Stroj za metenje S 6 Twin
Idealan za veće i šire površine i temeljitu čistoću do ruba tijekom čitave godine: stroj za metenje S 6 Twin s 2 bočne metle, spremnikom za smeće zapremine 38 l i širine metenja 860 mm.
Proljeće, ljeto, jesen ili zima – nov stroj za metenje S 6 Twin marke Kärcher prikladan je za čišćenje oko kuće i vrta tijekom čitave godine. On je učinkovit: zahvaljujući snažnom valjku za metenje, 2 bočnim metlama i širini metenja od ukupno 860 mm bez problema mete površine do 3000 m² u 1 satu. On je ergonomski: Ručka za guranje može se jednostavno namjestiti u 2 položaja bez saginjanja i time se može optimalno prilagoditi tjelesnoj visini dotičnog korisnika. I on je čist: Pometeno smeće izravno dopijeva u spremnik za smeće od 38 l, a pri pražnjenju nećete imati prljave ruke. Druga značajka je dodatno namještanje visine bočne četke koje omogućuje prilagođavanje pritiska svakom pometenom smeću, a time i optimalne rezultate metenja. Osim toga, S 6 Twin može se potpuno preklopiti sasvim jednostavno zahvaljujući gazištu na okviru i spremiti na malom prostoru. Zahvaljujući postavljanju bočne metle bez alata, stroj za metenje spreman je za rad u tren oka.
Značajke i prednosti
Praktičan poklopac bočne metlePostavljanje bočne metle bez alata za brzu montažu i uporabu.
Praktično gazištePotpuno preklapanje stroja za metenje bez saginjanja – za spremanje na malom prostoru.
Fleksibilno prilagođavanje visine bočnih metliIndividualno prilagodljivi pritisak za različite vrste nečistoća.
Veliki spremnik za smeće
- Nije potrebno često pražnjenje spremnika za smeće.
Jednostavno vađenje spremnika za smeće
- Jednostavno pražnjenje spremnika za smeće.
Samostojeći spremnik za pometeni otpad
- Pražnjenje spremnika za smeće bez kontakta s nečistoćom.
Velika širina metenja
- Veliki učinak čišćenja.
Metenje blizu ruba
- Temeljito metenje kutova, rubova i fuga.
Izvlačna ručka podesiva po visini u dva stupnja
- Metenje uz poštedu leđa zahvaljujući individualnom namještanju visine.
Praktična ručka za nošenje
- Stroj za metenje može se jednostavno nositi i spremiti zahvaljujući ručki za nošenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina s bočnom metlom (mm)
|860
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3000
|Kućište / okvir
|Plastika/plastika
|Spremnik za otpad (l)
|38
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|14,8
|Težina, spremno za rad (kg)
|14,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|17,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|926 x 872 x 1032
Opseg isporuke
- Bočna metla: 2 Komad(a)
Oprema
- Ergonomska izvlačna ručka
- Izvlačna ručka podesiva po visini u dva stupnja
- Položaj za spremanje
- Gazište za spremanje na malom prostoru
- Kontinuirano namjestiva bočna metla
- Postavljanje bočne metle bez alata
- Samostojeći spremnik za pometeni otpad
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Staze oko kuće
- Staze
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Podrum