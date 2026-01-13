Baterijske pile
Održavanje stabala, rezanje krošnji, piljenje drva za ogrjev, sječa stabala: Kärcher pile impresioniraju u svim disciplinama svojom korisnošću i prvoklasnom lančanom brzinom.
Značajke pile
Natezanje lanca bez napora pomoću okretnog gumba.
Automatsko podmazivanje lanca za male troškove održavanja.
Motor bez četkica za produženi vijek trajanja.
Prednosti pile
Za baterijsku pilu CNS 36-35 čak ni debla stabala nisu problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sustav zatezanja lanaca bez alata i automatsko podmazivanje lanca čine rukovanje izuzetno jednostavnim- profesionalcima ili početnicima. Zahvaljujući kočnici motorne pile i sustavu s 2 sklopke sigurnost tijekom uporabe uvijek je zajamčena.
Značajke teleskopske pile
Jednostavno podešavanje napetosti lanca sa šesterokutnim ključem.
Slabo trošenje i niski zahtjevi održavanjem zahvaljujući automatskom podmazivanju lanaca.
Pomoću jednostavnog umetka od staklastih vlakana bez problema se mogu rezati grane do visine od 4 metra.
Prednosti teleskopske pile
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Jednostavna za rukovanje, svestrana u upotrebi i savršena za održavanje stabala: lagana baterijska pila CNS 18-30 sa sustavom zatezanja lanca bez alata.
Napon: 18 V
Dužina: 30 cm
Brzina lanca: 10 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 200 ml
Rad po punjenju baterije*: 70 rezova (promjera 10 cm)
zatezanje bez alata: Da
Automatsko podmazivanje lanca: da
Motor bez četki: Da
* Maksimalna učinkovitost sa18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
PSW 18-20 Battery
PSW 18-20 Battery
Pomoću baterijske teleskopske pile PSW 18-20 može se doći do svih grana do visine 4 metra. Za sigurno i praktično održavanje stabala.
Napon: 18 V
Dužina: 20 cm
Brzina lanca: 5.5 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 50 ml
Rad po punjenju baterije*: 80 rezova (promjera 5 cm)
Zatezanje lanca bez alata: Ne
Automatsko podmazivanje lanca: Da
Motor bez četki: Ne
* Maksimalna učinkovitost sa 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.
36 V Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Velika brzina lanca i dužina: baterijska pila CNS 36-35 Baterija je idealna za zahtjevno održavanje stabala.
Napon: 36 V
Dužina: 35 cm
Brzina lanca: 21 m/s
Kapacitet spremnika ulja: 190 ml
Rad po punjenju baterije*: 200 rezova (promjera 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata: Da
Automatsko podmazivanje lanca: Da
Motor bez četki: Da
* Maksimalna učinkovitost sa 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power zamjenjivom baterijom.