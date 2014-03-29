Prednosti visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Vruća voda čini razliku
Učinkovito s visokim tlakom. Još više s vrućom vodom. Kärcherovi visokotlačni čistači za razliku od čišćenja bez tlaka ostvaruju zapanjujuće prednosti u pogledu ekonomičnosti, rezultata i ekoloških svojstava. Visokotlačni čistači s vrućom vodom HDS te prednosti pri čišćenju tvrdokorne prljavštine još jednom drastično povećavaju. Kärcherovi HDS uređaji najčešće su nadmoćno rješenje kad se radi o uljima, mastima i bjelančevinama – a osobito kad su se ta onečišćenja već skorila.
S vrućom vodom u značajnoj prednosti.
Visokotlačni čistači s vrućom vodom mogu povećati temperaturu vode s približno 12 °C do 155 °C. Time se omogućava smanjenje radnog tlaka, utrošenog vremena i potrošene količine sredstava za čišćenje. Čišćenje vrućom vodom tako nudi različite mogućnosti optimizacije čišćenja i uvjerljive prednosti.
Bolji rezultat čišćenja
Uporabom vruće vode oslobađaju se čak i skorena ulja i masti, značajno bolje emulgiraju pa njihovo uklanjanje postaje igra. U područjima u kojima se radi s prehrambenim proizvodima zahvaljujući vrućoj vodi bjelančevine i masti oslobađaju se posebno učinkovito.
Smanjena uporaba sredstava za čišćenje
Masti, ulja, smole itd. najčešće se mogu rastvoriti već i vrućom vodom, pa se zbog toga koristi značajno manje sredstava za čišćenje ili ona uopće nisu potrebna. Tako se uz uštedu troškova štede okoliš i resursi.
Kraće sušenje
Površine koje se čiste vrućom vodom zbog topline se brže suše te tako opet brže stoje na raspolaganju za nastavak obrade odn. uporabe.
Poboljšana higijena
Nakon čišćenja vrućom vodom može se dokazati značajno smanjenje klica. Za mnoge higijenske zahtjeve takvo smanjenje klica bez uporabe dezinfekcijskih sredstava posve je dovoljno.
Kraće vrijeme rada
Vruća voda brže rastvara prljavštinu te time dovodi do značajne uštede vremena čak i do 35 %. Tako se razne vrste čišćenja mogu provoditi povoljnije i ekonomičnije.
Jasno: usporedba troškova za HD i HDS.
Troškovi nabave i održavanja visokotlačnog čistača s vrućom vodom u odnosu na uređaj s hladnom vodom zbog dodatnog su plamenika te s time povezanom potrošnjom energije u početku nešto viši. Ali uporabom vruće vode može se uštedjeti i do 35 % vremena i postići poboljšani rezultati čišćenja. Osim toga troškovi sredstava za čišćenje kod uređaja HDS najčešće potpuno otpadaju.
Veća temperatura za bolje rezultate.
Toplinska energija važan je čimbenik u čišćenju. Toplina ubrzava procese, svako povećanje temperature za 10 °C udvostručuje brzinu reakcije. Temperatura povećana za 20 °C višestruko povećava brzinu reakcije. Ulja, masti i čađa brže se otapaju i lakše ih je ukloniti. Ubrzava se emulzija ulja i masti u vodi. A zagrijana površina brže se i suši. U praksi visoke temperature vode mogu skratiti vrijeme čišćenja i do 35 % – uz značajno bolje rezultate. Smanjenjem količine vode osim toga se može postići temperatura pare od maks. 155 °C. Kombinacija pare bez minerala i tlaka može osloboditi čak i najokorjeliju prljavštinu. Time se jamči visok učinak čišćenja bez kemijskih dodataka. Parni stupanj izuzetno je prikladan za uklanjanje bitumenskih premaza, boja općenito, slojeva čađe, lišaja i agi.
Performanse nisu pitanje klase.
Učinkovitost je velikim dijelom rezultat optimalnog prilagođavanja snage postavljenim zadacima. Kärcherovi visokotlačni čistači s vrućom vodom na raspolaganju su u različitim razredima snage i izvedbama te nude pravi uređaj za praktički svakog korisnika i svaku primjenu.
Kärcherovi visokotlačni čistači Upright klase HDS-U
Snažni i robusni uređaji maksimalne mobilnosti za povremenu uporabu na različitim mjestima: laki za manevriranje i transport.
Idealni za sljedeće branše:
Kärcherovi visokotlačni čistači Kompakt klase HDS-C
Mobilni visokotlačni čistači za česte izmjene mjesta uporabe: usprkos velikoj snazi lako se transportiraju.
Idealni za sljedeće branše:
Kärcherovi visokotlačni čistači srednje klase HDS-M
Za svakodnevno čišćenje strojeva ili površina. Načelo džogera pokazuje da je i u ovoj klasi moguća dobra mobilnost.
Idealni za sljedeće branše:
Kärcherovi visokotlačni čistači super klase HDS-S
Rješenje za trajna čišćenja s jakim onečišćenjem i tvrdokornom prljavštinom, primjerice u zahtjevnom neprekidnom radu na gradilištu, u poljoprivredi, u komunalnom području i industriji.
Idealni za sljedeće branše:
Kärcherovi visokotlačni čistači specijalne klase HDS-E
Visokotlačni čistači s vrućom vodom bez ispušnih plinova s električnim bojlerom koriste se tamo gdje su ispušni plinovi nepoželjni ili čak zabranjeni, npr. u pogonima u kojima se radi s prehrambenim proizvodima, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim pogonima.
Idealni za sljedeće branše: