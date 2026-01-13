Za baterijsku pilu CNS 36-35 čak ni debla stabala nisu problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sustav zatezanja lanaca bez alata i automatsko podmazivanje lanca čine rukovanje izuzetno jednostavnim- profesionalcima ili početnicima. Zahvaljujući kočnici motorne pile i sustavu s 2 sklopke sigurnost tijekom uporabe uvijek je zajamčena.

