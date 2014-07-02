Stacionarni visokotlačni čistači

Stacionarni visokotlačni čistači – jedna baza, mnogo mjesta uporabe. Kärcher stacionarni visokotlačni čistači prikladni su za primjenu svuda gdje je radi uštede prostora potrebno istovremeno na više mjesta čistiti i dezinficirati.
 

Kärcher Hladna voda

Hladna voda

Stacionarni visokotlačni čistači s hladnom vodom vrlo su fleksibilni za bilo koju primjenu s ulaznom temperaturom vode do 85 °C i opcijom rada s više cijevi.

Na pregled uređaja
Kärcher Beheizt Öl/Gas

Beheizt Öl/Gas

Na pregled uređaja
Kärcher Stacionarni visokotlačni čistači – jedna baza, mnogo područja primjene.

Značajke

Vruća voda

Naši stacionarni visokotlačni čistači s vrućom vodom nude iznimno visoku učinkovitost zagrijavanja. Dodatno, ističu se i svojom učinkovitom te ekološki prihvatljivom Kärcher tehnologijom plamenika, proizvedenom u Njemačkoj.

Image of the Kärcher HDS-St gas hot water high-pressure cleaner

HDS-St gas

Radni tlak: 210 bar
Protok vode: 1000 l/h

Image of the Kärcher HDS-St oil hot water high-pressure cleaner

HDS-St oil

Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: 800–1300 l/h

Hladna voda

Visokotlačni čistači na hladnu vodu mogu raditi s temperaturama vode do 85 °C, a koriste se svugdje gdje je potreban visok protok vode.

Image of the Kärcher HD-St cold water high-pressure cleaner

HD-St

(do 60 °C u isporuci)
Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: 800–1700 l/h

Image of the Kärcher HD-St-H cold water high-pressure cleaner

HD-St-H

(do 85 °C u isporuci)
Radni tlak: do 190 bar
Protok vode: 800–1700 l/h

Ovisno o modelu, Kärcher stacionarni visokotlačni čistači na hladnu vodu također nude mogućnost rada s više koplja. To omogućuje istovremeni rad za više korisnika, što značajno ubrzava procese čišćenja.

Image of the Kärcher HDC Classic cold water high-pressure cleaner

HDC Classic

(do 85 °C u isporuciy)
Radni tlak: 80 ili 160 bar
Protok vode: 2000 l/h
Verzija: Čelik ili nehrđajući čelik

Image of the Kärcher HDC Standard cold water high-pressure cleaner

HDC Standard

(do 85 °C u isporuci)
Radni tlak: 80 ili 160 bar
Protok vode: 4000/6000/8000 l/h
Verzija: Čelik ili nehrđajući čelik

Generatori vruće vode

Ovi električni generatori vruće vode koriste se u kombinaciji s visokotlačnim čistačem te mogu zagrijavati vodu pomoću električne energije.

Image of the Kärcher HWE 13/21-42 kW hot water generator

HWE 13/21-42 kW

Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: do 1300 l/h
Izlazna snaga grijanja: 42 kW
Temperatura: do 95 °C
Visokotlačna instalacija

Image of the Kärcher HWE 860 hot water generator

HWE 860

Protok vode: up to 1300 l/h
Izlazna snaga grijanja: 24 kW
Temperatura: do 85 °C
Instalacija niskog tlaka (bojler)

Centralizirana snaga – fleksibilno čišćenje.

Stacionarni visokotlačni čistači idealno su rješenje za korisnike koji redovito imaju visoke zahtjeve čišćenja, više područja primjene ili kontinuirani opseg čišćenja.

Ovisno o modelu, dizajnirani su za rad s jednim ili više koplja, pri čemu rad s više koplja omogućuje istodobnu uporabu na različitim mjestima, savršeno udovoljavajući vašim individualnim zahtjevima.

Illustration of areas of application for stationary high-pressure cleaners

Prednosti za vas

Kärcher nudi širok izbor stacionarnih visokotlačnih čistača namijenjenih za unutarnje i vanjsko čišćenje, koji mogu raditi s hladnom i vrućom vodom kako bi učinkovito uklonili čak i najtvrdokorniju prljavštinu.

Stacionarni visokotlačni čistači tvrtke Kärcher dostupni su u različitim verzijama, s različitim tlakom i protokom vode, kako bi se mogli nositi sa širokim spektrom zadataka čišćenja. Mogu se fleksibilno prilagoditi individualnim zahtjevima.

Kärcher stacionarni visokotlačni čistači dizajnirani su za intuitivno rukovanje i smanjenje napora korisnika. Jednostavna instalacija i upravljačka ploča prilagođena korisniku smanjuju rizik od pogrešaka i omogućuju učinkovit rad.

Zahvaljujući našem pametnom konceptu servisa, visokotlačni čistači su jednostavni za održavanje, što rezultira kraćim zastojima u radu i dugim vijekom trajanja.

Ovlašteni servisni tehničari uvijek su vam na raspolaganju za održavanje, popravke i rješavanje problema.

Širok raspon dodataka pruža učinkovitu podršku za sve zadatke čišćenja te osigurava siguran i praktičan rad u različitim radnim uvjetima.

Raznovrsna područja primjene

Bez obzira na to za što želite koristiti visokotlačno čišćenje, naši stručnjaci rado će vam pomoći s puštanjem u pogon vašeg stacionarnog sustava.

Man cleans vehicle underbody with high-pressure cleaner

Auto industrija

Stacionarni visokotlačni čistač može se smjestiti u zasebnu tehničku prostoriju. To omogućuje izvođenje radova održavanja u bilo kojem trenutku, bez ometanja tekućih operacija u osjetljivim područjima kao što su lakirnice ili radionice.

Man cleans industrial mixer with high-pressure cleaner

Prehrambena industrija

Zasebni setovi crijeva i dodataka na svakom mjestu uporabe učinkovito sprječavaju prijenos klica između različitih higijenskih područja.

Man cleans municipal vehicle with high-pressure cleaner

Javne usluge

Lokalne vlasti, općinska komunalna poduzeća i reciklažni centri bez napora održavaju svoja vozila i objekte čistima uz pomoć stacionarnih visokotlačnih čistača.

Ovi sustavi ne samo da osiguravaju čistoću, već i nesmetano odvijanje poslovanja – bez prekida u radu. Na taj način vozila i strojevi ostaju dulje u pogonu, što u konačnici štedi dragocjeno vrijeme.

Man cleans stall with high-pressure cleaner

Poljoprivreda

Stacionarni visokotlačni čistači smanjuju rizik od nesreća zahvaljujući fiksnoj instalaciji jer nema crijeva koja leže uokolo. To osigurava čisto i sigurno radno okruženje.

U poljoprivredi, ovi uređaji sprječavaju širenje bolesti među stajama jer se strojevi ne moraju transportirati s jednog mjesta na drugo.

Učinkovito i ekonomično u svakoj primjeni.

Prikladni, sigurni i uvijek spremni za uporabu.

Stacionarni visokotlačni čistači izvrsna su investicija. Sa samo jednim uređajem smanjujete vrijeme čišćenja, bez potrebe za postavljanjem i premještanjem, a uz sve to štedite prostor.

Osim toga, stacionarni čistači igraju važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i zaštite na radu jer štite zaposlenike od buke i ispušnih plinova. Također, sprječavaju neovlašteno korištenje i pogrešne radnje.

Kärcher nudi sveobuhvatan asortiman dodataka za stanice za čišćenje kako bi se prilagodio individualnim zahtjevima i gotovo neograničenim primjenama. Naša stručna instalacija i tehnički nadzor osiguravaju potpunu sigurnost sustava.

Stacionarni visokotlačni čistač optimizira vaše procese čišćenja, povećava sigurnost te vam dugoročno štedi vrijeme i novac.

Man opens control box of stationary high-pressure cleaner

Dodatci za čišćenje

Man sprays component with foam

Kärcher nudi izuzetno širok asortiman dodataka za stacionarne visokotlačne čistače. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo riješiti svaki problem čišćenja, bez obzira na to koliko je specifičan.

Dodatci
