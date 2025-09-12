Baterijski suhi usisavači sa visokom produktivnošću koji štede vrijeme
Uređaji koji rade na struju zaustavljaju se na kraju kabela. Naši suhi usisavači na baterije mogu ići bilo gdje.
Bez motanja i odmotavanja. Bez povlačenja. Bez traženja i stalnog mijenjanja utičnica.
Bez kabela, ali do 24 posto uštede vremena uz povećanu produktivnost.
Bežična izvedba – bez kompromisa
Kärcher akumulatorski usisavači imaju sve: snagu i kvalitetu čišćenja. U tom pogledu, naši akumulatorski usisavači lako prate korak s usporedivim suhim usisavačima na struju – uz dodatnu prednost potpune slobode kretanja. Nema kabela za napajanje koji samo smeta – i nema više uključivanja/isključivanja! To štedi vrijeme i povećava produktivnost.
Suhi akumulatorski usisavači T 10/1 Bp i T 15/1 Bp rade 31 minutu s jednim punjenjem, a čak 66 minuta u eco!efficiency načinu rada. Ruksak usisavač BVL 5/1 Bp je nenadmašan svugdje gdje je prostor skučen, primjerice u kinima, autobusima, vlakovima i avionima.
Ultra-lagani, akumulatorski BVL 3/1 Bp savršeno je rješenje za točkasto čišćenje i čišćenje stubišta. Idealan je i za privatna kućanstva, obrtnike i domare. Bežični i okretni ciklonski usisavači LVS 1/1 Bp i LVS 1/2 Bp idealni su za točkasto čišćenje u profesionalnim područjima kao što su hoteli i tvrtke za čišćenje zgrada.
Potpuno napunjen - ključ je za opušten rad
Neizostavno će vas impresionirati nesmetan bežični rad, vrhunska prenosivost i fleksibilnost, povećana produktivnost uz manje napora, kao i ušteda vremena do 24 posto.
Puna snaga ne zahtijeva kabel
Naš BVL 5/1 Bp nudi najbolje performanse čišćenja na tržištu zahvaljujući svojoj inovativnoj 36 V bateriji. Zapravo, postiže jednako impresivne rezultate kao i usporedivi suhi usisavači na struju. Jedino čega se odričete je kabel. A zauzvrat dobivate mnogo više!
Jednostavan za korištenje
LVS 1/1 Bp i LVS 1/2 Bp jednostavni su za rukovanje, a usisna snaga može se regulirati na 3 različite razine. Ovi akumulatorski suhi usisavači mogu se u tren oka pretvoriti iz podnog usisavača za sve vrste podova u ručni usisavač za tapecirani namještaj i različite površine. Spremnik za otpad prazni se brzo i jednostavno, bez izravnog kontakta s prljavštinom.
Uštedite energiju i vrijeme
Uz akumulatorske strojeve štednja energije dvostruko je korisna – za okoliš i za dulji vijek trajanja. U načinu rada eco!efficiency, BVL 3/1 Bp troši znatno manje energije, što posljedično znači znatno dulje vrijeme rada.
Nema uključivanja/isključivanja
Nema više traženja utičnica i napornog uključivanja i isključivanja. Bez kabela, a uz to ostvarujete do 24 posto uštede vremena i povećanu produktivnost.
Znanje umjesto nagađanja
Zahvaljujući Kärcher Real Time tehnologiji, uvijek možete vidjeti koliko će baterija trajati, u minutu točno. U svakom trenutku. U stvarnom vremenu. Tehnologija uzima u obzir i trenutnu potrošnju energije. A naši punjači baterija također vam pokazuju preostalo vrijeme punjenja, u minutu točno.
Učinkovito i ekološki
Uz eco!efficiency način rada, vaš Kärcher uređaj postaje još energetski učinkovitiji i tiši – pritiskom na gumb. Na taj način, ova učinkovita značajka pomaže bateriji da dulje traje, pa čak i omogućuje usisavanje u prostorima osjetljivim na buku, poput hotela.
Baterijski ruksak usisavač BVL 3/1 Bp
Ergonomsko čišćenje – transport bez napora: iznimno lagani, snažni akumulatorski ruksak usisavač BVL 3/1 Bp idealno je rješenje za čišćenje u skučenim prostorima. Zahvaljujući inovativnom EPP materijalu, prvi je usisavač svoje vrste s težinom nošenja na leđima od samo 4,5 kilograma, a istovremeno je iznimno robustan i izdržljiv. Također nudi impresivan omjer cijene i performansi.
Bilo za privatna kućanstva, obrtnike ili domare, snažni BVL 3/1 Bp s volumenom spremnika od 3 litre zaista se ističe kada je riječ o čišćenju u skučenim prostorima. To olakšava točkasto čišćenje i čišćenje stubišta. Snažna Kärcher Battery Power baterija osigurava dugo vrijeme rada, dok ergonomski okvir za nošenje smanjuje opterećenje tijekom rada. Sve važne funkcije i dodatne značajke mogu se kontrolirati putem upravljačke ploče na pojasu oko struka, što je iznimno jednostavno i korisniku prilagođeno. Izuzetno učinkovit HEPA 14 filtar dostupan je i kao dodatna oprema.
Iznimno lagan
Težina nošenja na leđima od samo 4,5 kilograma zahvaljujući inovativnom EPP materijalu čini usisavač posebno ergonomičnim za korištenje i jednostavnim za transport.
Inovativan
EPP materijal (ekspandirani polipropilen) impresionira iznimno malom težinom, robusnom čvrstoćom i izdržljivošću. Također je ekološki prihvatljiv jer se 100 % može reciklirati.
Ergonomičan
deuter® okvir za nošenje osigurava maksimalnu udobnost korisnika, čak i tijekom duljih operacija čišćenja. Upravljačka ploča na pojasu oko struka iznimno je praktična značajka dizajna koja se može koristiti za kontrolu i nadzor svih funkcija. Osim toga, usisno se crijevo može spojiti za dešnjake ili ljevake, prema potrebi.
Baterijski ruksak za suho usisavanje BVL 5/1 Bp
Uređaji s mrežnim napajanjem zaustavljaju se kada dosegnu kraj kabela. Naši akumulatorski usisavači mogu ići bilo gdje. Nema odmotavanja ili namotavanja kabela. Nema povlačenja. Nema zaplitanja. Nema traženja i stalnog mijenjanja utičnica.
Naš BVL 5/1 Bp je akumulatorski ruksak suhi usisavač koji vam omogućuje rad s maksimalnom slobodom kretanja i fleksibilnošću bez kabela. Zahvaljujući visokoj usisnoj snazi, koja je usporediva s uređajima na struju, BVL 5/1 Bp pruža najbolje performanse čišćenja na tržištu. Njegov patentirani ergonomski ruksak okvir čini ga iznimno udobnim za nošenje i ultra-jednostavnim za rukovanje, jer sve funkcije kontrolirate izravno putem upravljačke ploče na pojasu oko kukova. Rad s BVL 5/1 Bp štedi vam stres, naprezanje i do 24 posto vremena. Uštedjet ćete i na troškovima servisa jer bežični uređaji nikada nemaju neispravne kabele.
Baterijski usisavači T 10/1 Bp i T 15/1 Bp
Robusni, snažni i ergonomski dizajnirani: T-serija s akumulatorskim suhim usisavačima T 10/1 Bp i T 15/1 Bp održivo je proizvedena od 45 posto recikliranog materijala* i usporediva je sa suhim usisavačima na mrežno napajanje.
Hotelska i ugostiteljska industrija, kao i trgovci i tvrtke za održavanje objekata, imaju velike koristi od izvanredne usisne snage i niske radne buke od samo 57 dB(A) naših akumulatorskih suhih usisavača. Usisavači su održivo proizvedeni od 45 posto recikliranog materijala* i impresioniraju izvrsnom kvalitetom čišćenja, robusnošću i prvoklasnim omjerom cijene i performansi. Zahvaljujući snažnim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama, suhi usisavači postižu izvrsne rezultate čišćenja.
Kompaktni su, otporni na prevrtanje i okretni, s kapacitetom od 10 ili 15 litara. Preklopna ručka za nošenje omogućuje ergonomski transport blizu tijela. Zahvaljujući integriranom pretincu za pribor, priložena mlaznica za uske prostore uvijek je nadohvat ruke na usisavaču. Visokoučinkoviti HEPA 14 filtar može se kupiti kao opcija, ovisno o kupljenoj varijanti. Prilikom naručivanja imajte na umu da se baterija i kompatibilni brzi punjač moraju naručiti zasebno za ovu verziju uređaja.
*Svi plastični dijelovi, osim pribora.
Baterijski suhi usisavači LVS 1/1 Bp iLVS 1/2 Bp
Robusni baterijski suhi usisavači LVS 1/1 Bp (18 V) i LVS 1/2 Bp (36 V) nude izvrsnu usisnu snagu zahvaljujući Kärcher ciklonskoj tehnologiji filtra. LVS 1/2 Bp ima aktivnu podnu mlaznicu za dubinsko čišćenje. Bežični i okretni ciklonski usisavači predodređeni su za točkasto čišćenje u profesionalnim područjima kao što su hotelska industrija i čišćenje zgrada. Integrirani, visokoučinkoviti HEPA 13 filtar osigurava najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Oba stroja su jednostavna za rukovanje, a usisna snaga se može regulirati na 3 različite razine. U tren oka, strojevi se mogu pretvoriti iz podnih usisavača za sve vrste podova u ručne usisavače. Praktični spremnik za otpad ne zahtijeva vrećice za filtar, čime se štede troškovi i doprinosi održivosti.
Baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp
Pažljivo smo analizirali koji je stroj za čišćenje najprikladniji za obrtnike i pružatelje usluga koji trebaju čistiti zgrade i vozila, a rezultat je bio: praktičan, snažan i dugotrajan akumulatorski ručni usisavač. Tu se Kärcher HV 1/1 Bp ističe jer je kompaktan i lagan. Također dolazi s dodacima specifičnim za primjenu kako bi se postigli najbolji mogući rezultati za sve uobičajene zadatke čišćenja – bilo da se radi o čišćenju ureda, radionice ili vozila u auto kući, ili čak čišćenju nakon montažnih radova.
HV 1/1 Bp pruža najbolje performanse čišćenja u svojoj klasi. Jednostavno rukovanje, štedljivi eco!efficiency način rada i prikaz napunjenosti baterije povećavaju produktivnost za sve primjene čišćenja. S akumulatorskim HV 1/1 Bp, čišćenje je brže! To je zato što vas pošteđuje dugotrajnih zadataka kao što su odmotavanje i namotavanje kabela, povlačenje ili raspetljavanje, traženje utičnica i uključivanje/isključivanje. To smanjuje vaše radno vrijeme za do 25%, ubrzavajući cijeli proces čišćenja.
Očistite prije nego što se vrata zatvore S našim HV 1/1 Bp i mlaznicom za uske prostore, možete u trenu ukloniti prljavštinu s vodilica dizala. Također možete usisati pod dizala u tren oka koristeći bežični HV 1/1 Bp.
Ručni usisavač HV 1/1 Bp može raditi s dvije različite baterije. Prva je izmjenjiva baterija 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power s inovativnom Real Time tehnologijom, uključujući LCD zaslon za prikaz razine baterije. Druga je izmjenjiva baterija 18 V/3,0 Ah Kärcher Battery Power+ s Real Time tehnologijom prikazanom putem LCD zaslona, plus nadzor napona i IPX5 zaštita. Vrlo snažna Battery Power+ 18-voltna litij-ionska baterija jamči vam dugo vrijeme rada zahvaljujući kapacitetu od 3,0 Ah.