Najviša kvaliteta – dugotrajan i robustan

Naši novi Classic strojevi HD super klase dizajnirani su da izdrže čak i najteže uvjete. Zato smo upotrijebili najbolje materijale i stvorili iznimno dugotrajan dizajn s robusnom pumpom, novim klasičnim pištoljem za okidanje i robusnim čeličnim okvirom.

Classic strojevi su također jednostavni za održavanje. To znači da su strojevi spremni za upotrebu kad god su potrebni.