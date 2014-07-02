Super Class visokotlačni čistači vrućom vodom
Gori za posao.
Bilo na gradilištima ili u štalama, uklanjanje tvrdokorne prljavštine zahtijeva maksimalnu učinkovitost. Upravo to pružaju naši visokotlačni čistači toplom vodom Super Class. Vrhunske varijante mogu se pohvaliti prvoklasnim priborom i ergonomskim rukovanjem, dok su klasični strojevi usredotočeni na ultra-jednostavno rukovanje i robustan dizajn. Otporan na prljavštinu – s pritiskom do 200 bara i protokom od 1300 l/h.
HDS super klasa: inovacija koja olakšava vaš rad
Naši HDS uređaji spajaju vrhunske performanse i ergonomiju do savršenstva. Očekujte najvišu razinu inovacije i beskompromisnu kvalitetu uz maksimalnu jednostavnost upotrebe - ovo su proizvodi vrhunske kvalitete.
Ergonomija u svom najboljem izdanju
Kada radite s visokotlačnim čistačima s vrućom vodom, ergonomija je ključna za pružanje ugodnog iskustva korisniku. Visokotlačni čistači vrućom vodom u vrhunskoj liniji standardno dolaze s visokotlačnim pištoljem EASY!Force. Pištolj koristi trzaj visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za korisnika gotovo na nulu. Snaga se može regulirati putem servo kontrole pomoću okidača. Koplje od nehrđajućeg čelika duljine 1050 milimetara može se rotirati i uvelike olakšava zadatak.
Inovacija za korisnika
Postavljanje visokotlačnog crijeva zahtijeva vrijeme i strpljenje, zbog čega je uređaj opremljen automatskim kolutom za crijevo koji može skratiti vrijeme postavljanja do 50 posto. Crijevo od 20 metara lako se namotava i odmotava, čak i pod kutom do 45°. Zahvaljujući funkciji ANTI!Twist, ne zapetljava se tijekom procesa. Još jedna prednost: crijevo Ultra Guard presvučeno je Teflonom® i postavlja nove standarde u otpornosti na abraziju.
Prilagođenost korisniku od A do Ž
S našim EASY konceptom želimo učiniti rukovanje uređajem što jednostavnijim. To smo postigli tako da smo regulator, koji postavlja protok i tlak, učinili izravno dostupnim kroz otvor na poklopcu. Ako je sve postavljeno na minimum, aktivira se razina pare. Temperatura se može regulirati putem upravljačke ploče. Praktične opcije za pohranjivanje također su brojne kada su u pitanju naši visokotlačni čistači toplom vodom: koplje, kabel za napajanje, mlaznice i alati mogu se pospremiti na uređaj. Za modele bez automatskog namotavanja crijeva, postoji dodatni pretinac za pohranu. Na kraju, ali ne manje važno, tu su 2 spremnika za deterdžent s funkcijom preciznog mjerenja i ispiranja, a sve komponente važne za održavanje brzo su dostupne.
Jednostavno manevriranje
Naši visokotlačni čistači s toplom vodom posebno su dizajnirani kako biste ih pomicali bez napora. To je olakšano zahvaljujući velikim gumama, 2 okretna kotačića, podnožju i ergonomskim ručkama.
Dugovječnost uređaja
Visokokvalitetni materijali i isprobana tehnologija čine naše visokotlačne čistače toplom vodom sigurnom investicijom. Aksijalno klipna pumpa s keramičkim klipovima, vodeno hlađeni sporohodni 4-polni elektromotor i dokazana tehnologija plamenika osiguravaju dug radni vijek. Plastični poklopac štiti sve osjetljive komponente čak iu teškim situacijama. Uključen je i spremnik za uklanjanje kamenca koji sprječava stvaranje kamenca - plus za dugovječnost grijaćih spirala, posebno u područjima s tvrdom vodom.
Održivost na dodir gumba
eco!efficiency način rada može se aktivirati ovisno o vrsti i količini prljavštine te stupnju zaprljanosti. To omogućuje uštedu energije i održivo čišćenje na temperaturi od 60°C.
100% operativna pouzdanost
Veliki filtar za vodu, sigurnosni ventili, regulator temperature, senzor ispušnih plinova kao i sustav mekog prigušivanja (SDS) osiguravaju da je radna pouzdanost zajamčena u svakom trenutku.
HDS super klasa Classic: Robustan partner za težak posao
Naši Classic uređaji prilagođeni su grubim primjenama. Pouzdana tehnologija, jednostavan rad i robusna konstrukcija. Dobro pristajajući dodaci i vrhunska kvaliteta po atraktivnim cijenama - osnova Classic linije.
Robustan i izdržljiv
Visokotlačni čistači toplom vodom razvijeni za teške uvjete rada - to su naši HDS Classic uređaji. Imaju cjevasti čelični okvir i robusnu, snažnu pumpu s keramičkim klipovima. Provjereni vodeno hlađeni sporohodni 4-polni električni motor vrlo je izdržljiv. Veliki filter za vodu štiti veće čestice prljavštine od ulaska u uređaj, sprječavajući oštećenje pumpe.
Snažan i održiv
Uređaji super klase nude radni tlak do 200 bara i maksimalni protok od 1300 l/h. To znači da najtvrdokornija prljavština nema šanse. Način eco!efficiency može se aktivirati ovisno o vrsti i količini prljavštine te stupnju zaprljanosti, što omogućuje uštedu energije i održivo čišćenje na temperaturi od 60 °C.
Intuitivno i jednostavno za održavanje
EASY koncept čini naše uređaje vrlo jednostavnima za korištenje. Primjerice, količina vode i tlak mogu se individualno podesiti izravno na pumpi. Središnji okretni gumb omogućuje intuitivno upravljanje. Osim toga, dodaci poput crijeva ili prskalice mogu se brzo pospremiti na uređaj. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, sve komponente potrebne za korištenje brzo su dostupne, što osigurava visoku razinu lakoće održavanja.
Siguran i mobilan
Velike gume otporne na bušenje osiguravaju jednostavnu navigaciju i rad bez problema čak i na neravnom terenu. Osim toga, kuka za kran integrirana je na cjevasti čelični okvir za lakši utovar.
Ekonomičan
Visokotlačni čistači s toplom vodom u seriji HDS Classic usredotočeni su na ključne osnovne funkcije, a njihov pribor sveden je na ono bitno. To omogućava da su Kärcher kvaliteta i vrhunska izvedba dostupni po pristupačnoj cijeni.