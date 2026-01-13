Baterijske pile

Održavanje stabala, rezanje krošnji, piljenje drva za ogrjev, sječa stabala: Kärcher pile impresioniraju u svim disciplinama svojom korisnošću i prvoklasnom lančanom brzinom.

Application battery chain saw

Značajke pile

Natezanje lanca bez napora pomoću okretnog gumba.

Battery Chain saw settings

Automatsko podmazivanje lanca za male troškove održavanja.

Automatic chain lubrication

Motor bez četkica za produženi vijek trajanja.

Battery chain saw brushless motor
Claw Stop battery chain saw
Sigurnosna kočnica za precizne rezove.
Maximum Security Battery Chain Saw
Maksimalna sigurnost u slučaju odstupanja uzrokovanog trenutnim zaustavljanjem lanca.
Oil level
Razina ulja može se provjeriti u bilo kojem trenutku kroz prozirni prozor.

Prednosti pile

Za baterijsku pilu CNS 36-35 čak ni debla stabala nisu problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sustav zatezanja lanaca bez alata i automatsko podmazivanje lanca čine rukovanje izuzetno jednostavnim- profesionalcima ili početnicima. Zahvaljujući kočnici motorne pile i sustavu s 2 sklopke sigurnost tijekom uporabe uvijek je zajamčena.
 

icon_arrow

Značajke teleskopske pile

Jednostavno podešavanje napetosti lanca sa šesterokutnim ključem.

Easy setting Battery pole Saw

Slabo trošenje i niski zahtjevi održavanjem zahvaljujući automatskom podmazivanju lanaca.

Automatic lubrication pole saw

Pomoću jednostavnog umetka od staklastih vlakana bez problema se mogu rezati grane do visine od 4 metra.

Battery pole saw
Easy storing battery pole saw
Drška se može rastaviti u 3 dijela i vrlo lako pospremiti.
optimised weight distribution Battery Pole Saw
Optimizirana distribucija težine za rad bez umaranja zahvaljujući praktičnom pojasu za rame.
30°
Optimizirana oštrica pod kutom od 30° za lagani rad sa tla.

Prednosti teleskopske pile

Tamo gdje ostale pile imaju strah od visine Kärcher baterijska pila ima adut. Može se jednostavno i sigurno koristiti za grane do 4 metra visine koje je teško rezati.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30 Battery

Jednostavna za rukovanje, svestrana u upotrebi i savršena za održavanje stabala: lagana baterijska pila CNS 18-30 sa sustavom zatezanja lanca bez alata.

Napon: 18 V
Dužina: 30 cm
Brzina lanca: 10 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 200 ml
Rad po punjenju baterije*: 70 rezova (promjera 10 cm)
zatezanje bez alata: Da
Automatsko podmazivanje lanca: da
Motor bez četki: Da

* Maksimalna učinkovitost sa18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

PSW 18-20 Battery

PSW 18-20 Battery
Pomoću baterijske teleskopske pile PSW 18-20 može se doći do svih grana do visine 4 metra. Za sigurno i praktično održavanje stabala.

Napon: 18 V
Dužina: 20 cm
Brzina lanca: 5.5 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 50 ml
Rad po punjenju baterije*: 80 rezova (promjera 5 cm)
Zatezanje lanca bez alata: Ne
Automatsko podmazivanje lanca: Da
Motor bez četki: Ne

* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35 Battery

Velika brzina lanca i dužina: baterijska pila CNS 36-35 Baterija je idealna za zahtjevno održavanje stabala.

Napon: 36 V
Dužina: 35 cm
Brzina lanca: 21 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 190 ml
Rad po punjenju baterije*: 200 rezova (promjera 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata: Da
Automatsko podmazivanje lanca: Da
Motor bez četki: Da

* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.

Uređaji

0 proizvoda

Kärcher Battery Power baterijske platforme

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
36 V

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 36 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH