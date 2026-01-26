Proljeće, ljeto, jesen ili zima – nov stroj za metenje S 6 Twin marke Kärcher prikladan je za čišćenje oko kuće i vrta tijekom čitave godine. On je učinkovit: zahvaljujući snažnom valjku za metenje, 2 bočnim metlama i širini metenja od ukupno 860 mm bez problema mete površine do 3000 m² u 1 satu. On je ergonomski: Ručka za guranje može se jednostavno namjestiti u 2 položaja bez saginjanja i time se može optimalno prilagoditi tjelesnoj visini dotičnog korisnika. I on je čist: Pometeno smeće izravno dopijeva u spremnik za smeće od 38 l, a pri pražnjenju nećete imati prljave ruke. Druga značajka je dodatno namještanje visine bočne četke koje omogućuje prilagođavanje pritiska svakom pometenom smeću, a time i optimalne rezultate metenja. Osim toga, S 6 Twin može se potpuno preklopiti sasvim jednostavno zahvaljujući gazištu na okviru i spremiti na malom prostoru. Zahvaljujući postavljanju bočne metle bez alata, stroj za metenje spreman je za rad u tren oka.