LBL 2 Battery Set

Lišće. Iako ga je lijepo gledati u jesen, netko ga mora ukloniti- s kolnika i prilaza iz sigurnosnih razloga, te s travnjaka kako bi se spriječila šteta. Metle i grablje koje pokreće ništa osim snage naših mišića brzo dosegnu svoje granice. Ali to nije slučaj za snažne Kärcher baterijske puhače lišća! Uvijek su tu kada Vam zatrebaju, bez obzira na to gdje se nalaze, udobno stoje u ruci i brzo i temeljito uklanjaju lišće.

Napon: 18 V

Brzina zraka: Max. 210 km/h

Propusnost zraka: Max. 220 m³/h

Učinkovitost po punjenju baterije*: Max. 400 m²

Težina: 2.0 kg

Cijev za puhanje: Dvodijelna

Ravna mlaznica uključujući rub za struganje: Da

Kontrola snage: Jednostupanjska

Punjač baterije: Kärcher Battery Power 18 V standardni punjač

Uključena baterija: 18 V/2.5 Ah

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.