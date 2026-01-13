Zahvaljujući praktičnom produžnom umetku baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery savršeno je prikladna za visoku njegu stabala. Optimiziran kut sablje od 30° omogućuje lako rezanje grana visine do 4 metra dok sigurno stojite na tlu. Jednostavno zatezanje lanca i automatsko podmazivanje lanca omogućuju jednostavno rukovanje uređajem. Isporučen pojas za ramena olakšava rukovanje i tijekom duljih radova. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje, pojas za ramena, imbus ključ za zatezanje lanca i boca za ulje dio su isporuke.