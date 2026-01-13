Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery

S baterijskom teleskopskom pilom PSW 18-20 Battery jednostavno se može dosegnuti svako granje do visine 4 metra. Za sigurnu i laku njegu stabala.

Zahvaljujući praktičnom produžnom umetku baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery savršeno je prikladna za visoku njegu stabala. Optimiziran kut sablje od 30° omogućuje lako rezanje grana visine do 4 metra dok sigurno stojite na tlu. Jednostavno zatezanje lanca i automatsko podmazivanje lanca omogućuju jednostavno rukovanje uređajem. Isporučen pojas za ramena olakšava rukovanje i tijekom duljih radova. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje, pojas za ramena, imbus ključ za zatezanje lanca i boca za ulje dio su isporuke.

Značajke i prednosti
Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery: Jednostavno zatezanje lanca
Jednostavno zatezanje lanca
Jednostavan pristup vijku za zatezanje lanca.
Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Za uporabu teleskopske pile s niskom razinom održavanja.
Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery: Brzi vijčani zapor
Brzi vijčani zapor
Teleskopska pila može se rastaviti na 3 dijela i tako jednostavno spremati.
Praktičan pojas za ramena
  • Rad bez umaranja ruku i ramena zahvaljujući optimalnoj raspodjeli težine.
Produžni umetak
  • Od laganog fiberglasa – za jednostavno piljenje grana do visine 4 metra.
Stabilizacijska kuka
  • Omogućuje sigurno i precizno piljenje granja.
Optimiziran kut sablje od 30°
  • Za ugodan rad s poda.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava slučajno pokretanje teleskopske pile.
Proziran spremnik za ulje
  • Kroz prozirni prozorčić može se kontrolirati razina ulja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Vodilica (cm) 20
Kut sablje (°) 30
Brzina lanca (m/s) 5,5
Raspodjela lanca 3/8" LP
Debljina pogonske karike 0,043"
Broj pogonskih karika 33
Kapacitet spremnika za ulje (ml) 50
Zajamčena razina zvučne snage (dB(A)) 95
Vrijednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,3
Vibracijske vrijednosti stražnje ručice (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,2
Duljina s produžetkom (m) 2,9
Duljina bez produžetka (m) 2
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije * (Rezovi) maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2980 x 95 x 187

* Ø granja: 5 cm

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Vodilica
  • Lanac za pilu
  • Boca za ulje
  • Naramenica
  • Imbus ključ za zatezanje lanca

Oprema

  • Štitnik lanca
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Indikator razine ulja
Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery
Baterijska teleskopska pila PSW 18-20 Battery
Videos
Područja primjene
  • Više grane
  • Drveće
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
