Prednosti visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Veća temperatura za bolje rezultate.

Toplinska energija važan je čimbenik u čišćenju. Toplina ubrzava procese, svako povećanje temperature za 10 °C udvostručuje brzinu reakcije. Temperatura povećana za 20 °C višestruko povećava brzinu reakcije. Ulja, masti i čađa brže se otapaju i lakše ih je ukloniti. Ubrzava se emulzija ulja i masti u vodi. A zagrijana površina brže se i suši. U praksi visoke temperature vode mogu skratiti vrijeme čišćenja i do 35 % – uz značajno bolje rezultate. Smanjenjem količine vode osim toga se može postići temperatura pare od maks. 155 °C. Kombinacija pare bez minerala i tlaka može osloboditi čak i najokorjeliju prljavštinu. Time se jamči visok učinak čišćenja bez kemijskih dodataka. Parni stupanj izuzetno je prikladan za uklanjanje bitumenskih premaza, boja općenito, slojeva čađe, lišaja i agi.