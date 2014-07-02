Profesionalni visokotlačni čistači super klase s hladnom vodom

Stvaraju pritisak.

Najbolji u svom poslu. Naši visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase koriste se gdje god je potrebna beskompromisna maksimalna učinkovitost. Sa svojim robusnim i izdržljivim dizajnom, savršeno su opremljeni za uklanjanje i najtvrdokornije prljavštine. Bilo u poljoprivredi, na gradilištu, u industriji ili komunalnoj uporabi – potrebna je maksimalna učinkovitost. Tlak, protok i oprema vrhunske klase savršeno su usklađeni.

0 proizvoda

HD SUPER KLASA: PROFESIONALCI ZA PROFESIONALCE

Strojevi super klase pravi su superheroji u svom području.

Ergonomski i inovativni, nude inovativnost i kvalitetu na najvišoj razini i osiguravaju beskompromisnu učinkovitost uz vrhunsku jednostavnost upotrebe.

icon_arrow

Ergonomska super klasa

Izvrsna ergonomija za svakodnevnu upotrebu: naši novi strojevi za hladnu vodu super klase kombiniraju sve inovacije koje čine rad lakšim, a proces čišćenja još učinkovitijim.
Stroj je također opremljen ergonomskim pištoljem za okidanje EASY!Force Advanced, kopljem od 1050 mm i servo kontrolom. Dodaci se spremaju praktično pomoću brojnih opcija za pohranjivanje kao što su džep za torbicu ili podesive kuke.

HD Super Class

Najbolji model u asortimanu

Samo su najbolji materijali dovoljno dobri da zadovolje najviše zahtjeve. Zato su visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase opremljeni klipovima obloženim keramikom, glavom cilindra od mesinga, kao i sporohodnim motorima hlađenim vodom i zrakom. Novo crijevo Ultra Guard također postavlja nove standarde kada je u pitanju otpornost. Povećana je i učinkovitost pumpe u odnosu na prethodni model, pri čemu se postiže povećanje tlaka do 15 posto na mlaznici.

Cold water high pressure cleaner super class

Izvanredna mobilnost

Aparati za hladnu vodu super klase impresioniraju svojim izuzetno kompaktnim dizajnom i uspravnim konceptom – posebnom značajkom u ovoj klasi performansi. Zahvaljujući integriranim ručkama, stroj se može lako i praktično transportirati ili utovariti pomoću dizalice i stoga se može koristiti posvuda. Vrijeme postavljanja također se može smanjiti za više od 50 posto s automatskim namotavanjem crijeva. To štedi vrijeme i čini stroj spremnim za upotrebu u nekoliko sekundi. Stroj također ima brojne mogućnosti za pohranjivanje pribora.

Cold water high pressure cleaner super class

Jednostavan za korištenje

Naši novi visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase najsnažniji su u svom području i jednostavni za održavanje. Inovativni i jednako dugotrajni strojevi nude maksimalnu lakoću korištenja. U praksi impresioniraju optimalnom ergonomijom, jednostavnom upotrebom, pokazivačem razine ulja, kanalom za otjecanje ulja, filtrom za vodu koji se lako čisti, zakretnom pumpom i modularnim dizajnom.

Cold water high pressure cleaner super class

Inovativnost na najvišoj razini

Novi visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase prepuni su inovacija i novih dostignuća. Novorazvijena Vibrasoft rotacijska mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 posto. Automatski kolut za crijevo s 20-metarskim visokotlačnim crijevom olakšava i ubrzava proces čišćenja. Može raditi čak i pod visokim pritiskom pod nagibom do 45°.

Cold water high pressure cleaner super class

Istinska održivost

Održivost igra važnu ulogu, osobito u čišćenju. Naši visokotlačni čistači izrađeni su od visokokvalitetnih materijala u CO2 neutralnoj tvornici u Njemačkoj, robusni su i lako podnose najteže uvjete. Pouzdano rade s dugim vijekom trajanja i lako se održavaju: pritisak mlaznice koji je do 15 posto jači od prethodnog modela također osigurava još veću učinkovitost.

Cold water high pressure cleaner super class

CLASSIC STROJEVI: NI TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA NEMA ŠANSE

Strojevi super klase u asortimanu Classic istinski su svestrani.

Robusni i pouzdani, oni kombiniraju najbolje od oba svijeta u jednom stroju. Pristupačan, ali snažan visokotlačni čistač s uobičajenim visokim Kärcher standardima kvalitete.

icon_arrow

Najviša kvaliteta – dugotrajan i robustan

Naši novi Classic strojevi HD super klase dizajnirani su da izdrže čak i najteže uvjete. Zato smo upotrijebili najbolje materijale i stvorili iznimno dugotrajan dizajn s robusnom pumpom, novim klasičnim pištoljem za okidanje i robusnim čeličnim okvirom.

Classic strojevi su također jednostavni za održavanje. To znači da su strojevi spremni za upotrebu kad god su potrebni.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Snažne performanse i jednostavnost korištenja

Novi visokotlačni čistači s hladnom vodom Classic super klase pružaju dovoljno snage za sve primjene. S radnim tlakom do 250 bara i protokom vode do 1700 l/h, čak ni najtvrdokornija prljavština nema šanse. Strojevi su također jednostavni i praktični za korištenje zahvaljujući preglednim i lako dostupnim radnim elementima.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Vrhunska učinkovitost

Visokotlačni čistači s hladnom vodom Classic super klase iznimno su dugotrajni i robusni uređaji koji se fokusiraju na bitne i osnovne potrebe u procesu čišćenja. Dobivate posebno dobar omjer cijene i učinka s uobičajenom vrhunskom Kärcher kvalitetom i maksimalnim učinkom.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Čiste savjesti

Održivost igra važnu ulogu, osobito u čišćenju. Visokotlačni čistači Classic izrađeni su od visokokvalitetnih materijala, robusni su i lako podnose najteže uvjete. Čak iu teškim uvjetima nude dug vijek trajanja i lako se održavaju.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Dvije snažne varijante za svaki zahtjev

Visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase dostupni su u 2 modela. Strojevi HD super klase iz serije Classic imaju izuzetno robustan dizajn, učinkoviti su i jednostavni su za korištenje. Strojevi HD super klase impresioniraju izvrsnim ergonomskim svojstvima, maksimalnom jednostavnošću upotrebe, visokim performansama i vrhunskom kvalitetom.

Klasa stroja

Mobilnost

Super klasa Classic

Umjereno

Super klasa

Učestalo

Klasa stroja

Ergonomija

Super klasa Classic

Nije previše važno

Super klasa

Važno

Klasa stroja

Oprema

Super klasa Classic

Snažna pumpa 
Robusni čelični okvir
EASY!Lock

Super klasa

Automatski kolut za crijevo
Kompaktan, uspravan dizajn
Robusna pumpa s pokretnom pločom s mesinganom glavom cilindra

Klasa stroja

Super klasa Classic

Super klasa

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

Dobitnici nagradnog natječaja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2025 Alfred Kärcher GmbH