Kärcher iSolar. Sustavno rješenje za čišćenje solarnih modula.
Onečišćenja poput prašine, čađe i peluda snagu fotonaponskih sustava i modula za solarno grijanje smanjuju čak i do 20 %. Prirodni utjecaj kiše, rose i vjetra nikako nije dovoljan za učinkovito čišćenje modula. Za njihovo temeljito čišćenje Kärcher zato nudi novi pribor za visokotlačni čistač: pomoću uređaja iSolar, sustava s rotirajućim četkama pričvršćenog na teleskopsku šipku ovisno o izvedbi može se učinkovito očistiti do 1.500 m² površine modula. iSolar ima certifikat Njemačkog društva za poljoprivredu (DLG e.V.).
Čisti moduli – sigurni prinosi.
Prvi sustav za čišćenje fotonaponskih sustava s DLG certifikatom! Kärcherova sofisticirana rješenja za čišćenje osiguravaju beskompromisno čiste solarne module – a time i do
20 posto veće prinose nego kod jako prljavih modula.
Mogućnosti uporabe uređaja iSolar praktično su neograničene. Svugdje gdje se koriste solarni i fotonaponski sustavi iSolar osigurava prinos iz sunčeve energije: poljoprivreda, obrt, industrija i privatne zgrade. Osobito na lokacijama koje su izložene jakom prljanju. U poljoprivredi velike probleme prije svega stvaraju prašina s obližnjih polja te otpadni zrak iz staja. Kärcher iSolar je ekonomičan odabir za operatore sustava i za pružatelje usluga čišćenja.
Naša preporuka za čišćenje fotonaponskih sustava: visokotlačni čistač s vrućom vodom ili visokotlačni čistač s hladnom vodom u kombinaciji s Kärcherovim sustavom za omekšavanje vode i iSolar priborom. Potrebna je okrugla četka i teleskopska šipka.
Blago i temeljito: iSolar 800/400.
Četke iSolar 400 i iSolar 800 pokreće mlaz vode iz visokotlačnog čistača koji se istovremeno brine za uklanjanje prljavštine. Samo čišćenje postiže se mehaničkim radom dlaka. Dlake su od najlona i jamče čišćenje površina modula bez ogrebotina. Uređaji iSolar 800/400 rade s niskim tlakom pa nema opasnosti od oštećenja modula. Za posebnu dugovječnost rotirajuće četke imaju čvrste kuglične ležajeve.
iSolar 400
Okrugla četka iSolar 400 koju pokreće voda ima radnu širinu od 400 mm i posebno je prikladna za čišćenje manjih do srednje velikih fotonaponskih sustava. Zahvaljujući maloj težini i jednostavnom rukovanju lako se mogu čistiti i podignuti sustavi.
- Kompaktni ulazni model za manje površine
- Posebno prikladna za podignute sustave
- Okrugla četka na vodu s kugličnim ležajevima
- Priključak M 18 × 1,5; kompatibilan s uobičajenim HD/HDS uređajima
- Močenje susjednih modula
iSolar 800
Okrugla četka iSolar 800 koju pokreće voda radne širine 800 mm radi s dvije kontrarotirajuće okrugle četke, a koristi se za čišćenje fotonaponskih sustava
. Kontrarotirajuće četke izjednačuju sve nastale
poprečne sile te tako osiguravaju optimalno rukovanje. A fleksibilni kutni zglob na priključku glave s četkom olakšava rad. Brine se za konstantno ravno nalijeganje četki te time omogućava ravnomjerne rezultate čišćenja. Glava četke oduševljava posebno velikim površinskim učinkom - idealna je za čišćenje velikih sustava, npr. krovova staja.
- visok učinak čišćenja i površinski učinak
- optimalno rukovanje zbog izjednačavanja poprečnih sila
- okrugle četke koje se okreću u suprotnim smjerovima s kugličnim ležajevima
- robusni preklopni zglob od mesinga za fleksibilne radne kutove
- Priključak M 18 × 1,5; kompatibilan s uobičajenim HD/HDS uređajima
- Močenje susjednih modula
iSolar osiguranje od pada - za siguran rad na krovu.
- Certificirani, standardizirani sustav za osiguranje
- Pokretni prihvatni uređaj s trakom za ublažavanje pada
- Čvrsta metalna kutija za skladištenje i transport
- uključujući 12 m vodećeg užeta
- Pričvrsna traka za učvršćivanje
- Prihvatni remen s brzim zatvaračima
Kamenac i jaka prljavština: sigurno rastvoreni.
Voda s puno kamenca može dovesti do naslaga kamenca čime se može drastično smanjiti učinkovitost modula. Pouzdanu zaštitu od mrlja od kamenca nude Kärcherovi mobilni uređaji za omekšavanje vode i solarno sredstvo za čišćenje RM 99. U uređaju za omekšavanje vode ionska smola iz vode izvlači oslobođeni kamenac te smanjuje tvrdoću vode na 0–1 °dH. Ako nije dovoljno samo čišćenje vodom, primjerice kod jake ili masne prljavštine, solarno sredstvo za čišćenje RM 99 otpušta prljavštinu i veže oslobođeni kamenac pa ne mogu nastati mrlje od kamenca.
Solarno sredstvo za čišćenje RM 99: učinkovito i blago
- Vrlo učinkovito rastvara tvrdokornu prljavštinu, a ne oštećuje materijal
- Sprečava mrlje od kamenca pri
- svim tvrdoćama vode
- Lako biološki razgradivo
Mobilno protiv kamenca
Voda s puno kamenca iza sebe može ostaviti kamenac, a pouzdanu zaštitu od mrlja od kamenca nude Kärcherovi mobilni uređaji za omekšavanje vode WS 50 i solarna sredstva za čišćenje RM 99. U uređaju za omekšavanje vode ionska smola iz vode izvlači oslobođeni kamenac te smanjuje tvrdoću vode na 0–1 °dH. Sušenje bez tragova nakon čišćenja
- Izvrsna mobilnost i jednostavan transport
- Plastificirani okvir od čelične cijevi s velikim kotačima sa zračnicama