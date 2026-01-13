Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery
S baterijskom teleskopskom pilom PSW 18-20 Battery jednostavno se može dosegnuti svako granje do visine 4 metra. Za sigurnu i laku njegu stabala.
Zahvaljujući praktičnom produžnom umetku baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery savršeno je prikladna za visoku njegu stabala. Optimiziran kut sablje od 30° omogućuje lako rezanje grana visine do 4 metra dok sigurno stojite na tlu. Jednostavno zatezanje lanca i automatsko podmazivanje lanca omogućuju jednostavno rukovanje uređajem. Isporučen pojas za ramena olakšava rukovanje i tijekom duljih radova. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje, pojas za ramena, imbus ključ za zatezanje lanca i boca za ulje dio su isporuke.
Značajke i prednosti
Jednostavno zatezanje lancaJednostavan pristup vijku za zatezanje lanca.
Automatsko podmazivanje lancaZa uporabu teleskopske pile s niskom razinom održavanja.
Brzi vijčani zaporTeleskopska pila može se rastaviti na 3 dijela i tako jednostavno spremati.
Praktičan pojas za ramena
- Rad bez umaranja ruku i ramena zahvaljujući optimalnoj raspodjeli težine.
Produžni umetak
- Od laganog fiberglasa – za jednostavno piljenje grana do visine 4 metra.
Stabilizacijska kuka
- Omogućuje sigurno i precizno piljenje granja.
Optimiziran kut sablje od 30°
- Za ugodan rad s poda.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava slučajno pokretanje teleskopske pile.
Proziran spremnik za ulje
- Kroz prozirni prozorčić može se kontrolirati razina ulja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Vodilica (cm)
|20
|Kut sablje (°)
|30
|Brzina lanca (m/s)
|5,5
|Raspodjela lanca
|3/8" LP
|Debljina pogonske karike
|0,043"
|Broj pogonskih karika
|33
|Kapacitet spremnika za ulje (ml)
|50
|Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))
|95
|Vrijednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibracijske vrijednosti stražnje ručice (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Duljina s produžetkom (m)
|2,9
|Duljina bez produžetka (m)
|2
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (Rezovi)
|maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø granja: 5 cm
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Vodilica
- Lanac za pilu
- Boca za ulje
- Naramenica
- Imbus ključ za zatezanje lanca
Oprema
- Štitnik lanca
- Automatsko podmazivanje lanca
- Indikator razine ulja
Videos
Područja primjene
- Više grane
- Drveće