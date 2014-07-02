Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Visokotlačni čistači na hladnu vodu – hladan tuš za tvrdokornu prljavštinu. Svakodnevno čišćenje uređaja, vozila i zgrada: Uz pomoć pritiska i velikog učinka prijenosa, visokotlačni čistači na hladnu vodu odstranjuju i tvrdu prljavštinu. Idealni su za velike površine.

Kärcher Baterijski uređajii

Baterijski uređajii

Bez kabela za napajanje, ali puna snaga: Kärcherov visokotlačni čistač s baterijskim napajanjem impresionira profesionalce svojim profesionalnim performansama svugdje gdje se posao mora obaviti brzo i gdje nije dostupan vanjski izvor napajanja.

Na pregled uređaja
Kärcher Mobilna klasa

Mobilna klasa

Kod novih Kärcher prijenosnih visokotlačnih čistača na hladnu vodu veličina i težina su svedeni na minimum. Stoga je ove uređaje moguće praktično i sigurno transportirati pa su stoga idealan mobilni pratilac za sva mjesta primjene.

Na pregled uređaja
Kärcher Super klasa

Super klasa

Primjene u građevini, poljoprivredi, industriji i u komunalne svrhe zahtijevaju maksimalni učinak. Tlak, količina dobave i oprema super klase upravo su usmjereni na to.

Na pregled uređaja
Kärcher Srednja klasa

Srednja klasa

Dobro opremljeni za duge i teške primjene: visokotlačni čistači na hladnu vodu srednje klase brzo i pouzdano čiste uređaje, vozila ili krugove tvornica.

Na pregled uređaja
Kärcher Kompaktna klasa

Kompaktna klasa

Laki i učinkoviti: Allround uređaji kompaktne klase čiste dvorište i radionicu u najkraćem mogućem vremenu. Oni uvjeravaju svojim tlakom, količinom dobave i vremenom autonomije.

Na pregled uređaja
Kärcher Specijalna klasa

Specijalna klasa

Opremljeni za laki transport na posebno teškom terenu: Kärcher specijalna klasa odstranjuje tvrdokornu prljavštinu na teško dostupnim mjestima.

Na pregled uređaja
Kärcher Motor s unutarnjim izgaranjem

Motor s unutarnjim izgaranjem

Kada nema električne energije, visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem, koji po izboru također rade i na biodiesel, jamče maksimalnu fleksibilnost i autonomnost.

Na pregled uređaja
Kärcher HD-prikolica

HD-prikolica

Snažni benzinski ili dizelski motori i 1000-litarski spremnik vode jamče najmanje jedan sat rada pod visokim tlakom, za zahtjevne zadatke čišćenja. Idealno za gradilišta, u komunalnim tvrtkama ili za iznajmljivanje drugim profesionalnim korisnicima. Svestran uređaj koji se može konfigurirati, izuzetno robustan i vrlo jednostavan za korištenje.

Na pregled uređaja
Kärcher Expert class

Expert class

Na pregled uređaja
