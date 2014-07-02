Stacionarni visokotlačni čistači
Stacionarni visokotlačni čistači – jedna baza, mnogo mjesta uporabe. Kärcher stacionarni visokotlačni čistači prikladni su za primjenu svuda gdje je radi uštede prostora potrebno istovremeno na više mjesta čistiti i dezinficirati.
Hladna voda
Stacionarni visokotlačni čistači s hladnom vodom vrlo su fleksibilni za bilo koju primjenu s ulaznom temperaturom vode do 85 °C i opcijom rada s više cijevi.
Značajke
Vruća voda
Naši stacionarni visokotlačni čistači s vrućom vodom nude iznimno visoku učinkovitost zagrijavanja. Dodatno, ističu se i svojom učinkovitom te ekološki prihvatljivom Kärcher tehnologijom plamenika, proizvedenom u Njemačkoj.
HDS-St gas
Radni tlak: 210 bar
Protok vode: 1000 l/h
HDS-St oil
Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: 800–1300 l/h
Hladna voda
Visokotlačni čistači na hladnu vodu mogu raditi s temperaturama vode do 85 °C, a koriste se svugdje gdje je potreban visok protok vode.
HD-St
(do 60 °C u isporuci)
Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: 800–1700 l/h
HD-St-H
(do 85 °C u isporuci)
Radni tlak: do 190 bar
Protok vode: 800–1700 l/h
Ovisno o modelu, Kärcher stacionarni visokotlačni čistači na hladnu vodu također nude mogućnost rada s više koplja. To omogućuje istovremeni rad za više korisnika, što značajno ubrzava procese čišćenja.
HDC Classic
(do 85 °C u isporuciy)
Radni tlak: 80 ili 160 bar
Protok vode: 2000 l/h
Verzija: Čelik ili nehrđajući čelik
HDC Standard
(do 85 °C u isporuci)
Radni tlak: 80 ili 160 bar
Protok vode: 4000/6000/8000 l/h
Verzija: Čelik ili nehrđajući čelik
Generatori vruće vode
Ovi električni generatori vruće vode koriste se u kombinaciji s visokotlačnim čistačem te mogu zagrijavati vodu pomoću električne energije.
HWE 13/21-42 kW
Radni tlak: do 210 bar
Protok vode: do 1300 l/h
Izlazna snaga grijanja: 42 kW
Temperatura: do 95 °C
Visokotlačna instalacija
HWE 860
Protok vode: up to 1300 l/h
Izlazna snaga grijanja: 24 kW
Temperatura: do 85 °C
Instalacija niskog tlaka (bojler)
Centralizirana snaga – fleksibilno čišćenje.
Stacionarni visokotlačni čistači idealno su rješenje za korisnike koji redovito imaju visoke zahtjeve čišćenja, više područja primjene ili kontinuirani opseg čišćenja.
Ovisno o modelu, dizajnirani su za rad s jednim ili više koplja, pri čemu rad s više koplja omogućuje istodobnu uporabu na različitim mjestima, savršeno udovoljavajući vašim individualnim zahtjevima.
Prednosti za vas
Raznovrsna područja primjene
Bez obzira na to za što želite koristiti visokotlačno čišćenje, naši stručnjaci rado će vam pomoći s puštanjem u pogon vašeg stacionarnog sustava.
Auto industrija
Stacionarni visokotlačni čistač može se smjestiti u zasebnu tehničku prostoriju. To omogućuje izvođenje radova održavanja u bilo kojem trenutku, bez ometanja tekućih operacija u osjetljivim područjima kao što su lakirnice ili radionice.
Prehrambena industrija
Zasebni setovi crijeva i dodataka na svakom mjestu uporabe učinkovito sprječavaju prijenos klica između različitih higijenskih područja.
Javne usluge
Lokalne vlasti, općinska komunalna poduzeća i reciklažni centri bez napora održavaju svoja vozila i objekte čistima uz pomoć stacionarnih visokotlačnih čistača.
Ovi sustavi ne samo da osiguravaju čistoću, već i nesmetano odvijanje poslovanja – bez prekida u radu. Na taj način vozila i strojevi ostaju dulje u pogonu, što u konačnici štedi dragocjeno vrijeme.
Poljoprivreda
Stacionarni visokotlačni čistači smanjuju rizik od nesreća zahvaljujući fiksnoj instalaciji jer nema crijeva koja leže uokolo. To osigurava čisto i sigurno radno okruženje.
U poljoprivredi, ovi uređaji sprječavaju širenje bolesti među stajama jer se strojevi ne moraju transportirati s jednog mjesta na drugo.
Učinkovito i ekonomično u svakoj primjeni.
Prikladni, sigurni i uvijek spremni za uporabu.
Stacionarni visokotlačni čistači izvrsna su investicija. Sa samo jednim uređajem smanjujete vrijeme čišćenja, bez potrebe za postavljanjem i premještanjem, a uz sve to štedite prostor.
Osim toga, stacionarni čistači igraju važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i zaštite na radu jer štite zaposlenike od buke i ispušnih plinova. Također, sprječavaju neovlašteno korištenje i pogrešne radnje.
Kärcher nudi sveobuhvatan asortiman dodataka za stanice za čišćenje kako bi se prilagodio individualnim zahtjevima i gotovo neograničenim primjenama. Naša stručna instalacija i tehnički nadzor osiguravaju potpunu sigurnost sustava.
Stacionarni visokotlačni čistač optimizira vaše procese čišćenja, povećava sigurnost te vam dugoročno štedi vrijeme i novac.
Dodatci za čišćenje
Kärcher nudi izuzetno širok asortiman dodataka za stacionarne visokotlačne čistače. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo riješiti svaki problem čišćenja, bez obzira na to koliko je specifičan.