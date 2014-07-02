Profesionalni visokotlačni čistači super klase s hladnom vodom
Stvaraju pritisak.
Najbolji u svom poslu. Naši visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase koriste se gdje god je potrebna beskompromisna maksimalna učinkovitost. Sa svojim robusnim i izdržljivim dizajnom, savršeno su opremljeni za uklanjanje i najtvrdokornije prljavštine. Bilo u poljoprivredi, na gradilištu, u industriji ili komunalnoj uporabi – potrebna je maksimalna učinkovitost. Tlak, protok i oprema vrhunske klase savršeno su usklađeni.
HD SUPER KLASA: PROFESIONALCI ZA PROFESIONALCE
Strojevi super klase pravi su superheroji u svom području.
Ergonomski i inovativni, nude inovativnost i kvalitetu na najvišoj razini i osiguravaju beskompromisnu učinkovitost uz vrhunsku jednostavnost upotrebe.
Ergonomska super klasa
Izvrsna ergonomija za svakodnevnu upotrebu: naši novi strojevi za hladnu vodu super klase kombiniraju sve inovacije koje čine rad lakšim, a proces čišćenja još učinkovitijim.
Stroj je također opremljen ergonomskim pištoljem za okidanje EASY!Force Advanced, kopljem od 1050 mm i servo kontrolom. Dodaci se spremaju praktično pomoću brojnih opcija za pohranjivanje kao što su džep za torbicu ili podesive kuke.
Najbolji model u asortimanu
Samo su najbolji materijali dovoljno dobri da zadovolje najviše zahtjeve. Zato su visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase opremljeni klipovima obloženim keramikom, glavom cilindra od mesinga, kao i sporohodnim motorima hlađenim vodom i zrakom. Novo crijevo Ultra Guard također postavlja nove standarde kada je u pitanju otpornost. Povećana je i učinkovitost pumpe u odnosu na prethodni model, pri čemu se postiže povećanje tlaka do 15 posto na mlaznici.
Izvanredna mobilnost
Aparati za hladnu vodu super klase impresioniraju svojim izuzetno kompaktnim dizajnom i uspravnim konceptom – posebnom značajkom u ovoj klasi performansi. Zahvaljujući integriranim ručkama, stroj se može lako i praktično transportirati ili utovariti pomoću dizalice i stoga se može koristiti posvuda. Vrijeme postavljanja također se može smanjiti za više od 50 posto s automatskim namotavanjem crijeva. To štedi vrijeme i čini stroj spremnim za upotrebu u nekoliko sekundi. Stroj također ima brojne mogućnosti za pohranjivanje pribora.
Jednostavan za korištenje
Naši novi visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase najsnažniji su u svom području i jednostavni za održavanje. Inovativni i jednako dugotrajni strojevi nude maksimalnu lakoću korištenja. U praksi impresioniraju optimalnom ergonomijom, jednostavnom upotrebom, pokazivačem razine ulja, kanalom za otjecanje ulja, filtrom za vodu koji se lako čisti, zakretnom pumpom i modularnim dizajnom.
Inovativnost na najvišoj razini
Novi visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase prepuni su inovacija i novih dostignuća. Novorazvijena Vibrasoft rotacijska mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 posto. Automatski kolut za crijevo s 20-metarskim visokotlačnim crijevom olakšava i ubrzava proces čišćenja. Može raditi čak i pod visokim pritiskom pod nagibom do 45°.
Istinska održivost
Održivost igra važnu ulogu, osobito u čišćenju. Naši visokotlačni čistači izrađeni su od visokokvalitetnih materijala u CO2 neutralnoj tvornici u Njemačkoj, robusni su i lako podnose najteže uvjete. Pouzdano rade s dugim vijekom trajanja i lako se održavaju: pritisak mlaznice koji je do 15 posto jači od prethodnog modela također osigurava još veću učinkovitost.
CLASSIC STROJEVI: NI TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA NEMA ŠANSE
Strojevi super klase u asortimanu Classic istinski su svestrani.
Robusni i pouzdani, oni kombiniraju najbolje od oba svijeta u jednom stroju. Pristupačan, ali snažan visokotlačni čistač s uobičajenim visokim Kärcher standardima kvalitete.
Najviša kvaliteta – dugotrajan i robustan
Naši novi Classic strojevi HD super klase dizajnirani su da izdrže čak i najteže uvjete. Zato smo upotrijebili najbolje materijale i stvorili iznimno dugotrajan dizajn s robusnom pumpom, novim klasičnim pištoljem za okidanje i robusnim čeličnim okvirom.
Classic strojevi su također jednostavni za održavanje. To znači da su strojevi spremni za upotrebu kad god su potrebni.
Snažne performanse i jednostavnost korištenja
Novi visokotlačni čistači s hladnom vodom Classic super klase pružaju dovoljno snage za sve primjene. S radnim tlakom do 250 bara i protokom vode do 1700 l/h, čak ni najtvrdokornija prljavština nema šanse. Strojevi su također jednostavni i praktični za korištenje zahvaljujući preglednim i lako dostupnim radnim elementima.
Vrhunska učinkovitost
Visokotlačni čistači s hladnom vodom Classic super klase iznimno su dugotrajni i robusni uređaji koji se fokusiraju na bitne i osnovne potrebe u procesu čišćenja. Dobivate posebno dobar omjer cijene i učinka s uobičajenom vrhunskom Kärcher kvalitetom i maksimalnim učinkom.
Čiste savjesti
Održivost igra važnu ulogu, osobito u čišćenju. Visokotlačni čistači Classic izrađeni su od visokokvalitetnih materijala, robusni su i lako podnose najteže uvjete. Čak iu teškim uvjetima nude dug vijek trajanja i lako se održavaju.
Dvije snažne varijante za svaki zahtjev
Visokotlačni čistači s hladnom vodom super klase dostupni su u 2 modela. Strojevi HD super klase iz serije Classic imaju izuzetno robustan dizajn, učinkoviti su i jednostavni su za korištenje. Strojevi HD super klase impresioniraju izvrsnim ergonomskim svojstvima, maksimalnom jednostavnošću upotrebe, visokim performansama i vrhunskom kvalitetom.
Klasa stroja
Mobilnost
Super klasa Classic
Umjereno
Super klasa
Učestalo
Klasa stroja
Ergonomija
Super klasa Classic
Nije previše važno
Super klasa
Važno
Klasa stroja
Oprema
Super klasa Classic
Snažna pumpa
Robusni čelični okvir
EASY!Lock
Super klasa
Automatski kolut za crijevo
Kompaktan, uspravan dizajn
Robusna pumpa s pokretnom pločom s mesinganom glavom cilindra