Čisti moduli – sigurni prinosi.

Prvi sustav za čišćenje fotonaponskih sustava s DLG certifikatom! Kärcherova sofisticirana rješenja za čišćenje osiguravaju beskompromisno čiste solarne module – a time i do

20 posto veće prinose nego kod jako prljavih modula.

Mogućnosti uporabe uređaja iSolar praktično su neograničene. Svugdje gdje se koriste solarni i fotonaponski sustavi iSolar osigurava prinos iz sunčeve energije: poljoprivreda, obrt, industrija i privatne zgrade. Osobito na lokacijama koje su izložene jakom prljanju. U poljoprivredi velike probleme prije svega stvaraju prašina s obližnjih polja te otpadni zrak iz staja. Kärcher iSolar je ekonomičan odabir za operatore sustava i za pružatelje usluga čišćenja.

Naša preporuka za čišćenje fotonaponskih sustava: visokotlačni čistač s vrućom vodom ili visokotlačni čistač s hladnom vodom u kombinaciji s Kärcherovim sustavom za omekšavanje vode i iSolar priborom. Potrebna je okrugla četka i teleskopska šipka.