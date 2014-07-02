Stacionarni visokotlačni čistači

Javne usluge

Lokalne vlasti, općinska komunalna poduzeća i reciklažni centri bez napora održavaju svoja vozila i objekte čistima uz pomoć stacionarnih visokotlačnih čistača.

Ovi sustavi ne samo da osiguravaju čistoću, već i nesmetano odvijanje poslovanja – bez prekida u radu. Na taj način vozila i strojevi ostaju dulje u pogonu, što u konačnici štedi dragocjeno vrijeme.