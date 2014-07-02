Suhi usisavač

Održiv, ergonomski i ultra tih: nova T-serija sastoji se od 45 posto recikliranog materijala* i nudi izvanrednu usisnu snagu, ergonomski rad i izuzetno nisku razinu buke. Usisavači za suho usisavanje T 7/1 Adv Classic i T 11/1 Classic Adv Re!Plast nude izvanrednu usisnu snagu na tepisima i tvrdim površinama uz tihi rad. Sa 60 posto recikliranog materijala, T 11/1 Classic Adv Re!Plast je posebno održiv. Oba uređaja su izdržljiva, robusna i nude dobru vrijednost za novac. Oba modela imaju priključne kabele za jednostavnu zamjenu. * Svi plastični dijelovi, osim pribora.