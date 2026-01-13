Baterijski puhači i usisavači lišća

Lišće. Iako ga je lijepo gledati u jesen, netko ga mora ukloniti- s kolnika i prilaza iz sigurnosnih razloga, te s travnjaka kako bi se spriječila šteta. Metle i grablje koje pokreće ništa osim snage naših mišića brzo dosegnu svoje granice. Ali to nije slučaj za snažne Kärcher baterijske puhače lišća! Uvijek su tu kada Vam zatrebaju, bez obzira na to gdje se nalaze, udobno stoje u ruci i brzo i temeljito uklanjaju lišće.

Two surprised statues marvel at removed foliage on a staircase
0 proizvoda

Značajke Kärcher bežičnog puhača i usisavača lišća

Odvojivi dijelovi

Zahvaljujući odvojivim dijelovima bežičnog puhača i usisivača lišća, težina uređaja može se smanjiti ako je potrebno. Usisna cijev i cijev za puhanje, kao i valjci za vođenje mogu se pojedinačno odvojiti. Osim toga, dvije ručke osiguravaju da je težina jedinice raspoređena što je moguće ravnomjernije tijekom rada.

Battery blower vac - separate parts

Snažno i detaljno uklanjanje lišća

Kada snaga mišića ili druga pomagala dosegnu svoje granice, naši bežični puhači lišća impresioniraju brzinom zraka do 240 km/h i maksimalnom udobnošću korisnika, brzo i temeljito osiguravajući površine bez lišća. Turbo Boost, koji nakratko povećava snagu uređaja, dodatno štedi vrijeme.

Turbo Boost

Bezstupanjsko podešavanje

Poluga se može koristiti za neprekidno prebacivanje između puhanja, usisavanja ili čak kombinacije obje funkcije samo jednim pokretom zgloba.

Battery Blower Vac Blow and Vac function

Baterijski puhač i usisavač lišća također ima sljedeće funkcije:

Man using the second carrying handle on the Battery Blower vac

Dvostruki hvat

Osigurava idealnu distribuciju težine i jednostavno rukovanje.

Guiding roller for the Battery Blower Vac

Uklonjivi vodeći valjci

Čine rad jednostavnijim i učinkovitijim.

Large capacity Battery Blower vac

Volumen vreće od 45 litara

Jamči neprekidan rad tijekom dužih razdoblja.

Brushless motor Battery Blower Vac

Motor bez četkica

Za dulje vrijeme rada i poboljšani vijek trajanja uređaja.

detachable flat nozzle Battery Blower Vac

Odvojiva ravna mlaznica

Za precizno i točkasto čišćenje. Lišće se, na primjer, može puhati na određenu hrpu.

Battery Blower Vac speed control

Promjenjiva regulacija brzine

Omogućuje kontinuirano prilagođavanje brzine ovisno o primjeni.

Prednosti bežičnog puhača i usisavača lišća

Tim za čišćenje u jednom uređaju

Baterijski puhač i usisivač BLV 36-240 Battery usisava i usitnjava zeleni otpad u trenu. Pri brzini do 240 km/h također odmah uklanja mokro lišće, travu i rezove živice, a nakon što su izrezani na male komade, ubacuje ih u integriranu vreću za lišće s iznimno velikim kapacitetom.

icon_arrow

Značajke puhača lišća

Maksimalna sloboda kretanja

Baterijski puhač lišća omogućuje najbolju moguću slobodu kretanja bez dosadnog kabela za napajanje. Također nudi savršenu ravnotežu tako da se duži i složeniji poslovi mogu obaviti bez napora.

LBL

Odvojiva ravna mlaznica

Nije svaka površina koju treba očistiti izložena istim vremenskim uvjetima. Posebno kiša i vlaga mogu otežati uklanjanje lišća. Zahvaljujući odvojivoj ravnoj mlaznici s integriranim rubom za struganje, bežični puhač lišća također oslobađa željene površine od mokrog lišća i izgažene prljavštine.

LBL

Ergonomska ručka

Zahvaljujući prikladno postavljenoj regulaciji brzine, uređaj je posebno jednostavan za rukovanje. Uz to, ergonomska ručka osigurava da bežični puhač lišća udobno leži u ruci.

LBL Handle

Bežični puhač lišća također ima sljedeće funkcije:

A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

Odvojivi elementi

Odvojiva dvodijelna cijev za optimalnu prilagodbu situaciji i pohranu koja štedi prostor kada se ne koristi.

A hand on the battery with LCD display

Moderni zaslon

Real Time Technology s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet baterije.

Prednosti bežičnog puhača lišća

Radite s puno snage i bez prekida

Bilo na pješačkim stazama i prilazima ili na travnjaku: gdje god se lišće gomila u jesen, snažni baterijski puhači lišća iz Kärchera čiste ga snažno i temeljito.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

 

Napon: 18 V
Brzina zraka: Max. 210 km/h
Propusnost zraka: Max. 220 m³/h
Učinkovitost po punjenju baterije*: Max. 400 m²
Težina: 2.0 kg
Cijev za puhanje: Dvodijelna
Ravna mlaznica uključujući rub za struganje: Da
Kontrola snage: Jednostupanjska
Punjač baterije: Kärcher Battery Power 18 V standardni punjač
Uključena baterija: 18 V/2.5 Ah

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

BLV 18-200 Battery

 

Funkcija 3-u-1: usisavanje, puhanje i malčiranje sa samo jednim uređajem– minimalan napor za savršene rezultate. Motor uređaja bez četkica produljuje vijek trajanja i povećava performanse.

Brzina zraka u načinu puhanja: Max. 200 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu puhanja*: Max. 425 m²
Brzina zraka u načinu usisavanja: Max. 130 km/h
Performanse po punjenju baterije u načinu usisavanja*: Max. 45 litara
težina bez pribora: 3.5 kg
Baterija i punjač: Nisu uključeni

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

 

Bez obzira gdje se lišće gomila u jesen, baterijski puhač lišća LBL 4 Battery uklanja ga snažno i učinkovito. Kada snaga mišića ili drugi alati dosegnu svoje granice, impresionira zahvaljujući dvostupanjskoj kontroli snage i maksimalnoj udobnosti korisnika

Napon: 36 V
Brzina zraka: Max. 250 km/h
Propusnost zraka: Max. 330 m³/h
Učinkovitost po punjenju baterije*: Max. 550 m²
Težina: 2.2 kg
Cijev za puhanje: Dvodijelna
Ravna mlaznica uključujući rub za struganje: Da
Kontrola snage: Dvostupanjska
Punjač baterije: Kärcher Battery Power 36 V brzi punjač
Uključena baterija: 36 V/2.5 Ah

* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

BLV 36-240 Battery

 

Lišće, ostatci trave, ostatci živice i zeleni otpad nemaju šanse protiv baterijskog puhača i usisavača za lišće BLV 36-240 Battery sa njegovim iznimno učinkovitim motorom bez četki. Praktična funkcija 3-u-1 ne samo da otpuhuje svo lišće i ostatke zajedno, nego ih odmah usisa i usitni.

Brzina zraka u načinu puhanja: Max. 240 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu puhanja*: Max. 550 m²
Brzina zraka u načinu usisavanja: Max. 130 km/h
Učinkovitost po punjenju baterije u načinu usisavanja*: Max. 75 litres
Težina bez pribora: 4.2 kg
Baterija i punjač: Nisu uključeni

* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

