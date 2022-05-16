Savjeti za ispravno rezanje drveća i grana
Baš kao i ostale biljke u vrtu, drveće i grmlje zahtijevaju redovito održavanje kako bi ostali zdravi i lijepi. Iako rezanje drveća i grana može djelovati kao zahtjevan zadatak, uz pravi alat i nekoliko jednostavnih savjeta, posao postaje mnogo lakši.
Za pravilno obrezivanje grana trebat će vam rezač grana, baterijska lančana pila, zaštitna oprema poput rukavica i naočala, te ljestve. Važno je i unaprijed isplanirati koje drvo i kada ćete obrezivati.
Prikladan alat za rezanje drveća i grana
Održavanje stabala ne mora biti zadatak za profesionalce. Uz odgovarajući alat, i amaterski vrtlari mogu uspješno obaviti posao.
Jednom kupljeni i pravilno održavani alati za njegu stabala mogu trajati godinama. Škare za grane idealne su za grane promjera do tri centimetra, dok baterijski rezač značajno olakšava posao jer zahtijeva manje napora. Za deblje grane, lančana pila je najučinkovitiji alat. Baterijske lančane pile su idealne jer su lakše od benzinskih i ne ispuštaju štetne plinove. Koristite motorne ili električne pile samo ako možete sigurno stajati na tlu, ako ste obučeni za rad na visini ili imate pristup specijaliziranoj opremi poput podizne platforme.
Kod rezanja biljaka i grana srednje veličine, ručne pile često nisu dovoljno učinkovite za grane većeg promjera. Baterijska pila za rezidbu pruža optimalno rješenje za vrtlare.
Teleskopski produžetak kao pomoć
Ako planirate rezati veće grmlje ili starija stabla, trebat će vam produžetak za ruke. Baterijska lančana pila s teleskopskom drškom može dosegnuti visinu do četiri metra, a naramenica olakšava dulje radove bez umora. Na taj način možete sigurno raditi s tla, bez potrebe za ljestvama.
Tijekom rezanja grana, nužno je koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Rukavice i zaštitne naočale, koje štite od drvne sječke, minimalni su standard. Ako uklanjate veće grane, svakako nosite kacigu ili barem izbjegavajte stajanje ispod padajućih grana.
Za rad s lančanom pilom obavezna je oprema za zaštitu od rezanja, koja uključuje hlače, čvrstu obuću, zaštitu za oči i uši, te rukavice. Također je važno pridržavati se lokalnih propisa o zaštiti od buke i pravila za očuvanje ptica i divljih životinja.
Optimalno vrijeme za rezanje grana: Koje zadatke obavljati i kada?
Vrijeme za rezidbu grmlja i stabala ovisi o vrsti biljke i vrsti rezidbe. Ukrasni grmovi obično se obrezuju svake godine kako bi zadržali željeni oblik. Voćke nije potrebno rezati svake godine, ali se preporučuje redovita rezidba svakih četiri do šest godina. Mlada stabla treba češće obrezivati kako bi se osigurao pravilan rast.
Također, važno je uzeti u obzir vegetacijski ciklus biljaka. Od kolovoza, mnoge vrste drveća povlače hranjive tvari iz lišća u korijenje kako bi ih pohranile za rast u proljeće. Zbog toga se preporučuje izbjegavanje većih rezidbi u razdoblju od kolovoza do prosinca za većinu vrsta drveća.
Koje vremensko razdoblje je pogodno za rezanje drveća i grana?
- Rezidba drveća može se obavljati tijekom cijele godine, posebno nakon olujnih oštećenja ili ako su grane trule, slomljene ili prijete padom. Prioritet je sigurnost.
- Zima je tradicionalno razdoblje za rezidbu koštičavog i bobičastog voća te sjemenki. To je idealno vrijeme i za orezivanje ruža te prorjeđivanje krošnji drveća jer su grane tada najvidljivije, a hranjive tvari su u korijenju. Ipak, treba izbjegavati rezidbu po velikom mrazu. Idealno razdoblje za početak je od siječnja do početka ožujka, kada temperature nisu niže od -5 °C.
- Određene vrste voćaka, poput breskvi, režu se u proljeće. Drveće koje rano cvjeta, poput šljiva i forzicija, treba pričekati da procvjeta, pa ih tek onda orezivati.
- Ljetna rezidba služi za prorjeđivanje krošnji i uklanjanje vertikalnih izdanaka. Trešnje se mogu rezati tijekom i nakon berbe, dok se vrste bez ploda, poput vrba, također režu ljeti. U to vrijeme lakše je prepoznati bolesti lišća, a rane brže zarastaju. Ljeto je također pogodno za rezidbu oraha.
- Jesen je vrijeme za rezidbu domaćih listopadnih i crnogoričnih stabala, kao i određenih voćaka koje se režu kako bi ojačale. Za razvoj voćnih pupova preporučuje se početi s rezidbom u siječnju ili veljači.
Svaka vrsta drveća zahtijeva specifičan pristup, stoga je važno informirati se o optimalnom načinu i vremenu rezidbe za pojedine vrste.
Što se uklanja prilikom rezanja grana?
Rezidba grmlja i drveća prvenstveno uključuje uklanjanje oboljelih i nepotrebnih grana. Ukrasni grmovi zahtijevaju oblikovanje, dok se kod voćaka rezidbom osigurava bolji prinos i zdravlje stabla. Obično se razlikuju sljedeće vrste rezidbe:
Rezanje grana: kako biste potaknuli rast i formirali krošnju, svježe zasađeno drveće možete obrezati na jedan glavni i do tri sekundarna izdanka.
Oblikovanje: koristi se za prilagođavanje oblika grmlja, smanjenje krošnje, izravnavanje rasta i uklanjanje neželjenih ili ukrštenih grana. Oblikovanje također omogućuje stvaranje prostora, primjerice ogoljavanjem dijela debla uklanjanjem donjih grana. Grane se mogu skratiti na željenu duljinu rezanjem do uspavanih pupova ili nižih bočnih izdanaka.
Rezanje prinosa: za postizanje boljih prinosa važno je redovito obrezivati voćke. Pri prorjeđivanju krošnje potrebno je u potpunosti ukloniti suvišne izdanke kako se ne bi ponovno pojavili i stvorili gušće nakupine. Kod stabala jabuka, preporuča se uklanjanje starijih grana koje vise iza mlađih bočnih izdanaka.
Rezanje za pomoć: oštećene grane, poput onih slomljenih zbog oluje, snijega ili napada štetočina, treba ukloniti. Također je potrebno odrezati grane koje narušavaju ravnotežu stabla. Nakon obrezivanja, rezne rane preporuča se tretirati kalemarskim voskom ili drugim prikladnim sredstvom kako bi se spriječile infekcije.
Obrezivanje drveća i grmlja narušava ravnotežu između krošnje i korijena, pa biljka može reagirati intenzivnim pupanjem. Važno je ukloniti sve bolesne i suvišne grane, ali rijetko je potrebno potpuno orezivanje.
Tehnike za pravilno rezanje drveća i grana
Male grane koje su u dosegu možete jednostavno ukloniti vrtlarskim škarama. Za grane promjera do tri centimetra preporučuje se uporaba baterijskog rezača grana. Važno je postaviti škare ili rezač blizu podnožja grane, kako bi se izbjeglo ostavljanje dijelova koji mogu postati izvor zaraze ili truljenja.
Deblje grane na grmlju i drveću najbolje je rezati lančanom pilom. Pritom je važno primijeniti odgovarajuću tehniku kako bi se spriječilo oštećenje kore. Kao početna točka koristi se prsten grane, blaga izbočina pri njenom dnu. Prvi rez treba napraviti s donje strane, oko dvije širine šake od prstena. Zatim se reže odozgo, tri širine šake dalje od prstena, sve dok grana ne padne.
Preostali dio grane reže se uredno na prstenu, pri čemu je idealno pilu postaviti blago dijagonalno prema van od debla. Meristemsko tkivo u prstenu omogućava rast nove kore preko reza. Velike grane najbolje je uklanjati postupno. Od vanjskog dijela prema unutrašnjem, što je sigurnije i olakšava kasnije rukovanje odrezanim dijelovima. Na kraju, nakon rezidbe, potrebno je zbrinuti odsječene grane na odgovarajući način.
Održavanje alata nakon obrezivanja stabla
Kako biste osigurali uspješno obrezivanje drveća i u budućnosti, važno je odmah nakon korištenja pravilno održavati alate.
Za rezne alate poput rezača grana ili baterijskih pila, dovoljno je očistiti oštricu četkom nakon svake upotrebe. Kako bi noževi ostali oštri i funkcionalni, preporučuje se trljanje ili prskanje rijetkim strojnim uljem nakon svakog korištenja. To osigurava podmazivanje i zaštitu od hrđe. Također, redovito provjeravajte vijčane spojeve na alatima kako biste osigurali da su čvrsto postavljeni. Dezinfekcija vrtnog alata nakon obrezivanja preporučuje se kako bi se spriječilo širenje biljnih bolesti.
Kod održavanja lančane pile, čišćenje lanca nakon svake upotrebe je ključno. Smolu i nečistoće treba ukloniti posebnim sredstvom za čišćenje, a uređaj se može čistiti četkom nakon što se osuši. Prije čišćenja uvijek uklonite bateriju. Provjerite razinu ulja i redovito podmazujte lanac kako biste produžili njegov vijek trajanja. Ako u spremniku ima dovoljno ulja, provjerite pravilno doziranje. U suprotnom, provjerite prisutnost ulja na lančanoj vodilici kroz jednominutni suhi rad.
Napetost lanca provjeravajte redovito, idealno prije svake uporabe, kako lanac ne bi bio previše labav. Zubi lanca trebaju biti naoštreni po potrebi jer oštar lanac osigurava preciznije rezove i veću sigurnost. Oštrenje možete obaviti sami koristeći okruglu turpiju ili prepustiti profesionalcima. Također, provjerite stanje oštrice lančane pile nakon nekoliko sati rada; ako je oštećena, preporučuje se zamjena koju također možete povjeriti stručnjacima.