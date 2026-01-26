Stroj za metenje S 6 Twin

Idealan za veće i šire površine i temeljitu čistoću do ruba tijekom čitave godine: stroj za metenje S 6 Twin s 2 bočne metle, spremnikom za smeće zapremine 38 l i širine metenja 860 mm.

Proljeće, ljeto, jesen ili zima – nov stroj za metenje S 6 Twin marke Kärcher prikladan je za čišćenje oko kuće i vrta tijekom čitave godine. On je učinkovit: zahvaljujući snažnom valjku za metenje, 2 bočnim metlama i širini metenja od ukupno 860 mm bez problema mete površine do 3000 m² u 1 satu. On je ergonomski: Ručka za guranje može se jednostavno namjestiti u 2 položaja bez saginjanja i time se može optimalno prilagoditi tjelesnoj visini dotičnog korisnika. I on je čist: Pometeno smeće izravno dopijeva u spremnik za smeće od 38 l, a pri pražnjenju nećete imati prljave ruke. Druga značajka je dodatno namještanje visine bočne četke koje omogućuje prilagođavanje pritiska svakom pometenom smeću, a time i optimalne rezultate metenja. Osim toga, S 6 Twin može se potpuno preklopiti sasvim jednostavno zahvaljujući gazištu na okviru i spremiti na malom prostoru. Zahvaljujući postavljanju bočne metle bez alata, stroj za metenje spreman je za rad u tren oka.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje S 6 Twin: Praktičan poklopac bočne metle
Praktičan poklopac bočne metle
Postavljanje bočne metle bez alata za brzu montažu i uporabu.
Stroj za metenje S 6 Twin: Praktično gazište
Praktično gazište
Potpuno preklapanje stroja za metenje bez saginjanja – za spremanje na malom prostoru.
Stroj za metenje S 6 Twin: Fleksibilno prilagođavanje visine bočnih metli
Fleksibilno prilagođavanje visine bočnih metli
Individualno prilagodljivi pritisak za različite vrste nečistoća.
Veliki spremnik za smeće
  • Nije potrebno često pražnjenje spremnika za smeće.
Jednostavno vađenje spremnika za smeće
  • Jednostavno pražnjenje spremnika za smeće.
Samostojeći spremnik za pometeni otpad
  • Pražnjenje spremnika za smeće bez kontakta s nečistoćom.
Velika širina metenja
  • Veliki učinak čišćenja.
Metenje blizu ruba
  • Temeljito metenje kutova, rubova i fuga.
Izvlačna ručka podesiva po visini u dva stupnja
  • Metenje uz poštedu leđa zahvaljujući individualnom namještanju visine.
Praktična ručka za nošenje
  • Stroj za metenje može se jednostavno nositi i spremiti zahvaljujući ručki za nošenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina s bočnom metlom (mm) 860
Maks. površinski učinak (m²/h) 3000
Kućište / okvir Plastika/plastika
Spremnik za otpad (l) 38
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 14,8
Težina, spremno za rad (kg) 14,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 926 x 872 x 1032

Opseg isporuke

  • Bočna metla: 2 Komad(a)

Oprema

  • Ergonomska izvlačna ručka
  • Izvlačna ručka podesiva po visini u dva stupnja
  • Položaj za spremanje
  • Gazište za spremanje na malom prostoru
  • Kontinuirano namjestiva bočna metla
  • Postavljanje bočne metle bez alata
  • Samostojeći spremnik za pometeni otpad
Videos
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Staze oko kuće
  • Staze
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Podrum
Pribor
