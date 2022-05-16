Sve što trebate znati o rezanju živice

Optimalno razdoblje za rezanje živice



Proljeće i jesen su idealna godišnja doba za održavanje živice jer temperature nisu ni prehladne ni pretople. Ovo omogućava da se odrezane grane i izdanci optimalno razvijaju. Živicu je moguće oblikovati i u lipnju. Učestalost rezanja ovisi o vrsti drveća. Neke vrste, poput ligustruma i običnog javora, zahtijevaju dva reza godišnje. Dok popularne vrste poput tuje, tise ili lovor trešnje obično zahtijevaju samo jedan rez godišnje.

Prikladni alati i zaštita pri radu



Izbor vrtnih alata ovisi o vrsti drveća i željenom uzorku rezanja. Prioritet je osigurati vlastitu sigurnost, stoga je neophodno nositi čvrstu obuću, rukavice i zaštitne naočale. Oštrice alata trebaju biti dobro naoštrene kako bi se smanjilo opterećenje na živici. Za učinkovitost se preporučuje korištenje baterijskog trimera za živicu, dok se teleskopski trimer koristi za orezivanje živice koja je visoka.

Održavanje živice



Živicu treba svake godine rezati. To sprječava oštećenja biljaka uslijed pretjeranog rasta i drastičnih rezova. Izbjegavajte rezanje tijekom vrućih dana jer može doći do isušivanja svježe odrezanih izdanaka. Redovito održavanje uključuje uklanjanje oštećenih dijelova i pomlađivanje živice. Prije nabave biljaka, preporučuje se informirati o njihovim potrebama.