog kabela za napajanje. Također nudi savršenu ravnotežu tako da se duži i složeniji poslovi mogu obaviti bez napora.
Odvojiva ravna mlaznica
Nije svaka površina koju treba očistiti izložena istim vremenskim uvjetima. Posebno kiša i vlaga mogu otežati uklanjanje lišća. Zahvaljujući odvojivoj ravnoj mlaznici s integriranim rubom za struganje, bežični puhač lišća također oslobađa željene površine od mokrog lišća i izgažene prljavštine.
Ergonomska ručka
Zahvaljujući prikladno postavljenoj regulaciji brzine, uređaj je posebno jednostavan za rukovanje. Uz to, ergonomska ručka osigurava da bežični puhač lišća udobno leži u ruci.
Bežični puhač lišća također ima sljedeće funkcije:
Odvojivi elementi
Odvojiva dvodijelna cijev za optimalnu prilagodbu situaciji i pohranu koja štedi prostor kada se ne koristi.
Moderni zaslon
Real Time Technology s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.
Prednosti bežičnog puhača lišća
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
Napon: 18 V
Brzina zraka: Max. 210 km/h
Propusnost zraka: Max. 220 m³/h
Učinkovitost po punjenju baterije*: Max. 400 m²
Težina: 2.0 kg
Cijev za puhanje: Dvodijelna
Ravna mlaznica uključujući rub za struganje: Da
Kontrola snage: Jednostupanjska
Punjač baterije: Kärcher Battery Power 18 V standardni punjač
Uključena baterija: 18 V/2.5 Ah
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
BLV 18-200 Battery
Funkcija 3-u-1: usisavanje, puhanje i malčiranje sa samo jednim uređajem– minimalan napor za savršene rezultate. Motor uređaja bez četkica produljuje vijek trajanja i povećava performanse.
Brzina zraka u načinu puhanja: Max. 200 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu puhanja*: Max. 425 m²
Brzina zraka u načinu usisavanja: Max. 130 km/h
Performanse po punjenju baterije u načinu usisavanja*: Max. 45 litara
težina bez pribora: 3.5 kg
Baterija i punjač: Nisu uključeni
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Bez obzira gdje se lišće gomila u jesen, baterijski puhač lišća LBL 4 Battery uklanja ga snažno i učinkovito. Kada snaga mišića ili drugi alati dosegnu svoje granice, impresionira zahvaljujući dvostupanjskoj kontroli snage i maksimalnoj udobnosti korisnika
Napon: 36 V
Brzina zraka: Max. 250 km/h
Propusnost zraka: Max. 330 m³/h
Učinkovitost po punjenju baterije*: Max. 550 m²
Težina: 2.2 kg
Cijev za puhanje: Dvodijelna
Ravna mlaznica uključujući rub za struganje: Da
Kontrola snage: Dvostupanjska
Punjač baterije: Kärcher Battery Power 36 V brzi punjač
Uključena baterija: 36 V/2.5 Ah
* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
BLV 36-240 Battery
Lišće, ostatci trave, ostatci živice i zeleni otpad nemaju šanse protiv baterijskog puhača i usisavača za lišće BLV 36-240 Battery sa njegovim iznimno učinkovitim motorom bez četki. Praktična funkcija 3-u-1 ne samo da otpuhuje svo lišće i ostatke zajedno, nego ih odmah usisa i usitni.
Brzina zraka u načinu puhanja: Max. 240 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu puhanja*: Max. 550 m²
Brzina zraka u načinu usisavanja: Max. 130 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu usisavanja*: Max. 75 litres
Težina bez pribora: 4.2 kg
Baterija i punjač: Nisu uključeni
* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.