Baterijski suhi usisavači sa visokom produktivnošću koji štede vrijeme

Bežična izvedba – bez kompromisa

Kärcher akumulatorski usisavači imaju sve: snagu i kvalitetu čišćenja. U tom pogledu, naši akumulatorski usisavači lako prate korak s usporedivim suhim usisavačima na struju – uz dodatnu prednost potpune slobode kretanja. Nema kabela za napajanje koji samo smeta – i nema više uključivanja/isključivanja! To štedi vrijeme i povećava produktivnost.

Suhi akumulatorski usisavači T 10/1 Bp i T 15/1 Bp rade 31 minutu s jednim punjenjem, a čak 66 minuta u eco!efficiency načinu rada. Ruksak usisavač BVL 5/1 Bp je nenadmašan svugdje gdje je prostor skučen, primjerice u kinima, autobusima, vlakovima i avionima.

Ultra-lagani, akumulatorski BVL 3/1 Bp savršeno je rješenje za točkasto čišćenje i čišćenje stubišta. Idealan je i za privatna kućanstva, obrtnike i domare. Bežični i okretni ciklonski usisavači LVS 1/1 Bp i LVS 1/2 Bp idealni su za točkasto čišćenje u profesionalnim područjima kao što su hoteli i tvrtke za čišćenje zgrada.