Prilagođenost korisniku od A do Ž

S našim EASY konceptom želimo učiniti rukovanje uređajem što jednostavnijim. To smo postigli tako da smo regulator, koji postavlja protok i tlak, učinili izravno dostupnim kroz otvor na poklopcu. Ako je sve postavljeno na minimum, aktivira se razina pare. Temperatura se može regulirati putem upravljačke ploče. Praktične opcije za pohranjivanje također su brojne kada su u pitanju naši visokotlačni čistači toplom vodom: koplje, kabel za napajanje, mlaznice i alati mogu se pospremiti na uređaj. Za modele bez automatskog namotavanja crijeva, postoji dodatni pretinac za pohranu. Na kraju, ali ne manje važno, tu su 2 spremnika za deterdžent s funkcijom preciznog mjerenja i ispiranja, a sve komponente važne za održavanje brzo su dostupne.